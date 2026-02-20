Ion Cristoiu: Nicușor Dan a venit la Washington Președinte și a plecat Premier

15:20

Un episod tensionat a tulburat ședința din Senat de miercuri, după ce un senator din grupul Pace-Întâi România a început să îi filmeze pe parlamentarii PSD aflați în bănci. Potrivit senatorilor opoziției, grupurile AUR și PACE au părăsit sala pentru a nu se face cvorum pe proiectele depuse dezbaterii. Cei de la PACE i-au acuzat pe PSD-iști și PNL-iști că au vrut să-i tragă pe sfoară și să măsluiască votul pe anumite proiecte. Așa că s-au apucat să filmeze.