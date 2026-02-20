De ce pompierii și militarii ies la pensie la 50 ani? De ce nu pot munci și „la birou”? Explicații oficiale
Newsweek.ro, 20 februarie 2026 11:20
Bolojan a anunțat că urmează reforma altor pensii cum ar fi cele ale militarilor și polițiștilor. Ac...
Acum 10 minute
11:50
VIDEO Influencer-ul american „Adonis Live”, reținut de poliție în București după ce a pocnit în față un tânăr # Newsweek.ro
Influencer-ul american „Adonis Live” a venit în România, l-a chemat pe unul din urmăritorii săi din ...
Acum 30 minute
11:40
Două persoane sunt cercetate de polițiștii Capitalei după ce au încasat bani în avans de la mai mulț...
Acum o oră
11:20
Plinul la mașina electrică în România, de 2 ori mai scump ca în Spania ori Croația. Care e explicația? # Newsweek.ro
Plinul la mașina electrică în România, realizat la stațiile de încărcare rapidă Tesla, este și de ap...
Acum 2 ore
11:00
Horse a dezvoltat un motor hybrid care consumă 3,3 l/100 km, pe baza celui produs în România. Arde benzină eco # Newsweek.ro
Horse, entitate creată de Renault, Geely și Aramco pentru dezvoltarea și producția de sisteme hybrid...
10:40
ANM a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, ...
10:30
Începe marele control al certificatelor de handicap. Cum poți pierde indemnizația? Rămâi fără sute de lei # Newsweek.ro
Ministerul Muncii, Florin Manole, continuă procesul de reformă a sistemului de încadrare în grad de ...
10:10
Horoscop 3 zodii vor câștiga bani buni între 21 februarie și 1 martie. Avem o eclipsă solară și una lunară # Newsweek.ro
Horoscop: Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 23 februa...
Acum 4 ore
10:00
Crimeea, zguduită de explozii. Patru aerodromuri strategice rusești, atacate de un roi masiv de drone kamikaze # Newsweek.ro
A fost o noapte de foc în Crimeea, după un atac masiv cu drone ucrainene. Explozii puternice au fost...
09:50
Scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Bulgaria caută un vas dispărut # Newsweek.ro
Există o scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Echipele de voluntari care caută n...
09:40
Alertă în SUA. Două bombardiere rusești Tu-95 și două Su-35, detectate lângă Alaska. Reacția în forță a NORAD # Newsweek.ro
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat că a urmărit mai multe avioane ...
09:20
Avioane SUA, staționate în Bulgaria, așteaptă un semnal pentru a ataca Iran. „7 au ajuns pe aeroportul Sofia” # Newsweek.ro
O prezență notabilă a avioanelor militare americane a fost observată la Terminalul 1 al Aeroportului...
09:20
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București: "Din martie relația România-SUA intră într-o nouă etapă" # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg...
09:10
Trump anunță declasificarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri. Obama: Sunt reali, dar eu nu i-am văzut # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump spune că va face publice dosarele guvernamentale despre extratereștri și O...
08:50
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
08:30
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îl poate încurca # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunat, din nou, că dă ajutoare la pensie în 2026. Deocamdata ba...
08:30
Eric Dane, actorul carismatic și atletic care a captivat publicul în prime time cu serialul Greys An...
08:30
Intervenție dificilă în Munții Apuseni: cinci persoane salvate dintr-o mașină blocată în zăpadă # Newsweek.ro
Intervenţie a jandarmilor montani din Arieşeni pentru salvarea unei familii rămase înzăpezite spre V...
08:20
De la Washington, Nicușor Dan anunță: administrația României este recunoscută fără rezerve de SUA # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de D...
Acum 6 ore
08:00
Președintele Nicușor Dan promite stabilitate: românii nu vor fi împovărați suplimentar cu taxe majorate # Newsweek.ro
Românii ”au plătit un cost deja” și nu vor mai ”exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mu...
07:50
Amenzi de 425.000 lei în București. Operatorii de salubrizare, sancționați pentru deszăpezirea ineficientă # Newsweek.ro
Operatorii de salubrizare care au contracte cu primăriile de sector au fost amendaţi, joi, cu 425.00...
07:40
Motivul pentru care trebuie să-ți pui ceapă roșie în șosete seara. De ce să dormi cu ea? # Newsweek.ro
Dormitul cu ceapă roșie în șosete poate părea ciudat, dar are beneficii surprinzătoare: ajută la det...
07:40
Vrei să dai de permis în 2026? De ce acte ai nevoie pentru școala de șoferi și examenul auto # Newsweek.ro
Acte necesare școala de șoferi 2026. Află cum te înscrii, ce documente sunt obligatorii, cât durează...
07:30
VIDEO România cumpără 216 tancuri noi cu 6.500.000.000€. Alegem între 3 modele. Cum atacă? Ce preț are fiecare # Newsweek.ro
România implementează un program ambițios de modernizare a forțelor sale blindate, urmărind înlocuir...
07:20
Cine răspunde pentru reparația electrocasnicelor când locuiești cu chirie. Chiriașul sau proprietarul? # Newsweek.ro
Când se strică un electrocasnic într-o locuință închiriată, apare întrebarea: cine plătește reparați...
07:10
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată # Newsweek.ro
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată. Bal...
06:40
Cum poți știi dacă patronul îți plătește contribuțiile la pensie și asigurările de sănătate? # Newsweek.ro
Vrei să știi dacă patronul plătește contribuțiile la pensie și sănătate? Verifică-ți online starea l...
Acum 12 ore
23:20
Nicuşor Dan: Suntem într-o zonă complicată a Europei. E bine să fim în mai multe formate de securitat # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că "suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei" şi că "e bine s...
Acum 24 ore
22:00
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: România a îndeplinit toate criteriile pentru Visa Waiver # Newsweek.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, spune că România a îndeplinit toate criteriile pentru Vi...
21:40
Turcan: România se face auzită în relația cu SUA; președintele a avut un discurs orientat spre soluții # Newsweek.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan spune, referitor la prezenţa lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace, c...
21:40
Trump a prelungit sancțiunile Rusiei încă un an. Oficialii lu Putin, puși la zid. Exportul de petrol, interzis # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial sancțiunile împotriva Rusiei din cauza agresiuni...
21:20
Virgil Popescu, europarlamentar PNL: Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Board of Peace # Newsweek.ro
Virgil Popescu, europarlamentar PNL, spune că preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit calm şi s...
21:00
Nicuşor Dan: Este important să fim parteneri pe diferite formate şi să consolidăm parteneriatul cu SUA # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că s-a dus la Consiliul pentru Pace pentru că "este import...
20:20
VIDEO Drona Bayraktar a Turciei, integrată în componenta navală NATO. Rusia ar pierde războiul în Marea Neagră # Newsweek.ro
Bayraktar TB3, drona care a devenit faimoasă torpilând avansul Rusiei cu tancuri spre Kiev, și-a fă...
20:10
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare # Newsweek.ro
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare, avertize...
19:50
Un bărbat a fost aproape de moarte după ce a băut o cafea. Complotul șocant pus la cale de soție și soacră # Newsweek.ro
Poliția maghiară a închis o anchetă privind un presupus complot de omor care a implicat o mamă și o ...
19:40
O insulă şi-a climatizat o pădure, pentru a face faţă verilor toride. Are cel mai mare mall în aer liber # Newsweek.ro
O insulă dintr-un arhipelag ciudat şi-a climatizat o pădure, pentru a face faţă astfel verilor torid...
19:40
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel . Discuții despre și terorsim crima organizată # Newsweek.ro
La sediul FBI din Washington, a avut loc o întâlnire bilaterală între viceprim-ministrul și ministru...
19:20
Cu doar zahăr, apă și ciment poți repara rapid crăpăturile din podea. Amestecul costă puțin, se prep...
19:10
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? # Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii pun mingi de tenis pe bila de la remorcă. Te scapă de rugină? O minge de...
18:50
La cât timp după îngheț poți turna beton în curte? Ce temperatură trebuie să fie afară # Newsweek.ro
Turnarea betonului după o perioadă cu îngheț necesită atenție sporită, deoarece temperaturile scăzut...
18:40
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi? # Newsweek.ro
Manoel Angelim Dino, 105 ani, și Maria de Sousa Dino, 101 ani, s-au căsătorit în 1940 și au avut împ...
18:30
Aerisești prea mult iarna? Greșeala banală care îți poate distruge casa, descoperită prea târziu # Newsweek.ro
Mai mult aer proaspăt sună întotdeauna bine. Dar mai ales iarna, ventilația necorespunzătoare poate ...
18:20
Trump a declarat că nu crede în energia eoliană. Iată ce au făcut țările europene puțin mai târziu # Newsweek.ro
Într-un discurs recent la Davos, președintele Donald Trump a criticat „morile de vânt” numindu-le „p...
18:20
Germania intră în „umbrela nucleară” a Europei cu avioane de vânătoare. Vor purta arme nucleare franceze # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că revenirea la relații normale cu Federația Rusă este p...
18:00
Horoscop de weekend 21-22 februarie. 4 zodii au noroc la bani și dragoste. Balanță – iubire, Săgetător – bani # Newsweek.ro
Weekendul 21-22 februarie aduce vești bune pentru patru zodii, cu surprize plăcute atât în plan fina...
17:50
Presa germană: SUA ar fi avertizat Germania în legătură cu un posibil atac asupra infrastructurii din UK # Newsweek.ro
Der Spiegel susține că CIA știa încă din primăvara lui 2022 despre planurile de sabotare a conductei...
17:40
Veste proastă, pentru ciorditori! Supermarket-urile trec la camere video cu AI, care „văd” orice mișcare # Newsweek.ro
Supermarket-urile trec la camere video de supraveghere cu AI, care „văd” orice mișcare, în încercare...
17:40
Techsylvania revine la Cluj-Napoca cu lideri care modelează viitorul tehnologiei și al businessului # Newsweek.ro
Devenit în ultimii ani epicentrul tech & business al Europei de Est, Techsylvania anunță lansarea ed...
17:30
Ministrul Mediului: Reorganizările din Ministerul Mediului vor contribui la reducerea cheltuielilor cu 10% # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că la nivelul instituției pe care o conduce au fos...
