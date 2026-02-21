Încă un român a debutat în Serie A! Nota primită la primul meci în elita fotbalului italian
Sport.ro, 21 februarie 2026 08:50
Verona a pierdut la scor de neprezentare în fața lui Sassuolo, scor 0-3, în etapa 26 din Serie A.
• • •
Florin Prunea a reacționat la videoclipul controversat publicat de Dinamo! Ce l-a uimit pe fostul mare portar: ”Nu știu ce să zic!” # Sport.ro
Dinamo a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Rapid din etapa 28 din Superliga României.
Ultimele detalii despre starea Kamilei Sellier, patinatoarea tăiată pe față de lama unei adversare # Sport.ro
Kamila Sellier a ajuns la spital vineri, la Olimpiada din 2026. Poloneza a fost tăiată deasupra ochiului de o adversară în sferturile probei de 1.500 de metri.
Real Madrid ocupă primul loc în clasamentul din La Liga cu 60 de puncte.
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Marius Șumudică (54 de ani) a preluat-o la începutul anului pe Al Okhdood, echipă din primul eșalon al Arabiei Saudite.
Fostul finanțator Marian Iancu este convins că echipa lui Gigi Becali va ajunge în play-off, bazându-se pe primele rezultate înregistrate în runda a 28-a din SuperLiga.
Fostul golgheter din Liga 1 i-a transmis un mesaj selecționerului înaintea barajului cu Turcia.
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri # Sport.ro
FCSB mai are de jucat 3 meciuri în sezonul regulat, iar campioana are nevoie și de pași greșiți ai contracandidatelor pentru a se califica în play-off.
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice # Sport.ro
Comitetul Internaţional Paralimpic (CIP) a declarat vineri pentru AFP că înţelege nemulţumirea mai multor ţări după autorizaţia acordată ruşilor de a participa sub steagul lor la Jocurile din 2026.
20 februarie 2026
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid # Sport.ro
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
FCSB se va duela în etapa a 28-a cu Metaloglobus, iar roș-albaștrii sunt obligați la victorie pentru a spera la calificarea în play-off.
Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului # Sport.ro
Bernardo Silva (31 de ani), de la Manchester City, este ținta giganților Spaniei, Barcelona și Atletico Madrid.
Meci de infarct la arabi! Cu Feșnic la centru, Șumudică a avut parte de un spectacol cu șase goluri # Sport.ro
Al Akhdoud, echipa pregătită de Marius Șumudică, a fost învinsă pe teren propriu, scor 2-4, de Al Qadsiah, în etapa #22 din campionatul Arabiei Saudite.
Fostul internațional Basarab Panduru crede că Universitatea Cluj ar putea da în curând un nou jucător la echipa națională a României.
Alex Chipciu a spus ce a avut în plus „U” Cluj față de FC Botoșani: „Știam că nu vor putea” # Sport.ro
FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Au marcat Ongenda (19’) pentru gazde şi Lukic (4‘ și 15’) şi Drammeh (55’) pentru învingători.
Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu U Cluj: „Au fost multe cadouri. Dacă plângem, nu are niciun sens” # Sport.ro
FC Botoșani continuă seria rezultatelor slabe, după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-3, contra celor de la Universitatea Cluj, în etapa a 28-a din SuperLiga.
Ilie Dumitrescu a oferit ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Din ce am înțeles de la Stoichiță” # Sport.ro
Situația selecționerului României rămâne incertă, cu o lună înaintea barajului decisiv cu Turcia.
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky" # Sport.ro
FC Botoșani pare că se îndreaptă către play-out, după ce multă vreme s-a aflat în top 6 și a fost chiar lider.
Ilie Dumitrescu a auzit discursul unui jucător după Botoșani – U Cluj 1-3 și a răbufnit: ”Băiatul, la antrenamente ce facem?”?” # Sport.ro
FC Botoșani a pierdut cu scorul de 1-3 în fața celor de la U Cluj.
Universitatea Cluj este cu un pas și jumătate în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută pe terenul lui FC Botoșani, scor 3-1.
Scrima românească are viitor! Rezultat senzațional la Europenele de Cadeţi.
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță, după ce antrenorul îi anunțase revenirea # Sport.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani) nu a mai jucat la Dinamo Kiev de la începutul lunii noiembrie.
Hotărâre definitivă în scandalul din Inter - Juventus! Chivu a câștigat oficial războiul cu Spalletti # Sport.ro
Cristi Chivu s-a contrat public în ultimele zile cu Luciano Spalletti pentru o fază controversată din Inter - Juventus 3-2.
România se va duela cu Turcia pe 26 martie în semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială.
Cum a reacționat noul antrenor al lui Drăgușin când a văzut că Tottenham este pe locul 16 în Premier League # Sport.ro
Igor Tudor este noul antrenor al lui Tottenham.
Dinamo s-a înțeles cu George Pușcaș și urmează ca atacantul să ajungă în București și să semneze cu formația din Ștefan cel Mare.
Real Madrid încasează încă o lovitură în lupta pentru La Liga.
FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această iarnă, însă doar pentru doi dintre ei a încasat și sume de bani.
Inter Milano, liderul din Serie A, cu 61 de puncte după 27 de etape, se pregătește pentru sezonul viitor.
Andrei Rațiu este unul dintre jucătorii pe care echipa națională se bazează la barajul cu Turcia de pe 26 martie pentru calificarea la Cupa Mondială.
Laszlo Balint s-a arătat resemnat după Oțelul - UTA 2-2, primul joc din etapa a 28-a a Superligii.
Cel mai mare stadion din România este pregătit pentru derby-ul etapei a 28-a.
Marius Avram a dat verdictul pentru faza controversată din primul meci al etapei: „E 11 metri” # Sport.ro
Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza controversată din Oțelul Galați - UTA 2-2 și a dat verdictul.
Oțelul – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, însă meciul a fost marcat de o fază controversată de arbitraj.
19:50
Valentin Mihăilă (26 de ani) traversează o perioadă bună la Rizespor înaintea partidei dintre Turcia și România, din play-off-ul pentru CM 2026.
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus" # Sport.ro
UTA Arad a remizat, la Galați, contra celor de la Oțelul, scor 2-2, în runda cu numărul 28 din Superliga.
Meciul Oțelul Galați – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, un rezultat care nu avantajează nicio echipă.
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
Roș-albaștrii continuă să profite financiar de participarea în Europa League.
Barcelona și-a produs propriul echipament și îl scoate la vânzare! Cum arată și suma ”țintită” de catalani # Sport.ro
Barcelona recurge la un plan inedit pentru a face rost de bani.
Daniel Pancu, dublu avertisment public pentru elevii înaintea meciului cu Petrolul: „Să nu dea prilej nimănui” # Sport.ro
Daniel Pancu a participat la conferința de presă premergătoare partidei CFR Cluj - Petrolul Ploiești de sâmbătă, de la ora 18:00.
E-MIL prezintă Pastila de Sport.
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu # Sport.ro
Vineri a avut loc o ședință la sediul FRF în care s-a discutat și situația lui Mircea Lucescu.
Fostul star revine la Londra!
La Jocurile Olimpice de iarnă a luat aur la patinaj artistic, apoi a uimit prin discursul său sincer: "Nu mă consider o vedetă, nici nu vreau să fiu" # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina se apropie de final.
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!" # Sport.ro
Federația Română de Fotbal este așteptată să vină cu clarificări în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu.
Controversele din derby-ul Italiei, Inter – Juventus, scor 3-2, continuă să facă valuri în fotbalul italian.
Fostul conducător de la Rapid a pus „tunurile” pe Gigi Becali: „Nu mai face nimeni așa ceva în Europa” # Sport.ro
Fostul președinte din Giulești critică situația de la FCSB și se teme că roș-albaștrii pot rata play-off-ul.
