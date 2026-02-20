Povestea ciudată a rusului care a dat cinci goluri într-un meci de Mondial: „interzis” la națională, azi trăiește în Ucraina

14:50

Mircea Lucescu (80 de ani) are şanse infime să fie pe banca României la barajul cu Turcia pentru World Cup 2026. Partida “de foc” de la Istanbul de va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00. Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, în ultimele luni fiind şi internat. Selecţionerul urmează să se […] The post Mircea Lucescu, şanse infime să fie pe bancă la barajul cu Turcia. Decizia pe care FRF se pregăteşte să o ia appeared first on Antena Sport.