INS: Afacerile din industrie au urcat cu 3,2% în 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, la întâlnirea care a avut loc la Cotroceni cu liderii coaliţiei, niciunul dintre partidele de la guvernare nu a adus în discuţie vreo altă creştere de taxe faţă de cele care sunt în implementare deja, acesta arătând că românii 'au plătit un cost' şi în viitor nu vor mai exista 'turbulenţe suplimentare'.