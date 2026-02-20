Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24.ro, 20 februarie 2026 16:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri apropiați că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani.
Acum 10 minute
16:30
Portavionul francez Charles de Gaulle a fost desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul # Digi24.ro
Portavionul francez Charles De Gaulle şi grupul naval care îl escortează încep o desfăşurare în Atlanticul de Nord şi în Marea Baltică, a anunţat vineri Ministerul francez al Apărării, într-un context de instabilitate provocată de politica revanşardă a Rusiei şi intenţiile preşedintelui american Donald Trump cu privire la insula Groenlanda, potrivit AFP.
Acum 30 minute
16:20
16:20
Partidul lui Viktor Orban a lansat un videoclip cu inteligență artificială care arată o „execuție” în război # Digi24.ro
Opoziția din Ungaria a condamnat un videoclip de campanie al partidului de guvernământ al lui Viktor Orbán, care înfățișează o fetiță plângând în timp ce tatăl ei este executat în război, pe fondul unei dezbateri privind posibila implicare a Budapestei în conflictul din Ucraina. Ungaria se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie, care ar putea să-l înlăture pe premierul Orbán după 16 ani de putere neîntreruptă. Sondajele arată că partidul său de dreapta, Fidesz, se află în urma principalului partid de opoziție, Tisza, scrie TVPWorld.
Acum o oră
16:00
O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, oamenii sunt îndemnați să plaseze bani în ATM-uri pentru criptomonede # Digi24.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă: apeluri din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor în urma cărora victimei i se induce panica. Apoi, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale”, oamenii sunt îndemnați să scoată banii din bancă şi să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede.
15:50
Peste 710.000 de români primesc tichete de energie. Sprijinul continuă până la finalul anului 2026 # Digi24.ro
Sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie electrică prin OUG nr. 35/2025 va continua până la 31 decembrie 2026, oferind stabilitate și predictibilitate familiilor cu venituri reduse, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Peste 710.000 de români beneficiază deja de acest sprijin.
15:40
Ajutoare de încălzire, furate de angajații unei primării din Bistrița-Năsăud. Cum au acționat funcționarii publici # Digi24.ro
Caz halucinant la o primărie din Bistrița-Năsăud. Șase angajați ar fi încasat ilegal ajutoarele de încălzire destinate persoanelor vulnerabile. Prejudiciul este de 280.000 de lei. Oamenii legii au descins vineri în primărie.
Acum 2 ore
15:30
Lucrări la unul din cele mai complexe noduri rutiere din România. Sunt mobilizați 300 de muncitori și 75 de utilaje # Digi24.ro
„Se lucrează intens” la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, pe traseul Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. El a postat pe Facebook și un clip cu lucrările de pe șantier.
15:30
Rogobete: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, vineri, că scăderea accentuată a ratei de vaccinare din ultimii ani are drept cauză principală extinderea fenomenului de dezinformare medicală, avertizând că efectele sunt deja vizibile în statisticile privind rujeola.
15:20
Nava amfibie de asalt turcească Anadolu, care participă la manevre militare ale NATO în Marea Baltică, va fi desfăşurată în scop de descurajare pe flancul estic al Alianţei.
15:10
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european” # Digi24.ro
Miniștrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie au convenit, la Cracovia, să-și asume „o responsabilitate mai mare” pentru securitatea continentului și să acționeze pentru un „NATO mai european”. Cele cinci state, reunite în formatul E5, promit să-și consolideze capacitatea de descurajare și apărare, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia și al presiunilor privind creșterea cheltuielilor militare.
14:50
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. Totuși, mai mulţi diplomaţi europeni afirmă că reprezentanţii statelor membre nu au ajuns la un acord.
14:50
Cancelarul german este împotriva anonimatului pe Internet. „Vreau să văd nume reale. Vreau să știu cine vorbește” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat încetarea anonimatului generalizat pe Internet, afirmând că utilizatorii ar trebui să posteze sub numele lor reale.
14:50
Compania din afara UE care a participat fără să știe la licitații de 3,3 miliarde de euro în România a sesizat Parchetul European # Digi24.ro
O companie din Bosnia și Herțegovina acuză furtul identității, după ce aceasta ar fi câștigat, prin asociere cu o, un contract de aproape un miliard de euro care vizează construcția proiectului strategic al Centurii Metropolitane Cluj, fără să participe la licitație sau să mandateze un reprezentat legal al acestora. Compania străină anunță că a sesizat Parchetul European.
14:40
Doi copii din Mureș au fugit de acasă și le-au spus polițiștilor că sunt bătuți în familie. Părinții lor au fost reținuți # Digi24.ro
Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi. Bărbatul, care are trei copii, şi femeia, care are 5, sunt parteneri de viață şi sunt suspectaţi ca îşi băteau copiii. Ancheta a fost demarată după ce doi dintre aceştia au fugit de acasă din cauza violenţelor.
Acum 4 ore
14:30
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor # Digi24.ro
Românul care a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate în Italia a oferit explicații delirante la audieri: bărbatul a susținut că a confundat copilul cu o jucărie. Nu este singurul detaliu care nu se leagă în declarațiile lui, spun procurorii.
14:30
Voucherele de energie vor fi acordate până la finalul lui 2026. Ministrul Muncii: „Peste 710.000 de români primesc acest sprijin” # Digi24.ro
Voucherele de energie vor fi acordate până la finalul anului 2026, anunță ministrul Muncii, Florin Manole, precizând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin.
14:10
Rogobete anunță când va fi finalizată extinderea secției ATI de la Spitalul de Urgență pentru Copii „Marie Curie” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a verificat vineri stadiul lucrărilor de extindere a secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” și a anunțat că investiția ar putea fi finalizată la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie a acestui an.
14:00
Președintele polonez Karol Nawrocki blochează prin veto reforma justiției promovată de Donald Tusk # Digi24.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins prin veto legea menită să restabilească independența Consiliului Național al Magistraturii (KRS), un proiect central al guvernului proeuropean condus de Donald Tusk. Șeful statului a susținut că actul normativ este neconstituțional și riscă să politizeze din nou sistemul judiciar.
13:50
Nicu Ștefănuță, vicepreședinte PE, despre ofensiva AI: „Suntem ca pilitura de fier, vin doi magneți mari, se divizează societatea” # Digi24.ro
Inteligența artificială poate să ajute omenirea sau poate să îi facă foarte mult rău. Percepția asupra acestui fenomen tehnologic este diferită în funcție de generații. Cei numiți Boomers au trăit apariția calculatoarelor personale. Cei din generația X au fost martorii dezvoltării internetului, milenialii s-au născut în era rețelelor sociale și a telefoanelor inteligente. Acum, când lumea se bazează pe inteligența artificială, avem Generația Z, care are experiențe online dirijate de algoritmi. La emisiunea „Pașaport Diplomatic” de la Digi24, am discutat cu Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, despre soluțiile pe care le are Europa să reducă diferențele dintre generații, într-o perioadă atât de complexă precum cea pe care o trăim.
13:50
Ninsorile abundente care au căzut vineri în Austria au provocat pene de curent şi perturbări ale transportului, inclusiv închiderea unor secţiuni de autostradă precum şi suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul internaţional din Viena.
13:50
Noi taxe pentru comenzile online din afara UE: 3 euro pentru fiecare produs din colet. Când va fi aplicată măsura # Digi24.ro
Uniunea Europeană elimină, de la 1 iulie 2026, scutirea de taxe vamale pentru coletele venite din afara UE cu o valoare totală de până la 150 de euro și introduce o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare produs din colet. Măsura este prevăzută în Regulamentul (UE) 2026/382, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și se aplică direct în toate statele membre. În România, această taxă se va adăuga taxei logistice de 25 de lei, aplicată de la 1 ianuarie 2026, precum și TVA-ului datorat potrivit legislației fiscale.
13:40
Buzoianu: „România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie”. Doar 10% dintre cele autorizate au fost realizate # Digi24.ro
Diana Buzoianu a afirmat că, în ultimii 10 ani, au fost emise 1.200 de avize pentru realizarea de iazuri piscicole, însă doar 102 dintre acestea au fost efectiv realizate. Ministra Mediului a subliniat că majoritatea acestor autorizații au fost obținute de firme de construcții interesate să desfășoare activitatea în apropierea terenurilor unde au și investițiile.
13:30
Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv # Digi24.ro
Radarul Balastierelor, care va include și controale efective, ar putea fi lansat până la jumătatea acestui an, a anunțat vineri Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.
13:30
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate sâmbătă și luni din cauza meciurilor Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus # Digi24.ro
Liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate, dacă situația o impune, în serile zilelor de sâmbătă şi luni, la dispoziţia Brigăzii Rutiere, pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a meciurilor Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti şi FCSB - Metaloglobus, programate pe Arena Naţională, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).
13:20
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă # Digi24.ro
Paolo Petrecca, şeful departamentului sport din cadrul televiziunii publice italiene Rai, a demisionat din funcţie după o serie de greşeli făcute în timpul comentariului ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina de pe stadionul San Siro, care au provocat proteste în rândul jurnaliștilor, relatează The Guardian.
13:10
Sportivii ucraineni nu vor participa la ceremonia de deschidere a Paralimpicelor Milano-Cortina 2026, după ce Comitetul Paralimpic Internațional a decis să autorizeze participarea Rusiei și Belarusului sub simboluri naționale. Kievul califică decizia drept o lovitură politică, la patru ani de la invadarea Ucrainei.
13:00
Prima reacție a Kremlinului după ce Donald Trump a prelungit sancțiunile impuse Rusiei: „Destul de automată” # Digi24.ro
Prelungirea sancțiunilor americane împotriva Rusiei, introduse anterior în legătură cu situația din Ucraina, este o decizie „destul de automată”, consideră purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Negocierile cu Washingtonul continuă, dar este un proces complex și de lungă durată, a explicat reprezentantul Kremlinului.
13:00
În 2025, Germania a realizat cele mai multe tranzacții comerciale cu China. În același timp, exporturile Republicii Federale către SUA au scăzut semnificativ. Un sector în special suferă din cauza politicii vamale a lui Donald Trump, scrie Der Spiegel.
13:00
AUR îl atacă pe Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington” # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a catalogat vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace, drept „o deplasare ratată” și a declarat că actuala conducere politică „nu mai are soluții, nu mai are viziune și nu mai are credibilitate”. Acesta a subliniat că singura cale pentru ca România să își recapete relevanța internațională este organizarea de alegeri anticipate.
12:50
Moarte misterioasă în Thailanda: Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la etajul 17 # Digi24.ro
Quentin Griffiths, cofondator al retailerului de modă britanic ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul unui bloc din Thailanda, a anunţat vineri poliţia statului asiatic. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a căzut de la etajul al 17-lea al unui imobil de apartamente din staţiunea litorală Pattaya pe 9 februarie, a indicat poliţia pentru Reuters.
Acum 6 ore
12:30
Iranul amenință bazele americane din Orientul Mijlociu și invocă „legitima apărare” într-o scrisoare către ONU # Digi24.ro
Iranul a transmis Națiunilor Unite că va considera drept „ținte legitime” toate bazele și infrastructurile americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat militar de Statele Unite. Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, Teheranul invocă „dreptul la legitimă apărare”, în contextul escaladării tensiunilor cu Washingtonul.
12:30
Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei răspunderii penale la 12 ani pentru omor: minorii sub 14 ani nu au discernământ # Digi24.ro
În contextul propunerii legislative înregistrate la Senat, care vizează reducerea limitei de vârstă a răspunderii penale de la 14 la 12 ani în cazul infracțiunii de omor, Avocatul Poporului a transmis Ministerului Justiției un punct de vedere în care respinge modificarea cadrului legislativ. Argumentul central al instituției este că minorii sub 14 ani nu au discernământul necesar pentru a înțelege pe deplin gravitatea faptelor lor.
12:30
Șase activişti europeni au mers în Turcia pentru a investiga condiţiile de detenţie ale deţinuţilor politici. Au fost arestați și ei # Digi24.ro
Şase activişti europeni care au mers în Turcia pentru a investiga condiţiile de detenţie ale deţinuţilor politici au fost arestaţi la Istanbul, a declarat vineri avocatul lor pentru AFP, relatează Agerpres.
12:20
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare economică, după criticile că partidul s-a opus tăierilor la stat # Digi24.ro
Partidul Social Democrat acuză colegii de guvernare, de la PNL și USR, că blochează adoptarea pachetului de relansare economică și solicită ministerului Economiei să îl avizeze. Până acum, social-democrații au fost criticați că blochează tăierile din administrație, după ce miniștrii PSD au anunțat că nu vor semna proiectul Guvernului.
12:10
Mai mulți moldoveni au fost angajați de serviciile lui Putin să ucidă oficiali și jurnaliști ucraineni. Ce sume ar fi trebuit să obțină # Digi24.ro
Unsprezece persoane, trei în Moldova și șapte în Ucraina, au fost reținute într-o schemă de asasinare a unor oficiali ucraineni. Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor din Kiev și Odesa, unde au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte dovezi. Principalul suspect, un bărbat de 30 de ani din Chișinău, a fost anterior condamnat în Rusia pentru trafic de droguri, transferat în Moldova și grațiat în 2022. Potrivit surselor jurnaliștilor de la TV8, una dintre ținte era jurnalistul ucrainean, Dmitri Gordon, inclus pe lista „extremiștilor” din Rusia și dat în urmărire.
12:00
Trei tineri au fost prinși de jandarmii din bucurești cu macetă, cuțit și topor. Doi aveau antecedente dintr-o altercație în ianuarie # Digi24.ro
Trei tineri, cu vârste între 17 și 25 de ani, au fost depistați de jandarmii din București în Sectorul 5, având asupra lor o macetă, un cuțit tip baionetă, o coadă de topor și o mască, în urma unei acțiuni desfășurate miercuri seara. Investigațiile ulterioare au relevat că doi dintre cei trei bărbați fuseseră implicați, în ianuarie 2026, într-o altercație pentru care au fost reținuți 24 de ore într-un alt dosar penal.
12:00
CSM: Resursele umane din sistemul judiciar înregistrează un deficit îngrijorător. Sute de posturi de judecător vacante # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a detaliat, într-un comunicat de presă transmis pe 20 februarie, situația „critică a deficitului de resurse umane la nivelul instanțelor”. Potrivit CSM, în acest moment a fost identificat un deficit de 15% în rândul judecătorilor, mare parte dintre posturile vacante fiind la nivelul judecătoriilor și tribunalelor.
11:50
Banca Centrală Europeană a dat cea mai mare amendă din istoria sa. Ce bancă a fost sancționată cu 12,2 milioane de euro # Digi24.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a aplicat cea mai mare amendă din istoria sa Băncii americane JP Morgan - 12,2 milioane de euro - din cauză că a furnizat date eronate despre nevoia sa de capital.
11:50
Weekend cu vreme severă în București: Revin ninsorile și gerul și se va așterne un nou strat de zăpadă # Digi24.ro
Episod de vreme severă: revin ninsorile, temperaturile vor scădea brusc și vor coborî sub pragul gerului în acest sfârșit de săptămână. Capitala și alte 16 județe sunt vizate de un cod galben de ninsori abundente. Oana Catrina, meteorolog ANM, a precizat la Digi24, că weekendul vine, pentru bucureșteni, cu un nou strat de zăpadă și vânt puternic cu viteze la rafală de 55-65km/h.
11:50
Influencerul Adonis Live, reținut pentru că l-ar fi lovit pe fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui „Maru” # Digi24.ro
Influencerul străin care a lovit cu pumnul un tânăr de 20 de ani în timpul unei transmisiuni live pe o reţea socială a fost reținut, a anunţat vineri Poliţia Capitalei. Vicitma ar fi fratele tânărului care a murit anul trecut după ce s-a drogat în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”.
11:40
STB anunță un plan de redresare în 12 pași pentru reducerea datoriilor. Ciucu: Șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați # Digi24.ro
Societatea de Transport București demarează un plan de redresare în 12 pași pentru a-și reduce datoriile de 1,6 miliarde de lei și a menține serviciul public de transport funcțional și accesibil pentru bucureșteni. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a precizat că va analiza temeinic propunerile STB. „Este bine că soferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților supor, cei TESA, din birouri”, a adăugat edilul general.
11:20
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de înșelăciune de 40.000 de euro. O persoană a fost reținută 24 de ore # Digi24.ro
Polițiștii din București și Ilfov au descins la șapte adrese într-un dosar de înșelăciune, după ce doi reprezentanți ai unor firme ar fi înșelat mai multe persoane cu achiziții de uși de interior și exterior pe care nu le-au livrat. Prejudiciul este de aproximativ 40.000 de euro, iar unul dintre suspecți a fost arestat 24 de ore.
11:10
Un alpinist a fost condamnat, după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte și a plecat să caute ajutor. Judecătorul este și el alpinist # Digi24.ro
Un austriac în vârstă de 37 de ani, alpinist amator, a fost găsit vinovat de omor din culpă, după ce iubita sa a murit din cauza frigului pe cel mai înalt munte din Austria. Bărbatul a decis să plece să caute ajutor, când femeia nu a mai putut continua drumul, scrie The Guardian.
11:00
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în securitate # Digi24.ro
Rusia construiește o structură militară în afara Ministerului Apărării, care ar putea funcționa ca o forță loială direct președintelui Vladimir Putin, susține un expert în securitate. Potrivit acestuia, un decret recent al Kremlinului consolidează rolul Gărzii Naționale (Rosgvardia), transformând-o într-o posibilă „forță paralelă” menită să protejeze regimul în fața unor amenințări interne.
10:40
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou” # Digi24.ro
Generalul rus Roman Demurchiev i-a trimis soției sale fotografii cu urechile tăiate ale soldaților ucraineni și a discutat cinic despre acest lucru în corespondența lui cu ea.
Acum 8 ore
10:30
Patrula de jandarmi aflată joi în patrulare cu snowmobilul pe pârtiile din Stațiunea Predeal a fost solicitată să acorde sprijin unui schior care căzuse în albia unui pârâu din apropierea Pârtiei Subteleferic Predeal.
10:30
Telegram a negat afirmațiile unui ministru rus potrivit cărora serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși din Ucraina, în contextul în care autoritățile de la Moscova își intensifică campania împotriva popularei aplicații de mesagerie, relatează TVPWorld.
10:20
Gestul surprinzător făcut de fostul preşedinte al Coreei de Sud după ce a fost condamnat la închisoare pe viaţă # Digi24.ro
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru scurta instaurare a legii marţiale la sfârşitul anului 2024, şi-a cerut scuze vineri pentru „frustrarea şi dificultăţile” cauzate de acest episod. El susține că a acţionat în interes naţional.
10:20
Noi alerte de la meteorologi. ANM a emis un nou cod galben de viscol și ninsori care afectează mare parte din țară și care intră în vigoare vineri, începând cu ora 12.00, până duminică la ora 10.00.
10:00
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii # Digi24.ro
NASA a anunţat joi că a finalizat testul general pentru lansarea uriaşei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauţi în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.
