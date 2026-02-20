Moarte misterioasă în Thailanda: Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la etajul 17

07:10

Conducerea rusă nu este în continuare interesată de instaurarea păcii în Ucraina și nu intenționează să pună capăt războiului în curând, au declarat pentru Reuters în ultimele zile șefii a cinci servicii de informații europene. Aceștia sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord de pace în acest an și indică faptul că, potrivit datelor lor, nici măcar cedarea de către Ucraina a părții neocupate a Donbasului nu va determina Moscova să se oprească.