Fiecare om contează: Luna pentru Viață 2026 va cuprinde peste 400 de activități în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Basilica.ro, 20 februarie 2026 18:20
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului va lansa în luna martie proiectul social „Fiecare om contează”, ajuns la cea de-a doua ediție. Peste 1.000 de voluntari se vor implica în organizarea a peste 400 de activități desfășurate în eparhie, cu prilejul Lunii pentru Viață 2026. Inițiativa își propune să promoveze valorile pro-viață și să sprijine mamele, copiii…
Pr. Constantin Necula a inaugurat Centrul Multifuncțional Balș al Episcopiei Slatinei și Romanaților # Basilica.ro
Părintele Constantin Necula a inaugurat săptămâna trecută Centrul Multifuncțional Balș al Episcopiei Slatinei și Romanaților, printr-o conferință cu tema „Hristos, Viața noastră”. Evenimentul a fost precedat de slujba de binecuvântare oficiată de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Cu acest prilej, Sfinții Martiri Brâncoveni au fost desemnați ocrotitorii Centrului din Balș. Părintele Constantin Necula…
Educația și credința unite în rugăciune: PS Damaschin Dorneanul a sfințit spațiul renovat al unei școli sucevene # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a sfințit miercuri spațiul renovat al Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Vicovu de Sus. Evenimentul a reunit cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și ai administrației locale. În cuvântul de bun venit, Lăcrimioara-Măriuca Parasca, directorul instituției de învățământ, a evidențiat…
Mărturisirea ca prezență a omului care trăiește cu Hristos: Monahul Damaschin Grigoriatul la București # Basilica.ro
Părintele Damaschin Grigoriatul a vorbit joi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”. Monahul athonit a explicat că „mărturisirea este o prezență a unui om care trăiește cu Hristos”. „Cele mai autentice, frumoase și folositoare de suflet mărturisiri sunt ale sfinților noștri care trăiesc acum în…
Matisse, Renoir și Picasso pot fi admirați la Universitatea din Târgu Jiu într-o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a vernisat joi expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși”, care cuprinde reproduceri și albume cu operele unor artiști precum Henri Matisse, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Salvator Dali și Pierre-Auguste Renoir din colecția George Șerban. La deschiderea din Aula Mare a Universității au luat parte rectorul instituției, prof. Luminița Popescu,…
Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului? Pr. Răzvan Ionescu lansează un volum despre provocările inteligenței artificiale # Basilica.ro
Părintele Răzvan Ionescu va lansa în premieră volumul „Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului?” în data de 17 martie, în Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității din București. Preotul va aborda, din perspectivă teologică, una dintre cele mai actuale teme ale societății contemporane: relația dintre om, tehnologie și inteligența artificială. „Trăim vremuri de proliferare…
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a promovat educația pentru compasiune și solidaritate la un centru pentru copii # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a desfășurat, la Centrul de zi pentru copii din Hârja, campania „Suferința și boala prin ochiul familiei creștine”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Bolnave. Întâlnirea a urmărit să abordeze tema suferinței și a bolii, privite din perspectiva credinței și a sprijinului oferit de familie. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, debutând…
„Începuturi”: Certificatul de naștere al lui Constantin Brâncuși și Ecorșeul realizat cu dr. Dimitrie Gerota, expuse la Târgu Jiu de ziua artistului # Basilica.ro
Certificatul de naștere al lui Constantin Brâncuși și lucrarea „Ecorșeu”, realizată în colaborare cu doctorul Dimitrie Gerota, au fost expuse joi la Târgu Jiu, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului. Expoziția „Brâncuși – Începuturi”, vernisată la Galeriile „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a adus în premieră județeană certificatul de naștere…
România, fortăreață spirituală pentru eroii independenței Bulgariei: Vasil Levski pomenit la București și Sofia # Basilica.ro
La inițiativa Ambasadorului Bulgariei în România, Radko Vlaykov, bulgari de pe ambele maluri ale Dunării au onorat joi, la București, memoria lui Vasil Levski, erou al luptei pentru independența națiunii bulgare. Cu acest prilej, participanții au subliniat sprijinul oferit de România eroilor bulgari. Ceremonia a avut loc la bustul lui Vasil Levski din Parcul „Regele…
Episcopul Veniamin a binecuvântat o grădinița din Cahul, după lucrări de renovare și modernizare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit joi slujba de binecuvântare a Grădiniței nr. 4 din municipiul Cahul, în urma lucrărilor de renovare și modernizare realizate recent. Episcopul Veniamin a evidențiat importanța educației timpurii și responsabilitatea celor implicați în formarea copiilor, subliniind că aceasta reprezintă „temelia pe care se zidește viitorul unei societăți…
IPS Calinic va lansa volumul „Catehism filosofic” în prezența unor personalități academice și culturale # Basilica.ro
Volumul „Catehism filosofic”, semnat de Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului va fi lansat în prezența autorului miercuri, 4 martie, la Centrul de Cultură și Arte „George Topârceanu” din Curtea de Argeș. La eveniment vor participa acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, Vicepreședinte al Academiei Române, Varujan Vosganian, Președintele Uniunii Scriitorilor…
PS Damaschin Dorneanul a sfințit sediul modernizat al Inspectoratului de Jandarmi Suceava # Basilica.ro
Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan-Vodă” din Suceava a fost sfințit joi, după trei ani de lucrări extinse de modernizare și reabilitare energetică. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Din sobor au făcut parte arhim. Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din arhiepiscopie, arhim. Serafim Grigoraș și…
Mitropolia Banatului are, începând cu luna februarie, un nou vicar eparhial, în persoana părintelui Timotei Anișorac. Numirea noului vicar reprezintă un motiv de bucurie pentru comunitatea ucrainenilor ortodocși din România, părintele fiind de origine ucraineană. Părintele Timotei Anișorac preia această responsabilitate după retragerea din funcție a părintelui Ionel Popescu, care și-a încheiat activitatea de vicar…
Episcopul Antonie a primit vizita Gerantului Interimar al Consulatului României la Bălți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, a primit joi, la sediul episcopal, vizita Excelenței Sale Marian Alexandru Trifu, Gerant Interimar al Consulatului României la Bălți. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă frățească. Ierarhul i-a mulțumit înaltului oaspete pentru vizită și i-a vorbit despre proiectele pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-educative inițiate și susținute de Episcopia de Bălți. Preasfinția…
Arhiepiscopia Iașilor a organizat o activitate cultural-spirituală pentru persoanele private de libertate # Basilica.ro
Nouă persoane private de libertate de la Penitenciarul Iași au participat miercuri la o activitate cultural-spirituală în cadrul unui program de reintegrare organizat de Arhiepiscopia Iașilor. Programul a debutat cu un moment de rugăciune la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, aflate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Cei nouă participanți,…
„Începutul Postului Mare răsună în imnografia Bisericii ca o invitație neașteptată la lumină”, scrie Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, într-un mesaj transmis cu acest prilej. „Postul Mare este o perioadă care, deși presupune nevoințe trupești și sufletești din partea noastră, rămâne un timp al luminii și al bucuriei Duhului”, afirmă ierarhul. Perioadă luminoasă „Este…
Se împlinesc 170 de ani de la dezrobirea romilor din Țările Române: Rolul Bisericii în emanciparea romilor # Basilica.ro
În data de 20 februarie este serbată Ziua de comemorare a dezrobirii romilor din Țările Române. Aproximativ 250.000 de romi au primit statutul de om liber prin legea adoptată în Țara Românească în anul 1856, după ce în Moldova a fost abolită robia la finalul anului 1855. Ziua de comemorare a dezrobirii romilor este reglementată…
4 ani de război în Ucraina: În toate bisericile din România vor fi înălțate rugăciuni pentru pace # Basilica.ro
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate în toate unitățile de cult din Patriarhia Română duminică, 22 februarie 2026, când se vor împlini patru ani de război distrugător în Ucraina. Astfel, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor și în toate…
Încheie săptămâna cu ,,Binele de știut” din viața Bisericii. Constantin Brâncuși a exprimat în opera sa luminile vieții eterne: Patriarhul Daniel la Academia Română Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt joi, la Conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, organizată la Academia…
Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților oferă zece îndemnuri inspirate din opera lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a transmis, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, un set de zece îndemnuri, prin care invită la o redescoperire a dimensiunii spirituale și simbolice a operei marelui sculptor român. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că opera lui Constantin Brâncuși trebuie privită „cu…
19 februarie 2026
Ajută un bătrân să zâmbească: Federația Filantropia a oferit lemne de foc pentru 50 de vârstnici din județul Buzău # Basilica.ro
Federația Filantropia a Patriarhiei Română a desfășurat joi o acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, oferind lemne pentru foc unui număr de 50 de vârstnici din județul Buzău. Acțiunea a avut loc în mai multe comunități din Protoieria Buzău I, în rândul beneficiarilor Fundației pentru Copii „Sfântul Sava”, organizație membră a…
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, împlinește joi 20 de ani de la hirotonia în arhiereu. Preasfinția Sa s-a născut în 24 octombrie 1971, la Curtea de Argeș. A studiat Medicina Veterinară la Timișoara (1991-1997), unde apoi a urmat cursurile de Teologie Ortodoxă Pastorală de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie…
Arhid. Sorin Mihalache a explicat de ce mila este criteriul fundamental la Judecata lui Hristos # Basilica.ro
Părintele Arhidiacon Adrian Sorin Mihalache a vorbit duminică la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Munchen despre motivele pentru care mila este criteriul fundamental la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos. „De ce oare mila, compasiunea, facerea de bine față de oameni, față de nevoiași, devine criteriu fundamental pentru a primi sau pentru a pierde tot ceea…
Artă și spiritualitate: Elevii Seminarului Teologic Veniamin Costachi l-au omagiat pe Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț l-au omagiat miercuri pe sculptorul Constantin Brâncuși, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa. Evenimentul a evidențiat personalitatea și moștenirea culturală a marelui sculptor român, punând în dialog arta plastică și valorile spirituale. Programul a inclus expoziții de artă realizate de…
Doina Lemny a lansat volumul „Arta este adevărul absolut. Constantin Brâncuși”, bazat pe notițele marelui sculptor # Basilica.ro
Doina Lemny, unul dintre cei mai importanți cercetători din lume în opera lui Constantin Brâncuși, a lansat la Iași volumul „Arta este adevărul absolut. Constantin Brâncuși”, o carte construită pe baza notelor originale ale sculptorului, multe dintre ele inedite până acum. „Originalitatea acestei cărți constă în faptul că vine din notele directe ale lui Brâncuși”,…
Romfilatelia marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-o emisiune filatelică aniversară # Basilica.ro
Romfilatelia și Poșta Română au lansat joi, în ziua aniversării marelui sculptor român, emisiunea de mărci poștale „Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere”. Emisiunea filatelică este alcătuită din două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, două cărți poștale maxime dedicate colecționarilor și o mapă filatelică realizată în tiraj limitat. Cele…
Catedrala Patriarhală invită pe dreptcredincioși să participe la programul special al slujbelor din Prima Săptămână a Postului Mare, care va începe în data de 23 februarie. În seara Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai sau a Lăsatului sec de brânză se oficiază Vecernia iertării, slujbă care deschide perioada Postului Mare și marchează începutul de pregătire…
Rugăciune și mângâiere: PS Teofil Trotușanul a oficiat Sfântul Maslu la două cămine pentru vârstnici # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat miercuri Taina Sfântului Maslu la Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice și la Căminul de bătrâni al Asociației Sfinții Voievozi din Moinești. La slujbă au participat clerici din Protopopiatul Moinești, alături de beneficiarii centrelor, personalul de îngrijire și reprezentanți ai autorităților locale. Grijă…
Pr. prof. Ioan Cristinel Teșu va susține o conferință despre provocările familiei contemporane # Basilica.ro
Părintele profesor Ioan Cristinel Teșu va susține vineri Conferința „Provocări la adresa familiei contemporane și soluții creștine” la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din localitatea Copăceni, județul Ilfov. Evenimentul este organizat de parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos. Acesta are loc în contextul participării la cea de a 18-a ediție a…
Alba: Comunitatea locală, autoritățile județene și Biserica au găsit soluții pentru a preveni abandonul școlar # Basilica.ro
Comunitatea locală, instituțiile județene din Alba și reprezentanții Arhiepiscopiei Alba Iulia s-au reunit marți la Valea Lungă, pentru campania „Împreună! Nu abandonați!”, destinată soluțiilor prevenirii abandonului școlar. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a exprimat dorința autorităților județene de a se implica în problematica asistenței sociale, pentru ca fiecare copil din Alba să aibă un…
Colaborare cu Grupul psaltic Tronos: O parohie românească din Anglia a înregistrat slujba Sfintelor Femei Mironosițe # Basilica.ro
Parohia Ortodoxă Română Aylesbury din Marea Britanie a înregistrat recent, la București, slujba integrală a Sfintelor Femei Mironosițe – Vecernia și Utrenia. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame). Comunitatea ortodocșilor români din Aylesbury…
FOTO: Celebrarea a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși la Academia Română # Basilica.ro
La Academia Română a fost organizată joi, 19 februarie, conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, cu ocazia celebrării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. La eveniment a fost prezent și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela…
Mitropolitul Nicolae îndeamnă la echilibru între strădania postului și împlinirea sarcinilor zilnice # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, îi îndeamnă pe credincioși în apropierea Postului Mare la „echilibru între strădania postului și împlinirea sarcinilor zilnice”. În cuvântul dedicat începutului Postului Paștelui, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că această perioadă nu reprezintă doar o rânduială alimentară, ci o chemare la întoarcere duhovnicească și la redescoperirea comuniunii cu Dumnezeu.…
Constantin Brâncuși a exprimat în opera sa luminile vieții eterne: Patriarhul Daniel la Academia Română # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt joi, la Conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu-Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, organizată la Academia Română de dr. Radu Varia, critic și istoric de artă, cu prilejul celebrării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. În…
Opt decenii de la debutul mișcării de cultură și spiritualitate creștină „Rugul Aprins” # Basilica.ro
Biblioteca Sfântul Sinod marchează, printr-o postare pe Facebook, împlinirea a opt decenii de la debutul oficial al Mișcării Rugul Aprins de la mănăstirea bucureșteană Antim. Într-o cerere către Patriarhul Nicodim, datată 12 februarie 1946, mai mulți intelectuali laici creștini solicitau binecuvântare pentru mișcarea „Rugul aprins al Maicii Domnului”. Cererea era semnată profesorii Al. Mironescu și…
Demeter Andras: Constantin Brâncuși a locuit la Paris, dar a rămas mereu al României. Ministerul Culturii marchează Anul Brâncuși # Basilica.ro
Constantin Brâncuși a avut mereu România în interiorul său, chiar dacă a locuit la Paris, a explicat Demeter Andras, Ministrul Culturii, în ziua în care sărbătorim 150 de ani de la nașterea marelui artist român. Ministrul Culturii a remarcat faptul că Brâncuși nu a abdicat niciodată de la crezul său interior, de la principiile sale,…
O cafenea ca centru educațional în Zalău: Episcopul Sălajului dorește ca tinerii să fie ascultați # Basilica.ro
Episcopia Sălajului dezvoltă la Zalău un centru educațional și de întâlnire dedicat tinerilor, intitulat OrthoCaffé, gândit ca un spațiu în care aceștia să se simtă „acasă”, să fie ascultați și sprijiniți în dezvoltarea lor spirituală și intelectuală. Într-un interviu acordat miercuri la Radio România Actualități, Episcopul Benedict al Sălajului a subliniat că proiectul urmărește să…
Patriarhul României îl felicită pe Mitropolitul Iosif la împlinirea vârstei de 60 de ani # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, își exprimă aprecierea cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani a Mitropolitului Iosif al Europei Occidentale și Meridionale. Patriarhul României a remarcat eforturile de cooperare cu comunitățile creștine occidentale, subliniind că misiunea în diaspora presupune adaptare și responsabilitate într-o lume aflată în continuă schimbare. „Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a cultivat…
În numele iubirii: Constantin Brâncuși, omagiat la Academia Română la 150 de ani de la nașterea sa # Basilica.ro
Academia Română a organizat joi, începând cu ora 11:00, Conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu Jiu, grav compromis în ultimele decenii”, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. La eveniment participă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, reprezentanți ai Academiei Române, ai mediului universitar și cultural, oameni de…
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat miercuri Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj. Vizita a inclus un tur al bibliotecii, prin care managerul Mariana Marian i-a prezentat ierarhului secțiile, colecțiile și direcțiile de dezvoltare ale instituției. În cadrul discuțiilor s-au conturat câteva posibile proiecte culturale și educaționale realizate prin colaborarea dintre bibliotecă și Episcopia Sălajului.…
Piatra de temelie a unei fabrici de cherestea a fost binecuvântată în prezența Mitropolitului Olteniei # Basilica.ro
Piatra de temelie a unei fabrici de cherestea care se construiește la Scoarța, în județul Gorj, a fost binecuvântată miercuri, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Din sobor au făcut parte pr. Ionel Câmpeanu, protopop de Târgu Jiu Sud, și pr. Ion Spilcă, protopop de Târgu Cărbunești. „Era necesară construcția unei fabrici de cherestea…
Joi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, cel despre care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a scris că a fost „în același timp român tradițional și artist modern universal”. Artistul s-a născut în 19 februarie 1876 la Hobița, un sătuc gorjean de la poalele Munților Carpați, fiind al șaselea copil al…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro. Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea celor afectați în urma ninsorilor și viscolului În urma căderilor masive de zăpadă și a viscolului, care au afectat numeroase comunități din țară, Patriarhia Română face apel către toate Centrele eparhiale din zonele respective să…
Lansări de carte la Stockholm: Autori bistrițeni, printre care PS Macarie, vor prezenta volume de spiritualitate și istorie # Basilica.ro
Patru autori bistrițeni vor prezenta la Stockholm, în data de 5 martie, o serie de cărți de istorie și spiritualitate ortodoxă. Printre autori se află Episcopul Macarie al Europei de Nord, preotul Ioan Pintea, Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, și Menuț Maximinian, scriitor și etnolog. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român din Stockholm…
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a împlinit joi vârsta de 60 de ani, prilej de recunoștință pentru o viață dedicată slujirii Bisericii. Mitropolitul Iosif s-a născut în data de 19 februarie 1966, la Vișeu de Jos, județul Maramureș. A absolvit Liceul „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din…
18 februarie 2026
A doua ediție a Galei Tinerilor Voluntari Ortodocși aduce în prim-plan „Generația care inspiră” # Basilica.ro
Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului va organiza, sub deviza „Generația care inspiră”, cea de-a doua ediție a Galei Tinerilor Voluntari Ortodocși din eparhie. Evenimentul este dedicat recunoașterii implicării și creativității tinerilor în viața Bisericii și urmează să aibă loc pe 5 martie, de la ora 18:00, la Amfiteatrul Agricola din Municipiul Bacău. Tema…
100 de persoane din județul Bacău au beneficiat gratuit de consultații și ochelari din partea Federației Filantropia # Basilica.ro
100 de persoane vârstnice din 12 comunități parohiale din județul Bacău au beneficiat, marți și miercuri, de consultații oftalmologice gratuite, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, inițiată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române. Pe lângă consultațiile oftalmologice gratuite, beneficiarii au primit, în mod gratuit, ochelari de vedere. Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și…
Conferință la Timișoara: Părintele Damaschin Grigoriatul a vorbit despre misiunea tânărului creștin în lume # Basilica.ro
ASCOR Timișoara a organizat luni o conferință cu tema „Misiunea tânărului creștin în lume”, susținută de părintele Damaschin Grigoriatul, cunoscutul monah athonit. Evenimentul a reunit numeroși elevi și studenți din municipiu. Părintele Damaschin a subliniat că tinerii creștini sunt chemați să devină lumină și mărturie vie a lui Hristos prin viața lor curată, prin rugăciune,…
Femeie a tăcerii roditoare și a bunătății discrete: Preoteasa Ștefania Bârzu s-a mutat la Domnul la vârsta de 105 ani # Basilica.ro
Preoteasa Ștefania Bârzu Hilișeu-Crișan, județul Botoșani, a trecut la Domnul marți, la venerabila vârstă de 105 ani. Trupul neînsuflețit este depus la locuința sa din Dorohoi (Str. Locotenent Andrei nr. 18), unde poate fi adus un ultim omagiu. Slujba înmormântării va avea loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. „Învățătoare vreme de peste trei…
