Nicuşor Dan, somat de Curțile de Apel să ceară Parlamentului reexaminarea legii pensiilor magistraților
Newsweek.ro, 20 februarie 2026 17:50
Curţile de Apel din România îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlamemt o cerere d...
• • •
Acum 10 minute
18:00
Urmează atacarea Iranului. SUA au adus în Golf 6 avioane de comandă și control de 300.000.000$ bucata # Newsweek.ro
SUA au adus în zona Golfului un număr mare de avioane AWACS E-3 Sentry. Este vorba de sisteme aerop...
18:00
Horoscop weekend: Noroc și claritate emoțională pentru 4 zodii. Gemeni – bani, Pești – sănătate, Rac - iubire # Newsweek.ro
Weekendul aduce noroc și claritate emoțională pentru patru zodii. Gemenii se bucură de șanse financi...
Acum 30 minute
17:50
Nicuşor Dan, somat de Curțile de Apel să ceară Parlamentului reexaminarea legii pensiilor magistraților # Newsweek.ro
Curţile de Apel din România îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să trimită în Parlamemt o cerere d...
17:40
Alexandru Rogobete: Medicii ar trebui să aprecieze efortul Guvernului de a-i excepta de la tăierea de 10% # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că, într-o perioadă în care în toate sist...
Acum o oră
17:20
Legislația guvernanţei corporative a companiilor publice: simple corecții în locul unei ajustări structurale # Newsweek.ro
Cele 4 modificări aduse în anul 2025 legislației guvernanței corporative la firmele controlate de st...
17:20
Ursula von der Leyen îl primește pe premierul României: discuții despre deficit și banii din PNRR # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, joi (26 februarie), la Bruxelles, cu președintele Comisiei Eur...
17:10
Un bărbat închiria apartamente care nu îi aparțineau și oferea coduri de acces de pe diferite platforme # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a indus în eroare 15 persoane ...
Acum 2 ore
16:50
Zelenski: Ucraina acceptă compromisuri pentru pace, dar respinge condiții ce afectează suveranitatea # Newsweek.ro
Volodimir Zelenski spune că Ucraina acceptă „compromisuri reale” pentru pace, dar refuză orice condi...
16:30
Polonia se retrage din tratatul privind minele antipersonal și își întărește apărarea la granița estică # Newsweek.ro
Polonia va folosi mine-personal și mine anti-tanc pentru apărarea frontierei estice împotriva amenin...
16:20
Ciprian Ciucu a semnat autorizația pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca, la solicitarea lui Piedone Jr. # Newsweek.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă vineri că a semnat autorizaţia de construire pentru punere...
Acum 4 ore
16:00
Rugăciuni pentru pace, duminică, în toate bisericile din România, la patru ani de război în Ucraina # Newsweek.ro
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate duminică în toate unitățile de cult din Patriarhia Ro...
15:50
Judecător cu 26.000 lei salariu spune de ce pensiile speciale nu trebuie tăiate. „Nu avem alte venituri” # Newsweek.ro
Judecătorul Bogdan Mateescu explică de ce nu ar trebui tăiate pensiile speciale. El spune că judecăt...
15:40
Bulgaria, înaintează în construcția Autostrăzii Mării Negre de 6.000.000.000 €. România e cu un pas în urmă # Newsweek.ro
Autostrada Mării Negre, un drum strategic NATO de 6.000.000.000 €, ce va lega Constanța de Alexandro...
15:40
Fiscul vinde la licitație două palate de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei # Newsweek.ro
Două „palate”, situate pe strada Palatelor din comuna Grajduri, au fost scoase la licitație de ANAF....
15:30
Viața la bloc: cu plata la zi, dar lăsați de zece zile fără apă. „Oamenii își fac nevoile în pungi” # Newsweek.ro
Câteva familii dintr-un bloc de locuințe din Dacia trăiesc în condiții improprii din cauza datoriilo...
15:20
Costurile din construcții s-au dublat în ultimii zece ani. Scumpirile cele mai mari au fost cele ale manopere # Newsweek.ro
Costurile din construcții s-au dublat în ultimul deceniu, iar materialele nu sunt principalul vinova...
15:10
Formula 1 plănuiește o schimbare majoră! Se mărește numărul de curse. Despre care este vorba # Newsweek.ro
Formula 1 va desfășura vineri ultimul său test în Bahrain, înainte de începerea sezonului pe 8 marti...
14:50
Ungurii se tem că benzina și motorina vor fi mai scumpe ca în România. Efectul închiderii robinetului rusesc # Newsweek.ro
După oprirea tranzitului prin Ucraina a petrolului rusesc ieftin că Ungaria și Slovacia, în urma une...
14:50
Ministrul Sănătăţii: Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani. Dezinformarea, la cote alarmante # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că rata de vaccinare a scăzut semnificati...
14:40
PSD spuen că celelalte două partie de la guvernare blochează reformele. Este vorba de PSD și PNL....
14:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: Mă aştept să avem un buget puţin mai mare decât cel de anul trecut # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că se aşteaptă la un buget puţin mai mare...
14:10
Poliția anti-migrație ICE a lui Trump a prins 143 infractori români. Din Ungaria sunt doar 4, din Bulgaria - 2 # Newsweek.ro
România ocupă primul loc în rândul statelor europene după numărul de infractori arestați de ICE în S...
Acum 6 ore
14:00
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului? # Newsweek.ro
Un pensionar a dat în judecată Casa de Pensii cerând să i se indexeze pensia. Printre argumentele ad...
13:50
Ajutorul la pensie pentru facturile la energie, prelungit. Ministrul Muncii anunță până când se dă # Newsweek.ro
Perioada de acordare a ajutorului pentru facturile la energie a fost prelungită. Pensionarii cu pens...
13:30
Buzoianu: În ultimii 10 ani au fost date 1200 de avize pentru iazuri piscicole şi au fost realizate 102 # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că în ultimii 10 ani au fost emise 1.200 de avize pent...
13:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenţionare Cod ...
12:50
Satu Mare: Prefectul solicită TAROM reanalizarea deciziei privind suspendarea rutei spre Bucureşti # Newsweek.ro
Prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas, solicită companiei TAROM reanalizarea deciziei privi...
12:40
Trump, furios pe strategia lui Macron „buy european”, amenință UE. Ce armament american cumpără România # Newsweek.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a amenințat că va riposta împotriva țărilor europe...
12:30
Dosarul Epstein: Poliţia britanică percheziţionează o reşedinţă a fratelui regelui Charles # Newsweek.ro
Poliţia britanică a percheziţionat vineri fosta reşedinţă a fratelui mai mic al regelui Charles al I...
12:20
Oraș cu 11.000 locuitori dă 1.000.000€ pe salarii și 750.00€ pe ajutoare sociale. Primăria are 100 angajați # Newsweek.ro
Reforma administrației locale propusă de Ilie Bolojan este blocată. În acest timp, orașul Simeria pl...
12:10
Plan de redresare cu 12 puncte la STB: Până la 50% din șefi, OUT. Datoriile au ajuns la 1.600.000.000 lei # Newsweek.ro
Societatea de Transport București, STB, care are un buget cât municipiul Brașov și circa 250 de econ...
Acum 8 ore
11:50
VIDEO Influencer-ul american „Adonis Live”, reținut de poliție în București după ce a pocnit în față un tânăr # Newsweek.ro
Influencer-ul american „Adonis Live” a venit în România, l-a chemat pe unul din urmăritorii săi din ...
11:40
Două persoane sunt cercetate de polițiștii Capitalei după ce au încasat bani în avans de la mai mulț...
11:20
De ce pompierii și militarii ies la pensie la 50 ani? De ce nu pot munci și „la birou”? Explicații oficiale # Newsweek.ro
Bolojan a anunțat că urmează reforma altor pensii cum ar fi cele ale militarilor și polițiștilor. Ac...
11:20
Plinul la mașina electrică în România, de 2 ori mai scump ca în Spania ori Croația. Care e explicația? # Newsweek.ro
Plinul la mașina electrică în România, realizat la stațiile de încărcare rapidă Tesla, este și de ap...
11:00
Horse a dezvoltat un motor hybrid care consumă 3,3 l/100 km, pe baza celui produs în România. Arde benzină eco # Newsweek.ro
Horse, entitate creată de Renault, Geely și Aramco pentru dezvoltarea și producția de sisteme hybrid...
10:40
ANM a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, ...
10:30
Începe marele control al certificatelor de handicap. Cum poți pierde indemnizația? Rămâi fără sute de lei # Newsweek.ro
Ministerul Muncii, Florin Manole, continuă procesul de reformă a sistemului de încadrare în grad de ...
10:10
Horoscop 3 zodii vor câștiga bani buni între 21 februarie și 1 martie. Avem o eclipsă solară și una lunară # Newsweek.ro
Horoscop: Trei semne zodiacale atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii, între 23 februa...
Acum 12 ore
10:00
Crimeea, zguduită de explozii. Patru aerodromuri strategice rusești, atacate de un roi masiv de drone kamikaze # Newsweek.ro
A fost o noapte de foc în Crimeea, după un atac masiv cu drone ucrainene. Explozii puternice au fost...
09:50
Scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Bulgaria caută un vas dispărut # Newsweek.ro
Există o scurgere de petrol în Marea Neagră la 250 km de România. Echipele de voluntari care caută n...
09:40
Alertă în SUA. Două bombardiere rusești Tu-95 și două Su-35, detectate lângă Alaska. Reacția în forță a NORAD # Newsweek.ro
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat că a urmărit mai multe avioane ...
09:20
Avioane SUA, staționate în Bulgaria, așteaptă un semnal pentru a ataca Iran. „7 au ajuns pe aeroportul Sofia” # Newsweek.ro
O prezență notabilă a avioanelor militare americane a fost observată la Terminalul 1 al Aeroportului...
09:20
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București: "Din martie relația România-SUA intră într-o nouă etapă" # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg...
09:10
Trump anunță declasificarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri. Obama: Sunt reali, dar eu nu i-am văzut # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump spune că va face publice dosarele guvernamentale despre extratereștri și O...
08:50
Elevii vor primi pe 20 februarie bursele pentru luna ianuarie, însă sumele vor fi mai mici, deoarece...
08:30
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îl poate încurca # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunat, din nou, că dă ajutoare la pensie în 2026. Deocamdata ba...
08:30
Eric Dane, actorul carismatic și atletic care a captivat publicul în prime time cu serialul Greys An...
08:30
Intervenție dificilă în Munții Apuseni: cinci persoane salvate dintr-o mașină blocată în zăpadă # Newsweek.ro
Intervenţie a jandarmilor montani din Arieşeni pentru salvarea unei familii rămase înzăpezite spre V...
08:20
De la Washington, Nicușor Dan anunță: administrația României este recunoscută fără rezerve de SUA # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de D...
