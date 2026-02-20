Mai mulți moldoveni au fost angajați de serviciile lui Putin să ucidă oficiali și jurnaliști ucraineni. Ce sume ar fi trebuit să obțină

10:00

Un administrator al unei companii de transport mărfuri a reclamat la Digi24.ro o practică pe care o consideră incorectă în ceea ce privește modul în care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) gestionează taxa de pod de la Fetești. De la începutul anului 2026, acesta s-a trezit în situația în care este obligat să plătească amenzi de 14.000 de lei pentru treceri pe care susține că le-a achitat.