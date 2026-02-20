Fiecare om contează: Luna pentru Viață 2026 va cuprinde peste 400 de activități în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

17:30

Preoteasa Ștefania Bârzu Hilișeu-Crișan, județul Botoșani, a trecut la Domnul marți, la venerabila vârstă de 105 ani. Trupul neînsuflețit este depus la locuința sa din Dorohoi (Str. Locotenent Andrei nr. 18), unde poate fi adus un ultim omagiu. Slujba înmormântării va avea loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. „Învățătoare vreme de peste trei…