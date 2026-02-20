Alege ce citești

15:50

Nea Ilie, scoate oengeurile la muncă patriotică, la deszăpezire, dacă tot nu plătesc taxe! Nea Ilie, la ce impozite ne-ai impus, ar trebui să ne iei zăpada și din lift! Și mai ieși din birou, nea Ilie! Așa făcea Ceaușescu, că nici el nu era intelectual. Nu mai sta în birou să freci graficul, […]