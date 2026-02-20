FOTO. 17 ani de activitate, prietenie și creație la Clubul Pensionarilor

16:00

Așa după cum anticipam într-un articol apărut în Tio„ în urmă cu aproape o lună, ANAF l-a lăsat Darius Vâlcov fără Picasso: desenul „Scenă de corrida”, din colecția lui, scos la licitație pentru 8000 de euro, s-a vândut cu 28.000 de euro. De altfel, toate operele de artă din colecția fostului ministru PSD, scoase la licitație de Casa Artmark, s-au vândut în mai puțin de 3 ore, pentru aproape 800.000 de euro. Cele două picturi Grigorescu s-au dat pentru 170.000 euro fiecare, iar tabloul lui Brauner s-a vândut cu 150.000 euro. Darius Vîlcov a ieșit din pușcărie, pentru că, desigur, faptele sale din Dosarul Tablourile s-au prescris.