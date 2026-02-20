Influencerul care l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion a fost reținut! Anunțul făcut de autorități
SpyNews, 20 februarie 2026 12:50
Informații noi în cazul agresiunii fizice la care a fost supus fratele lui Rareș Ion! Influencerul celebru care l-a bătut pe tânărul de 20 de ani a fost reținut de autorități. Iată ce au anunțat oamenii legii!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
13:30
Olga Verbițchi, nou atac la adresa Iulianei Beregoi, după ce artista a spus că este o victimă! Ce a transmis câștigătoarea X Factor # SpyNews
Scandalul în care este implicată Iuliana Beregoi continuă! Artista este pusă la zid din toate părțile, iar oamenii nu se opresc din a arunca cu săgeți asupra sa. Pe fir a intrat și Olga Verbițchi, care a lansat un nou atac la adresa cântăreței pe care o cunoaște încă de pe vremea când erau copile. Iată ce a spus câștigătoarea X Factor!
13:30
Carmen Popa, creatoarea de modă care a cucerit starurile de la Hollywood! Lecţie de stil, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes american” # SpyNews
În ediția de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes american”, prezentată de Mădălina Bălan, telespectatorii vor reîntâlni o poveste inspirațională pe care am mai descoperit-o într-un sezon anterior, dar care continuă să impresioneze prin evoluție, ambiție și rezultate spectaculoase peste ocean.
Acum o oră
13:00
Andreea Bostănică dă de pământ cu Iuliana Beregoi, după prima ei reacție. Declarațiile ei au scos-o din sărite # SpyNews
Andreea Bostănică a reacționat dur, după prima reacția a Iulianei Beregoi. Influencerița a pus-o la zid, din nou, pe rivala ei și a continuat să facă acuzații la adresa ei. Mesajul dur al Andreei Bostănică pentru cântăreață.
13:00
Primăvara vine cu o energie a reînnoirii și a schimbării, iar despre felul în care o putem folosi pentru echilibru interior și împlinirea dorințelor se vorbește într-o nouă ediție a emisiunii “Lumea nevăzută”, difuzată sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena Stars.
12:50
Influencerul care l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion a fost reținut! Anunțul făcut de autorități # SpyNews
Informații noi în cazul agresiunii fizice la care a fost supus fratele lui Rareș Ion! Influencerul celebru care l-a bătut pe tânărul de 20 de ani a fost reținut de autorități. Iată ce au anunțat oamenii legii!
12:50
India și Thailanda, destinațiile care au cucerit-o pe Adelina Damian! Detalii, la „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi # SpyNews
Ediția de sâmbătă a emisiunii „Vacanță de vedetă" cu Laura Cosoi o are ca protagonistă pe Adelina Damian, influenceriță și adeptă a unui lifestyle echilibrat, pasionată de călătorii și experiențe autentice, vine şi împărtăşeşte povești inedite din aventurile sale în Asia.
Acum 2 ore
12:10
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, primele declarații de când au anunțat că urmează să devină din nou părinți! Cum i-a dat tânăra vestea partenerului ei # SpyNews
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii vor deveni părinți pentru a doua oară! Este fericire mare în familia lor, iar aceștia au decis să împărtășească cu urmăritorii bucuria pe care o simt. Iată primele declarații ale amorezilor de când au anunțat că tânăra este însărcinată, din nou!
12:10
Duminică, de la ora 13:00, pe „Spynews TV”, Mara Bănică și Marius Niță aduc o ediție spectaculoasă, plină de dezvăluiri, emoții și subiecte fierbinți din lumea mondenă.
12:10
Cu ce s-ar ocupa în România bărbatul care a încercat să răpească o fetiță, în Italia. Anchetatorii vor să ceară ajutorul autorităților de la noi # SpyNews
Emil Mortu, un român de 46 de ani, a vrut să răpească o fetiță, în Italia, pe 14 februarie. Bărbatul a declarat în fața anchetatorilor că nu o cunoștea dinainte pe familia copilei și că nu își explică de ce a vrut să o smulgă din brațele mamei. Autoritățile din Italia vor să ia legătura cu autoritățile din România pentru clarificări cu privire la situația lui.
12:10
Președintele Nicușor Dan, interviu exclusiv la Observator Antena 1, după întâlnirea cu Donald Trump # SpyNews
Nicuşor Dan a vorbit despre concluziile reuniunii inaugurale ale Consiliului pentru Pace, organizată la Washington la inițiativa președintelui american Donald Trump, într-un interviu acordat în exclusivitate Alessandrei Stoicescu, aseară, la Observator 19. Şeful statului a făcut referire la relaţia României cu SUA şi Uniunea Europeană, interesele economice şi de securitate în Orientul Mijlociu, dar şi la decizia CCR privind pensiile speciale. Nicuşor Dan a subliniat că România nu trebuie să aleagă între parteneriatele strategice, ci să le valorifice activ în beneficiul naţional.
11:40
Mama Denisei, adolescenta dispărută din Belgia, mesaj emoționant după găsirea fiicei ei! A fost deschisă o anchetă # SpyNews
Mama Denisei, tânăra de 15 ani, dată dispărută din Belgia, a făcut un nou anunț! Adolescenta a fost găsită, în Craiova, iar cea care i-a dat viață a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele de socializare. Potrivit femeii, se pare că o întreagă anchetă ar fi în desfășurare. Iată ce a spus părintele Denisei, în mediul online!
11:40
La doar 10 ani, un român stabilește record mondial la calcul mental și devine campion pe trei continente. Kevin-Casian Bordea, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Performanța remarcabilă obținută de Kevin-Casian Bordea, elev în vârstă de 10 ani la Școala Gimnazială „Luceafărul” din București, readuce în atenția comunității educaționale din România importanța metodelor alternative de stimulare cognitivă.
11:40
Zi importantă în familia Ioanei Grama. Influencerița și-a sărbătorit sora mai mare, la munte. Bruneta a plecat la munte alături de Claudia și familia ei. Cele două au o relație extrem de apropiată și seamănă ca două picături de apă.
11:40
Cum se înțelege Mariana Ionescu Căpitănescu cu fiul ei, Anthony. Detalii din intimitatea relației, duminică, la "Infiltrați în culise" # SpyNews
Weekendul acesta, de la ora 17:00, la Infiltrați în culise, pătrundem dincolo de camerele de filmat și descoperim poveștile nespuse ale vedetelor, chiar din inima emisiunilor difuzate la Antena Stars.
Acum 4 ore
11:10
Cod galben de ninsori abundente, viscol și polei. Meteorologii au anunțat strat de zăpadă de 20 de cm în mai multe zone, printre care și Capitala # SpyNews
Meteorologii au anunțat un nou episod cu ninsori abundente, viscol și polei. Astăzi intră în vigoare un cod galben, valabil pentru mai multe zone, printre care și Capitala. Specialiștii au anunțat strat de zăpadă de 20 de cm.
11:10
În această seară, la Survivor, după jocul de recompensă, Adi Vasile va deschide în premieră în acest sezon, ”casa de licitații” # SpyNews
Sunt concurenții care cred că imposibilul nu există. Sunt curajoșii care au lăsat în urmă viața de zi cu zi și s-au aventurat în cea mai mare provocare. Sunt cele două triburi care duc lupte puternice și câștigă atenția tuturor celor de acasă. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe cea de-a șaptea săptămână din cel mai dur format de televiziune, Survivor, iar echipele sunt pregătite să lase în urmă tot ceea ce s-a întâmplat pe insulă și să dea totul pe traseu.
11:00
Dorian Popa a întâmpinat probleme majore în timpul călătoriei spre Japonia! Influencerul a avut parte de momente neplăcute, deși nu s-ar fi așteptat nicio secundă, având în vedere faptul că zborul a fost unul pentru care, de obicei, optează bogații. Iată ce dificultăți a întâmpinat!
10:40
Cel mai bun prieten al lui Andrei Perneș din familia Mireasa nu l-a uitat, la un an de la moartea lui. Gestul cu care a emoționat-o pe mama lui # SpyNews
Ieri s-a împlinit un an de la moartea lui Andrei Perneș. Familia îi păstrează amintirea vie. Părinții și sora lui au mers la mormântul lui. Tânărul nu a fost uitat nici de foștii concurenți de la Mireasa. Cel mai bun prieten al lui pe care l-a cunoscut în cadrul emisiunii a făcut un gest emoționant în memoria lui.
10:40
Iuliana Beregoi trece prin momente grele, în plin scandal cu Andreea Bostănică și Daniela Costețchi. Mesajul transmis de artistă # SpyNews
Iuliana Beregoi treece prin momente grele, în plin scandal cu Andreea Bostănică și Daniela Costețchi. Vedeta a transmis un nou mesaj, pe rețelele de socializare, în care și-a deschis sufletul în fața fanilor. Iată ce a spus artista!
10:10
Cum a cerut-o Oase de la Power Couple în căsătorie pe Maria Pitică. Decorul a fost de-a dreptul ieșit din comun # SpyNews
Maria Pitică și Oase, dezvăluiri inedite după eliminarea de la Power Couple! Foștii concurenți au povestit cum s-au cunoscut, dar și unde a avut loc marea cerere în căsătorie. Contextul și decorul au fost de-a dreptul ieșite din comun, iar tinerii au dat tot din casă. Iată ce au povestit!
10:10
Declarațiile controversate ale lui Barack Obama despre extraterești. Donald Trump l-a criticat dur și a anunțat desecretizarea dosarelor # SpyNews
Barack Obama a declarat în cadrul unui podcast că extratereștii sunt reali, declarații care l-au enervat pe Donald Trump. Actualul președinte american l-a criticat din nou pe Barack Obama, spunând că a comis o „greșeală mare”. A anunțat desecretizarea dosarelor despre extraterești și OZN-uri.
Acum 6 ore
09:30
Cerere în căsătorie la cel mai așteptat bal mascat! Un tânăr i-a adresat marea întrebare iubitei. Momentul care i-a emoționat pe cei prezenți # SpyNews
Aseară a avut loc balul mascat la momentului. A fost unul dintre cele mai așteptate evenimente din București și nu au lipsit surprizele. Un tânăr, care venise cu iubita, și-a făcut curaj și i-a cerut-o în căsătorie pe scenă, în fața tuturor.
09:30
Scandal după Super Bowl! Bad Bunny, în proces de un milion de dolari pentru casa devenită simbol pe scenă # SpyNews
După ce a electrizat publicul la Super Bowl, unde decorul „La Casita” a devenit unul dintre cele mai comentate momente vizuale ale show-ului, superstarul portorican Bad Bunny se confruntă acum cu un proces de zile mari. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta! Iată despre ce este vorba!
09:10
Eveniment astrologic rar pe 20 februarie! Momentul care ar putea schimba direcția tuturor zodiilor # SpyNews
Pe 20 februarie, Saturn și Neptun se întâlnesc la 0 grade în Berbec, la chiar primul grad al zodiacului, într-o conjuncție rară care nu a mai avut loc în acest semn de secole. Deși cele două planete se aliniază aproximativ o dată la 36 de ani, poziționarea lor în Berbec marchează un moment simbolic de început, un punct de resetare în povestea colectivă. Iată cele mai noi informații!
09:00
Marilu Dobrescu a recunoscut că nu se va căsători doar din iubire. Ce este la fel de important pentru ea într-o relație # SpyNews
Marilu Dobrescu a recunoscut că nu s-ar căsători doar din dragoste. Influencerița este de aproape un an împreună cu iubitul australian, însă nu au făcut pasul cel mare. Roșcata spune că nu se grăbește și că nu ar face pasul cel mare doar din iubire, căci și stabilitatea financiară este la fel de importantă pentru ea.
08:40
Noi informații importante, cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Selecționerul României urmează să revină acasă de la Bruxelles, acolo unde a mers pentru a fi consultat de un specialist în oncologie moleculară. Potrivit unor surse din interiorul echipei, se pare că antrenorul nu va fi prezent la meciul de baraj cu Turcia, programat în luna martie. Iată de cine va fi înlocui!
08:30
Actorul cunoscut pentru aparițiile în Anatomia lui Grey și Euphoria a murit. S-a stins din viață la 53 de ani # SpyNews
Actorul cunoscut pentru aparițiile în Anatomia lui Grey și Euphoria a murit, la 53 de ani. Eric Dane a anunțat anul trecut că se confruntă cu SLA, cunoscută și ca boala Lou Gehrig. După ce a primit diagnosticul, s-a implicat în activități menite să îi susțină pe cei care se confruntă cu aceeași problemă.
Acum 24 ore
00:10
Un ultim omagiu pentru Andrei Perneș, în emisiunea Mireasa! Moment emoționant la un an de la moartea lui # SpyNews
Emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii i-a adus un ultim omagiu lui Andrei Perneș, la un an de la moartea lui! Prezentatoarea Raluca Preda a transmis un mesaj dureros, apoi a urmat o serie de imagini surprinse în cele mai importante momente din viața regretatului concurent.
00:00
Emil Rengle și Alejandro au fost în platoul emisiunii Spynews TV. Cei doi au vorbit despre traiul din Dubai, dar și despre joburile pe care le au. Mai mult, dansatorul și partenerul său au dezvăluit și cât plătesc chirie.
19 februarie 2026
23:50
Românca din Belgia care a dispărut zilele trecute a fost găsită în urmă cu puțin timp. Polițiștii din Craiova au reușit să o salveze pe Denisa, la mai bine de o săptămână după ce a fost dată dispărută de către familia ei.
23:40
Diana Pîrje a ajuns să fie nucleul unui scandal care părea interminabil. Psiholoaga a fost acuzată că i-a furat un ceas extrem de valoros unui italian milionar. Mai mult, aceasta a fost și arestată preventiv, însă a fost eliberată.
23:20
Fratele regelui Charles a fost eliberat după ore întregi de audieri. Ce se întâmplă cu Andrew # SpyNews
Decizie de ultimă oră în dosarul Jeffrey Epstein! Fratele regelui Charles a fost eliberat după mai bine de 7 ore de audieri. Andrew Mountbatten Windsor va fi cercetat în libertate pentru infracțiunea de abuz în exercitarea unei funcții publice.
22:40
Cum s-au îmbrăcat vedetele la balul mascat al momentului. Ținute de excepție, ca la curțile regale # SpyNews
Avem imaginile momentului! Cum s-au îmbrăcat vedetele la balul mascat al serii! Trebuie să recunoaștem că au fost ținute de excepție, ca la curțile regale. Iată ce nu s-a văzut la evenimentul la care au participat numeroase starlete! Oamenii de rând ar fi dat orice să fie acolo!
22:40
Raluca Drăgoi a dezvăluit sexul bebelușului! De ce nu și-a dorit cântăreața să organizeze o petrecere de gender reveal # SpyNews
Raluca Drăgoi a anunțat în urmă cu ceva timp că urmează să devină mămică pentru a doua oară. Cântăreața a dezvăluit acum și sexul bebelușului, căruia nu i-a organizat o petrecere de gender reveal. Iată care a fost motivul!
22:40
Un avion a aterizat de urgență după ce cabina piloților s-a umplut de fum! Clipe de panică la bord # SpyNews
Un avion s-a întors de urgență la sol, miercuri seară, după ce cabina piloților s-a umplut de fum, în Newark. Pasagerii au fost evacuați folosind toboganele pentru situații de urgență. Aeronava trebuia să ajungă în Florida.
22:30
Vlad Gherman ne povestește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, cum reușește el și Oana Moșneagu să-și păstreze căsnicia departe de certuri. Cei doi au stabilit încă de la începutul relației o regulă clară, care se pare că îi ajută să mențină armonia în familie.
22:30
După ce, în urmă cu o lună, au anunțat că s-au separat, iată că acum lucrurile par să intre pe un făgaș normal. Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, foștii concurenți de la Insula Iubirii, apar din nou împreună, alături de copiii lor, după vestea despărțirii. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Ema Oprișan spune adevărul. Sunt sau nu din nou un cuplu?
22:30
Viața Irishei s-a schimbat la 180 de grade! Nu o să-ți vină să crezi prin ce transformare a trecut vedeta. Cum s-au petrecut lucrurile și ce rol au avut părinții în această schimbare spectaculoasă? Irisha a făcut declarații în exclusivitate pentru Spynews.ro, dezvăluind detalii pe care nu le-a mai spus până acum.
22:30
Minune în familia Amaliei Năstase! Cum se simte mama vedetei după perioada lungă petrecută în spital! Femeia, în vârstă de 80 de ani, a suferit în luna decembrie a anului trecut o fractură de șold. Amalia Năstase a făcut declarații exclusive despre starea de sănătate a mamei sale, oferind detalii despre perioada dificilă prin care au trecut.
22:20
Campionul condamnat pentru răpire, veste teribilă, în pușcărie | Fratele său este în aceeași situație # SpyNews
Campionul MMA Alin Chirilă și fratele acestuia au primit vești proaste, în penitenciar, unde sunt închiși pentru că au răpit un afacerist, din propria curte, pentru a-l pedepsi, ca în filmele cu mafioți.
22:20
Mariana Moculescu așteaptă cu sufletul la gură verdictul magistraților, în dosarul în care a cerut să fie lăsată să stea în casa unei femei, deși nu îi plătește chiria de mai bine de un an.
22:10
Francisca și TJ Miles sunt părinți de 10 zile și trec prin cele mai speciale momente alături de fetița lor. Vedeta a făcut declarații sensibile despre viața de mămică și a recunoscut că acest rol a venit și cu provocări pentru ea.
21:40
Tzancă Uraganu, scandal cu o brunetă pe TikTok! S-ar considera o amenințare pentru el: ”Nu mai aveai o pâine să mănânci” # SpyNews
Tzancă Uraganu este implicat într-un nou scandal online! De această dată, o femeie de pe TikTok a fost scoasă din sărite de replica acidă a acestuia la adresa ei și nu s-a ferit să îl atace public. Bruneta ar fi chiar o amenințare pentru el.
21:00
Scandal în casa Mireasa! Halima și Daniela și-au aruncat cuvinte dure: ”Ai venit aici să faci circ” # SpyNews
Halima și Daniela au avut parte de un nou scandal uriaș! Cele două concurente și-au împărțit replici dure în fața celorlalte persoane din casa Mireasa. Iată de unde a pornit conflictul dintre ele.
20:50
Incident cumplit în Sectorul 5 al Capitalei! O femeie de doar 31 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 # SpyNews
O tragedie de proporții a șocat locuitorii din Sectorul 5 al Capitalei și nu numai! O tânără în vârstă de 31 de ani și-a găsit sfârșitul, după ce ar fi căzut de la etajul 10 al unui imobil.
20:40
Dana Roba nu dă curs criticilor! Make-up artista și iubitul de culoare s-au afișat în ipostaze romantice # SpyNews
Dana Roba a luat decizia de a se împaca cu bărbatul pe care l-a dat afară din casă cu jandarmii. Make-up artista și iubitul de culoare au început totul de la zero și nu pleacă urechea la ceea ce spun "gurile rele". Cei doi își trăiesc povestea de dragoste în continuare.
20:20
Sebastian a recunoscut că își dorește o întâlnire cu Roxana. Concurentul a fost dezamăgit: ”Am luptat” # SpyNews
Sebastian și Roxana au avut parte de neînțelegeri, după ce concurentul a îmbrățișat-o pe Paula după task-ul cătușelor. Concurentul a declarat că a ajuns la concluzia că doar el își dorește anumite lucruri în cunoașterea cu Roxana.
20:10
Ultimele fotografii ale fotbalistului de 16 ani de la Petrolul Ploiești! Mario Cofaru a fost spulberat de un tren # SpyNews
O tragedie fără margini a avut loc zilele trecute, după ce Mario Cofaru, un adolescent de doar 16 ani, a murit călcat de tren. Băiatul juca fotbal la Petrolul Ploiești, iar vestea cumplită a căzut precum un fulger peste familia și apropiații acestuia. Iată care au fost ultimele fotografii pe care le-a publicat în mediul online!
20:00
Lăsatul Secului este o zi importantă pentru creștinii ortodocși. Aceasta marchează începutul Postului Paștelui, cel mai dur din religia ortodoxă. Iată ce tradiții și obiceiuri au loc în această zi.
19:30
Iulianei Beregoi i-a ajuns cuțitul la os! Apelul disperat al cântăreței: "Nu vă cer decât să fiți umani" # SpyNews
Iuliana Beregoi consideră că a venit momentul să își expună și punctul ei de vedere, în scandalul în care a implicată. Cântăreață a oferit o primă reacție după ceva timp în care i-au fost aduse acuzații, iar acum a tras un semnal de alarmă către fanii ei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.