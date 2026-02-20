UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

13:50

Inteligența artificială poate să ajute omenirea sau poate să îi facă foarte mult rău. Percepția asupra acestui fenomen tehnologic este diferită în funcție de generații. Cei numiți Boomers au trăit apariția calculatoarelor personale. Cei din generația X au fost martorii dezvoltării internetului, milenialii s-au născut în era rețelelor sociale și a telefoanelor inteligente. Acum, când lumea se bazează pe inteligența artificială, avem Generația Z, care are experiențe online dirijate de algoritmi. La emisiunea „Pașaport Diplomatic” de la Digi24, am discutat cu Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, despre soluțiile pe care le are Europa să reducă diferențele dintre generații, într-o perioadă atât de complexă precum cea pe care o trăim.