Kelemen Hunor vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12:00, la Prima TV

Primanews.ro, 21 februarie 2026 02:10
02:00
VIDEO. Mai este ONU relevantă după crearea Consiliului de Pace? Pavel Suian analizează la Prima News
02:00
Kelemen Hunor vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV
19:50
VIDEO. Pavel Suian: Nicuşor Dan trebuia să trimită un reprezentant la Washington. „Nu are cei mai buni consilieri”
17:10
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei
16:30
Merz, prima vizită în China de la preluarea mandatului
16:10
Declaraţia de la Cracovia: Cinci puteri europene semnează pentru un „NATO mai european”
15:40
VIDEO. Reacţia USR la propunerea lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
15:30
VIDEO. Poziţia USR legată de iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
15:20
VIDEO. Papahagi, despre participarea lui Nicuşor Dan în SUA: Miza era stabilirea unui contact cu Trump. Să sperăm că nu i-am supărat pe partenerii europeni
15:20
VIDEO. Poziţia USR despre iniţiativa lui Simonis de comasare voluntară a comunelor
14:50
Lecţiile trecutului care nu pot fi ignorate: „România, cine eşti?” începe cu povestea Muzeului Abandonului
14:20
Statele Unite resping 'total' o guvernanţă globală a IA, declară reprezentantul SUA la summitul de la New Delhi
14:20
Nicuşor Dan: Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prelua mandatul în martie
14:10
PSD cere PNL şi USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică
14:10
Ministrul Sănătăţii: Pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului CNAS
13:10
Polonia cere Franţei, Italiei şi Spaniei să cheltuie mai mult pentru înarmare
12:40
Cursa înarmărilor cu sisteme dotate cu AI riscă să distrugă complet omenirea, avertizează un cercetător eminent
12:00
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, voi ordona publicarea de documente despre OZN-uri şi viaţa extraterestră
12:00
FIFA a anunţat un 'parteneriat real' cu Consiliul pentru Pace al lui Trump
11:50
Google lansează Gemini 3.1 Pro
11:50
Trump, despre declaraţia lui Obama legată de extratereştri: A divulgat informaţii clasificate, nu ar fi trebuit să facă asta
11:30
BCE aplică cea mai mare amendă din istoria sa, de 12,2 mil. €
11:20
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an
11:10
Trump prelungeşte ultimatumul pentru Iran de la 10 la 15 zile
11:00
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu Marco Rubio şi a ţinut în mână o şapcă MAGA
10:50
Nicuşor Dan: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite
22:10
VIDEO. Vasile Zelca, preşedinte SNPPC: Eu o carieră întreagă sunt interzis şi incompatibil. Măcar să am dreptul să ies la pensie. Tinerii nu vor mai fi atraşi către meseria de poliţist
20:50
ULTIMA ORĂ. George Rîpă: Marco Rubio vine la Bucureşti. Există o promisiune făcută lui Nicuşor Dan la Washington
20:40
VIDEO. Robert Turcescu, despre planul lui Alfred Simonis: Fuziunea comunelor, stimulată cu până la 20 de milioane de lei
20:30
VIDEO. Robert Turcescu: Vizita lui Nicuşor Dan în SUA, un pas spre reîncălzirea relaţiei. Ce spune despre momentul în care Trump l-a numit „premier”
20:20
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): Ieşirea de la guvernare a PSD poate fi condiţionată de o eventuală plecare a lui Ilie Bolojan
20:10
VIDEO. Robert Turcescu: Cu compromisuri, Ilie Bolojan îşi va duce mandatul la capăt
19:30
VIDEO. Cezar Drăgoescu (USR): La apărare sigur nu se va umbla la norma de hrană
16:00
Guvernul adoptă OUG pentru protecţia salariaţilor în cazul insolvenţei angajatorilor
16:00
Tusk le cere polonezilor să părăsească ”imediat” Iranul, din cauza unui posibil conflict armat
15:10
VIDEO. Ce înseamnă pentru România rolul de ”observator” în Consiliul lui Trump. ”E un pretext, nu ne permiteam un refuz tranşant”
14:50
VIDEO. Analist, despre vizita lui Nicuşor Dan în SUA: Principala prioritate ar trebui să fie restartarea relaţiilor dintre cele două administraţii
14:30
Merz: Numai epuizarea militară sau economică a uneia dintre părţi va pune capăt războiului în Ucraina
14:20
Profit.ro: Factura la gaze, noul preţ casnic de la 1 aprilie. Populaţia primeşte obligatoriu de la furnizori informări inexacte ce creează panică. ANRE promite că va rezolva problema
14:10
Proiect-pilot în Timiş: Simonis propune fuziunea benevolă a comunelor
14:00
Germania nu are în prezent planuri de achiziţie suplimentară de avioane F-35
13:50
Radu Miruţă, despre SAFE: România nu avea opţiunea de a nu achiziţiona, ci doar de a plăti mai ieftin
13:40
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică
13:30
SURSE. Nicuşor Dan va avea o intervenţie la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
13:30
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este
13:20
Cartel Alfa anunţă protest al minerilor şi energeticienilor în Piaţa Victoriei. Ce nemulţumiri au
13:10
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanţii Agenţiei de rating Moody’s
12:50
Reuters: SUA lansează un site pentru a ocoli cenzura din Europa
