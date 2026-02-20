Planul „Gaza”. Trump construiește o bază uriașă și dă ultimatum Iranului
Cotidianul de Hunedoara, 20 februarie 2026 08:50
Trump construiește o bază militară uriașă în Gaza pentru 5.000 de soldați sub egida Consiliului pentru Pace. În același timp, președintele a lansat un ultimatum de 15 zile pentru Iran, amenințând cu măsuri „nefericite” dacă Teheranul refuză noul acord nuclear. The post Planul „Gaza”. Trump construiește o bază uriașă și dă ultimatum Iranului appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
09:20
Siguranța copiilor nu este punctul forte al giganților tech. Apple, dat în judecată # Cotidianul de Hunedoara
Statul West Virginia dă în judecată Apple, acuzând compania că prioritizează imaginea privind confidențialitatea în detrimentul siguranței copiilor. Procesul vizează eșecul platformelor iOS și iCloud de a bloca eficient materialele cu abuz sexual asupra minorilor. The post Siguranța copiilor nu este punctul forte al giganților tech. Apple, dat în judecată appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
09:00
Comoară pentru conducte. Aur de milioane de dolari pentru apă din partea unui donator anonim # Cotidianul de Hunedoara
Un donator anonim a oferit orașului Osaka 21 kg de lingouri de aur, în valoare de 3,6 milioane de dolari, pentru repararea rețelei de apă. Donația vine în contextul în care peste 20% din conductele Japoniei sunt învechite, provocând scurgeri frecvente și surpări de teren periculoase. The post Comoară pentru conducte. Aur de milioane de dolari pentru apă din partea unui donator anonim appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:50
Trump construiește o bază militară uriașă în Gaza pentru 5.000 de soldați sub egida Consiliului pentru Pace. În același timp, președintele a lansat un ultimatum de 15 zile pentru Iran, amenințând cu măsuri „nefericite” dacă Teheranul refuză noul acord nuclear. The post Planul „Gaza”. Trump construiește o bază uriașă și dă ultimatum Iranului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:10
Maia Sandu a revocat grațierea lui Nicolae Șepeli, condamnat inițial în Rusia, după ce au apărut dovezi privind legăturile acestuia cu o grupare criminală. Președinția a motivat decizia prin necesitatea de a proteja încrederea publică în instituția clemenței și valorile sociale. The post Maia Sandu a anulat grațierea unui deținut cu legături criminale appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Actorul Eric Dane, celebru pentru rolurile din „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani. Diagnosticat în 2025 cu SLA, el a devenit un activist fervent pentru cercetarea acestei boli. The post Doliu la Hollywood. Eric Dane a murit la 53 de ani appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Nicușor Dan susține la Washington că legitimitatea puterii de la București nu mai este contestată de SUA. The post Problema „Turul doi înapoi”, subiect închis în SUA appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:00
Metoda Anghel Saligny. Moldova se ridică în guvernarea Bolojan. Topul județelor care au primit bani # Cotidianul de Hunedoara
În primele șase luni cu Ilie Bolojan la cârma Guvernului, județele din zona Moldovei au primit cei mai mulți bani pe Anghel Saligny, top cinci fiind din această regiune istorică. The post Metoda Anghel Saligny. Moldova se ridică în guvernarea Bolojan. Topul județelor care au primit bani appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Cine sunt liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump și Emanuel Macron conduc în topul încrederii românilor când vine vorba despre liderii internaționali. The post Cine sunt liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA. Cine a făcut lobby puternic pentru România # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a participat ca observator la Consiliul de Pace patronat de Donald Trump cu scopul de a pregăti terenul pentru o vizită la Casa Albă. Potrivit surselor Cotidianul, vizita oficială a președintelui României în SUA va avea loc în perioada mai-iunie. Până atunci, e așteptată vizita lui Marco Rubio la București. The post Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA. Cine a făcut lobby puternic pentru România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Cutremur în familia regală: Fostul prinț, fratele lui Charles, scapă de arest: „părea amețit, părea șocat, stătea aplecat” # Cotidianul de Hunedoara
Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut aproape 12 ore sub acuzația de abuz în serviciu public, în contextul unei plângeri legate de dosarul Epstein. Poliția din Thames Valley a confirmat eliberarea sa, precizând că ancheta continuă. Regele Charles a transmis că „legea trebuie să-și urmeze cursul”. The post Cutremur în familia regală: Fostul prinț, fratele lui Charles, scapă de arest: „părea amețit, părea șocat, stătea aplecat” appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Vezi aici anunțul oficial al lui Donald Trump, după participarea la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. The post Nicușor Dan a luat decizia după Consiliul lui Trump: România e pregătită appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Află de aici ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier. Momente comice la Consiliul de Pace al lui Donald Trump. The post Ce a răspuns Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit premier appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Cotidianul: De ce ați ales să veniți la Consiliul lui Trump? # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat de jurnaliștii Cotidianul, despre motivul pentru care a ales să meargă la Consiliul Păcii al lui Donald Trump! The post Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Cotidianul: De ce ați ales să veniți la Consiliul lui Trump? appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Aflat la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump, preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat sprijinul României pentru cooperarea transatlantică şi pentru soluţionarea conflictelor globale. Şeful statului a detaliat contribuţiile concrete pe care România le poate aduce în Gaza – de la evacuarea şi tratarea copiilor bolnavi, la sprijin instituţional şi educaţional. The post Nicușor Dan, mesaj de forță după ce a stat la masă cu liderul SUA appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:10
Românii cu salarii medii se întreabă cât vor încasa la pensie. Pentru un salariu net de 3.000 lei și 27 de ani de vechime, pensia estimată nu poate acoperi nici măcar cheltuielile de bază! The post Ce pensie vei primi dacă ai salariu de 3.000 lei în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Datoriile Kievului, reconstrucția Ucraina, cea din Gaza aduc aminte de ce spunea Nathan Mayer Rothschild: cumpărați când e sânge pe străzi The post Consiliul lui Trump. Poate nu va fi reconstrucție, dar vor fi bani appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde? # Cotidianul de Hunedoara
La peste treizeci de ani de la căderea comunismului, România încă se privește în oglinda Orientului Mijlociu cu aerul cuiva care „are relații bune cu statele arabe”. The post Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde? appeared first on Cotidianul RO.
19:20
În ultimele doua zile, președintele Ucrainei a făcut declarații care reflectă presiunile care se exercită asupra Kievului pentru încheierea unui acord cu Rusia The post Zelenski, speriat de posibile negocieri pentru un acord NATO-Rusia appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Află de aici care sunt cele mai prost plătite meserii din România în 2026. Sute de mii de români muncesc în aceste domenii! The post Cele mai prost plătite meserii din România appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Scumpiri noi de până la 45% la facturile de gaz? Ordinul ANRE care pune pe jar românii # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce prevede Ordinul ANRE 2/2026 care pune românii pe jar: notificări privind prețuri la gaze mai mari cu 14–45% de la 1 aprilie 2026 și costuri estimate la 6 milioane euro. The post Scumpiri noi de până la 45% la facturile de gaz? Ordinul ANRE care pune pe jar românii appeared first on Cotidianul RO.
18:40
VIDEO. Nicușor Dan, față în față cu Trump: Cred că toată lumea își dorește pace # Cotidianul de Hunedoara
Avem discursul președintelui Nicușor Dan în fața lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Ce a transmis liderul de la Cotroceni? The post VIDEO. Nicușor Dan, față în față cu Trump: Cred că toată lumea își dorește pace appeared first on Cotidianul RO.
18:20
BREAKING SURSE Nicușor Dan s-ar putea vedea cu Marco Rubio. Președintele se află în SUA, la Consiliul de Pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce se întâmplă chiar acum la primul summit al „Consiliul pentru Pace”, înființat de președintele american Donald Trump. The post BREAKING SURSE Nicușor Dan s-ar putea vedea cu Marco Rubio. Președintele se află în SUA, la Consiliul de Pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministrul Manole implică prefecturile în verificarea dosarelor de handicap # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul muncii a avut o întâlnire cu directorii de instituţii, primari, sindicate şi reprezentanţi ai patronatelor din Satu Mare. The post Ministrul Manole implică prefecturile în verificarea dosarelor de handicap appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Președintele SUA l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan. Ce a mai spus Trump în discursul de deschidere a Consiliului Păcii # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul mulţumind celor prezenţi, precum şi presei. „Este o zi importantă, iar mulţi oameni o urmăresc”, le-a spus Trump oaspeţilor săi, înainte de a începe să-i prezinte pe fiecare şi să spună câteva cuvinte laudative la adresa fiecăruia. The post Președintele SUA l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan. Ce a mai spus Trump în discursul de deschidere a Consiliului Păcii appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate # Cotidianul de Hunedoara
Reclamanta a postat în trecut fotografii cu ea cu buza însângerată, zgârieturi şi vânătăi într-o postare pe Instagram, acum ştearsă, fără a numi un potenţial agresor. The post Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Şeful statului a dat mâna cu preşedintele Donald Trump şi s-a fotografiat cu mai mulţi membri ai Board-ului pentru Pace, precum preşedintele Argentinei, Javier Milei sau fostul premier britanic Tony Blair. The post Nicușor Dan, alături de Donald Trump și liderii lumii la Consiliul Păcii appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Aproape două treimi dintre liderii de afaceri estimează creșterea riscurilor pentru companii în 2026, potrivit unui raport Grayling. Schimbările legislative și instabilitatea economică sunt principalele îngrijorări. The post Liderii de afaceri rămân optimişti în ciuda riscurilor tot mai mari appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ministrul spune că prin discuţii şi negocieri intense am reuşit să salvăm finanţarea unor proiecte esenţiale. The post Nazare: Reformele aduc finanțare ieftină appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Sumele de bani au fost primite de inculpat în schimbul promisiunilor acestuia că nu va mai opri pentru control. The post Dosar de corupție la Otopeni: Polițist sub control judiciar appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Discursul lui Nicușor Dan, reforma pensiilor speciale, cazul Prințului Andrew și tensiunile din jurul Iranului sunt principalele teme analizate diseară la emisiunea „Proiect de țară – România”. The post Prima News, proiect de țară – România. Ora 20.00 appeared first on Cotidianul RO.
15:40
José Luis Chilavert, fostul glorie al fotbalului paraguayan de la sfârşitul anilor '90, a făcut declaraţii controversate pentru a-l apăra pe argentinianul Gianluca Prestianni, acuzat de rasism. The post Legendarul Chilavert îl apără pe „rasistul” Prestianni appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Chivu nu se dezminte. Declarația elegantă de după înfrângerea cu Bodo/Glimt # Cotidianul de Hunedoara
La finalul partidei, Cristi Chivu și-a asumat înfrângerea și a recunoscut superioritatea formației norvegiene. The post Chivu nu se dezminte. Declarația elegantă de după înfrângerea cu Bodo/Glimt appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Ce spune Regele Charles după ce Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat: Justiţia să-şi urmeze cursul # Cotidianul de Hunedoara
Charles al III-lea afirmă că justiția trebuie să-și urmeze cursul după arestarea fratelui său, prințul Andrew, într-o anchetă legată de dosarul Jeffrey Epstein. Ancheta provoacă noi tensiuni în familia regală britanică. The post Ce spune Regele Charles după ce Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat: Justiţia să-şi urmeze cursul appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Banii din PNRR vin în martie. Dragoș Pîslaru anunță deblocarea tranșelor de plată # Cotidianul de Hunedoara
Dragoș Pîslaru anunță că plățile din PNRR pentru cererile 3 și 4 sunt așteptate în martie. Ministrul a confirmat reducerea cu peste 10% a cheltuielilor de personal la MIPE și a respins criticile politice, precizând că reforma pensiilor magistraților este în grafic pentru aprobarea de către UE. The post Banii din PNRR vin în martie. Dragoș Pîslaru anunță deblocarea tranșelor de plată appeared first on Cotidianul RO.
15:10
”Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid! Sistemul de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund, proiectat de specialiştii în gospodărirea apelor, şi ale cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobate astăzi în guvern, va oferi protecţie pe termen lung localităţii”, transmite vicepremierul UDMR Tanczos Barna. Potrivit lui Tanczos Barna, […] The post Tanczos Barna: Guvernul a aprobat planul anti-inundații pentru Praid appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Potrivit reprezentanţilor UNSAR, fiecare dosar de daună este o poveste despre cât de fragilă poate fi locuinţa noastră fără o protecţie financiară adecvată. The post UNSAR face topul riscurilor care distrug locuinţele din România appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Reforma Cazierului Fiscal: Interdicții noi pentru persoanele cu multe insolvențe # Cotidianul de Hunedoara
Șeful ANAF spune că vor fi închise şi ultimele portiţe din legislaţie, inclusiv prin eventuala modificare a cazierului fiscal cu interdicţia de a mai înfiinţa alte firme. The post Reforma Cazierului Fiscal: Interdicții noi pentru persoanele cu multe insolvențe appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Diana Buzoianu promite că apa nu se va scumpi pentru populație, deși costul apei industriale ar putea crește conform PNRR. Ministrul cere companiilor de stat să reducă profiturile pentru a finanța investiții de 30 de miliarde de lei în protecția împotriva inundațiilor. The post Diana Buzoianu: Prețul apei pentru cetățeni nu va crește appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Scăderea construcțiilor inginerești în decembrie 2025 arată că lipsa predictibilității plăților încetinește marile proiecte de infrastructură, afectând economia și dezvoltarea regională. The post Construcțiile inginerești din România au scăzut cu 1,9% appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ministerul Educației: Vacanța din această perioadă nu este „vacanță de schi” # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educației precizează că vacanța școlară din februarie nu este „vacanță de schi”, ci o perioadă pentru echilibrarea ritmului de învățare și prevenirea suprasolicitării. The post Ministerul Educației: Vacanța din această perioadă nu este „vacanță de schi” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Diana Buzoianu, victorie în dosarul Natura 2000. Investiții de miliarde, salvate în ultima secundă # Cotidianul de Hunedoara
România a deblocat 30% din siturile Natura 2000 după un blocaj de 9 ani. Ministrul Diana Buzoianu a avertizat că întârzierea punea în pericol miliarde de euro în investiții. Procedura continuă cu restul siturilor pentru a evita sancțiunile Comisiei Europene. The post Diana Buzoianu, victorie în dosarul Natura 2000. Investiții de miliarde, salvate în ultima secundă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Reporterița australiană Danika Mason și-a cerut scuze după ce a apărut băută în timpul unei transmisiuni de la Jocurile Olimpice. The post O jurnalistă își cere scuze fiindcă a apărut băută la televizor – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Imperiul „cumătrelor” din Moldova şi „flota din umbră” a Rusiei The post Cumetrele lui Putin din Republica Moldova și falanga preoților pro-ruși appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Nu noi am părăsit România, ci România ne‑a părăsit pe noi.” Studenta din Cluj despre criza posturilor pentru tineri medici # Cotidianul de Hunedoara
Tinerii medici se confruntă cu posturi limitate, practică insuficientă și salarii mici în România. Soluția: condiții reale și oportunități, nu obligarea de a rămâne. The post „Nu noi am părăsit România, ci România ne‑a părăsit pe noi.” Studenta din Cluj despre criza posturilor pentru tineri medici appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Liderul CJ Timiş spune că nimeni nu este obligat să ia decizia fuzionării, totul ţine de decizia locuitorilor şi a conducerii comunelor. The post Fuziune de comune, propusă de CJ Timiș appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Oamenii de bine” au descins iar în Capitală și cer tichete de masă și vouchere de vacanță – REPORTAJ de la protestul minerilor # Cotidianul de Hunedoara
Zeci de mineri protestează, joi, în fața Palatului Victoria. Ei acuză Guvernul că nu respectă prevederile contractelor colective de muncă. The post „Oamenii de bine” au descins iar în Capitală și cer tichete de masă și vouchere de vacanță – REPORTAJ de la protestul minerilor appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia va câștiga războiul. Ajutorul pentru Ucraina, contestat masiv – SONDAJ INSCOP # Cotidianul de Hunedoara
Majoritatea participanților la sondaj indică Moscova drept principal vinovat, dar procentele sunt mai mici față de începutul invaziei. The post Aproape jumătate dintre români cred că Rusia va câștiga războiul. Ajutorul pentru Ucraina, contestat masiv – SONDAJ INSCOP appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Crezi că ești un om bogat dacă mergi anual în vacanțe, ai un telefon scump și conduci un bolid de lux? Hai să vedem! The post Viața pe credit – 3 semne clare că trăiești pe datorie appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Frica de eșec la copii și adolescenți. Cum afectează motivația și stima de sine # Cotidianul de Hunedoara
Frica de eșec poate influența stresul și performanța școlară la copii și adolescenți. Ce recomandă psihologii pentru a gestiona aceste temeri. The post Frica de eșec la copii și adolescenți. Cum afectează motivația și stima de sine appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Prințul Andrew al Marii Britanii, arestat. Numele său apare în dosarul Epstein # Cotidianul de Hunedoara
Poliția a anunțat că ancheta este în desfășurare. The post Prințul Andrew al Marii Britanii, arestat. Numele său apare în dosarul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.