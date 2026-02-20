Google lansează Gemini 3.1 Pro
Bursa, 20 februarie 2026 08:20
Inteligenţa artificială dezvoltată de Google primeşte un nou update, care promite un raţionament superior şi mai multă eficienţă în sarcinile complexe.
19 februarie 2026
22:00
Ministerul Apărării din Italia, Guido Crosetto, ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro
21:50
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO
21:40
Columbia a devenit cel de-al 33-lea stat membru al Agenţiei Internaţionale a Energiei, după ce ţara a fost acceptată ca membru cu drepturi depline, a anunţat joi Ministerul Energiei de la Bogota.
21:30
Suedia a anunţat joi un ajutor militar de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina, axat în principal pe capacităţile de apărare aeriană
21:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis joi un avertisment ferm la adresa Iranului, afirmând că orice atac al Teheranului împotriva Israelului va fi urmat de o reacţie and #8222;pe care nici nu şi-o poate imagina. and #8221;
21:20
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a susţinut joi la Madrid că apărarea colectivă a Uniunii Europene va fi slăbită dacă statele membre nu cheltuie pentru înarmare aşa cum s-au angajat în cadrul NATO
21:10
21:00
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă demersurile de analiză şi control asupra activităţii furnizorilor de servicii medicale publici şi privaţi, în vederea depistării cazurilor de deturnare a fondurilor publice
20:50
Economia Germaniei va înregistra un avans modest în primul trimestru din 2026, urmând ca o accelerare mai clară să apară abia din trimestrul al doilea, potrivit unei estimări publicate joi de Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank).
20:30
Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani în Romsilva, pe funcţii de conducere, un inginer în domeniu cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar se numără printre cei opt candidaţi pentru funcţia de director al Regiei Naţionale Romsilva
20:20
BlueSpace Technology a anunţat, astăzi, lansarea proiectului AIR_NAVY_SYS, un sistem tehnologic integrat inovativ pentru creşterea rezilienţei controlului şi comunicaţiilor adaptat vectorilor de transport aerian sau maritim
20:20
Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională care urmează să fie trimisă în Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului în 20 de puncte negociat de SUA, a anunţat joi comandantul forţei, la prima reuniune a Consiliului de Pace.
20:10
Nicuşor Dan: and #8221;România e decisă să îşi intensifice relaţiile cu partenerii săi strategici and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, după participarea la Washington la reuniunea Consiliului de Pace, la invitaţia preşedintelui SUA Donald Trump, că România e decisă să îşi intensifice relaţiile cu partenerii săi strategici, tradiţionali, pentru că dinamica internaţională actuală impune consolidarea acestor punţi şi rămâne un susţinător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA şi UE
20:00
Ivan: Am propus în şedinţa de Guvern Memorandumul menţinerii tichetelor de masă pentru angajaţii Complexului Energetic Oltenia # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia, pe parcursul anului 2026.
Acum 24 ore
19:30
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-8221decizia-privind-iranul-ar-putea-fi-luata-in-urmatoarele-10-zile8221-46544852Trump: and #8221;Decizia privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/nicusor-dan-8221romania-poate-ajuta-la-reconstructia-institutiilor-din-gaza8221-25544851Nicuşor Dan: and #8221;România poate ajuta la reconstrucţia instituţiilor din Gaza and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-l-a-salutat-pe-nicusor-dan-drept-8221premierul-romaniei8221-42444857Trump l-a salutat pe Nicuşor Dan drept and #8221;premierul României and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/consiliul-pentru-pace-se-reuneste-pentru-prima-data-la-washington-27344851Consiliul pentru Pace se reuneşte, pentru prima dată, la Washington---Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, organizează joi, la Washington, prima reuniune a nou-înfiinţatului Consiliu pentru Pace, prilej cu care va anunţa angajamentul statelor participante de a contribui cu peste 5 miliarde de dolari pentru programe umanitare şi de reconstrucţie în Gaza
19:20
Nicuşor Dan: and #8221;România poate ajuta la reconstrucţia instituţiilor din Gaza and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan i-a adresat joi mulţumiri omologului său american, Donald Trump, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace, apreciind implicarea şi rolul de lider al acestuia în promovarea planului de pace pentru Gaza, precum şi rezultatele obţinute în alte regiuni ale lumii
19:20
Preşedintele Donald Trump a afirmat joi, în discursul susţinut la reuniunea Consiliului pentru Pace, că în următoarele zece zile ar putea fi luată o decizie privind direcţia relaţiilor cu Iranul - fie continuarea eforturilor diplomatice, fie autorizarea unei acţiuni militare
