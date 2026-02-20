Ungurii se tem că benzina și motorina vor fi mai scumpe ca în România. Efectul închiderii robinetului rusesc
Newsweek.ro, 20 februarie 2026 14:50
După oprirea tranzitului prin Ucraina a petrolului rusesc ieftin că Ungaria și Slovacia, în urma une...
Acum 15 minute
14:50
14:50
Ministrul Sănătăţii: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani. Dezinformarea, la cote alarmante # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că rata de vaccinare a scăzut semnificati...
Acum 30 minute
14:40
PSD spuen că celelalte două partie de la guvernare blochează reformele. Este vorba de PSD și PNL....
Acum o oră
14:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: Mă aştept să avem un buget puţin mai mare decât cel de anul trecut # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că se aşteaptă la un buget puţin mai mare...
14:10
Poliția anti-migrație ICE a lui Trump a prins 143 infractori români. Din Ungaria sunt doar 4, din Bulgaria - 2 # Newsweek.ro
România ocupă primul loc în rândul statelor europene după numărul de infractori arestați de ICE în S...
Acum 2 ore
14:00
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului? # Newsweek.ro
Un pensionar a dat în judecată Casa de Pensii cerând să i se indexeze pensia. Printre argumentele ad...
13:50
Ajutorul la pensie pentru facturile la energie, prelungit. Ministrul Muncii anunță până când se dă # Newsweek.ro
Perioada de acordare a ajutorului pentru facturile la energie a fost prelungită. Pensionarii cu pens...
13:30
Buzoianu: În ultimii 10 ani au fost date 1200 de avize pentru iazuri piscicole şi au fost realizate 102 # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că în ultimii 10 ani au fost emise 1.200 de avize pent...
Acum 4 ore
13:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod ...
12:50
Satu Mare: Prefectul solicită TAROM reanalizarea deciziei privind suspendarea rutei spre Bucureşti # Newsweek.ro
Prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas, solicită companiei TAROM reanalizarea deciziei privi...
12:40
Trump, furios pe strategia lui Macron „buy european”, amenință UE. Ce armament american cumpără România # Newsweek.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a amenințat că va riposta împotriva țărilor europe...
12:30
Dosarul Epstein: Poliţia britanică percheziţionează o reşedinţă a fratelui regelui Charles # Newsweek.ro
Poliţia britanică a percheziţionat vineri fosta reşedinţă a fratelui mai mic al regelui Charles al I...
12:20
Oraș cu 11.000 locuitori dă 1.000.000€ pe salarii și 750.00€ pe ajutoare sociale. Primăria are 100 angajați # Newsweek.ro
Reforma administrației locale propusă de Ilie Bolojan este blocată. În acest timp, orașul Simeria pl...
12:10
Plan de redresare cu 12 puncte la STB: Până la 50% din șefi, OUT. Datoriile au ajuns la 1.600.000.000 lei # Newsweek.ro
Societatea de Transport București, STB, care are un buget cât municipiul Brașov și circa 250 de econ...
11:50
VIDEO Influencer-ul american „Adonis Live”, reținut de poliție în București după ce a pocnit în față un tânăr # Newsweek.ro
Influencer-ul american „Adonis Live” a venit în România, l-a chemat pe unul din urmăritorii săi din ...
11:40
Două persoane sunt cercetate de polițiștii Capitalei după ce au încasat bani în avans de la mai mulț...
11:20
De ce pompierii și militarii ies la pensie la 50 ani? De ce nu pot munci și „la birou”? Explicații oficiale # Newsweek.ro
Bolojan a anunțat că urmează reforma altor pensii cum ar fi cele ale militarilor și polițiștilor. Ac...
11:20
Plinul la mașina electrică în România, de 2 ori mai scump ca în Spania ori Croația. Care e explicația? # Newsweek.ro
Plinul la mașina electrică în România, realizat la stațiile de încărcare rapidă Tesla, este și de ap...
Acum 6 ore
11:00
Horse a dezvoltat un motor hybrid care consumă 3,3 l/100 km, pe baza celui produs în România. Arde benzină eco # Newsweek.ro
Horse, entitate creată de Renault, Geely și Aramco pentru dezvoltarea și producția de sisteme hybrid...
10:40
ANM a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, ...
10:30
Începe marele control al certificatelor de handicap. Cum poți pierde indemnizația? Rămâi fără sute de lei # Newsweek.ro
Ministerul Muncii, Florin Manole, continuă procesul de reformă a sistemului de încadrare în grad de ...
10:10
Horoscop 3 zodii vor câștiga bani buni între 21 februarie și 1 martie. Avem o eclipsă solară și una lunară # Newsweek.ro
Horoscop: Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 23 februa...
10:00
Crimeea, zguduită de explozii. Patru aerodromuri strategice rusești, atacate de un roi masiv de drone kamikaze # Newsweek.ro
A fost o noapte de foc în Crimeea, după un atac masiv cu drone ucrainene. Explozii puternice au fost...
09:50
Scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Bulgaria caută un vas dispărut # Newsweek.ro
Există o scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Echipele de voluntari care caută n...
09:40
Alertă în SUA. Două bombardiere rusești Tu-95 și două Su-35, detectate lângă Alaska. Reacția în forță a NORAD # Newsweek.ro
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat că a urmărit mai multe avioane ...
09:20
Avioane SUA, staționate în Bulgaria, așteaptă un semnal pentru a ataca Iran. „7 au ajuns pe aeroportul Sofia” # Newsweek.ro
O prezență notabilă a avioanelor militare americane a fost observată la Terminalul 1 al Aeroportului...
09:20
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București: "Din martie relația România-SUA intră într-o nouă etapă" # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg...
09:10
Trump anunță declasificarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri. Obama: Sunt reali, dar eu nu i-am văzut # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump spune că va face publice dosarele guvernamentale despre extratereștri și O...
Acum 8 ore
08:50
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
08:30
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îl poate încurca # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunat, din nou, că dă ajutoare la pensie în 2026. Deocamdata ba...
08:30
Eric Dane, actorul carismatic și atletic care a captivat publicul în prime time cu serialul Greys An...
08:30
Intervenție dificilă în Munții Apuseni: cinci persoane salvate dintr-o mașină blocată în zăpadă # Newsweek.ro
Intervenţie a jandarmilor montani din Arieşeni pentru salvarea unei familii rămase înzăpezite spre V...
08:20
De la Washington, Nicușor Dan anunță: administrația României este recunoscută fără rezerve de SUA # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de D...
08:00
Președintele Nicușor Dan promite stabilitate: românii nu vor fi împovărați suplimentar cu taxe majorate # Newsweek.ro
Românii ”au plătit un cost deja” și nu vor mai ”exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mu...
07:50
Amenzi de 425.000 lei în București. Operatorii de salubrizare, sancționați pentru deszăpezirea ineficientă # Newsweek.ro
Operatorii de salubrizare care au contracte cu primăriile de sector au fost amendaţi, joi, cu 425.00...
07:40
Motivul pentru care trebuie să-ți pui ceapă roșie în șosete seara. De ce să dormi cu ea? # Newsweek.ro
Dormitul cu ceapă roșie în șosete poate părea ciudat, dar are beneficii surprinzătoare: ajută la det...
07:40
Vrei să dai de permis în 2026? De ce acte ai nevoie pentru școala de șoferi și examenul auto # Newsweek.ro
Acte necesare școala de șoferi 2026. Află cum te înscrii, ce documente sunt obligatorii, cât durează...
07:30
VIDEO România cumpără 216 tancuri noi cu 6.500.000.000€. Alegem între 3 modele. Cum atacă? Ce preț are fiecare # Newsweek.ro
România implementează un program ambițios de modernizare a forțelor sale blindate, urmărind înlocuir...
07:20
Cine răspunde pentru reparația electrocasnicelor când locuiești cu chirie. Chiriașul sau proprietarul? # Newsweek.ro
Când se strică un electrocasnic într-o locuință închiriată, apare întrebarea: cine plătește reparați...
07:10
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată # Newsweek.ro
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată. Bal...
Acum 12 ore
06:40
Cum poți știi dacă patronul îți plătește contribuțiile la pensie și asigurările de sănătate? # Newsweek.ro
Vrei să știi dacă patronul plătește contribuțiile la pensie și sănătate? Verifică-ți online starea l...
Acum 24 ore
23:20
Nicuşor Dan: Suntem într-o zonă complicată a Europei. E bine să fim în mai multe formate de securitat # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că "suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei" şi că "e bine s...
22:00
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: România a îndeplinit toate criteriile pentru Visa Waiver # Newsweek.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, spune că România a îndeplinit toate criteriile pentru Vi...
21:40
Turcan: România se face auzită în relația cu SUA; președintele a avut un discurs orientat spre soluții # Newsweek.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan spune, referitor la prezenţa lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace, c...
21:40
Trump a prelungit sancțiunile Rusiei încă un an. Oficialii lu Putin, puși la zid. Exportul de petrol, interzis # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial sancțiunile împotriva Rusiei din cauza agresiuni...
21:20
Virgil Popescu, europarlamentar PNL: Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Board of Peace # Newsweek.ro
Virgil Popescu, europarlamentar PNL, spune că preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit calm şi s...
21:00
Nicuşor Dan: Este important să fim parteneri pe diferite formate şi să consolidăm parteneriatul cu SUA # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că s-a dus la Consiliul pentru Pace pentru că "este import...
20:20
VIDEO Drona Bayraktar a Turciei, integrată în componenta navală NATO. Rusia ar pierde războiul în Marea Neagră # Newsweek.ro
Bayraktar TB3, drona care a devenit faimoasă torpilând avansul Rusiei cu tancuri spre Kiev, și-a fă...
20:10
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare # Newsweek.ro
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare, avertize...
19:50
Un bărbat a fost aproape de moarte după ce a băut o cafea. Complotul șocant pus la cale de soție și soacră # Newsweek.ro
Poliția maghiară a închis o anchetă privind un presupus complot de omor care a implicat o mamă și o ...
