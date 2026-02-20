Elevii primesc, astăzi, bursele școlare. Ce sume vor fi date în februarie?
Newsweek.ro, 20 februarie 2026 08:50
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
Acum 5 minute
09:20
Avioane SUA, staționate în Bulgaria, așteaptă un semnal pentru a ataca Iran. „7 au ajuns pe aeroportul Sofia” # Newsweek.ro
O prezență notabilă a avioanelor militare americane a fost observată la Terminalul 1 al Aeroportului...
09:20
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București: "Din martie relația România-SUA intră într-o nouă etapă" # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg...
Acum 15 minute
09:10
Trump anunță declasificarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri. Obama: Sunt reali, dar eu nu i-am văzut # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump spune că va face publice dosarele guvernamentale despre extratereștri și O...
Acum o oră
08:50
08:30
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îl poate încurca # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunat, din nou, că dă ajutoare la pensie în 2026. Deocamdata ba...
08:30
Eric Dane, actorul carismatic și atletic care a captivat publicul în prime time cu serialul Greys An...
08:30
Intervenție dificilă în Munții Apuseni: cinci persoane salvate dintr-o mașină blocată în zăpadă # Newsweek.ro
Intervenţie a jandarmilor montani din Arieşeni pentru salvarea unei familii rămase înzăpezite spre V...
Acum 2 ore
08:20
De la Washington, Nicușor Dan anunță: administrația României este recunoscută fără rezerve de SUA # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de D...
08:00
Președintele Nicușor Dan promite stabilitate: românii nu vor fi împovărați suplimentar cu taxe majorate # Newsweek.ro
Românii ”au plătit un cost deja” și nu vor mai ”exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mu...
07:50
Amenzi de 425.000 lei în București. Operatorii de salubrizare, sancționați pentru deszăpezirea ineficientă # Newsweek.ro
Operatorii de salubrizare care au contracte cu primăriile de sector au fost amendaţi, joi, cu 425.00...
07:40
Motivul pentru care trebuie să-ți pui ceapă roșie în șosete seara. De ce să dormi cu ea? # Newsweek.ro
Dormitul cu ceapă roșie în șosete poate părea ciudat, dar are beneficii surprinzătoare: ajută la det...
07:40
Vrei să dai de permis în 2026? De ce acte ai nevoie pentru școala de șoferi și examenul auto # Newsweek.ro
Acte necesare școala de șoferi 2026. Află cum te înscrii, ce documente sunt obligatorii, cât durează...
07:30
VIDEO România cumpără 216 tancuri noi cu 6.500.000.000€. Alegem între 3 modele. Cum atacă? Ce preț are fiecare # Newsweek.ro
România implementează un program ambițios de modernizare a forțelor sale blindate, urmărind înlocuir...
Acum 4 ore
07:20
Cine răspunde pentru reparația electrocasnicelor când locuiești cu chirie. Chiriașul sau proprietarul? # Newsweek.ro
Când se strică un electrocasnic într-o locuință închiriată, apare întrebarea: cine plătește reparați...
07:10
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată # Newsweek.ro
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată. Bal...
06:40
Cum poți știi dacă patronul îți plătește contribuțiile la pensie și asigurările de sănătate? # Newsweek.ro
Vrei să știi dacă patronul plătește contribuțiile la pensie și sănătate? Verifică-ți online starea l...
Acum 12 ore
23:20
Nicuşor Dan: Suntem într-o zonă complicată a Europei. E bine să fim în mai multe formate de securitat # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că "suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei" şi că "e bine s...
22:00
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: România a îndeplinit toate criteriile pentru Visa Waiver # Newsweek.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, spune că România a îndeplinit toate criteriile pentru Vi...
21:40
Turcan: România se face auzită în relația cu SUA; președintele a avut un discurs orientat spre soluții # Newsweek.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan spune, referitor la prezenţa lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace, c...
21:40
Trump a prelungit sancțiunile Rusiei încă un an. Oficialii lu Putin, puși la zid. Exportul de petrol, interzis # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial sancțiunile împotriva Rusiei din cauza agresiuni...
21:20
Virgil Popescu, europarlamentar PNL: Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Board of Peace # Newsweek.ro
Virgil Popescu, europarlamentar PNL, spune că preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit calm şi s...
21:00
Nicuşor Dan: Este important să fim parteneri pe diferite formate şi să consolidăm parteneriatul cu SUA # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că s-a dus la Consiliul pentru Pace pentru că "este import...
Acum 24 ore
20:20
VIDEO Drona Bayraktar a Turciei, integrată în componenta navală NATO. Rusia ar pierde războiul în Marea Neagră # Newsweek.ro
Bayraktar TB3, drona care a devenit faimoasă torpilând avansul Rusiei cu tancuri spre Kiev, și-a fă...
20:10
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare # Newsweek.ro
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare, avertize...
19:50
Un bărbat a fost aproape de moarte după ce a băut o cafea. Complotul șocant pus la cale de soție și soacră # Newsweek.ro
Poliția maghiară a închis o anchetă privind un presupus complot de omor care a implicat o mamă și o ...
19:40
O insulă şi-a climatizat o pădure, pentru a face faţă verilor toride. Are cel mai mare mall în aer liber # Newsweek.ro
O insulă dintr-un arhipelag ciudat şi-a climatizat o pădure, pentru a face faţă astfel verilor torid...
19:40
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel . Discuții despre și terorsim crima organizată # Newsweek.ro
La sediul FBI din Washington, a avut loc o întâlnire bilaterală între viceprim-ministrul și ministru...
19:20
Cu doar zahăr, apă și ciment poți repara rapid crăpăturile din podea. Amestecul costă puțin, se prep...
19:10
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? # Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? O minge de...
18:50
La cât timp după îngheț poți turna beton în curte? Ce temperatură trebuie să fie afară # Newsweek.ro
Turnarea betonului după o perioadă cu îngheț necesită atenție sporită, deoarece temperaturile scăzut...
18:40
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi? # Newsweek.ro
Manoel Angelim Dino, 105 ani, și Maria de Sousa Dino, 101 ani, s-au căsătorit în 1940 și au avut împ...
18:30
Aerisești prea mult iarna? Greșeala banală care îți poate distruge casa, descoperită prea târziu # Newsweek.ro
Mai mult aer proaspăt sună întotdeauna bine. Dar mai ales iarna, ventilația necorespunzătoare poate ...
18:20
Trump a declarat că nu crede în energia eoliană. Iată ce au făcut țările europene puțin mai târziu # Newsweek.ro
Într-un discurs recent la Davos, președintele Donald Trump a criticat „morile de vânt” numindu-le „p...
18:20
Germania intră în „umbrela nucleară” a Europei cu avioane de vânătoare. Vor purta arme nucleare franceze # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că revenirea la relații normale cu Federația Rusă este p...
18:00
Horoscop de weekend 21-22 februarie. 4 zodii au noroc la bani și dragoste. Balanță – iubire, Săgetător – bani # Newsweek.ro
Weekendul 21-22 februarie aduce vești bune pentru patru zodii, cu surprize plăcute atât în plan fina...
17:50
Presa germană: SUA ar fi avertizat Germania în legătură cu un posibil atac asupra infrastructurii din UK # Newsweek.ro
Der Spiegel susține că CIA știa încă din primăvara lui 2022 despre planurile de sabotare a conductei...
17:40
Veste proastă, pentru ciorditori! Supermarket-urile trec la camere video cu AI, care „văd” orice mișcare # Newsweek.ro
Supermarket-urile trec la camere video de supraveghere cu AI, care „văd” orice mișcare, în încercare...
17:40
Techsylvania revine la Cluj-Napoca cu lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului # Newsweek.ro
Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ed...
17:30
Ministrul Mediului: Reorganizările din Ministerul Mediului vor contribui la reducerea cheltuielilor cu 10% # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că la nivelul instituției pe care o conduce au fos...
17:20
Răspundere penală pentru copiii de 12 ani. Unde se întâmplă. Și România se gândește la o măsură similară # Newsweek.ro
O propunere controversată va stârni agitație la conferința federală a unui partid din Germania. CDU ...
17:20
Ministrul Muncii anunță: salariul minim va crește, actul normativ ar putea fi aprobat în una-două săptămâni # Newsweek.ro
Actul normativ care prevede creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 va fi aprobat într-o săptă...
17:10
Hoții profită de frig: falsa vânzare de pături, noua metodă de a intra în casele bătrânilor # Newsweek.ro
Hoții se adaptează frigului de afară, astfel că au pus la cale o strategie pentru sezonul rece. Doi ...
17:00
La nivel european, aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital urmărește integrarea mai profundă a pieț...
16:50
Un seism cu magnitudinea 4,1 s-a produs joi în apropierea capitalei Portugaliei, Lisabona, însă nu a...
16:40
Ministrul Muncii: Decizia privind majorarea salariului minim, în cel mult două săptămâni # Newsweek.ro
Ministrul Muncii: Decizia privind majorarea salariului minim, în cel mult două săptămâni. Actul norm...
16:40
VIDEO Consiliul pentru Pace organizat de Trump a început. Nicușor Dan va avea o intervenție # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție, joi, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de ...
16:30
Modular Services, companie de outsourcing, își dublează spațiul de birouri la 1.300 mp în Palas Iași # Newsweek.ro
Modular Services, companie de outsourcing specializată în operațiuni IT, financiare și securitate ci...
16:30
România a pierdut „meciul” cu Turcia. Noul break de familie Dacia C-Neo nu va fi făcut la Pitești, ci la Bursa # Newsweek.ro
În contextul economic actual, în care toți constructorii auto încearcă să-și eficientizeze cât mai m...
16:20
Dragoș Pîslaru: România va trimite Comisiei Europene o nouă scrisoare privind cererea de plată 3 din PNRR # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, că a notificat Comi...
16:10
Nepal înăsprește regulile pentru alpiniștii care vor să urce pe Everest. Care vor fi acestea? # Newsweek.ro
Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înal...
