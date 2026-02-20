Alertă meteo de vreme severă. Cod galben de ninsori și viscol în București și 16 județe emis acum de ANM / Strat nou de zăpadă
HotNews.ro, 20 februarie 2026 10:20
Meteorologii au emis vineri dimineață o nouă avertizare de vreme severă. Va ninge din nou în Capitală și alte 16 județe, care sunt vizate de un cod galben de ninsori și viscol și se va…
Acum 5 minute
10:50
La 170 de ani de la dezrobirea romilor, România are un cadru legislativ care interzice discriminarea și promovează egalitatea de șanse. Există strategii naționale, proiecte europene și, totuși, decalajele persistă. Nu pentru că libertatea din…
Acum 15 minute
10:40
O nouă avertizare meteo în București intră în curând în vigoare. Va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă # HotNews.ro
Vremea se va răci în Capitală și urmează o nouă perioadă de ninsori, potrivit ANM. Un nou strat de zăpadă se va așterne peste București, care este vizat de un cod galben de vreme rea…
10:40
Actorul Eric Dane a murit la exact 20 de ani după prima sa apariție în serialul „Grey’s Anatomy”, care l-a făcut celebru # HotNews.ro
Eric Dane a murit în ziua celei de-a 20-a aniversări a primei sale apariții în rolul Dr. Mark Sloan în popularul serial „Grey’s Anatomy”, scrie revista People despre o coincidență care i-a înduioșat pe fanii…
10:40
Un alpinist a fost condamnat pentru omor din culpă după ce și-a abandonat partenera în Alpii austrieci # HotNews.ro
În ianuarie 2025, alpinistul Thomas P. și-a lăsat partenera epuizată sub vârful Grossglockner, cel mai înalt din Austria, și a plecat după ajutor fără să îi asigure echipamentul de supraviețuire, potrivit The Guardian. Tribunalul Regional…
Acum o oră
10:20
Alertă meteo de vreme severă. Cod galben de ninsori și viscol în București și 16 județe emis acum de ANM / Strat nou de zăpadă # HotNews.ro
Meteorologii au emis vineri dimineață o nouă avertizare de vreme severă. Va ninge din nou în Capitală și alte 16 județe, care sunt vizate de un cod galben de ninsori și viscol și se va…
10:10
La 20 de ani, Ioana și-a găsit mama biologică pe Facebook. „De ziua ei, i-am trimis poze cu mine și un mesaj” # HotNews.ro
La 20 de ani, simțind că o bucată importantă din puzzle-ul trecutului ei lipsește, Ioana a pornit pe urma părinților biologici. A făcut-o din curiozitate, după ce a simțit că toată furia și supărarea pentru…
10:10
Moment surpriză la balul „Bridgerton”, unde au venit starurile serialului. O cerere în căsătorie a avut loc în aplauzele invitaților # HotNews.ro
Netflix a organizat la București un bal mascat inspirat din universul celebrului serial „Bridgerton”, cu o săptămână înainte de lansarea noilor episoade din sezonul 4. Peste 850 de invitaţi le-au primit în decorul somptuos de…
Acum 2 ore
09:40
Ce este inteligența emoțională și de ce contează acum mai mult decât oricând pentru viitorul copiilor # HotNews.ro
Inteligența artificială poate răspunde la întrebări și poate rezolva sarcini, dar nu îi poate învăța pe copii empatia, autoreglarea sau relațiile umane. Ce înseamnă inteligența emoțională în aceste vremuri? De ce devine o competență-cheie pentru…
09:20
Conducerea companiei a luat decizia după vânzârile slabe de anul trecut.
09:10
Prima reuniune a Consiliului pentru Pace, prezidat de Donald Trump, a avut loc joi la Washington cu scopul reconstrucției Gazei după ani de război. S-au anunțat fonduri de 17 miliarde de dolari și trimiterea unor…
Acum 4 ore
08:50
Economistul șef al unei mari bănci explică deciziile din ultimele zile ale BNR și spune la ce să ne așteptăm. „Mai important ca niciodată” # HotNews.ro
Florian Libocor, economistul șef al BRD explică, pentru cititorii HotNews, de ce are nevoie România pentru ca scenariul avansat de piață, și anume scăderea inflației în a doua parte a lui 2026, să se împlinească. …
08:40
Sfârșitul iernii e momentul care spune lucrurilor pe nume atunci când vine vorba despre piele. După săptămâni de frig, vânt și aer uscat în spațiile încălzite, tenul matur începe să aibă efecte vizibile: deshidratare, pierdea…
08:40
Alianța giganților. Pariul de miliarde pe care cea mai valoroasă companie din lume îl plănuiește în domeniul AI # HotNews.ro
Nvidia, cel mai important producător mondial de cipuri AI, este pe cale să finalizeze o investiție de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, pe măsură ce compania condusă de Jensen Huang se pregătește să…
07:50
Cine este maica Elisabeta de la Pasărea, din generația „decrețeilor” născută în comunism și canonizată de BOR / 16 femei din România au fost canonizate # HotNews.ro
Lista femeilor pe care Patriarhul Daniel le-a proclamat pe 6 februarie sfinte în calendarul ortodox este formată din persoane care acoperă 500 de ani de istorie. De la doamnele Țării Românești, soțiile lui Neagoe Basarab…
07:40
Biroul prim-ministrului italian Giorgia Meloni a reacționat joi cu „stupefacție” la declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron, care i-a cerut să nu mai „comenteze ceea ce se întâmplă la alții”, după remarcile sale referitoare la moartea…
07:40
EXCLUSIV Salvare prin amnistie pentru mii de firme. Peste 2.000 de firme cu cod TVA anulat/suspendat de ANAF și notificate că au datorii pot fi ajutate cu amnistie fiscală în Parlament – discuție politică # HotNews.ro
O serie de firme care în trecut au avut codul de TVA anulat sau suspendat de către ANAF, chiar și cu mulți ani în urmă, iar acum au fost notificate că au sume de plată…
07:30
Bombardiere rusești interceptate în largul Alaskăi. Avioane NORAD, ridicate de urgență pentru escortă # HotNews.ro
Cinci aeronave militare rusești au fost detectate și urmărite joi de Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) în timp ce operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) din largul coastelor Alaskăi, potrivit Reuters.…
07:20
Nicușor Dan, de la Washington: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite # HotNews.ro
Prezent la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii inițiat de Donald Trump, Nicușor Dan a declarat că legitimitatea administraţiei române nu mai e pusă la îndoială în Statele Unite. „Suntem aici la Washington, chiar…
07:00
Legătura între culturile de bumbac din România și programul european de reînarmare. Ce experimente se fac în România # HotNews.ro
România are șansa de a-și readuce la viață o ramură moartă a agriculturii: culturile de bumbac. Asta pentru că gigantul german Rheinmetall s-a angajat să cumpere din România cea mai mare parte din materia primă…
07:00
VIDEOINTERVIU Cum vor arăta facturile la electricitate și gaze de la 1 aprilie. Șeful unei companii cu 3,4 milioane de clienți, critici către Guvern. „Dăunează întregii piețe” # HotNews.ro
„De 20 de ani încercăm să liberalizăm piața și statul a tot intervenit în acești ani. Problemele s-au rezolvat sau nu cu aceste intervenții? Răspunsul este nu”, spune Volker Raffel, directorul general al E.ON România,…
Acum 6 ore
06:50
Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos”; consilier religios e fostul arhiepiscop Viganò, excomunicat # HotNews.ro
În orasul italian Matera, pe platourile de filmare din Murgia Timone, sunt în plină desfăşurare filmările pentru Învierea lui Hristos, noul film al regizorului premiat cu Oscar, Mel Gibson, o continuare a aclamatului și controversatului…
06:40
Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe chipeșul doctor Mark Sloan în serialul de succes „Anatomia lui Grey”, a murit joi la vârsta de 53 de ani, a anunțat familia sa, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
00:40
Preşedintele american Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexual Jeffrey Epstein, a cărui reţea de influenţă a fost dezvăluită odată cu publicarea a…
00:10
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, spune președintele Consiliului European # HotNews.ro
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuși asupra unei date, relatează AFP și Agerpres. Planul american…
00:00
Donald Trump îl acuză pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a declarat, joi, că predecesorul său Barack Obam a dezvăluit „informații clasificate” atunci când a sugerat în glumă într-un podcast că extratereștrii există, scrie AFP. „A dezvăluit informații clasificate, nu se…
19 februarie 2026
23:30
Invitat de Trump în Consiliul pentru Pace, Belarus spune că nu a primit vizele de SUA pentru a putea participa la reuniunea inaugurală # HotNews.ro
Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, rar invitat la reuniuni internaţionale, a declarat joi că intenţiona să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, care s-a desfăşurat la Washington,…
23:30
Italia vrea să-și majoreze substanțial numărul de soldați. Costuri mari pentru anii următori # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters. Această…
23:00
„Comandant suprem al canalizării”, insulta pentru care un parlamentar tunisian a ajuns la închisoare. Vizat a fost președintele țării # HotNews.ro
Un tribunal tunisian l-a condamnat pe parlamentarul Ahmed Saidani la 8 luni de închisoare pentru o serie de postări pe social media care-l ironizau pe președintele Kais Saied, decizie despre care opozanții spun că arată…
22:50
În procesul de la Los Angeles, Mark Zuckerberg apără Instagram și acuză utilizatorii că mint în legătură cu vârsta # HotNews.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul rețețelei sociale Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat joi practicile de verificare a vârstei ale platformei Instagram, în timpul mărturiei sale într-un proces istoric privind dependența de rețelele sociale,…
22:20
Mamoudou Karamoko, avertisment pentru colegi înainte de Rapid – Dinamo: „Au doi-trei jucători foarte periculoși, trebuie să fim atenți” # HotNews.ro
Mamoudou Karamoko, atacantul echipei Dinamo București, a prefațat derby-ul cu Rapid din etapa a 28-a a SuperLigii. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe terenul giuleștenilor. Înaintea meciului, gazdele ocupă locul 3,…
22:20
O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Căpitănia Tulcea anchetează circumstanțele accidentului # HotNews.ro
O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Autorităţii Navale Române (ANR), Irina Puşcaşu.…
22:00
VIDEO O nouă reușită remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Este recordul carierei pentru Julia Sauter # HotNews.ro
Sportiva română Julia Sauter, debutantă în întrecerile olimpice, a concurat în această seară în proba feminină de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. După ce a reuşit un personal best…
22:00
Președintele Dan, detalii despre pregătirea vizitei la Casa Albă. Care este „cel mai important lucru” în relația bilaterală cu SUA # HotNews.ro
Președintele Nicușosr Dan a afirmat, joi seara, la Antena 3, că se poartă discuții pe mai multe paliere cu oficialii de la Washington, inclusiv legate de pregătirea vizitei sale la Casa Albă. Întrebat ce și-ar…
Acum 24 ore
21:40
Air Force One va fi vopsit în culorile preferate ale lui Donald Trump – auriu, roșu, alb și albastru închis # HotNews.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au decis să aplice schema de culori preferată a președintelui Donald Trump la Air Force One, aeronava prezidențială – auriu, roșu, alb și albastru închis -, ceea ce reprezintă o…
21:10
VIDEO Regele Charles, apariție zâmbitoare la deschiderea Săptămânii Modei la Londra, în ciuda arestării fratelui său Andrew # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea a deschis, joi, Săptămâna Modei de la Londra, participând cu zâmbetul pe buze la prezentarea designerului Tolu Coker, în ciuda arestării cu câteva ore mai devreme a fratelui său, prinţul Andrew,…
20:30
Prima reacție critică din coaliția de guvernare după ce Nicușor Dan a participat la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Rezultatul nu este respectul, ci umilința” # HotNews.ro
„Inutilă și goală de conținut”, așa caracterizează senatoarea PSD Victoria Stoiciu deplasarea președintelui Nicușor Dan la Washington pentru a participa la primul summit al Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump. Stoiciu spune că deși…
20:30
Un israelian a fost condamnat pentru spionaj în Estonia. A oferit informații Rusiei timp de aproape un deceniu # HotNews.ro
Un tribunal din Estonia l-a condamnat pe un cetăţean israelian la şase ani şi jumătate de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei, relatează DPA, preluată de Agerpres. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a…
20:30
Nicușor Dan susține acum o declarație de presă de la Washington la finalul participării la reuniunea inagurală a Board of Peace, instituție înființată de președintele american Donald Trump. HotNews transmite LIVETEXT principalele declarații ale lui…
20:20
Doi miniștri reclamă salarii mai mici decât angajații din subordine: „Avem nevoie de soluții generale, nu de o alergătură după vrăjitoare” # HotNews.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că salariul său este undeva la 12.300 de lei și că nu are nici stimulent și nici spor de fonduri europene, atenționând asupra inechităților salariale din instituțiile publice. „Există…
20:10
Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională de securitate care urmează să fie dislocată în Fâșia Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului în 20 de puncte negociat de Statele Unite,…
20:00
Predecesorul lui Epstein din URSS. Cum a reacționat Hrușciov, liderul sovietic de atunci # HotNews.ro
Miliardarul pedofil american Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în detenţie în 2019 după ce ani la rând a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri, a avut un predecesor sovietic, pe…
19:40
Primarul Ciucu anunță ce amenzi s-au dat pentru modul în care au fost deszăpezite arterele de circulație din Capitală. Sancțiuni aplicate în toate sectoarele, cele mai multe în 3 și 4 # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că, în urma verificării modului în care operatorii de salubritate și-au desfășurat activitatea de deszăpezire în cele șase sectoare, polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru…
19:20
Realitatea Plus și-a suspendat emisia trei ore, potrivit sancțiunii CNA. Programul a continuat pe canalul de YouTube # HotNews.ro
Realitatea Plus a pus în aplicare joi seara sancţiunea primită de la CNA de a-şi suspenda emisia timp de trei ore. În tot acest timp, în loc de emisia obişnuită a postului, a fost difuzat…
19:20
VIDEO Board of Peace: La final, Nicușor Dan s-a dus la Donald Trump și au apucat să-și dea mâna, dar a apărut un om de ordine # HotNews.ro
La finalul întâlnirii publice de la Washington, Trump a stat o vreme de vorbă cu mai mulți invitați, care veneau să-l salute. Printre ei a fost președintele României. Prima ședință a Board of Peace în…
18:50
Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Teheranul sau va ordona un atac militar – ar…
18:50
Franța critică Comisia Europeană pentru prezența la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce reproșează Parisul # HotNews.ro
Comisia Europeană a fost reprezentată la Washington de comisara sa pentru Mediterana, Dubravka Suica. Iar Parisul nu a fost mulțumit de această decizie, scrie Reuters. Franța este surprinsă de faptul că Comisia Europeană a trimis…
18:50
Președintele CSM îl acuză pe Nicușor Dan că cere „informații de care nu are nevoie” pentru decretele de pensionare ale judecătorilor # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie” pentru semnarea…
18:20
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate” # HotNews.ro
Rusia va evalua medierea SUA în Ucraina în funcție de rezultatele obținute, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după ce cele trei runde de negocieri desfășurate în acest…
18:10
Nicușor Dan, discurs acum la Consiliul pentru Pace. Principalele declarații ale președintelui # HotNews.ro
Primul summit al „Consiliul pentru Pace”, înființat de președintele american Donald Trump, a început joi la Washington cu un discurs de 45 de minute al președintelui Trump. Din partea României, participă președintele Nicușor Dan. Principalele…
18:00
Guvernul nepalez intenționează să impună candidaților care vor să escaladeze Everestul, cel mai înalt vârf de pe Pământ (8.849 metri), să fi escaladat anterior un vârf nepalez de cel puțin 7.000 m altitudine, a anunțat…
