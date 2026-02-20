Influencerul care l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion a fost reținut! Anunțul făcut de autorități

11:10

Sunt concurenții care cred că imposibilul nu există. Sunt curajoșii care au lăsat în urmă viața de zi cu zi și s-au aventurat în cea mai mare provocare. Sunt cele două triburi care duc lupte puternice și câștigă atenția tuturor celor de acasă. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe cea de-a șaptea săptămână din cel mai dur format de televiziune, Survivor, iar echipele sunt pregătite să lase în urmă tot ceea ce s-a întâmplat pe insulă și să dea totul pe traseu.