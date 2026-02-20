Planul „Gaza”. Trump construiește o bază uriașă și dă ultimatum Iranului

20:30

Aflat la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, prezidată de Donald Trump, preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat sprijinul României pentru cooperarea transatlantică şi pentru soluţionarea conflictelor globale. Şeful statului a detaliat contribuţiile concrete pe care România le poate aduce în Gaza – de la evacuarea şi tratarea copiilor bolnavi, la sprijin instituţional şi educaţional.