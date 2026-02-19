Zelenski, speriat de posibile negocieri pentru un acord NATO-Rusia
Cotidianul de Hunedoara, 19 februarie 2026 19:20
În ultimele doua zile, președintele Ucrainei a făcut declarații care reflectă presiunile care se exercită asupra Kievului pentru încheierea unui acord cu Rusia
Acum 30 minute
19:20
Prim-ministrul Dan din România la Consiliul Păcii. Ce ne vor aduce cele 2 minute și 9 secunde? # Cotidianul de Hunedoara
La peste treizeci de ani de la căderea comunismului, România încă se privește în oglinda Orientului Mijlociu cu aerul cuiva care „are relații bune cu statele arabe".
19:20
19:10
Află de aici care sunt cele mai prost plătite meserii din România în 2026. Sute de mii de români muncesc în aceste domenii!
Acum o oră
18:50
Scumpiri noi de până la 45% la facturile de gaz? Ordinul ANRE care pune pe jar românii # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce prevede Ordinul ANRE 2/2026 care pune românii pe jar: notificări privind prețuri la gaze mai mari cu 14–45% de la 1 aprilie 2026 și costuri estimate la 6 milioane euro.
18:40
VIDEO. Nicușor Dan, față în față cu Trump: Cred că toată lumea își dorește pace # Cotidianul de Hunedoara
Avem discursul președintelui Nicușor Dan în fața lui Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Ce a transmis liderul de la Cotroceni?
Acum 2 ore
18:20
BREAKING SURSE Nicușor Dan s-ar putea vedea cu Marco Rubio. Președintele se află în SUA, la Consiliul de Pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Află de aici ce se întâmplă chiar acum la primul summit al „Consiliul pentru Pace", înființat de președintele american Donald Trump.
17:40
Ministrul Manole implică prefecturile în verificarea dosarelor de handicap # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul muncii a avut o întâlnire cu directorii de instituţii, primari, sindicate şi reprezentanţi ai patronatelor din Satu Mare.
Acum 4 ore
17:30
Președintele SUA l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan. Ce a mai spus Trump în discursul de deschidere a Consiliului Păcii # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul mulţumind celor prezenţi, precum şi presei. „Este o zi importantă, iar mulţi oameni o urmăresc", le-a spus Trump oaspeţilor săi, înainte de a începe să-i prezinte pe fiecare şi să spună câteva cuvinte laudative la adresa fiecăruia.
17:10
Vedeta NFL Rashee Rice, acuzat de violenţă repetată asupra partenerei sale însărcinate # Cotidianul de Hunedoara
Reclamanta a postat în trecut fotografii cu ea cu buza însângerată, zgârieturi şi vânătăi într-o postare pe Instagram, acum ştearsă, fără a numi un potenţial agresor.
17:10
Şeful statului a dat mâna cu preşedintele Donald Trump şi s-a fotografiat cu mai mulţi membri ai Board-ului pentru Pace, precum preşedintele Argentinei, Javier Milei sau fostul premier britanic Tony Blair.
16:30
Aproape două treimi dintre liderii de afaceri estimează creșterea riscurilor pentru companii în 2026, potrivit unui raport Grayling. Schimbările legislative și instabilitatea economică sunt principalele îngrijorări.
16:30
Ministrul spune că prin discuţii şi negocieri intense am reuşit să salvăm finanţarea unor proiecte esenţiale.
15:50
Sumele de bani au fost primite de inculpat în schimbul promisiunilor acestuia că nu va mai opri pentru control.
15:50
Discursul lui Nicușor Dan, reforma pensiilor speciale, cazul Prințului Andrew și tensiunile din jurul Iranului sunt principalele teme analizate diseară la emisiunea „Proiect de țară – România".
15:40
José Luis Chilavert, fostul glorie al fotbalului paraguayan de la sfârşitul anilor '90, a făcut declaraţii controversate pentru a-l apăra pe argentinianul Gianluca Prestianni, acuzat de rasism.
Acum 6 ore
15:30
Chivu nu se dezminte. Declarația elegantă de după înfrângerea cu Bodo/Glimt # Cotidianul de Hunedoara
La finalul partidei, Cristi Chivu și-a asumat înfrângerea și a recunoscut superioritatea formației norvegiene.
15:30
Ce spune Regele Charles după ce Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat: Justiţia să-şi urmeze cursul # Cotidianul de Hunedoara
Charles al III-lea afirmă că justiția trebuie să-și urmeze cursul după arestarea fratelui său, prințul Andrew, într-o anchetă legată de dosarul Jeffrey Epstein. Ancheta provoacă noi tensiuni în familia regală britanică.
15:20
Banii din PNRR vin în martie. Dragoș Pîslaru anunță deblocarea tranșelor de plată # Cotidianul de Hunedoara
Dragoș Pîslaru anunță că plățile din PNRR pentru cererile 3 și 4 sunt așteptate în martie. Ministrul a confirmat reducerea cu peste 10% a cheltuielilor de personal la MIPE și a respins criticile politice, precizând că reforma pensiilor magistraților este în grafic pentru aprobarea de către UE.
15:10
"Guvernul a aprobat planul sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor de la Praid! Sistemul de atenuare a undelor de viitură pe pârâul Corund, proiectat de specialiştii în gospodărirea apelor, şi ale cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobate astăzi în guvern, va oferi protecţie pe termen lung localităţii", transmite vicepremierul UDMR Tanczos Barna. Potrivit lui Tanczos Barna, […]
14:50
Potrivit reprezentanţilor UNSAR, fiecare dosar de daună este o poveste despre cât de fragilă poate fi locuinţa noastră fără o protecţie financiară adecvată.
14:30
Reforma Cazierului Fiscal: Interdicții noi pentru persoanele cu multe insolvențe # Cotidianul de Hunedoara
Șeful ANAF spune că vor fi închise şi ultimele portiţe din legislaţie, inclusiv prin eventuala modificare a cazierului fiscal cu interdicţia de a mai înfiinţa alte firme.
14:30
Diana Buzoianu promite că apa nu se va scumpi pentru populație, deși costul apei industriale ar putea crește conform PNRR. Ministrul cere companiilor de stat să reducă profiturile pentru a finanța investiții de 30 de miliarde de lei în protecția împotriva inundațiilor.
14:20
Scăderea construcțiilor inginerești în decembrie 2025 arată că lipsa predictibilității plăților încetinește marile proiecte de infrastructură, afectând economia și dezvoltarea regională.
14:10
Ministerul Educației: Vacanța din această perioadă nu este „vacanță de schi” # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educației precizează că vacanța școlară din februarie nu este „vacanță de schi", ci o perioadă pentru echilibrarea ritmului de învățare și prevenirea suprasolicitării.
14:10
Diana Buzoianu, victorie în dosarul Natura 2000. Investiții de miliarde, salvate în ultima secundă # Cotidianul de Hunedoara
România a deblocat 30% din siturile Natura 2000 după un blocaj de 9 ani. Ministrul Diana Buzoianu a avertizat că întârzierea punea în pericol miliarde de euro în investiții. Procedura continuă cu restul siturilor pentru a evita sancțiunile Comisiei Europene.
14:10
Reporterița australiană Danika Mason și-a cerut scuze după ce a apărut băută în timpul unei transmisiuni de la Jocurile Olimpice.
14:00
Imperiul „cumătrelor" din Moldova şi „flota din umbră" a Rusiei
14:00
„Nu noi am părăsit România, ci România ne‑a părăsit pe noi.” Studenta din Cluj despre criza posturilor pentru tineri medici # Cotidianul de Hunedoara
Tinerii medici se confruntă cu posturi limitate, practică insuficientă și salarii mici în România. Soluția: condiții reale și oportunități, nu obligarea de a rămâne.
14:00
Liderul CJ Timiş spune că nimeni nu este obligat să ia decizia fuzionării, totul ţine de decizia locuitorilor şi a conducerii comunelor.
14:00
„Oamenii de bine” au descins iar în Capitală și cer tichete de masă și vouchere de vacanță – REPORTAJ de la protestul minerilor # Cotidianul de Hunedoara
Zeci de mineri protestează, joi, în fața Palatului Victoria. Ei acuză Guvernul că nu respectă prevederile contractelor colective de muncă.
Acum 8 ore
13:30
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia va câștiga războiul. Ajutorul pentru Ucraina, contestat masiv – SONDAJ INSCOP # Cotidianul de Hunedoara
Majoritatea participanților la sondaj indică Moscova drept principal vinovat, dar procentele sunt mai mici față de începutul invaziei.
13:30
Crezi că ești un om bogat dacă mergi anual în vacanțe, ai un telefon scump și conduci un bolid de lux? Hai să vedem!
12:50
Frica de eșec la copii și adolescenți. Cum afectează motivația și stima de sine # Cotidianul de Hunedoara
Frica de eșec poate influența stresul și performanța școlară la copii și adolescenți. Ce recomandă psihologii pentru a gestiona aceste temeri.
12:30
Prințul Andrew al Marii Britanii, arestat. Numele său apare în dosarul Epstein # Cotidianul de Hunedoara
Poliția a anunțat că ancheta este în desfășurare.
12:30
În Bucureşti, cerul se va înnora vineri şi se vor semnala ploaie, lapoviţă şi ninsoare, iar sâmbătă vremea va deveni deosebit de rece.
12:20
Persoanele vătămate erau contactate, în principal, prin aplicaţii de mesagerie, şi li se solicita plata unei luni de chirie şi a unei luni de garanţie.
12:10
Educația devine un lux la Cluj. Studenții UBB anunță proteste din cauza noilor tarife # Cotidianul de Hunedoara
Studenții UBB protestează pe 25 februarie în urma majorării taxelor de școlarizare cu până la 120%. Tinerii cer anularea scumpirilor și creșterea burselor, avertizând că mulți studenți ar putea abandona facultatea din cauza costurilor prea mari din Cluj-Napoca.
12:10
Ai un salariu mic? Câștigi 3.000 - 4.000 de lei pe lună? Vezi aici la ce să renunți și ce să faci, ca să nu mai rămâi fără bani până la următorul salariu.
12:00
Americanele Hilary Knight şi Britanny Bowe și-au anunțat logodna la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Ele se cunoscuseră la olimpiada anterioară de la Beijing, în 2022.
11:50
Un trench ales cu atenție devine rapid una dintre piesele pe care le porți cel mai des. Descoperă opțiunile disponibile,
11:40
Se duce la Washington să afle „ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru". Ne costă ceva, dar merită să înțeleagă și el și apoi să ne explice într-o emisiune la Răzvan și Dani.
11:40
Uşoare creşteri ale celor doi indicatori s-au înregistrat doar în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6, respectiv de funcţionari administrativi - grupa majoră 4.
Acum 12 ore
11:30
Legea bugetului vizează o țintă de deficit de 6,2%.
11:30
Kim Jong Un a prezentat un nou sistem de rachete de 600 mm, capabil de atacuri nucleare „fără scăpare".
11:20
Dezbaterile vor continua cu reprezentanți ai instituțiilor statului, asociații de părinți, elevi și profesori, pentru identificarea unor soluții concrete care să transforme tehnologia într-un aliat, nu într-un risc pentru copii.
11:20
Republica Moldova: cumetrele lui Putin din Republica Moldova; falanga preoților pro-ruși pregătește un nou atac pe frontul ortodoxiei; Jurnaliștii, ținta preferată a jurnaliștilor # Cotidianul de Hunedoara
Imperiul „cumătrelor" din Moldova şi „flota din umbră" a Rusiei
11:10
Belgia pune lacăt la gura liderilor europeni: „În ceea ce privește armele nucleare, să vă ţineţi gura!” # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul belgian al Apărării le cere liderilor europeni să nu mai discute public despre armele nucleare. Theo Francken critică viziunea cancelarului german Friedrich Merz și consideră că programul pentru noul avion de vânătoare european este deja „mort".
11:10
Creștere surpriză pe piața petrolului, după avertismentul SUA privind Iranul # Cotidianul de Hunedoara
Cotațiile WTI și Brent au urcat cu peste 4% din cauza temerilor privind un posibil conflict între SUA și Iran, care ar putea afecta aprovizionarea globală cu petrol.
11:10
Mario Iorgulescu, din nou în fața judecătorilor: Procurorii contestă prescrierea drogurilor # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii cer să fie însă condamnat și pentru conducerea sub influența drogurilor și au exercitat calea extraordinară de atac.
11:10
VIDEO Scenariu șoc lansat de Constantin Toma: „PSD ar intra în disoluție dacă se ajunge la anticipate” – PRIMA NEWS # Cotidianul de Hunedoara
„Probabil cei de la AUR ar guverna singuri, nici nu mai au nevoie de PSD, dacă ar fi alegeri mâine".
