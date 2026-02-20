JO de iarnă: Reacția reprezentantei României, Julia Sauter, după cele 190 de puncte: „Am fost atât de fericită”. VIDEO
StirileProtv.ro, 20 februarie 2026 08:20
Sportiva română Julia Sauter a declarat, joi seară, după ce a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice de iarnă, la patinaj artistic, că a fost extrem de fericită atunci când a văzut punctele obținute.
