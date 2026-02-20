„Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăiesc în SUA ceva ce seamănă atât de mult cu ce se întâmpla în comunism în România”, spune o româncă stabilită în Minnesota
BizBrasov.ro, 20 februarie 2026 05:10
„Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăiesc în SUA ceva ce seamănă atât de mult cu ce se întâmpla în comunism în România”, spune o româncă stabilită în Minnesota. O româncă stabilită în Minnesota, mamă a unui copil cu autism, povestește cum arată viața de zi cu zi într-o comunitate care, sub presiunea intervențiilor [...]
Acum 10 minute
05:50
Investiție de 300.000 de lei într-o linie de producție modernă pentru berea „Dracula” de Brașov # BizBrasov.ro
Antreprenorul brașovean Horia Huluban, proprietarul restaurantului Dracula din Piața Sfatului, intenționează să investească într-o unitate modernă de producere a berii artizanale „Dracula”, pe care o comercializează în unitatea sa. În prezent, este în curs de avizare a lucrărilor de instalare a echipamentelor într-o hală din Parcul Industrial Metrom. Potrivit documentației depuse la Direcția Județeană de [...]
Acum 30 minute
05:40
„Insulă” verde pe Calea București, în locul unor parcări, propuse inițial pe un tronson al arterei de circulație # BizBrasov.ro
Calea București ar urma să intre într-un proces de resistematizare a trotuarului, pe tronsonul dintre intersecția „Trei Alimentare” cu strada Nicolae Titulescu. La solicitarea unor cetățeni, Serviciul de Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Brașov propuse ca pe respectivul trotuar, pe senul spre Nicolae Titulescu, să fie amenajate parcări longitudinale. Propunerea a [...]
Acum o oră
05:20
Închirierea locuințelor în scop turistic va fi reglementată în scurt timp. Apartamentele vor primi un număr unic pentru a fi înregistrate pe platformele de profil # BizBrasov.ro
Închirierea locuințelor în scop turistic va fi reglementată în scurt timp. Apartamentele vor primi un număr unic pentru a fi înregistrate pe platformele de profil. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), condus de brașoveanul Irineu Darău, va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea [...]
05:20
După ninsorile abundente, tot mai mulți șoferi se confruntă cu aceeași problemă: mașina patinează și nu mai pleacă de pe loc. Fie că ești într-o parcare necurățată sau pe o stradă secundară acoperită cu gheață, situația poate deveni rapid stresantă. Important este să nu intri în panică și, mai ales, să nu apeși instinctiv pedala [...]
05:20
Localnicii din Sânpetru nu vor mai putea face „figuri” în fața polițiștilor locali. Agenții vor fi echipați cu camere de tip bodycam care vor înregistra orice mișcare # BizBrasov.ro
Locuitorii din Sânpetru vor avea, în curând, mai puțin „spațiu de manevră” în interacțiunile tensionate cu polițiștii locali. Primăria a achiziționat camere audio-video portabile de tip bodycam, în valoare totală de 2.117,34 lei, iar noile dispozitive vin în contextul apariției cadrului legal care permite utilizarea lor oficială de către Poliția Locală. Măsura are rolul de [...]
05:10
05:00
Chiar dacă pare o modificare minoră, închiderea balconului este considerată o lucrare de construcție majoră, cu consecințe serioase în interpretarea legislației române. Fără autorizație de construire, riști amenzi importante, obligativitatea de a intra în legalitate sau de a demonta lucrarea. Când se poate închide un balcon Atunci când vorbim despre închiderea balconului, lucrarea se referă la [...]
Acum 12 ore
17:40
Un seism cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs joi după-amiază, în România, transmite Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 123,6 km, la ora 16:26. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km V de Focşani, 61km N de Buzău, 82km [...]
17:20
„Încurcătură” diplomatică: Donald Trump l-a salutat pe președintele Nicuşor Dan ca pe „premierul” României şi a spus că poporul român este „fantastic” # BizBrasov.ro
„Încurcătură” diplomatică: Donald Trump l-a salutat pe președintele Nicuşor Dan ca pe „premierul” României şi a spus că poporul român este „fantastic”. Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul de la reuniunea Consiliului pentru Pace salutând pe fiecare oaspete în parte şi spunând câteva cuvinte despre el, uneori folosindu-se de umor şi de talent actoricesc. Trump [...]
Acum 24 ore
16:10
Pentru promovarea și valorificarea meșteșugurilor tradiționale, Centrul Cultural Reduta prin Serviciul Cultură Tradițională organizează în perioada 16 – 28 februarie 2026 expoziția „Harta Mărțișorului”, găzduită în foaierul instituției. Expoziția propune publicului o incursiune documentată în istoria și diversitatea mărțișorului autentic, aducând în prim-plan șnururi tradiționale provenite din diferite zone etnografice ale țării. „Proiectul își propune [...]
15:50
Circulația în zona Gării Brașov se modifică. Stația taxi se mută și se desființează locurile de parcare pentru a fi amenajate mai multe zone de îmbarcare/debarcare # BizBrasov.ro
Comisia de circulație a avizat propunerea Direcției Tehnice de resistematizare a zonei din fața gării. Având în vedere blocajele permanente, dar și nemulțumirea brașovenilor care nu au unde să îi lase pe cei care vor să intre în gară sau să îi ia, comisia a vizat propunerea de transformare a zonei din fața gării într-un [...]
15:00
Mario, tânărul fotbalist de 16 ani de la Petrolul, a murit spulberat de trenul care venea de la Galați spre Brașov. Ce ipoteze iau în calcul polițiștii # BizBrasov.ro
Tragedie în localitatea Comarnic, din judeţul Prahova! Un fotbalist de 16 ani care juca la echipa de juniori a clubului de fotbal Petrolul a murit spulberat de un tren care circula pe ruta Galaţi-Braşov. Un pasager care a văzut totul a sunat imediat la 112, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l [...]
14:00
Filmul biografic „Bölöni – Legenda care ne leagă”, proiecție specială la Brașov și întâlnire cu publicul a marelui antrenor # BizBrasov.ro
Filmul biografic maghiar „Bölöni – Legenda care ne leagă” va fi proiectat în 27 februarie 2026, la ora 18.00 la Centrul Cultural Reduta, în prezența legendarului László Bölöni. Evenimentul include o întâlnire specială cu publicul, oferind spectatorilor ocazia rară de a dialoga direct cu una dintre cele mai importante personalități ale fotbalului est-european. Originar din Târgu [...]
13:50
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică. Percheziţii la două locuinţe # BizBrasov.ro
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică. Percheziţii la două locuinţe. Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, suspectat de conduită ilegală într-o funcţie publică, relatează BBC News şi AFP. Maşini de poliţie fără însemne au descins joi la Sandringham, in Norfolk, unde Andrew s-a mutat după [...]
13:40
Un localnic din Sânpetru a fost reținut de polițiști, după ce a furat dintr-un magazin din Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi sustras un produs dintr-o unitate comercială. Ieri, în jurul orei 12:00, polițiștii din [...]
13:40
Beat și fără permis la volan, prins de polițiști pe un drum județean din apropiere de Făgăraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au oprit conducătorul unui autoturism, care circula pe DJ 103F, în localitatea Pojorta, județul Brașov. „După oprire, în cadrul controlului efectuat, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat, de 36 de ani, din comuna Lisa. Acesta nu a putut prezenta permisul de conducere și a fost [...]
13:30
Joysonquin Automotive Systems Romania inaugurează un centru medical dedicat angajaților, în parteneriat cu Regina Maria # BizBrasov.ro
Joysonquin Automotive Systems Romania anunță inaugurarea oficială a cabinetului medical Regina Maria, amenajat în incinta fabricii din Ghimbav și dedicat exclusiv angajaților companiei. Începând cu 16 Februarie 2026, angajații Joysonquin beneficiază de acces rapid la servicii medicale direct la locul de muncă, reducând timpul alocat deplasărilor și facilitând prevenția și monitorizarea constantă a stării de [...]
13:10
Dacă la Brașov nu se poate (încă), la Săcele se vrea. Managerul Spitalului Municipal Săcele, apel pentru finanțarea – de către fundația Metropolis – a unui proiect similar cu cel pornit de el la Oncologia din Brașov # BizBrasov.ro
Dacă la Brașov nu se poate (încă), la Săcele se vrea. Managerul Spitalului Municipal Săcele, apel pentru finanțarea – de către fundația Metropolis – a unui proiect similar cu cel pornit de el la Oncologia din Brașov. După cum Biz Brașov vă anunța, fundația filantropică Metropolis și-a manifestat intenția să renoveze ruina în care bolnavii [...]
13:10
FOTO Mărțișoare unicat, lucrate manual de artizani brașoveni. Cum arată micile podoabe și de unde pot fi achiziționate # BizBrasov.ro
1 martie se apropie cu pași repezi, așa că meșteșugarii brașoveni s-au pregătit din timp cu mărțișoare unicat. „Deși nu pare încă, primăvara se apropie, iar noi, la magazinul Muzeului Civilizației Urbane a Brașovului, dar și la Muzeul Etnografic din Rupea ne-am pregătit cu mărțișoare hand made, lucrate cu pasiunie de artizani brașoveni. [...]
12:20
Acces blocat la contoare și facturi neplătite. Motivele pentru care Compania Apa vrea să debranșeze aproximativ 300 de clienți din Brașov # BizBrasov.ro
Aproximativ 300 de clienți din municipiul Brașov riscă să rămână fără serviciile de alimentare cu apă și canalizare, după ce au fost identificați cu restanțe la plată sau pentru că au împiedicat accesul reprezentanților operatorului la contoare. Potrivit prevederilor contractuale, utilizatorii au obligația de a asigura integritatea sistemelor de măsurare atunci când căminul de branșament [...]
12:00
Sepsi ReKreativ, administratorul bazelor de agrement din Sfântu Gheorghe, a anunțat deschiderea pârtiei mari de schi de la Șugaș Băi, începând de vineri, 20 februarie, de la ora 15:00. Decizia vine pe fondul condițiilor meteorologice favorabile din ultima perioadă, stratul de zăpadă naturală fiind completat prin intervenția tunurilor de zăpadă, notează weradio.ro. Conform programului anunțat, [...]
12:00
Transportul în comun din Brașov devine, uneori, mai ofertant decât ar fi crezut chiar și cei mai fideli călători. Pe lângă traseul clasic – din stație în stație – un troleibuz al RATBV a oferit recent și… servicii de „îngrijire personală”. Nu vorbim despre aer condiționat, Wi-Fi sau scaune încălzite, ci despre o sesiune în [...]
11:10
Luna martie va aduce „surprize” și altor bugetari „speciali”, care acum ies la pensie la 50 de ani și au pensia cât ultimul salariu # BizBrasov.ro
Luna martie va aduce „surprize” și altor bugetari „speciali”, care acum ies la pensie la 50 de ani și au pensia cât ultimul salariu. Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, la fel ca în cazul magistraţilor, trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este [...]
11:00
ANM anunţă că, până duminică dimineaţă, vom avea parte, din nou, de o perioadă cu vreme rece. În intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, urmează precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece. Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va [...]
10:30
Consorțiul Cultural Corona anunță deschiderea votului public pentru ediția 2025 a Premiilor Anului în Cultură la Brașov, un demers care își propune să ofere recunoaștere publică celor mai valoroase evenimente, producții și inițiative cultural-artistice din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025. După încheierea etapei de nominalizări și validarea dosarelor, publicul este invitat să își [...]
10:30
„Șoferii iadului”: cum își conduc unii brașoveni mașinile, după ninsoare. O înregistrare video din traficul brașovean relevă cât de „civilizați” sunt unii dintre șoferii care conduc prin oraș. Din imaginile înregistrate de o cameră de bord se vede cum un autoturism circulă, la ieșirea din Codlea, cu luneta plină de zăpadă (ilegal) și mai mult, [...]
10:20
Peste 5.400 de tone de deșeuri, reciclate anul trecut în județul Brașov. Cum a schimbat SGR-ul țintele de reciclare # BizBrasov.ro
Deșeurile reciclabile au devenit o resursă importantă pentru mai multe localități din județul Brașov, după ce ADI ISO Mediu a fost mandatat să încheie contracte cu organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru acoperirea costurilor de gestionare a ambalajelor din deșeurile municipale. Potrivit directorului asociației, Adrian Miria, anul trecut au fost valorificate 5.437 [...]
10:00
O lege ar urma să le dea mână liberă comisarilor de la Protecția Consumatorilor, ca să verifice corectitudinea facturilor la gaze emise de furnizori # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va avea, mai nou, și atribuții de verificare a furnizorilor de gaze în relația lor cu populația, potrivit noului proiect de Ordonanță al ANRE referitor introducerea prețului administrat la gaze timp de un an, începând cu 1 aprilie. Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă săvârşite de către furnizorii/operatorii de [...]
09:50
Cheltuielile Armatei României: patru piloţi români de F-16 trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite au primit 575.000 de dolari pentru închirierea de maşini # BizBrasov.ro
Cheltuielile Armatei României: patru piloţi români de F-16 trimişi pentru trei ani de zile la un curs de pregătire în Statele Unite au primit 575.000 de dolari pentru închirierea de maşini. Ministrul Apărării: Poți să reduci major cheltuieli fără să afectezi nucleul Armatei Române Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane [...]
09:50
Reguli noi pentru parcarea rezidențială pe străzile cu case din Brașov. Curtea devine obligatorie pentru mașină # BizBrasov.ro
Brașovenii care locuiesc la casă și dispun de curte pentru a-și parca autoturismul nu vor mai putea solicita un loc de parcare pe domeniul public. Măsura este prevăzută în viitorul Regulament al parcărilor rezidențiale, aflat în pregătire la nivelul municipalității, după cum a declarat primarul George Scripcaru într-o emisiune la Radio România Brașov FM. Proiectul [...]
09:30
Reacție imediată a piețelor de capital după ce CCR a validat reforma Bolojan pentru pensiile magistraților # BizBrasov.ro
Reacție imediată a piețelor de capital după ce CCR a validat reforma Bolojan pentru pensiile magistraților. Decizia Curții Constituționale de a valida reformă-cheie a pensiilor speciale ale magistraților cerută de UE pentru eliberarea banilor din PNRR a convins piețele să scadă rapid dobânzile la care se împrumută România, transmite Bloomberg, citat de g4media.ro. Astfel, dobânda [...]
Ieri
05:50
Aproape 15.000 de lei pentru a remedia o lucrare „de mântuială” făcută de RIAL în 2022 la Școala 11 din Brașov, după ce Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat deficiențe # BizBrasov.ro
Firma municipalităţii braşovene, RIAL SRL, a primit de-a lungul anilor mai multe contracte pentru derularea unor lucrări la unitățile de învățământ. Unele dintre acestea au vizat amenajarea protecțiilor perimetrale, respectiv a gardurilor, însă nu în toate cazurile acestea au fost făcute conform normativelor. De exemplu, la Școala 11, în aprilie 2024, la recepția lucrării, au [...]
05:40
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a finalizat procedura de licitație în vederea achiziției și instalării unor noi containere modulare unde să funcționeze birourile administrative. La procedura lansată în noiembrie anul trecut s-au înscris șase ofertanți, iar cea mai bună ofertă din punct de vedere economic a fost cea a firmei SBN Solutions din Câmpia [...]
05:40
Lidl a reluat în tomna anului trecut demersurile birocratice pentru a demola actualul magazin din Craiter, în care inițial a funcționat un magazin de tip Plus, și să construiască un nou supermarket, mai spațios. Retailer-ul și-a anunțat această intenție încă din 2022, dar, apoi, s-a concentrat pe amenajarea unor noi magazine în Brașov și ulterior, [...]
05:20
Peste 83.000 de firme, radiate în 2025. Avocații avertizează: Închiderea pripită poate genera riscuri juridice și pierderi mai mari decât criza # BizBrasov.ro
83.232 de firme au fost radiate la nivel național în 2025, în creștere față de perioada similară a anului anterior, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). În spatele acestor cifre, se află mii de antreprenori care au ales să închidă afacerea pe fondul scăderii veniturilor, al blocajelor de cash-flow sau al [...]
05:20
Pod provizoriu peste Olt, între localitățile Hărman și Podu Oltului, până când unul nou va fi construit în locul celui existent, care este profund deteriorat # BizBrasov.ro
Pod provizoriu peste Olt, între localitățile Hărman și Podu Oltului, până când unul nou va fi construit în locul celui existent, care este profund deteriorat. În urmă cu aproape 8 ani, în 2018, o expertiză făcută la solicitarea Consiliului Județean Brașov scotea în evidență că podul peste râul Olt din comuna Hărman, satul Podu Oltului, [...]
05:00
În ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții. Cine controlează șantierele din România # BizBrasov.ro
În ce condiții pot autoritățile să oprească o lucrare de construcții. Cine controlează șantierele din România Executarea lucrărilor de construcții în România este permisă exclusiv pe baza unui document legal de aprobare a proiectului, emis titularului unui drept real asupra imobilului – teren sau clădire – identificat prin număr cadastral. Acest act reprezintă decizia definitivă [...]
04:40
Principalele pericole ale condusului pe zăpadă: Echipamente necesare, obligatorii în sezonul rece # BizBrasov.ro
Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci când condițiile meteorologice sunt severe și vizibilitatea este redusă. Pentru a circula în siguranță, șoferii trebuie să fie pregătiți atât din punct de vedere tehnic, cât și psihologic. Care sunt pericolele când conduci iarna, pe zăpadă Unul dintre principalele pericole ale condusului pe [...]
18 februarie 2026
18:10
Peste 2.500 de cazuri de infecții respiratorii la Brașov, în doar o săptămână/ Nici un caz de gripă confirmat prin laborator # BizBrasov.ro
În județul Brașov, în perioada 09.02-15.02.2026, au fost raportate 2565 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost înregistrate 2450 de cazuri. Potrivit DSP Brașov, este vorba despre: -113 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 204 cazuri în săptămâna de supraveghere 02.02-08.02.2026; -2036 de cazuri de infecţii acute ale căilor [...]
17:30
CJ Brașov cumpără, printr-un proiect european, un echipament performant pentru tratament oncologic individualizat la Spitalul Județean Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean Braşov achiziţionează un sistem complet de preparare a dozelor individualizate pentru tratamentul cu citostatice al pacienților neoplazici imunodeficienți. Acest echipament va înnoi infrastructura Spitalului Clinic Județean de Urgență într-un domeniu medical dificil şi provocator pentru pacienţi şi medici deopotrivă, aşa cum este cel al patologiilor oncologice. Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dotarea [...]
17:10
VIDEO Razie a polițiștilor la Brașov și Săcele: Amenzi de peste 40.000 de lei/ În timpul controalelor, agenții au prins un hoț care a furat 21.000 de lei dintr-o geacă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, respectiv Sectiile 1-5 Poliție, Biroul de Investigații Criminale, Biroul pentru Centrul Universitar, Poliția Stațiunii Poiana Brașov și Sectia de Politie Rurala Feldioara, au desfășurat o amplă acțiune, care a fost organizată în mai multe intervale orare, în colaborare cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Săcele, ai Secției Regionale de [...]
16:40
Reacție dură a reprezentanților magistraților, după decizia CCR de constituționalitate pe legea Bolojan de reformă în justiție # BizBrasov.ro
Reacție dură a reprezentanților magistraților, după decizia CCR de constituționalitate pe legea Bolojan de reformă în justiție. Consiliul Superior al Magistraturii, format din reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, critică dur decizia prin care Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care le micșorează pensiile. CSM vorbește despre [...]
15:50
Amenzi în valoare de 420.000 de lei, aplicate de polițiștii brașoveni în cadrul acțiunii „Truck & Bus” # BizBrasov.ro
În perioada 9-15 februarie, polițiștii Serviciului Rutier Brașov, împreună cu polițiștii rutieri din cadrul altor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au desfășurat acțiunea „TRUCK & BUS”, ce are ca scop verificarea modului de respectare a normelor legale privind circulația pe drumurile publice de către operatorii de transport rutier și conducătorii de autovehicule destinate [...]
15:40
Tot mai mult ulei alimentar uzat ajunge la reciclare: Auchan depășește pragul de 1,7 milioane de litri colectați, la 7 ani de la lansarea programului de colectare # BizBrasov.ro
Auchan România continuă dezvoltarea unuia dintre cele mai ample programe de economie circulară din retailul românesc, lansat în premieră la nivel local în 2019. Prin programul de colectare a uleiului alimentar uzat de la consumatorii casnici, compania a ajuns la un total de peste 1,7 milioane de litri colectați și predați pentru reciclare, aproape un [...]
15:40
VIDEO Furturi în serie din locuințe din Predeal. Un bărbat a fost arestat după ample percheziții la mai multe persoane suspecte # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Brașov – Poliția Stațiunii Predeal, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, continuă cercetările într-un dosar penal ce vizează mai multe infracțiuni de furt calificat, comise la sfârșitul anului 2025, în stațiunea Predeal. Ancheta a fost deschisă în luna decembrie, după ce [...]
15:00
Licitația pentru amenajarea celui mai lung tunel feroviar, la Predeal, ar putea fi lansată anul acesta # BizBrasov.ro
Asociația Pro Infrastructură (API) transmite marți că salută propunerea CFR Infrastructură de a lansa, în 2026, licitația tunelului Predeal. Amintim că proiectul ce include mega-construcția de aproape 10 kilometri are un cost estimat de 1,8 miliarde de euro. „Procedurile de achiziție publică (prevăzute cu clauză suspensivă pe obținerea finanțării) se vor întinde, cu siguranță, pe [...]
15:00
Proiectul ordonanţei cu „tăierile” din administraţia centrală și locală, publicat în transparență decizională. Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală, reducere cu 10% a cheltuielilor de personal pentru administraţia centrală # BizBrasov.ro
Proiectul ordonanţei cu „tăierile” din administraţia centrală și locală, publicat în transparență decizională. Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală, reducere cu 10% a cheltuielilor de personal pentru administraţia centrală. Ministerul Dezvoltării a publicat, miercuri, în transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de [...]
14:40
Experiența neplăcută prin care a trecut o brașoveancă la o clinică privată din Brașov. Limbajul trivial folosit de către un medic ginecolog: „Când veniți la doctor, ciocu’ mic!” # BizBrasov.ro
O brașoveancă povestește experiența de nedescris pe care a avut-o, în urma unui consult ginecologic la o clinică privată din Brașov. Femeia, șocată de comportamentul medicului, nu a mai scos nici un cuvânt, ascultând injuriile doctorului. Ea a fost inspirată și a înregistrat conversația. „Anterior consultației, am fost investigată la Institutul Fundeni, unde mi s-a [...]
14:40
Au început să „curgă” amenzile pentru brașovenii care nu-și curăță zăpada și gheața din fața blocului sau a casei # BizBrasov.ro
Au început să „curgă” amenzile pentru brașovenii care nu-și curăță zăpada și gheața din fața blocului sau a casei. Urmare a precipitațiilor abundente din ultimele ore, Poliția Locală Brașov desfășoară acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor HCL nr. 249/2024. În cursul acestei dimineți, polițiștii locali au aplicat sancțiuni în valoare totală [...]
14:30
Doi copaci căzuți pe carosabil, 600 de case fără curent și 130 de pompieri pregătiți să intervină la nevoie. Bilanțul fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de ore, în județul Brașov # BizBrasov.ro
Doi copaci căzuți pe carosabil, 600 de case fără curent și 130 de pompieri pregătiți să intervină la nevoie. Bilanțul fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de ore, în județul Brașov. Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, în ultimele 24 de ore, la nivelul județului Brașov s-au înregistrat următoarele evenimente, gestionate de salvatorii de la ISU [...]
