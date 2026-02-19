Fratele regelui Charles a fost eliberat după ore întregi de audieri. Ce se întâmplă cu Andrew

12:20

Veste mare în lumea tiktokerilor! O influenceriță celebră din România urmează să devină mămică pentru a treia oară, iar acest lucru se întâmplă la aproximativ doi ani de când imaginile cu ea de la gender reveal au făcut înconjurul Internetului. La acea vreme, tânăra era dezamăgită că urma să aibă un băiețel. Iată, totuși, ce anunț a făcut acum!