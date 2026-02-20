VIDEO. Pavel Suian: Nicuşor Dan trebuia să trimită un reprezentant la Washington. „Nu are cei mai buni consilieri”

Primanews.ro, 20 februarie 2026 19:50

VIDEO. Pavel Suian: Nicuşor Dan trebuia să trimită un reprezentant la Washington. „Nu are cei mai buni consilieri”

Acum 30 minute
19:50
Acum 4 ore
17:10
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei Primanews.ro
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei
16:30
Merz, prima vizită în China de la preluarea mandatului Primanews.ro
Merz, prima vizită în China de la preluarea mandatului
16:10
Declaraţia de la Cracovia: Cinci puteri europene semnează pentru un „NATO mai european” Primanews.ro
Declaraţia de la Cracovia: Cinci puteri europene semnează pentru un „NATO mai european”
Acum 6 ore
15:40
VIDEO. Reacţia USR la propunerea lui Simonis de comasare voluntară a comunelor Primanews.ro
VIDEO. Reacţia USR la propunerea lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
15:30
VIDEO. Poziţia USR legată de iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor Primanews.ro
VIDEO. Poziţia USR legată de iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
15:20
VIDEO. Papahagi, despre participarea lui Nicuşor Dan în SUA: Miza era stabilirea unui contact cu Trump. Să sperăm că nu i-am supărat pe partenerii europeni Primanews.ro
VIDEO. Papahagi, despre participarea lui Nicuşor Dan în SUA: Miza era stabilirea unui contact cu Trump. Să sperăm că nu i-am supărat pe partenerii europeni
15:20
VIDEO. Poziţia USR despre iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor Primanews.ro
VIDEO. Poziţia USR despre iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
14:50
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului Primanews.ro
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului
14:20
Statele Unite resping 'total' o guvernanţă globală a IA, declară reprezentantul SUA la summitul de la New Delhi Primanews.ro
Statele Unite resping 'total' o guvernanţă globală a IA, declară reprezentantul SUA la summitul de la New Delhi
14:20
Nicuşor Dan: Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prelua mandatul în martie Primanews.ro
Nicuşor Dan: Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prelua mandatul în martie
14:10
PSD cere PNL şi USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică Primanews.ro
PSD cere PNL şi USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică
14:10
Ministrul Sănătăţii: Pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului CNAS Primanews.ro
Ministrul Sănătăţii: Pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului CNAS
Acum 8 ore
13:10
Polonia cere Franţei, Italiei şi Spaniei să cheltuie mai mult pentru înarmare Primanews.ro
Polonia cere Franţei, Italiei şi Spaniei să cheltuie mai mult pentru înarmare
12:40
Cursa înarmărilor cu sisteme dotate cu AI riscă să distrugă complet omenirea, avertizează un cercetător eminent Primanews.ro
Cursa înarmărilor cu sisteme dotate cu AI riscă să distrugă complet omenirea, avertizează un cercetător eminent
Acum 12 ore
12:00
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, voi ordona publicarea de documente despre OZN-uri şi viaţa extraterestră Primanews.ro
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, voi ordona publicarea de documente despre OZN-uri şi viaţa extraterestră
12:00
FIFA a anunţat un 'parteneriat real' cu Consiliul pentru Pace al lui Trump Primanews.ro
FIFA a anunţat un 'parteneriat real' cu Consiliul pentru Pace al lui Trump
11:50
Google lansează Gemini 3.1 Pro Primanews.ro
Google lansează Gemini 3.1 Pro
11:50
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, nu ar fi trebuit să facă asta Primanews.ro
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, nu ar fi trebuit să facă asta
11:30
BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa, de 12,2 mil. € Primanews.ro
BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa, de 12,2 mil. €
11:20
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an Primanews.ro
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an
11:10
Trump prelungeşte ultimatumul pentru Iran de la 10 la 15 zile Primanews.ro
Trump prelungeşte ultimatumul pentru Iran de la 10 la 15 zile
11:00
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace Primanews.ro
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Marco Rubio şi a ţinut în mână o şapcă MAGA Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Marco Rubio şi a ţinut în mână o şapcă MAGA
10:50
Nicuşor Dan: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite Primanews.ro
Nicuşor Dan: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite
Acum 24 ore
22:10
VIDEO. Vasile Zelca, preşedinte SNPPC: Eu o carieră întreagă sunt interzis şi incompatibil. Măcar să am dreptul să ies la pensie. Tinerii nu vor mai fi atraşi către meseria de poliţist Primanews.ro
VIDEO. Vasile Zelca, preşedinte SNPPC: Eu o carieră întreagă sunt interzis şi incompatibil. Măcar să am dreptul să ies la pensie. Tinerii nu vor mai fi atraşi către meseria de poliţist
20:50
ULTIMA ORĂ. George Rîpă: Marco Rubio vine la Bucureşti. Există o promisiune făcută lui Nicuşor Dan la Washington Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. George Rîpă: Marco Rubio vine la Bucureşti. Există o promisiune făcută lui Nicuşor Dan la Washington
20:40
VIDEO. Robert Turcescu, despre planul lui Alfred Simonis: Fuziunea comunelor, stimulată cu până la 20 de milioane de lei Primanews.ro
VIDEO. Robert Turcescu, despre planul lui Alfred Simonis: Fuziunea comunelor, stimulată cu până la 20 de milioane de lei
20:30
VIDEO. Robert Turcescu: Vizita lui Nicuşor Dan în SUA, un pas spre reîncălzirea relaţiei. Ce spune despre momentul în care Trump l-a numit „premier” Primanews.ro
VIDEO. Robert Turcescu: Vizita lui Nicuşor Dan în SUA, un pas spre reîncălzirea relaţiei. Ce spune despre momentul în care Trump l-a numit „premier”
20:20
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): Ieşirea de la guvernare a PSD poate fi condiţionată de o eventuală plecare a lui Ilie Bolojan Primanews.ro
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): Ieşirea de la guvernare a PSD poate fi condiţionată de o eventuală plecare a lui Ilie Bolojan
20:10
VIDEO. Robert Turcescu: Cu compromisuri, Ilie Bolojan îşi va duce mandatul la capăt Primanews.ro
VIDEO. Robert Turcescu: Cu compromisuri, Ilie Bolojan îşi va duce mandatul la capăt
Ieri
19:30
VIDEO. Cezar Drăgoescu (USR): La apărare sigur nu se va umbla la norma de hrană Primanews.ro
VIDEO. Cezar Drăgoescu (USR): La apărare sigur nu se va umbla la norma de hrană
16:00
Guvernul adoptă OUG pentru protecţia salariaţilor în cazul insolvenţei angajatorilor Primanews.ro
Guvernul adoptă OUG pentru protecţia salariaţilor în cazul insolvenţei angajatorilor
16:00
Tusk le cere polonezilor să părăsească ”imediat” Iranul, din cauza unui posibil conflict armat Primanews.ro
Tusk le cere polonezilor să părăsească ”imediat” Iranul, din cauza unui posibil conflict armat
15:10
VIDEO. Ce înseamnă pentru România rolul de ”observator” în Consiliul lui Trump. ”E un pretext, nu ne permiteam un refuz tranşant” Primanews.ro
VIDEO. Ce înseamnă pentru România rolul de ”observator” în Consiliul lui Trump. ”E un pretext, nu ne permiteam un refuz tranşant”
14:50
VIDEO. Analist, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: Principala prioritate ar trebui să fie restartarea relaţiilor dintre cele două administraţii Primanews.ro
VIDEO. Analist, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: Principala prioritate ar trebui să fie restartarea relaţiilor dintre cele două administraţii
14:30
Merz: Numai epuizarea militară sau economică a uneia dintre părţi va pune capăt războiului în Ucraina Primanews.ro
Merz: Numai epuizarea militară sau economică a uneia dintre părţi va pune capăt războiului în Ucraina
14:20
Profit.ro: Factura la gaze, noul preţ casnic de la 1 aprilie. Populaţia primeşte obligatoriu de la furnizori informări inexacte ce creează panică. ANRE promite că va rezolva problema Primanews.ro
Profit.ro: Factura la gaze, noul preţ casnic de la 1 aprilie. Populaţia primeşte obligatoriu de la furnizori informări inexacte ce creează panică. ANRE promite că va rezolva problema
14:10
Proiect-pilot în Timiş: Simonis propune fuziunea benevolă a comunelor Primanews.ro
Proiect-pilot în Timiş: Simonis propune fuziunea benevolă a comunelor
14:00
Germania nu are în prezent planuri de achiziţie suplimentară de avioane F-35 Primanews.ro
Germania nu are în prezent planuri de achiziţie suplimentară de avioane F-35
13:50
Radu Miruţă, despre SAFE: România nu avea opţiunea de a nu achiziţiona, ci doar de a plăti mai ieftin Primanews.ro
Radu Miruţă, despre SAFE: România nu avea opţiunea de a nu achiziţiona, ci doar de a plăti mai ieftin
13:40
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică Primanews.ro
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică
13:30
SURSE. Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii Primanews.ro
SURSE. Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
13:30
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este Primanews.ro
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este
13:20
Cartel Alfa anunţă protest al minerilor şi energeticienilor în Piaţa Victoriei. Ce nemulţumiri au Primanews.ro
Cartel Alfa anunţă protest al minerilor şi energeticienilor în Piaţa Victoriei. Ce nemulţumiri au
13:10
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanţii Agenţiei de rating Moody’s Primanews.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanţii Agenţiei de rating Moody’s
12:50
Reuters: SUA lansează un site pentru a ocoli cenzura din Europa Primanews.ro
Reuters: SUA lansează un site pentru a ocoli cenzura din Europa
12:50
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova în Superligă Primanews.ro
Ministrul Apărării vrea să modifice legea pentru ca Steaua să poată promova în Superligă
12:30
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală Primanews.ro
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală
12:10
„Consiliul pentru Pace” are prima reuniune, la care participă peste 20 de ţări. Nicuşor Dan, unul dintre puţinii lideri UE prezenţi, reprezintă România cu statut de „observator” Primanews.ro
„Consiliul pentru Pace” are prima reuniune, la care participă peste 20 de ţări. Nicuşor Dan, unul dintre puţinii lideri UE prezenţi, reprezintă România cu statut de „observator”
