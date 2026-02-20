Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 februarie
Digi24.ro, 20 februarie 2026 08:50
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 februarie
Acum 5 minute
09:20
Traian Simionca, primarul suspendat din Livezile care este acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost plasat în arest la domiciliu # Digi24.ro
Tribunalul Bistriţa-Năsăud a decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arest la domiciliu pentru primarul suspendat din comuna Livezile, Traian Simionca, inculpat pentru agresiune sexuală.
Acum 15 minute
09:10
Ucraina ar putea exporta în acest an produse şi servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele vânzări în străinătate de la debutul războiului şi analizează introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Reuters.
09:10
ONU lansează o comisie pentru controlul inteligenței artificiale: „Ştiinţa informează, dar oamenii decid” # Digi24.ro
Secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat că omenirea „se îndreaptă spre necunoscut” în fața avansului rapid al inteligenței artificiale și a anunțat crearea unei comisii internaționale care să analizeze modul în care poate fi asigurat controlul uman asupra acestei tehnologii. Declarațiile au fost făcute la Summitul Mondial al Inteligenței Artificiale de la New Delhi.
Acum 30 minute
09:00
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un episod de ninsoare la București în aceste zile # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste normal în aproape toată țara până la finalul lunii martie, cu precipitații în general apropiate de media perioadei. În schimb, la București urmează câteva zile de iarnă, cu ninsori, precipitații mixte și temperaturi sub normal.
09:00
Rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi # Digi24.ro
Între 2024 și 2025, rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi, relatează Euronews Italia, care citează un articol din cotidianul La Repubblica. Scopul, potrivit celor relatate de ziarul La Repubblica, a fost furtul de informații confidențiale despre aproximativ 5.000 de agenți DIGOS, inclusiv cei angajați în urmărirea disidenților chinezi.
Acum o oră
08:50
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime # Digi24.ro
Moştenitorii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluţiona un proces colectiv în care doi dintre consilierii finanţatorului discreditat erau acuzaţi că l-au ajutat şi au fost complici la traficul sexual de femei tinere şi adolescente, potrivit unui document depus joi la tribunal, transmite Reuters.
08:50
08:40
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv acordat TVP World că este sceptic în privința semnării unui acord de pace în curând de către Rusia, chiar dacă se preconizează continuarea negocierilor mediate de SUA între Kiev și Moscova.
08:30
Un oraș din Japonia a primit lingouri de aur de 3,6 milioane de euro de la un donator anonim, pentru a a repara rețeaua de apă # Digi24.ro
Autorităţile dintr-un oraş japonez au primit o donaţie generoasă pentru repararea sistemului de alimentare cu apă învechit - 21 de kilograme de lingouri de aur.
Acum 2 ore
08:20
A murit actorul Eric Dane, din serialul Anatomia lui Gray. „McSteamy” fusese diagnosticat cu o boală cumplită # Digi24.ro
Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe doctorul Mark Sloan în serialul de televiziune de succes „Anatomia lui Grey”, a murit joi, la vârsta de 53 de ani, a anunţat familia sa. În urmă cu mai puţin de un, actorul dezvăluise că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA).
07:50
Cinci avioane militare ruseşti, detectate în largul Alaskăi. Cum a răspuns Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane # Digi24.ro
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunţat joi că a detectat şi urmărit mai multe avioane militare ruseşti care operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) în largul Alaskăi.
Acum 4 ore
07:10
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre Ucraina # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să negocieze direct cu Vladimir Putin pentru a încheia războiul, însă a respins categoric „argumentele istorice” invocate de liderul rus pentru a justifica invazia. „Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”, a spus el într-un interviu acordat jurnalistuluii britanic Piers Morgan, subliniind că discuțiile trebuie să se concentreze exclusiv pe soluții concrete pentru încheierea conflictului.
07:10
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă” # Digi24.ro
Locotenent-colonelul Konstantin Frolov, zis și „Călăul”, a ajuns o vedetă a propagandei ruse și a primit patru medalii pentru curajul de care ar fi dat dovadă pe câmpul de luptă. Totul era o minciună, însă, întrucât „eroul” armatei ruse pusese la cale o schemă de fraudă prin care cel puțin 30 de soldați și medici din unitatea sa de elită s-au împușcat singuri ca să obțină despăgubiri pentru rănile suferite în război, potrivit Comitetului pentru Investigații, echivalentul rusesc al FBI-ului.
07:10
Tichete de creșă 2026: Cum pot obține părinții sprijin financiar. Suma maximă prevăzută lunar pentru serviciile educaționale # Digi24.ro
Tichetele de creșă continuă să reprezinte un sprijin semnificativ pentru părinții care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Ele se acordă lunar celor eligibili și pot fi utilizate exclusiv pentru plata serviciilor de îngrijire timpurie.
07:10
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție # Digi24.ro
„Pachetul Dmitriev” este cartea pe care o joacă Rusia în acest moment încercând să atragă SUA de partea sa prin promisiuni ale unor contracte economice cu foarte multe zerouri.
07:10
Drepturile pasagerilor când avionul întârzie sau zborul este anulat. Când pot obține compensații financiare de până la 600 de euro # Digi24.ro
Zborurile întârziate, anulate sau suprarezervate, din diverse motive, au devenit tot mai frecvente, însă legislația europeană garantează pasagerilor drepturi clare: de la compensații financiare în funcție de distanța zborului, la asistență în aeroport și, atunci când situația o impune, cazare și transport către hotel.
07:10
Polonia poate folosi mine antipersonal la frontiera cu Belarusul. Tusk: „Un proiect crucial pentru securitatea noastră” # Digi24.ro
Retragerea Poloniei din Convenţia de la Ottawa îi va permite să plaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale de est în termen de 48 de ore dacă apare o ameninţare, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, cu o zi înainte ca ieşirea din tratat să intre în vigoare.
07:10
„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul # Digi24.ro
Conducerea rusă nu este în continuare interesată de instaurarea păcii în Ucraina și nu intenționează să pună capăt războiului în curând, au declarat pentru Reuters în ultimele zile șefii a cinci servicii de informații europene. Aceștia sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord de pace în acest an și indică faptul că, potrivit datelor lor, nici măcar cedarea de către Ucraina a părții neocupate a Donbasului nu va determina Moscova să se oprească.
07:10
SUA dezvoltă un portal online care va permite europenilor să vadă conținutul interzis de guvernele lor (Reuters) # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA dezvoltă un portal online care va permite persoanelor din Europa şi din alte părţi să vadă conţinutul interzis de guvernele lor, inclusiv presupuse discursuri de ură şi propagandă teroristă. Washingtonul consideră măsura o modalitate de a contracara cenzura, au declarat trei surse familiarizate cu planul citate de Reuters.
Acum 8 ore
03:20
Netanyahu amenință Iranul cu o ripostă „de neimaginat” în cazul unui atac. Trump avertizează că urmează „lucruri rele” # Digi24.ro
Tensiunile dintre Israel și Iran se amplifică pe fondul presiunilor tot mai puternice venite din partea Statelor Unite. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Teheranul va avea parte de o ripostă „de neimaginat” dacă va ataca Israelul, în timp ce președintele american Donald Trump a transmis că Iranul are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear, relatează AFP și News.ro.
Acum 12 ore
00:50
Barack Obama „a comis o greşeală gravă”: A dezvăluit informaţii „secrete” despre extratereştri, afirmă Donald Trump # Digi24.ro
Preşedintele american a afirmat joi că predecesorul său, Barack Obama, a divulgat „informaţii clasificate” când a sugerat pe un ton uşor relaxat, într-un podcast, că extratereştrii există cu adevărat, relatează AFP.
19 februarie 2026
23:50
UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina # Digi24.ro
Un document intern al UE distribuit de Kaja Kallas solicită interzicerea desfășurării de trupe ruse în Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria (Moldova) ca parte a oricărui acord global privind Ucraina, scrie Kyiv Post.
23:50
Scandal între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni după crima de la Lyon: „Să-și vadă fiecare de treaba lui” # Digi24.ro
Relațiile dintre Franța și Italia s-au tensionat după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon. Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că moartea tânărului reprezintă „o rană pentru întreaga Europă”, iar reacția sa a fost criticată de președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a sugerat că Meloni se amestecă în afacerile interne ale Franței și a transmis că „dacă fiecare și-ar vedea de treaba lui, lucrurile ar merge foarte bine”, declanșând un schimb dur de replici între cei doi.
23:40
Iranul își apără programul nuclear după avertismentul SUA. Washingtonul invocă „multe motive” pentru un atac # Digi24.ro
Tensiunile dintre Statele Unite şi Iran se intensifică pe fondul negocierilor dificile privind programul nuclear al Teheranului. După ce Washingtonul a transmis că are „multe motive” pentru a lansa un atac împotriva Republicii islamice, autorităţile iraniene şi-au apărat public „dreptul” la îmbogăţirea uraniului, susţinând că programul nuclear se desfăşoară în conformitate cu regulile Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice. Declaraţiile vin în contextul reluării discuţiilor indirecte dintre cele două părţi, la Geneva, şi al unei consolidări a prezenţei militare americane în Golful Persic, ceea ce alimentează temerile privind o posibilă escaladare militară în regiune, relatează AFP și News.ro.
23:40
UE intenționează să cheltuiască mai mult pe zborurile private ale oficialilor de top: „Ar trebui să înceapă prin a da exemplu” # Digi24.ro
UE intenționează să cheltuiască până la 16 milioane de euro în următorii patru ani pentru a transporta cu avionul privat înalții săi funcționari, potrivit unui document de licitație. Aceasta reprezintă o creștere de 3 milioane de euro față de perioada precedentă de patru ani și este cu 50% mai mare decât perioada anterioară, care s-a încheiat în 2021, notează Politico.
23:10
„Un lucru foarte trist”. Donald Trump a vorbit despre arestarea fostului prinț Andrew, în urma dezvăluirilor din dosarele Epstein # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat, joi seara, la arestarea fostului prinț Andrew Mountbatten-Windsor, în urma dezvăluirilor din dosarele Epstein. Fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese săltat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice. „Este un lucru foarte trist” a fost remarca președintelui SUA după acțiunea poliției față de fostul prinț, relatează BBC.
22:50
Întâlnire la Departamentul de Justiţie: Cătălin Predoiu, discuţii cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit joi, la sediul Departamentului de Justiţie din Washington, cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi, ocazie cu care cei doi oficiali au evidenţiat cooperarea dintre structurile MAI şi agenţiile de aplicare a legii din Statele Unite.
22:30
Violența sexuală ca armă de război: femei din Ucraina acuză abuzuri comise de soldați ruși. Mărturii cutremurătoare la Berlinale # Digi24.ro
Șapte femei din Ucraina, care au supraviețuit detenției rusești, torturii și agresiunilor sexuale, și-au spus povestea la Berlinale, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din lume. Mărturiile lor sunt reunite în documentarul „Traces”, prezentat în cadrul festivalului, film care aduce în prim-plan acuzații de crime de război și susține că violența sexuală a fost folosită ca armă în conflictul din Ucraina.
22:30
Atac dur de la Paris: Comisia Europeană, pusă la zid pentru apropierea de Trump. „O greșeală majoră” # Digi24.ro
Comisia Europeană „nu ar fi trebuit niciodată” să asiste la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înfiinţat de preşedintele american Donald Trump, a scris joi pe X ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, citat de AFP.
22:30
JO 2026 Milano Cortina. Julia Sauter, reprezentanta României la patinaj artistic, a reuşit cea mai bună performanţă a carierei sale # Digi24.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale.
22:20
U2, Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat împreună videoclipul piesei „Yours Eternally” # Digi24.ro
Trupa rock U2, cantautorul britanic Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat videoclipul noii lor piese „Yours Eternally”. Piesa face parte din noul EP al trupei U2, Days Of Ash.
22:10
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest. Imagini cu fratele regelui Charles părăsind secția de poliție # Digi24.ro
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese arestat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC. El va fi judecat în libertate. Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale confidențiale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale.
22:00
Belarus voia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, dar nu a obținut vize pentru SUA: „Se pune o întrebare validă” # Digi24.ro
Belarus, un aliat apropiat al Rusiei rareori invitat la întâlniri internaționale, a anunțat, joi, că intenționa să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, la Washington, dar nu a reușit să obțină vizele necesare, informează Reuters.
22:00
Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an (Reuters) # Digi24.ro
Şefii serviciilor secrete europene sunt pesimişti cu privire la şansele de a se ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmaţiilor lui Donald Trump că negocierile mediate de SUA au adus perspectiva unui acord „destul de aproape”, scrie Reuters.
21:50
Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei” # Digi24.ro
Aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care s-a desfășurat joi, 19 februarie, președintele Nicușor Dan a acordat în exclusivitate un interviu lui Lucian Mîndruță pentru Digi24. Șeful statului a explicat că statutul de observator în cadrul inițiativei președintelui american Donald Trump este foarte bun pentru țara noastră.
21:50
Donald Trump a prelungit cu încă un an unele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei. Ele fuseseră inițial luate de președintele Obama # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial cu încă un an sancțiunile împotriva Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.
21:30
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat, după ce a fost întrebat de presă, la faptul că președintele SUA, Donald Trump l-a numit „prim-ministru”, greșind funcția pe care o îndeplinește de fapt în statul român. Dan a spus râzând că nu este timpul trecut. Totodată, predintele a explicat că imaginea României în ochii administrației Trump este total diferită față de cea proiectată de discursul lui JD Vance din 2025, de la Conferința de Securitate de la Munchen, grație eforturilor diplomatice.
21:20
Țara europeană care ia în considerare să-şi mărească armata cu peste 100.000 de militari # Digi24.ro
Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters.
21:20
Nicușor Dan, despre decizia CCR cu privire la pensiile magistraților: Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății # Digi24.ro
Niculor Dan a comnentat de la Washington decizia CCR cu privire la pensiile magistraților.
21:20
Presiune din Est: Polonia le cere marilor puteri din Vest să investească mai mult în armament. Mesaj pentru trei țări europene # Digi24.ro
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO, într-un interviu acordat AFP joi.
21:10
21:00
De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace și nu a mers la Davos sau la Munchen # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la Washington, de ce a ales să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump și nu a mers și la Forumul Economic Mondial de la Davos sau la Conferința de Securitate de la Munchen. Șeful statului a explicat că este „o inițiativă a partenerului nostru strategic” și că este importantă aprofundarea relației cu SUA.
20:40
Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani în Romsilva, pe funcţii de conducere, un inginer în domeniu cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar se numără printre cei opt candidaţi pentru funcţia de director al Regiei Naţionale Romsilva. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată de Consiliul de Administraţie al Romsilva, care are o responsabilitate uriaşă: „să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.
20:30
O femeie de 31 de ani a murit, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 # Digi24.ro
O femeie de 31 de ani a murit, joi seară, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Înainte incidentului, ea se afla pe pervazul unei terase şi manifesta un comportament agitat. Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.
20:30
Nicușor Dan susține o conferință de presă după prima întrunire a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan susține joi, 19 februarie, o conferință de presă după participarea la prima întrunire a Consiliului pentru Pace. În cadrul evenimentului, șeful statului a susținut un scurt discurs în care i-a mulțumit liderului american Donald Trump pentru organizarea întrevederii, dar și pentru implicarea sa în planul de pace din Gaza.
Acum 24 ore
20:20
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza. Trump: „Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate” # Digi24.ro
Cinci ţări au angajat deja trupe pentru forţa internaţională care urmează să fie dislocată în Gaza, ca parte a acordului de încetare a focului în 20 de puncte negociat de SUA, a anunţat joi comandantul forţei, la prima reuniune a Consiliului de Pace.
20:20
Italia ar putea interzice consumul de carne de cal, tradițional în unele zone: „Suntem în secolul XXI. Prietenii nu trebuie mâncați” # Digi24.ro
Italia ar putea interzice în curând carnea de cal, ca parte a unei legi care ar defini cabalinele, inclusiv caii, măgarii și catârii, drept animale de companie, ceea ce ar face ilegală uciderea lor, potrivit The Guardian.
20:20
Şofer fără permis şi băut nu a oprit la controlul din trafic pentru că nu avea RCA și ITP. În urmărire a lovit autospeciala poliţiei # Digi24.ro
Un bărbat de 47 de ani din comuna Vaideeni a fost reţinut de poliţişti după ce s-a urcat fără permis şi băut la volanul unui autoturism şi a lovit autospeciala unui echipaj de poliţie, care încerca să-l oprească după ce a fugit de un control în trafic.
19:50
Concentrarea de nave și avioane de luptă ale SUA în Orientul Mijlociu pregătește terenul pentru un război cu Iranul. Scenarii posibile # Digi24.ro
Statele Unite au trimis 13 nave de război și o flotă numeroasă de avioane în Orientul Mijlociu, iar un al doilea portavion se află în drum spre această regiune, pregătind terenul pentru o potențială confruntare militară cu Iranul, la mai puțin de un an după ce președintele Donald Trump a ordonat atacuri asupra instalațiilor nucleare ale acestei țări, arată France24.
19:40
Scandal live pe net: fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, bătut pe stradă. Anchetă a Poliției # Digi24.ro
Fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”, a fost agresat, joi, pe o stradă din Bucureşti. El ar fi fost contactat de un bărbat de 33 de ani, cetăţean străin, pentru a fi prezent într-un live pe reţelele de socializare, iar în momentul transmisiunii între cei doi a izbucnit un conflict. Cetăţeanul străin l-a lovit în faţă şi tânărul a căzut la pămînt. Au fost chemaţi poliţiştii şi un echipaj medical. Poliţia încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat.
