Un fost președinte al CSM este sigur că „jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute”
PSNews.ro, 20 februarie 2026 16:20
Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), susține că întreaga dezbatere publică privind pensiile magistraților a fost folosită ca instrument politic și putea fi rezolvată rapid, fără scandal. Invitat la emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei, Mateescu a explicat că problema pensiilor putea fi „reglată în 5 minute" prin alinierea
Ninsorile consistente care au căzut asupra Bucureștiului săptămâna aceasta au avut un efect vizibil asupra calității aerului, reducând semnificativ nivelul particulelor fine (PM2.5) până la valori neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului. Miercuri dimineață, toate stațiile de monitorizare din Capitală și județul Ilfov indicau o calitate bună a aerului, toate fiind pe verde
Băncile au venit cu o propunere menită să sprijine românii: posibilitatea de a plăti taxele și impozitele locale în rate. Analistul economic Adrian Negrescu consideră că aceasta ar fi o soluție viabilă, mai ales în contextul în care, în opinia sa, taxele și impozitele locale ar putea crește de anul viitor, în ciuda declarațiilor oficiale
EUROSTAT: Taxele lui Trump au provocat o scădere de 30% a exporturilor europene de oţel spre SUA # PSNews.ro
Tarifele vamale suplimentare impuse de Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu au provocat o scădere cu 30% a exporturilor europene de oţel către Statele Unite începând cu luna iulie 2025, ceea ce i-a făcut pe reprezentanţii industriei oţelului să solicite vineri o „reechilibrare" a acordului încheiat între Bruxelles şi Washington, transmite AFP. Conform
„Ancheta secretă” – o nouă metodă de fraudă care te lasă fără bani pe card. Avertismentul poliției # PSNews.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă, apelul din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor în urma căruia victimei i se induce panica, după care, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale", este convinsă să scoată banii din bancă şi să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede. Poliţia recomandă prudenţă şi atrage atenţia
Pe 18 martie, Federația Română de Fotbal va organiza alegeri pentru principalele funcții din conducere, inclusiv pentru postul de președinte al forului care gestionează fotbalul românesc. Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura cu aproximativ zece zile în urmă, potrivit Adevărul. Primul contracandidat oficial al lui Burleanu este Ilie Drăgan, care mai participase la alegeri și în
Caz halucinant: Cum au furat angajații unei primării ajutoarele pentru încălzire ale sărmanilor # PSNews.ro
Un caz șocant a ieșit la iveală la Primăria Chiuza, județul Bistrița-Năsăud. Șase angajați sunt suspectați că ar fi încasat ilegal ajutoarele de încălzire destinate persoanelor vulnerabile, prejudiciul fiind estimat la 280.000 de lei. Polițiștii au descins vineri dimineață atât la sediul primăriei, cât și la domiciliile funcționarilor implicați. În total, au fost efectuate șase
Rugăciuni pentru pace, duminică, în toate bisericile din România, la patru ani de război în Ucraina # PSNews.ro
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate duminică în toate unitățile de cult din Patriarhia Română, în contextul împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor
R. Moldova. Autoritățile își propun să digitalizeze toate serviciile publice, până în 2030 # PSNews.ro
Republica Moldova încearcă să treacă de la „digitalul de vitrină" la servicii publice ușor de folosit, direct de pe telefon sau din browser. Peste 80% dintre interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit esențială pentru antreprenori, afirmă directoarea Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț
Ministrul de Externe al Poloniei afirmă că Germania și Franța sunt prea slabe pentru a conduce Europa singure # PSNews.ro
Într-un interviu cu Der Spiegel, Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe, a evaluat că Germania și Franța nu au suficientă putere pentru a guverna Europa singure, subliniind că continentul trebuie să colaboreze eficient. Sikorski a menționat că Polonia, ca a 20-a economie mondială, ar trebui să aibă o voce mai puternică în Uniunea Europeană. Relațiile
Adrian Năstase despre vizita președintelui Dan la Washington: „Să nu ne punem toate ouăle în același coș” # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase susține, într-un editorial intitulat „Să nu ne punem toate ouăle în același coș!", că participarea președintelui României la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington reprezintă un pas într-o direcție bună, însă trebuie analizată în contextul unei lumi marcate de ambiguități și interese divergente. Un proiect cu multe semne de întrebare
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va fi primit joi, la Bruxelles, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite TVR. Informația este confirmată de Comisia Europeană, care a anunțat că joi, 26 februarie, Ursula von der Leyen urmează să îl primească pe prim-ministrul român. Cei doi oficiali vor discuta despre situația economică din România, dar și
Ministrul Muncii: Continuăm acordarea voucherelor de energie / Ce trebuie să știe românii vulnerabili # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că continuarea acordării voucherelor de energie, el arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până în prezent, în aplicaţia EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care
Ministerul Transporturilor vrea reducerea funcţiilor de conducere a Autorităţii pentru Reformă Feroviară la 7 posturi # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat vineri, în consultare publică, un proiect de act normativ care vizează modificarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), cu scopul reducerii numărului de funcţii de conducere de la opt la şapte, respectiv un director general de direcţie, un director de direcţie şi cinci şefi de serviciu, transmite
Avocatul Poporului a transmis Ministerului Justiției că nu susține proiectul care ar reduce limita de vârstă a răspunderii penale de la 14 la 12 ani pentru infracțiunea de omor. Instituția argumentează că minorii sub 14 ani „nu au discernământul necesar pentru a înțelege pe deplin gravitatea faptelor lor" și că reacția statului trebuie să fie
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Activitate intensă la nodul Boița, unul dintre cele mai spectaculoase din România # PSNews.ro
Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România (Boița, județul Sibiu), informează vineri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Intersecția dintre A1, A13 și DN7 va fi una dintre cele mai spectaculoase din țară, fiind proiectată pe trei niveluri. „Deși vremea este nefavorabilă
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei. Bucureștiul va mai avea parte de o ninsoare # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste normal în aproape toată țara până la finalul lunii martie, cu precipitații în general apropiate de media perioadei. În schimb, la București urmează câteva zile de iarnă, cu ninsori, precipitații mixte și temperaturi sub normal. Estimările vizează media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații
Nicușor Dan: România vizează atragerea de investiții americane și menținerea parteneriatului strategic # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că obiectivul României este să atragă mari investiţii americane, dincolo de a menţine soldaţi americani în ţara noastră. El a adăugat că sunt multe oportunităţi de afaceri între cele două ţări, în energie, metale critice sau domeniul nuclear. Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, la Antena 1, ce
Când și cu cât ar putea crește pensiile românilor. Ce variantele pot fi aplicate de guvernanți # PSNews.ro
Pensiile ar fi trebuit indexate încă de luna trecută, însă Guvernul a renunțat la măsură din cauza presiunilor bugetare și a deficitului ridicat. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține însă că amânarea nu mai este sustenabilă, mai ales pentru pensionarii cu venituri mici, a căror putere de cumpărare a scăzut semnificativ, notează Adevărul care face o
Primăria Sectorului 1 penalizează Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi pentru că nu a respectat programul de deszăpezire # PSNews.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă, vineri, că va penaliza Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi pentru nerespectarea programului de deszăpezire. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 1, verificările din teren arată că unele străzi principale şi staţii STB sunt pline de zăpadă, iar o cincime din străzile secundare sunt nedeszăpezite încă, deşi au
Divergențe între Casa Albă și serviciile de informații europene privind negocierile de pace pentru Ucraina # PSNews.ro
Cinci șefi de informații europeni plasează negocierile de la Geneva într-o zonă de cinism strategic, nu de optimism diplomatic, subliniind că Rusia nu urmărește cu adevărat încheierea rapidă a războiului, ci menținerea presiunii militare și obținerea de relaxări de sancțiuni și afaceri bilaterale cu SUA, potrivit Reuters. Evaluările celor cinci vin în timp ce Casa Albă
Dan Dungaciu, nemulțumit de vizita lui Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington” # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că participarea președintelui României la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, la Washington, s-a încheiat fără beneficii pentru țară și a confirmat „pierderea relevanței internaționale" a României. Într-un comunicat de presă, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), afirmă că vizita președintelui României la Washington, pentru participarea la
Președintele Nicușor Dan anunță că în această vară vor fi schimbări în ceea ce privește politica externă a României. „Oricât de buni ar fi diplomații, ei trebuie pe zona economică să fie ghidați", a spus șeful statului, potrivit Mediafax. Într-un interviu pentru Antena 1, Nicușor Dan a fost întrebat despre politica externă a României. „Mandatul
Trump anunţă că va ordona, ”având în vedere interesul mare”, publicarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă că intenţionează să le ordone agenţiilor federale "să identifice şi să publice" dosarele despre extratereştri şi OZN-uri, a căror difuzare este cerută de către americani de zeci de ani, relatează AFP. "Având în vedere interesul mare, îi voi cere secretarului Războiului (Apărării, Pete Hegseth) şi altor secretari şi agenţii vizate
Anunțul Guvernului: Economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă în a doua parte a lui 2025 # PSNews.ro
Guvernul României anunță că economia a revenit pe creștere în a doua jumătate a anului 2025, după un început de an caracterizat drept moderat. Potrivit Executivului, dinamica PIB s-a accelerat, iar trimestrul al treilea a înregistrat o evoluție solidă, susținută de valoarea adăugată reală din economie. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Guvernul afirmă că
ANAF scoate la licitație două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi. Care este prețul de pornire # PSNews.ro
Două imobile din comuna Grajduri, Iași, au fost scoase la licitație de ANAF, după ce au fost confiscate de la propietar într-un dosar penal. Licitația va avea loc pe 12 martie, prețul de pornire fiind 297.040 lei, respectiv 166.960 lei. Cea mai mare dintre casele pe care ANAF vrea să le valorifice prin licitație are
Ninsorile abundente care au căzut vineri în Austria au provocat pene de curent şi perturbări ale transportului, inclusiv închiderea unor secţiuni de autostradă precum şi suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul internaţional din Vi
Combinatul siderurgic Zaporizhsta, parte a grupului Metinvest controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, a început livrările de tablă laminată la cald către Metinvest Tubular Iași, companie care a intrat în grup la finalul anului 2025, potrivit Economica.net. Metinvest, controlată de Rinat Akhmetov, beneficiarul real al grupului Metinvest și unul dintre cei mai bogați […] Articolul Metinvest livrează 22.000 de tone de oțel către fabrica din Iași, după aprobările UE apare prima dată în PS News.
BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa: Pe cine a sancționat cu 12,2 milioane euro # PSNews.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a aplicat cea mai mare sancţiune din istoria sa Băncii americane JP Morgan – în valoare de 12,2 milioane de euro, din cauză că a furnizat date eronate despre nevoia sa de capital, relatează AFP. ”În perioada 2019-2024, banca (JP Morgan) a declarat active ponderate de risc”, împiedicând astfel BCE, care […] Articolul BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa: Pe cine a sancționat cu 12,2 milioane euro apare prima dată în PS News.
Partidul Social Democrat (PSD) le solicită Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR) să oprească disputele care blochează reforma pentru relansarea economică. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că ordonanța de urgență privind programul inițiat de social-democrați este blocată la Ministerul Economiei, condus de Irineu Darău (USR), din cauza unui conflict […] Articolul Ministrul USR Irineu Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD – surse apare prima dată în PS News.
Uciderea unui activist de extremă-dreaptă declanșează tensiuni diplomatice între Giorgia Meloni și Emmanuel Macron # PSNews.ro
În urma uciderii activistului de extremă dreaptă Quentin Deranque, un conflict diplomatic a erupt joi între premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron. Meloni a declarat că moartea lui Deranque este „o rană pentru întreaga Europă”, ceea ce a stârnit reacția lui Macron, care a acuzat-o pe Meloni de amestec în afacerile interne […] Articolul Uciderea unui activist de extremă-dreaptă declanșează tensiuni diplomatice între Giorgia Meloni și Emmanuel Macron apare prima dată în PS News.
Ploile cuprind cea mai mare parte din țară, în timp ce iarna nu se dă dusă. Avem parte de vreme rece și de un nou episod de ninsori în acest weekend. După un răgaz de o zi, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre regiunile vestice și vor cuprinde toată țara. Acestea vor fi predominant sub […] Articolul HARTĂ Urgia albă continuă! Alertă de ninsori, viscol și polei în București și 16 județe apare prima dată în PS News.
Dosarul Epstein: Percheziții la o reşedinţă a fratelui regelui Charles, sub control judiciar după 10 ore de audieri # PSNews.ro
Poliția britanică a percheziționat vineri fosta reședință a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, după ce o fotografie cu acesta ieșind dintr-o secție de poliție a fost publicată în presa internațională, relatează Reuters. Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, fiind suspectat […] Articolul Dosarul Epstein: Percheziții la o reşedinţă a fratelui regelui Charles, sub control judiciar după 10 ore de audieri apare prima dată în PS News.
Prima reacție a primarului Ciprian Ciucu, după anunțul STB privind măsurile de redresare # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că va analiza „temeinic” planul de măsuri în 12 paşi, propus de Societatea de Transport Bucureşti (STB) pentru redresarea companiei şi aprobat de consiliul de Administraţie, adăugând că, dacă nu sunt „suficiente”, va veni cu „propuneri suplimentare”. „E bine măcar că au inclus şi «reducerea funcţiilor de conducere […] Articolul Prima reacție a primarului Ciprian Ciucu, după anunțul STB privind măsurile de redresare apare prima dată în PS News.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă, joi, că s-au continuat controalele în întreaga ţară pentru a stopa fenomenul decontărilor ilegale, dar şi că a iniţiat un prooiect legislativ care propune reorganizarea structurilor de monitorizare, control şi antifraudă la nivel regional, pentru susţinerea eforturilor antifraudă. „Avem nevoie urgent de un mecanism unitar”, susţine preşedintele […] Articolul CNAS intensifică controalele și anunță reorganizarea structurilor antifraudă apare prima dată în PS News.
CSM: Resursele umane din sistemul judiciar înregistrează un deficit îngrijorător. Sute de posturi de judecător vacante # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a detaliat, într-un comunicat de presă transmis pe 20 februarie, situația „critică a deficitului de resurse umane la nivelul instanțelor”. Potrivit CSM, în acest moment a fost identificat un deficit de 15% în rândul judecătorilor, mare parte dintre posturile vacante fiind la nivelul judecătoriilor și tribunalelor. „Datele concrete arată că […] Articolul CSM: Resursele umane din sistemul judiciar înregistrează un deficit îngrijorător. Sute de posturi de judecător vacante apare prima dată în PS News.
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputele politice privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică. Social-democrații susțin că aceasta este „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare”. Într-un comunicat de presă transmis vineri, PSD „face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare […] Articolul PSD cere PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică apare prima dată în PS News.
Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” # PSNews.ro
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut cuvinte de laudă la adresa românilor. I-a greșit însă titulatura președintelui Nicușor Dan, căruia i s-a adresat cu „domnule prim-ministru”. „Domnule prim-ministru Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Așa cum și tu ești fantastic. Și mulți dintre […] Articolul Reacția lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit „prim-ministrul” României: „Se mai întâmplă” apare prima dată în PS News.
România ar trebui să notifice oficial Comisia Europeană cu privire la proiectul de ordonană de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale, după expirarea plafonării, conform obligațiilor cuprinse în Directiva privind gazele naturale, a transmis pentru Mediafax un oficial din cadrul Executivului comunitar. Surse din cadrul Comisiei Europene au confirmat […] Articolul România, obligată să notifice Comisia Europeană pentru intervenția pe piața gazelor apare prima dată în PS News.
Președintele Nicușor Dan, despre decizia CCR: Corectarea pensiilor magistraților era necesară # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că nu se poate vorbi de influenţe la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale a României, dar a precizat că aceştia trăiesc în mijlocul societăţii şi că trebuie să se uite şi la dorinţa acesteia, potrivit News.ro. Ulterior, preşedintele României a fost întrebat, la Antena 1, care crede că va fi […] Articolul Președintele Nicușor Dan, despre decizia CCR: Corectarea pensiilor magistraților era necesară apare prima dată în PS News.
Una e contabilă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, alta e taxatoare în autobuzele din Chişinău, iar a treia e fostă manageră la o agenţie de turism. Tustrele apar ca fondatoare şi şefe la companii din Estonia, Marea Britanie şi Republica Moldova conectate la „flota din umbră” implicată în transportul de petrol, inclusiv din […] Articolul RISE Moldova: Imperiul „Cumătrelor” și „Flota din umbră” a Rusiei apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan: Nu alegem între SUA și UE. Vizita în America, esențială pentru consolidarea parteneriatului de securitate # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, că pentru politica externă a României este important ca ţara noastră să fie parteneră în diferite formate, el explicându-şi astfel vizita în Statele Unite ale Americii. Criticat că nu a mers la Forumul Economic Mondial de la Davos, şeful statului a explicat că absenţa sa din acest an […] Articolul Nicușor Dan: Nu alegem între SUA și UE. Vizita în America, esențială pentru consolidarea parteneriatului de securitate apare prima dată în PS News.
Coaliția merge mai departe, iar bugetul ar putea intra în dezbatere săptămâna viitoare, anunță Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că două legi esențiale — reducerea aparatului administrativ și relansarea economică — sunt aproape de adoptare prin ordonanță de urgență, iar dezbaterea bugetului ar putea începe săptămâna viitoare, potrivit Mediafax. „Am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apară, cea privind reduceri în administrație […] Articolul Coaliția merge mai departe, iar bugetul ar putea intra în dezbatere săptămâna viitoare, anunță Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
Managerii STB propun: reducerea numărului de directori, stoparea nagajărilor şi promovărilor, actualizarea tarifelor # PSNews.ro
Managerii Societăţii de Transport Public Bucureşti propun un plan de măsuri în 12 paşi, pentru redresarea financiară a companiei, în condiţiile în care datoriile se ridică la 1,6 miliarde de lei. Astfel, unele măsuri vizează reducerea cu minimum 30% a funcţiilor de conducere şi la jumătate a numărului de directori, reducerea temporară a săptămânii de […] Articolul Managerii STB propun: reducerea numărului de directori, stoparea nagajărilor şi promovărilor, actualizarea tarifelor apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan anunță: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite. ”Suntem aici la Washington, chiar am discutat mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoţeşte pe toţi oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri, […] Articolul Nicușor Dan anunță: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite apare prima dată în PS News.
Ce a discutat Nicușor Dan cu preşedintele american, Donald Trump: Chestiuni de politeţe, cum e România # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, joi, câteva zeci de secunde cu preşedintele american Doland Trimp, la prima reuniune a Consiliului Păcii, dar a precizat că au fost doar chestiuni generale şi cum este România. ”Nu poţi intra în chestiuni de substanţă”, a declarat preşedintele, explicând, însă, că ”a fost un mesaj simbolic important în relaţia […] Articolul Ce a discutat Nicușor Dan cu preşedintele american, Donald Trump: Chestiuni de politeţe, cum e România apare prima dată în PS News.
Austeritate, dar nu pentru toți: Administrația Timișoarei a angajat un fotograf cu 160.000 de lei # PSNews.ro
În timp ce Guvernul a dublat impozitele locale și le cere românilor „să strângă cureaua”, primăria președintelui USR Dominic Fritz „își face de cap”. Administrația Timișoarei a plătit, cu bani de la bugetul de stat, 160.000 de lei pentru servicii audio-video, după ce inițial avea în plan să „spargă” o sumă și mai mare. La […] Articolul Austeritate, dar nu pentru toți: Administrația Timișoarei a angajat un fotograf cu 160.000 de lei apare prima dată în PS News.
La sediul Departamentului de Justiție din Washington a avut loc joi o întâlnire bilaterală între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, potrivit Mediafax. Cei doi au trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv […] Articolul Cătălin Predoiu, discuții la Washington cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi apare prima dată în PS News.
Scandalurile din spatele candidaților pentru marile parchete: dosare controversate și sancțiuni # PSNews.ro
Mai mulți magistrați controversați, cu un trecut marcat de scandaluri și sancțiuni, s-au înscris în cursa pentru marile parchete. Deși unii au fost acuzați de abuzuri ori au primit chiar sancțiuni, Ministerul Justiției a considerat că sunt, totuși, buni candidați pentru a conduce marile parchetele. Unul dintre procurorii-candidați provine dintr-o familie cu dosare penale, unde […] Articolul Scandalurile din spatele candidaților pentru marile parchete: dosare controversate și sancțiuni apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan afirmă că nu a primit sugestii de oameni de la partide pentru șefia SRI și SIE, ci doar criterii generale pentru viitorii șefi ai serviciilor, într-un interviu acordat după participarea la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Nicușor Dan a declarat joi, într-un interviu la Antena 3 CNN, că partidele politice nu i-au […] Articolul Noi informații despre numirile de la SRI și SIE: „Nu am primit sugestii de la partide” apare prima dată în PS News.
