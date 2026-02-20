„Insulă” verde pe Calea București, în locul unor parcări, propuse inițial pe un tronson al arterei de circulație

10:30

„Șoferii iadului”: cum își conduc unii brașoveni mașinile, după ninsoare. O înregistrare video din traficul brașovean relevă cât de „civilizați” sunt unii dintre șoferii care conduc prin oraș. Din imaginile înregistrate de o cameră de bord se vede cum un autoturism circulă, la ieșirea din Codlea, cu luneta plină de zăpadă (ilegal) și mai mult, [...]