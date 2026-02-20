Ungurii se tem că benzina și motorina vor fi mai scumpe ca în România. Efectul închiderii robinetului rusesc

Newsweek.ro, 20 februarie 2026 14:50

După oprirea tranzitului prin Ucraina a petrolului rusesc ieftin că Ungaria și Slovacia, în urma une...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
14:50
14:50
Ministrul Sănătăţii: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani. Dezinformarea, la cote alarmante Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că rata de vaccinare a scăzut semnificati...
Acum 30 minute
14:40
Scandal în Coaliție. PSD acuză USR și PNL că blochează reformele Newsweek.ro
PSD spuen că celelalte două partie de la guvernare blochează reformele. Este vorba de PSD și PNL....
Acum o oră
14:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: Mă aştept să avem un buget puţin mai mare decât cel de anul trecut Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că se aşteaptă la un buget puţin mai mare...
14:10
Poliția anti-migrație ICE a lui Trump a prins 143 infractori români. Din Ungaria sunt doar 4, din Bulgaria - 2 Newsweek.ro
România ocupă primul loc în rândul statelor europene după numărul de infractori arestați de ICE în S...
Acum 2 ore
14:00
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului? Newsweek.ro
Un pensionar a dat în judecată Casa de Pensii cerând să i se indexeze pensia. Printre argumentele ad...
13:50
Ajutorul la pensie pentru facturile la energie, prelungit. Ministrul Muncii anunță până când se dă Newsweek.ro
Perioada de acordare a ajutorului pentru facturile la energie a fost prelungită. Pensionarii cu pens...
13:30
Buzoianu: În ultimii 10 ani au fost date 1200 de avize pentru iazuri piscicole şi au fost realizate 102 Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că în ultimii 10 ani au fost emise 1.200 de avize pent...
Acum 4 ore
13:00
Hidrologi: Cod galben de viituri pe râuri din 11 judeţe, până sâmbătă la prânz Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod ...
12:50
Satu Mare: Prefectul solicită TAROM reanalizarea deciziei privind suspendarea rutei spre Bucureşti Newsweek.ro
Prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas, solicită companiei TAROM reanalizarea deciziei privi...
12:40
Trump, furios pe strategia lui Macron „buy european”, amenință UE. Ce armament american cumpără România Newsweek.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a amenințat că va riposta împotriva țărilor europe...
12:30
Dosarul Epstein: Poliţia britanică percheziţionează o reşedinţă a fratelui regelui Charles Newsweek.ro
Poliţia britanică a percheziţionat vineri fosta reşedinţă a fratelui mai mic al regelui Charles al I...
12:20
Oraș cu 11.000 locuitori dă 1.000.000€ pe salarii și 750.00€ pe ajutoare sociale. Primăria are 100 angajați Newsweek.ro
Reforma administrației locale propusă de Ilie Bolojan este blocată. În acest timp, orașul Simeria pl...
12:10
Plan de redresare cu 12 puncte la STB: Până la 50% din șefi, OUT. Datoriile au ajuns la 1.600.000.000 lei Newsweek.ro
Societatea de Transport București, STB, care are un buget cât municipiul Brașov și circa 250 de econ...
11:50
VIDEO Influencer-ul american „Adonis Live”, reținut de poliție în București după ce a pocnit în față un tânăr Newsweek.ro
Influencer-ul american „Adonis Live” a venit în România, l-a chemat pe unul din urmăritorii săi din ...
11:40
Escrocherie cu uși plătite și niciodată livrate în București. Pagube de 40.000 euro Newsweek.ro
Două persoane sunt cercetate de polițiștii Capitalei după ce au încasat bani în avans de la mai mulț...
11:20
De ce pompierii și militarii ies la pensie la 50 ani? De ce nu pot munci și „la birou”? Explicații oficiale Newsweek.ro
Bolojan a anunțat că urmează reforma altor pensii cum ar fi cele ale militarilor și polițiștilor. Ac...
11:20
Plinul la mașina electrică în România, de 2 ori mai scump ca în Spania ori Croația. Care e explicația? Newsweek.ro
Plinul la mașina electrică în România, realizat la stațiile de încărcare rapidă Tesla, este și de ap...
Acum 6 ore
11:00
Horse a dezvoltat un motor hybrid care consumă 3,3 l/100 km, pe baza celui produs în România. Arde benzină eco Newsweek.ro
Horse, entitate creată de Renault, Geely și Aramco pentru dezvoltarea și producția de sisteme hybrid...
10:40
METEO. Viscol și până la 15 cm de zăpadă la București, în următoarele 48 de ore Newsweek.ro
ANM a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, ...
10:30
Începe marele control al certificatelor de handicap. Cum poți pierde indemnizația? Rămâi fără sute de lei Newsweek.ro
Ministerul Muncii, Florin Manole, continuă procesul de reformă a sistemului de încadrare în grad de ...
10:10
Horoscop 3 zodii vor câștiga bani buni între 21 februarie și 1 martie. Avem o eclipsă solară și una lunară Newsweek.ro
Horoscop: Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 23 februa...
10:00
Crimeea, zguduită de explozii. Patru aerodromuri strategice rusești, atacate de un roi masiv de drone kamikaze Newsweek.ro
A fost o noapte de foc în Crimeea, după un atac masiv cu drone ucrainene. Explozii puternice au fost...
09:50
Scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Bulgaria caută un vas dispărut Newsweek.ro
Există o scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Echipele de voluntari care caută n...
09:40
Alertă în SUA. Două bombardiere rusești Tu-95 și două Su-35, detectate lângă Alaska. Reacția în forță a NORAD Newsweek.ro
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat că a urmărit mai multe avioane ...
09:20
Avioane SUA, staționate în Bulgaria, așteaptă un semnal pentru a ataca Iran. „7 au ajuns pe aeroportul Sofia” Newsweek.ro
O prezență notabilă a avioanelor militare americane a fost observată la Terminalul 1 al Aeroportului...
09:20
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București: &#34;Din martie relația România-SUA intră într-o nouă etapă&#34; Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg...
09:10
Trump anunță declasificarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri. Obama: Sunt reali, dar eu nu i-am văzut Newsweek.ro
Președintele Donald Trump spune că va face publice dosarele guvernamentale despre extratereștri și O...
Acum 8 ore
08:50
Elevii primesc, astăzi, bursele școlare. Ce sume vor fi date în februarie? Newsweek.ro
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
08:30
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îl poate încurca Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunat, din nou, că dă ajutoare la pensie în 2026. Deocamdata ba...
08:30
Doliu la Hollywood: a murit Eric Dane, starul care a făcut istorie în Grey s Anatomy Newsweek.ro
Eric Dane, actorul carismatic și atletic care a captivat publicul în prime time cu serialul Greys An...
08:30
Intervenție dificilă în Munții Apuseni: cinci persoane salvate dintr-o mașină blocată în zăpadă Newsweek.ro
Intervenţie a jandarmilor montani din Arieşeni pentru salvarea unei familii rămase înzăpezite spre V...
08:20
De la Washington, Nicușor Dan anunță: administrația României este recunoscută fără rezerve de SUA Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de D...
08:00
Președintele Nicușor Dan promite stabilitate: românii nu vor fi împovărați suplimentar cu taxe majorate Newsweek.ro
Românii ”au plătit un cost deja” și nu vor mai ”exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mu...
07:50
Amenzi de 425.000 lei în București. Operatorii de salubrizare, sancționați pentru deszăpezirea ineficientă Newsweek.ro
Operatorii de salubrizare care au contracte cu primăriile de sector au fost amendaţi, joi, cu 425.00...
07:40
Motivul pentru care trebuie să-ți pui ceapă roșie în șosete seara. De ce să dormi cu ea? Newsweek.ro
Dormitul cu ceapă roșie în șosete poate părea ciudat, dar are beneficii surprinzătoare: ajută la det...
07:40
Vrei să dai de permis în 2026? De ce acte ai nevoie pentru școala de șoferi și examenul auto Newsweek.ro
Acte necesare școala de șoferi 2026. Află cum te înscrii, ce documente sunt obligatorii, cât durează...
07:30
VIDEO România cumpără 216 tancuri noi cu 6.500.000.000€. Alegem între 3 modele. Cum atacă? Ce preț are fiecare Newsweek.ro
România implementează un program ambițios de modernizare a forțelor sale blindate, urmărind înlocuir...
07:20
Cine răspunde pentru reparația electrocasnicelor când locuiești cu chirie. Chiriașul sau proprietarul? Newsweek.ro
Când se strică un electrocasnic într-o locuință închiriată, apare întrebarea: cine plătește reparați...
07:10
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată Newsweek.ro
Horoscop 21 februarie. Luna în Berbec îi face sensibili pe Raci. Capricornii au o zi complicată. Bal...
Acum 12 ore
06:40
Cum poți știi dacă patronul îți plătește contribuțiile la pensie și asigurările de sănătate? Newsweek.ro
Vrei să știi dacă patronul plătește contribuțiile la pensie și sănătate? Verifică-ți online starea l...
Acum 24 ore
23:20
Nicuşor Dan: Suntem într-o zonă complicată a Europei. E bine să fim în mai multe formate de securitat Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că "suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei" şi că "e bine s...
22:00
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: România a îndeplinit toate criteriile pentru Visa Waiver Newsweek.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, spune că România a îndeplinit toate criteriile pentru Vi...
21:40
Turcan: România se face auzită în relația cu SUA; președintele a avut un discurs orientat spre soluții Newsweek.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan spune, referitor la prezenţa lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace, c...
21:40
Trump a prelungit sancțiunile Rusiei încă un an. Oficialii lu Putin, puși la zid. Exportul de petrol, interzis Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial sancțiunile împotriva Rusiei din cauza agresiuni...
21:20
Virgil Popescu, europarlamentar PNL: Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Board of Peace Newsweek.ro
Virgil Popescu, europarlamentar PNL, spune că preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit calm şi s...
21:00
Nicuşor Dan: Este important să fim parteneri pe diferite formate şi să consolidăm parteneriatul cu SUA Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că s-a dus la Consiliul pentru Pace pentru că "este import...
20:20
VIDEO Drona Bayraktar a Turciei, integrată în componenta navală NATO. Rusia ar pierde războiul în Marea Neagră Newsweek.ro
Bayraktar TB3, drona care a devenit faimoasă torpilând avansul Rusiei cu tancuri spre Kiev, și-a fă...
20:10
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare Newsweek.ro
Strategia industrială a UE „Fabricat în Europa” ar putea afecta lanțurile de aprovizionare, avertize...
19:50
Un bărbat a fost aproape de moarte după ce a băut o cafea. Complotul șocant pus la cale de soție și soacră Newsweek.ro
Poliția maghiară a închis o anchetă privind un presupus complot de omor care a implicat o mamă și o ...
Mai multe ştiri
