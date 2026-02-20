Airbus reduce obiectivul privind producţia

19:30

*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-8221decizia-privind-iranul-ar-putea-fi-luata-in-urmatoarele-10-zile8221-46544852Trump: and #8221;Decizia privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/nicusor-dan-8221romania-poate-ajuta-la-reconstructia-institutiilor-din-gaza8221-25544851Nicuşor Dan: and #8221;România poate ajuta la reconstrucţia instituţiilor din Gaza and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-l-a-salutat-pe-nicusor-dan-drept-8221premierul-romaniei8221-42444857Trump l-a salutat pe Nicuşor Dan drept and #8221;premierul României and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/consiliul-pentru-pace-se-reuneste-pentru-prima-data-la-washington-27344851Consiliul pentru Pace se reuneşte, pentru prima dată, la Washington---Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, organizează joi, la Washington, prima reuniune a nou-înfiinţatului Consiliu pentru Pace, prilej cu care va anunţa angajamentul statelor participante de a contribui cu peste 5 miliarde de dolari pentru programe umanitare şi de reconstrucţie în Gaza