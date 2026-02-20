Oncologii avertizează: Acest obicei comun poate crește riscul de cancer
Jurnalul.ro, 20 februarie 2026 12:20
Oncologii avertizează că acest obicei zilnic poate crește riscul de cancer, chiar și la persoanele active, însă schimbările mici pot face diferența.
• • •
Acum 10 minute
12:20
Acum 30 minute
12:10
Câștigătorul Concursului Internațional „Orchestra’s Conductor” dirijează la Sala Radio # Jurnalul.ro
Ați ascultat vreodată Simfonia nr. 1 – Clasica, semnată de Prokofiev? Cum ar fi compus Haydn dacă ar fi trăit în secolul XX? – s-a întrebat compozitorul rus și a reușit să răspundă la întrebare într-un mod ingenios, rezultatul fiind nu o imitație, ci o reinterpretare modernă a clasicismului, un dialog viu între secolul XVIII și secolul XX. Prima simfonie a lui Prokofiev a fost deci un succes încă de la premiera din 1918 și această lucrare se regăsește pe afișul Sălii Radio la final de februarie.
Acum o oră
11:50
SUA au pregătit lângă Iran cea mai mare putere aeriană de la invazia Irakului din 2003 # Jurnalul.ro
Statele Unite au trimis un număr semnificativ de avioane de vânătoare și forte navale în Orientul Mijlociu, construind cea mai mare concentrare de putere aeriană din regiune de la invazia Irakului din 2003.
11:40
România a ajuns, paradoxal, în fruntea clasamentelor europene atunci când vine vorba despre prețul încărcării rapide a mașinilor electrice, deși energia electrică nu este cea mai scumpă din Uniunea Europeană.
11:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vrea să introducă mai multe case de asigurări de sănătate în România. Obiectivul declarat este spargerea monopolului actual al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Acum 2 ore
11:20
Raymond Kurzweil este unul dintre cei mai cunoscuți futuriști din lume. El susține că prima persoană care va trăi 1.000 de ani s-a născut deja.
11:20
„La ora 12 se filmează în spitale private". Rogobete - despre reformarea gărzilor, după greva evitată la limită # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că sistemul de gărzi medicale va fi reformat. Anunțul vine după ce o grevă generală în sănătate a fost evitată la limită, medicii amenințând că reiau procedura dacă revendicările lor nu sunt rezolvate.
11:10
Horoscop zilnic, 21 februarie 2026: Racii sunt echilibrați, Vărsătorii sunt inventivi, iar Leii vor o schimbare de peisaj # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 21 februarie 2026: Ziua de sâmbătă vine cu energii puternice de autenticitate, vindecare și motivație, sub influența Lunii și a aspectelor active cu Marte și Chiron.
11:10
Rujeola face ravagii în România: 85% din cazurile europene, la noi. Ministrul acuză dezinformarea # Jurnalul.ro
Întrebat de ce România concentrează 85% din totalul cazurilor de rujeolă din Europa, în condițiile în care rata de vaccinare este de aproape 50%, ministrul Sănătății a recunoscut că cifrele sunt reale și a indicat două cauze principale.
10:50
Trump va ordona Pentagonului să facă publice documentele referitoare la viața extraterestră # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri că va ordona Pentagonului și altor agenții guvernamentale să facă publice documentele guvernamentale referitoare la viața extraterestră și OZN-uri.
10:40
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteo pentru intervalul 23 februarie – 23 martie 2026. Prognoza ANM arată că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara, cu precipitații apropiate de valorile obișnuite.
10:40
Fratele tânărului mort de supradoză în garajul lui Maru, bătut de un vlogger din SUA. Agresorul a fost prins # Jurnalul.ro
Fratele lui Rareș Ion, tânărul mort anul trecut din cauza unei supradoze în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”, a fost bătut de un vlogger american. Incidentul a avut loc pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul a fost prins, reținut, și va fi dus, vineri, în fața procurilor.
10:30
ANM a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, până duminică, 22 februarie, ora 10:00.
Acum 4 ore
10:20
Guvernul Italiei a obținut aprobarea Camerei Deputaților pentru a participa, în calitate de observator, la "Consiliul de Pace", o inițiativă fondată de Donald Trump. Această decizie survine după săptămâni de deliberări și a stârnit numeroase întrebări de natură juridică și politică.
10:20
ANM a emis vineri un Cod galben de viscol, ninsori și vânt puternic, valabil de vineri după-amiază până duminică dimineața. Avertizarea vizează sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea.
10:10
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare # Jurnalul.ro
Deși anul Calului de Foc a început pe 17 februarie 2026 iar acum îi avem atât pe Saturn, cât și pe Neptun parcați în rapidul Berbec pentru următorii câțiva ani, se pare că mai sunt câteva treburi neterminate pe care s-ar putea să le mai avem de rezolvat.
10:10
Probabil că ai observat și tu, în timp ce stai la semafor sau când îți comanzi prânzul, cât de mult a crescut numărul celor care livrează colete sau mâncare.
10:00
Un bărbat de 41 de ani a fost găsit mort, în curtea unei locuințe din Mitoc, județul Botoșani, cu leziuni grave la cap. Polițiștii au demarat o anchetă, iar suspectul de crimă a fost prins.
09:50
Google Photos pregătește o nouă funcție extrem de utilă pentru utilizatori: un buton „Copiază”, care permite partajarea imaginilor stocate în cloud mult mai rapid, fără a fi nevoie să le descarci pe telefon.
09:40
Britanicii recomandă turismul în Bulgaria. Este „noua Mallorca”, dar are mâncare, bere și zboruri ieftine, susțin britanicii. Experții în turism estimează că în acest an va crește semnificativ interesul străinilor pentru destinațiile turistice din Bulgaria.
09:20
Cardiologii dezvăluie 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii, de la dietă și stres la relații sociale și tensiune arterială.
09:10
Pe 20 februarie 2026, patru zodii primesc un sprijin special din partea Universului.
09:10
Cine a mizat la bursă pe Transgaz a câștigat: valoarea acțiunilor a crescut cu peste 200% în ultimul an # Jurnalul.ro
În perioada 31 decembrie 2008 – 19 februarie 2026, acțiunea Transgaz (TGN) a avut o evoluție remarcabilă pe piața de capital, marcând una dintre cele mai consistente creșteri din această perioadă, cu o apreciere de 1.019%, ceea ce a condus la o creștere a valorii acțiunii de peste 11 ori.
09:00
O femeie a suferit arsuri grave, de gradele II și III, pe față și pe mâini în urma exploziei unei butelii în satul Perșunari, comuna Gura Vadului, din județul Prahova.
08:50
Ministerul Sănătății vrea să pună ordine într-un domeniu esențial: datele medicale. Vom avea, pentru prima dată, baze de date digitale care unifică raportările medicale din toate unităţile sanitare din țară
08:50
O familie cu trei copii a fost salvată, în noaptea de joi spre vineri, după ce a rămas înzăpezită în munți, în Vârful Bihor.
08:30
Comisia Europeană pregătește o schimbare majoră a criteriilor de acordare a subvențiilor pentru mașinile electrice, propunând ca vehiculele eligibile să conțină un procent semnificativ de componente produse în Uniunea Europeană.
Acum 6 ore
08:20
Sphera Franchise Group Sphera Franchise Group a anunțat că va închide șapte restaurante Pizza Hut operate prin subsidiara American Restaurant System, în cadrul unui proces de eficientizare a rețelei.
08:10
Parlamentarii vor să-i scutească pe SRI-știi și SPP-iștii care nu respectă regulamentele interne de la restituirea costurilor cu școlarizarea # Jurnalul.ro
O nouă lege privind cadrele militare își așteaptă adoptarea
08:00
Eric Dane, actorul cunoscut pentru rolurile sale din Grey's Anatomy și Euphoria, a murit la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferea de scleroză laterală amiotrofică (SLA). Avea 53 de ani.
07:50
Inginerii Nissan au atras atenția industriei auto cu o tehnologie inedită: o baterie care se mișcă în timpul condusului pentru a optimiza distribuția greutății mașinilor electrice și a îmbunătăți manevrabilitatea.
07:30
Inteligența Artificială generează și povești pe care le poate inventa, atunci când nu este controlată.
07:10
„Victoria” de la CCR a lui Bolojan, pe cale să se facă praf. „Reforma” pensiilor magistraților ar putea fi retrimisă în Parlament, pentru corectare # Jurnalul.ro
Stop-joc cu legea pensiilor speciale: „Victoria” lui Ilie Bolojan împotriva magistraților pare să fie una de scurtă durată.
06:50
Există praguri care nu sunt doar cifre într-un tabel, ci linii roșii invizibile. România tocmai le-a trecut. Datoria publică a depășit 60% din PIB - exact plafonul consacrat de criteriile de la Maastricht.
06:30
Cum a incendiat Arora încrederea în electrice. De ce omologarea și siguranța fac diferența # Jurnalul.ro
În discursul public, aproape orice vehicul cu baterie ajunge să fie numit „mașină electrică”.
Acum 8 ore
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, așa cum v-am mai spus, de fiecare dată când cobor din avion în America Centrală, am sentimentul că, din nou, ceva mă va surprinde.
Acum 12 ore
00:50
Președintele Nicușor Dan a anunțat că două legi esențiale — reducerea aparatului administrativ și relansarea economică — sunt aproape de adoptare prin ordonanță de urgență, iar dezbaterea bugetului ar putea începe săptămâna viitoare.
00:30
Aliniere rară Saturn–Neptun: Astrele resetează direcția vieții începând cu 20 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Pe 20 februarie 2026 are loc o aliniere astrologică extrem de rară între Saturn și Neptun, exact în punctul Berbecului (0° Berbec), un moment considerat de astrologi drept începutul unui nou ciclu major.
00:10
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere # Jurnalul.ro
Primarul Capitalei, campion la explicații. Vina nu e la noi, e la alții. Sumele plătite de primăriile de sector pentru deszăpezire nu apar pe site-urile lor. Poliția locală a lipsit și ea din stradă
19 februarie 2026
23:50
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a transmis colegilor săi că rămâne concentrată pe mandatul actual și că i-ar informa personal dacă ar urma să demisioneze.
23:40
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) cere modificarea legii în vederea susținerii efoturilor antifraudă din Sănătate prin reorganizarea structurilor instituției de monitorizare, control și antifraudă la nivel regional.
Acum 24 ore
23:20
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a discutat, joi, la Washington cu procurorul general al SUA Pamela Bondi.
23:20
George Mirancea luptă în audițiile noului sezon Chefi la cuțite pentru un loc în echipele juraților: „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt” # Jurnalul.ro
Din 2 martie, cei patru jurați deschid din nou arena audițiilor, pregătiți să descopere noi talente în bucătărie, concurenți pasionați, ambițioși, îndrăgostiți de arta culinară.
23:10
Angajații Complexului Energetic Oltenia ar putea primi tichete de masă pe tot parcursul anului 2026, inclusiv pentru luna ianuarie. Deocamdată decizia se află în curs de avizare, potrivit anunțului dat de Bogdan Ivan.
23:10
Nicușor Dan a fost întrebat ce i-ar cere președintelui Donald Trump pentru România, după ce acesta a spus că toți cei prezenți la Consiliul pentru Pace sunt prietenii lui.
23:10
Prințul Andrew a fost eliberat de poliție. Fratele regelui Charles este anchetat în continuare # Jurnalul.ro
Autoritățile britanice au confirmat eliberarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, arestat anterior în cadrul unei investigații legate de dosarele Epstein.
22:50
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 20 februarie 2026. Vinerea este o Zi de Închidere a Boului de Lemn, iar energia încurajează finalizarea și angajamentul.
22:40
Președintele Nicușor Dan anunță că în această vară vor fi schimbări în ceea ce privește politica externă a României. „Oricât de buni ar fi diplomații, ei trebuie pe zona economică să fie ghidați”, a spus șeful statului.
22:20
O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina, în dreptul milei marine 33 a Dunării, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române (ANR), Irina Pușcașu.
22:20
Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, atrage atenția că mii de români și-au pierdut locul de muncă din primăvara până în iarna anului 2025.
