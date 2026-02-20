BTI: Trump și ”prim-ministrul Dan” – scăpare ori ”degradare” strategică?
ActiveNews.ro, 20 februarie 2026 09:50
Nu ne numărăm printre cei care consideră că România a greșit alegînd să fie reprezentată la prima ședință a Consiliului Păcii, poate un nivel inferior celui de președinte ar fi fost mai recomandat, dar nici asta nu era o gaură în cer.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 10 minute
10:20
România fără spitale pentru arși, dar cu planuri mari pentru Gaza: discursul lui Nicușor Dan stârnește furtună # ActiveNews.ro
Discursul lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii din SUA, în care a prezentat planuri ample de ajutor pentru copiii și familiile din Gaza, a stârnit critici dure și ironice. Două dintre cele mai tăioase reacții vin de la judecătoarea Adriana...
Acum o oră
09:50
Nu ne numărăm printre cei care consideră că România a greșit alegînd să fie reprezentată la prima ședință a Consiliului Păcii, poate un nivel inferior celui de președinte ar fi fost mai recomandat, dar nici asta nu era o gaură în cer.
Acum 2 ore
09:20
Mamdani bagă milioane în ”echitate”, taie 5.000 de posturi în Poliție și anunță taxe pe proprietate majorate cu 10% pe an în New York # ActiveNews.ro
Primarul din New York, Zohran Mamdani, aruncă milioane pe „echitate și diversitate” în timp ce taie 5.000 de posturi în Poliție și pregătește majorări de taxe de 10% pe an
09:10
Pascal Ilie Virgil în dialog cu Sorin Roșca Stănescu despre cenzură, manipulare și secretul de stat # ActiveNews.ro
Jurnalistul Pascal Ilie Virgil discută cu Sorin Roșca Stănescu despre cenzură, manipulare, secretul de stat și transformările presei românești din anii ’90 până în prezent, într-un dialog sincer, cu mărturii și amintiri din culisele...
09:00
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață pentru tentativa de impunere a legii marțiale # ActiveNews.ro
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la închisoare pe viață după ce un tribunal din Seul a stabilit că acesta a orchestrat o insurecție prin tentativa de impunere a legii marțiale.
Acum 6 ore
05:00
Revista 22 a GDS l-a readus în discuție pe George Soros și activitățile lui în România.
04:50
Nicușor Dan a venit la Washington Președinte și a plecat Premier
Acum 12 ore
23:30
Ion Cristoiu de vorbă cu Victor Roncea despre lovitura de președinție din Statele Unite și cum a fost în România pe 18 februarie 1990. Scopul deturnării mitingului pro-TRUMP - ștampila de EXTREMIȘTI pentru trumpiști și validarea rapidă a lui BIDEN # ActiveNews.ro
Emisiune despre lovitura de președinție din SUA, Marea Resetare și diversiunile de pe teren, din România și America, respectiv ocuparea violentă a Capitoliului de către agenți antrenați pentru operațiuni speciale.
22:40
Reacția Regelui Charles la arestarea fratelui său, Andrew, în scandalul pedofilului Epstein, suspectat de apartenență la Mossad. ACTUALIZARE: A fost eliberat! # ActiveNews.ro
„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere în exercitarea funcției publice.
Acum 24 ore
21:30
Discursul de 2 minute al ”prim-ministrului” ”fantastic” Nicușor Dan la Consiliul Păcii înființat de Donald Trump. DE CE A RÂS când a vorbit despre rezultatele obținute de Trump în alte părți ale lumii? - VIDEO # ActiveNews.ro
„Prim-ministrul” Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace timp de 2 minute și i-a transmis președintelui SUA, Donald Trump, că România se poate implica în reconstrucția Fâșiei Gaza. Nicușor Dan a explicat că România poate contribui atât cu misiuni umanitare, cât și cu experți pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.
21:20
Nicușor Dan umilit de două ori la Consiliul pentru Pace: ”Prim-ministrul” României a fost tras la o parte de Secret Service în timp ce voia să se pozeze sau să vorbească cu Donald Trump - VIDEO # ActiveNews.ro
Nicușor Dan a s-a ales cu o nouă umilință după reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington. Prim ministrul României, așa cum l-a numit Trump, a fosti tras deoparte de cei din Secret Service imediat ce a încercat să stea mai mult de câteva secunde lângă președintele american.
21:20
Reacția Regelui Charles la arestarea fratelui său, Andrew, în scandalul pedofilului Epstein, suspectat de apartenență la Mossad # ActiveNews.ro
„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere în exercitarea funcției publice.
21:00
Nicușor Dan umilit de două ori la Consiliul pentru Pace. ”Prim-ministrul” României a fost tras la o parte de Secret Service în timp ce voia să vorbească cu Donald Trump VIDEO # ActiveNews.ro
Nicușor Dan a s-a ales cu o nouă umilință după reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington. Prim ministrul României, așa cum l-a numit Trump, a fosti tras deoparte de cei din Secret Service imediat ce a încercat să stea mai mult de câteva secunde lângă președintele american.
20:40
Viktor Orbán l-a elogiat pe Donald Trump în discursul de la Consiliul pentru Pace: ”Războiul nu ar fi izbucnit dacă Trump era în funcție. Ungaria este singura țară din UE reprezentată aici la cel mai înalt nivel” # ActiveNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a susținut un discurs elogios la adresa președintelui american Donald Trump, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace. Premierul ungar a răspuns astfel aprecierilor președintelui Trump la adresa sa, declarând în discursul de prezentare a liderilor prezenți la Washington: ”sunt foarte mândru de tine, Viktor un prim ministru, un om minunat”.
20:10
Revista 22 l-a readus în discuție pe George Soros și activitățile lui în România.
20:00
Este doliu în lumea sportivă din Târgu Jiu. Mihaela Nicoleta Florescu, cunoscută în rândul iubitorilor de ciclism din comunitate, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, după o lungă suferință.
19:10
Lui Brâncuși îi plăcea să meargă la hoteluri elegante din Franța, unde sosea îmbrăcat ca un țăran, ca apoi să comande cele mai scumpe lucruri posibile - Peggy Guggenheim, ”Confesiunile unei dependente de artă”: Cum am cumpărat Pasărea în spațiu # ActiveNews.ro
Muzeul Național al Tăranului Român celebrează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-un text postat pe Facebook din cartea lui Peggy Guggenheim, ”Confesiunile unei dependente de artă”.
19:10
Discursul de 2 minute al ”prim-ministrului” ”fantastic” Nicușor Dan la Consiliul Păcii înființat de Donald Trump # ActiveNews.ro
Prim-ministrul Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace timp de 2 minute și i-a transmis președintelui SUA, Donald Trump, că România se poate implica în reconstrucția Fâșiei Gaza. Nicușor Dan a explicat că România poate contribui atât cu misiuni umanitare, cât și cu experți pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Nicușor s-a lpudat că România are experiență ăn sistemele de intervenție de urgență, deși în aceste zile România este îngropată în zăpadă.
18:20
Muzeul Național al Țăranului România, omagiu lui Brâncuși la 150 de ani de la naștere # ActiveNews.ro
Muzeul Național al Tăranului Român celebrează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-un text postat pe Facebook din cartea lui Peggy Guggenheim, ”Confesiunile unei dependente de artă”.
18:00
”Prim-ministrul” Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat o poză „oficială” în care este surprins în timp ce dă mâna cu președintele Donald Trump. Fotografia este de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live Consiliul Păcii desfășurat la Washington
17:20
Trump l-a făcut "prim-ministru" al României pe Nicușor Dan! O desconsiderare oficială subtilă și la obiect! Președintele real - Călin Georgescu - nu este încă în funcție. A început prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
17:10
Trump l-a făcut "prim-ministru" al României pe Nicușor Dan! O desconsiderare oficială subtilă și la obiect! Președintele real - Călin Georgescu - nu este încă în funcție. A început prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
17:00
A început prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Președintele SUA: Vă urez bun venit tuturor la Consiliul Păcii. Trump l-a făcut PRIM MINISTRU pe Nicușor # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
16:50
A început prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Președintele SUA: Vă urez bun venit tuturor la Consiliul Păcii. Este cel mai prestigios consiliu VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
16:40
Vlad Cubreacov: UDMR minte iarăși. Maghiarii din România au scăzut sub 1 milion de persoane. Estimările confirmă că la sfârșitul anului 2026 vor coborî sub pragul psihologic de 835 000 # ActiveNews.ro
În data de 17 februarie 2026, cu ocazia întâlnirii membrilor Comisiilor pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Camera Deputaților și Senatul României și ai Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților cu Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, deputatul Zoltán Miklós (UDMR) a susținut în intervenția sa cum că minoritatea etnică maghiară din România ar număra în prezent „peste 1,2 milioane de persoane”. În mod vădit, aceasta este o dezinformare premeditată a Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorități
16:20
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”. Plângere penală împotriva celor care au anulat alegerile # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor anunță că liderul formațiunii, George Simion, și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”.
16:10
A început prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan este observator. Nicușor va susține un discurs VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
16:00
Surprins cu microfonul deschis. Președintele Senatului, PNL-istul Mircea Abrudean, i-a numit "golani" pe cei din opoziție care filmau pentru a arăta cum vrea puterea să măsluiască voturile. PSD-ista LGBT-istă Victoria Stoiciu sare cu ghearele # ActiveNews.ro
Un episod tensionat a tulburat ședința din Senat de miercuri, după ce un senator din grupul Pace-Întâi România a început să îi filmeze pe parlamentarii PSD aflați în bănci. Potrivit senatorilor opoziției, grupurile AUR și PACE au părăsit sala
16:00
De n-ar fi aerul, n-ar fi aripa.De n-ar fi aripa, n-ar fi zborul,de n-ar fi zborul, n-ar fi înălțimea.De n-ar fi înălțimea, n-ar fi Măiastra
15:50
A început prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan participă ca observator VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
15:30
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației” # ActiveNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor anunță că liderul formațiunii, George Simion, și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației”.
15:20
Surprins cu microfonul deschis. Președintele Senatului, PNL-istul Mircea Abrudean, i-a numit „golani” pe cei din opoziție care filmau pentru a arăta cum vrea puterea să măsluiască voturile VIDEO # ActiveNews.ro
Un episod tensionat a tulburat ședința din Senat de miercuri, după ce un senator din grupul Pace-Întâi România a început să îi filmeze pe parlamentarii PSD aflați în bănci. Potrivit senatorilor opoziției, grupurile AUR și PACE au părăsit sala pentru a nu se face cvorum pe proiectele depuse dezbaterii. Cei de la PACE i-au acuzat pe PSD-iști și PNL-iști că au vrut să-i tragă pe sfoară și să măsluiască votul pe anumite proiecte. Așa că s-au apucat să filmeze.
14:30
Militarii lui Zelenski lovesc cu bocancii bătrânele și femeile dintr-un sat din Cernăuți, trag în aer și le amenință cu arma - VIDEO SINISTRU # ActiveNews.ro
Astăzi, 19 februarie 2026, în satul Mămăligă, din regiunea Cernăuți au fost surprinse imagini greu de descris. Militarii lui Zelenski au atacat mai multe femei bătrâne și femei care încercau să salveze dun bărbat din mâinile lor. În filmare se aud și mai focuri de armă trase în aer.
14:30
Există artiști care modelează materia și există spirite care încearcă să modeleze însăși taina existenței. Constantin Brâncuși nu a aparținut niciodată primei categorii. El nu a sculptat obiecte, ci a încercat să smulgă ideea pură ascunsă în miezul lor. Opera lui nu este o galerie de forme, ci o invitație la contemplație metafizică, o chemare la reîntoarcerea către esență.
14:10
Mária Berényi: ÎN URMĂ CU 150 DE ANI, PE 19 FEBRUARIE 1876, S-A NĂSCUT CONSTANTIN BRÎNCUȘI: „Eu am făcut piatra să cînte pentru omenire” # ActiveNews.ro
Arta trebuie să apropie, nu să depărteze, să umple, nu să sape prăpăstii în bietele noastre spirite și așa destul de răscolite de întrebări. În artă nu trebuie să existe străini.” – Constantin Brîncuși
13:50
Militarii lui Zelenski atacă bătrânele și femeile dintr-un sat din Cernăuți și le amenință cu arma VIDEO # ActiveNews.ro
Astăzi, 19 februarie 2026, în satul Mămăligă, din regiunea Cernăuți au fost surprinse imagini greu de descris. Militarii dictatorului Zelenski au atacat mai multe femei bătrâne și femei care încercau să salveze dun bărbat din mâinile lor. În filmare se aud și mai focuri de armă trase în aer. Bărbatul este trântit la pământ și lovit de mai multe ori de gealații lui Zelenski,
13:30
ULTIMA ORĂ Șoc în Marea Britanie: Fratele Regelui Charles, Prințul Andrew, a fost arestat, fiind vizat în dosarul pedofilului Epstein # ActiveNews.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea de comportament necorespunzător în funcții publice, informează BBC.Astăzi e și ziua de naștere a lui Andrew Mountbatten-Windsor.<
13:20
Valerian Stan: România, încotro? Acum 100 de ani Regina Maria întreprindea o vizită triumfală în Statele Unite ale Americii # ActiveNews.ro
Și cum de e posibil ca țara să fie reprezentată chiar azi la Washington de un personaj hilar (mă doare sufletul s-o spun) beneficiar al loviturii de stat din 6 decembrie 2024, pe care Administrația Trump a condamnat-o în mod repetat.
13:20
Maria Toacă: PENTRU BUCURIA CURATĂ DE A VEDEA, DUMNEZEU NI L-A DĂRUIT PE CONSTANTIN BRÂNCUȘI # ActiveNews.ro
E o triplă sărbătoare a sufletului românesc astăzi: 19 februarie este ziua când Dumnezeu, ca să nu uite românul dorul de zbor, l-a scos din adâncul pământului pe Costantin Brâncuși. Cu timpul, în România, 19 februarie a devenit Ziua Națională Constantin Brâncuși, iar 2026, anul aniversării a 150-a a nașterii sale, e declarat Anul Brâncuși.
13:10
Ultimul avertisment? - Israelul recunoaște că l-a reținut pe Tucker Carlson chiar în comunicatul în care neagă acest lucru # ActiveNews.ro
Incidentul diplomatic încare a fost implicat probabil cel mai cunoscut ziarist din lume continuă săfacă valuri și ar putea avea consecințe uriașe.
12:50
ULTIMA ORĂ Șoc în Marea Britanie: Fratele regelui Charles a fost arestat, fiind vizat în dosarul pedofilului Epstein # ActiveNews.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea de comportament necorespunzător în funcții publice, informează BBC.Astăzi e și ziua de naștere a lui Andrew Mountbatten-Windsor.<
12:30
Zelenski se șterge la fund cu discuțiile de pace: „Nu avem timp pentru toate aceste rahaturi” # ActiveNews.ro
În timpul negocierilor de pace de două zile de la Geneva dintre Kiev și Moscova, mediate de Washington,, dictatorul ucrainean Volodimir Zelenski a distrus toate eforturile diplomatice printr-un comentariu care spune totul despre intențiile sale.
12:30
Tocmai m-a sunat un amic care e chiar în China ca să petreacă Anul Nou la ei, care a început pe 15 februarie. Mi-a confirmat tot ce știam și am văzut în diverse filmulețe de acolo. Ceea ce urmează și pentru noi: pușcăria digitală.
11:40
Începe prima ediție a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Agenda și programul reuniunii la care Nicușor Dan participă ca observator # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump găzduiește astăzi prima reuniune oficială a „Consiliului pentru Pace”, un organism internațional creat pentru gestionarea reconstrucției Fâșiei Gaza și, pe termen lung, pentru soluționarea altor conflicte globale.
11:10
Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia, sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox și în calendarul greco-catolic la data de 19 februarie.
11:00
Acțiunea civică ”Valul Democrației” – mobilizare la Parchetul General. Zeci de români au depus plângeri penale împotriva anulării alegerilor. George Simion, alături de oameni # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață în fața Parchetului General pentru a depune plângeri penale împotriva anulării alegerilor de la finalul anului 2024.
Ieri
10:30
Trump deschide porțile internetului liber pentru europeni: SUA lansează Freedom.gov pentru a contracara cenzura impusă de Bruxelles # ActiveNews.ro
Departamentul de Stat al Statelor Unite dezvoltă un portal online care le va permite utilizatorilor din Europa și din alte regiuni să acceseze conținut interzis de guvernele lor, inclusiv materiale considerate discurs instigator la ură sau...
10:00
Acțiunea civică ”Valul Democrației” – mobilizare la Parchetul General. Protestatarii sunt invitați să depună plângeri penale # ActiveNews.ro
Inițiativa civică „Valul Democrației” anunță un protest pe 19 februarie 2026, între orele 10:00 și 12:00, în fața Parchetului General din București, pe Bulevardul Libertății nr. 12 (Mănăstirea Antim).
09:40
Sistemul a ales moartea în locul ajutorului: tânăr canadian cu depresie, ucis prin eutanasie, deși nu avea o boală terminală. Familia sa rupe tăcerea: medicul l-a instruit cum să fie eligibil pentru intervenția letală # ActiveNews.ro
Un bărbat canadian în vârstă de 26 de ani, care suferea de depresie sezonieră, a fost eutanasizat de un medic cunoscut pentru implicarea în moartea a peste 400 de pacienți.
09:30
Sistemul a ales moartea în locul ajutorului: tânăr canadian cu depresie, ucis prin eutanasie, deși nu avea o boală terminală # ActiveNews.ro
Un bărbat canadian în vârstă de 26 de ani, care suferea de depresie sezonieră, a fost eutanasizat de un medic cunoscut pentru implicarea în moartea a peste 400 de pacienți.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.