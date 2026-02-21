Dennis Man, la un pas de istorie la PSV. Borna pe care o poate atinge la meciul cu Heerenveen

Sport.ro, 21 februarie 2026 10:50

Dennis Man (27 de ani) poate atinge azi o bornă istorică la PSV.

Acum 5 minute
11:30
Adi Mutu, verdict înainte de Rapid – Dinamo: ”Un scenariu groaznic, inimaginabil!” Sport.ro
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 28 din Superliga României.
Acum 30 minute
11:10
Pericol la Rapid - Dinamo din cauza ninsorii! Scenariile luate în calcul de Ligă pentru meciul de azi Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo de azi este amenințat de ninsorile abundente. Oficialii Ligii au pregătit mai multe scenarii, luând în calcul inclusiv amânarea partidei pentru duminică.
Acum o oră
11:00
Scandal în inima lui ”vrem o țară ca afară” Sport.ro
Și pentru că derby-ul dintre Rapid și Dinamo trebuia să fie ”încălzit” cumva, deontologii s-au înghesuit să-i strângă de gât pe cei de la Dinamo.
11:00
Dumitru Dragomir a dat verdictul despre un jucător de la FCSB: ”E de mare viitor, să fie clar!” Sport.ro
FCSB și-a schimbat portarul după gafele lui Ștefan Târnovanu.
10:50
Dennis Man, la un pas de istorie la PSV. Borna pe care o poate atinge la meciul cu Heerenveen Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) poate atinge azi o bornă istorică la PSV.
10:40
Chelsea – Burnley, de la 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel dezechilibrat în Premier League Sport.ro
Chelsea – Burnley se joacă în această seară, de la 17:00, LIVE pe VOYO, în etapa a 27-a din Premier League.
10:40
O pensionară de 83 de ani a uimit o țară întreagă la Românii au Talent: ”Pentru mine, aici, începe o nouă viață!” Sport.ro
Aseară, o pensionară de 83 de ani a uimit o țară întreagă prin curajul ei: ”Pentru mine, aici, la Românii au talent, începe o nouă viață!”. Show-ul a fost, din nou, lider absolut de audiență.
Acum 2 ore
10:30
A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon Sport.ro
Retrasă din tenis, Eugenie Bouchard a dezvăluit calvarul prin care a trecut după succesul de la Wimbledon 2014. Canadianca s-a luptat cu probleme mintale din cauza presiunii uriașe.
10:30
Manchester City - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 22:00 | ”Cetățenii” țintesc primul loc Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
10:00
Florin Pîrvu face minuni la Voluntari! Antrenorul de 50 de ani a dus echipa pe loc promovabil Sport.ro
Florin Pîrvu traversează un moment excelent pe banca lui FC Voluntari. Tehnicianul a urcat echipa pe locul secund în Liga 2, cu 36 de puncte, după victoria de joi seară împotriva Stelei.
10:00
În ce formulă forțează FCSB accederea în play-off! ”Calculatorul” revine în primul 11 cu Metaloglobus Sport.ro
FCSB are nevoie de mult noroc pentru a se califica în play-off-ul Superligii României.
10:00
CFR Cluj - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:00 | Ardelenii, în goana după a noua victorie consecutivă Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești.
09:40
Rapid - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Gâlcă are bătăi de cap Sport.ro
Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Programul sportivilor români în penultima zi de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano-Cortina, se sfârșesc duminică, 22 februarie 2026. Comeptiția a început pe 6 februarie.
Acum 4 ore
09:30
Zeljko Kopic a dezvăluit ce a discutat cu George Pușcaș înainte să vină la Dinamo. Unde se află fotbalistul Sport.ro
Liber de contract din vară, George Pușcaș (29 de ani) și-a găsit, în sfârșit, echipă.
09:20
Florin Prunea a reacționat la videoclipul controversat publicat de Dinamo! Ce l-a uimit pe fostul mare portar: ”Nu știu ce să zic!” Sport.ro
Dinamo a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Rapid din etapa 28 din Superliga României.
09:10
Ultimele detalii despre starea Kamilei Sellier, patinatoarea tăiată pe față de lama unei adversare Sport.ro
Kamila Sellier a ajuns la spital vineri, la Olimpiada din 2026. Poloneza a fost tăiată deasupra ochiului de o adversară în sferturile probei de 1.500 de metri.
09:00
Real Madrid pierde sigur un jucător la vară: ”Îi expiră contractul” Sport.ro
Real Madrid ocupă primul loc în clasamentul din La Liga cu 60 de puncte.
08:50
Ce surpriză! Radu Drăgușin poate juca în Championship Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
08:50
Încă un român a debutat în Serie A! Nota primită la primul meci în elita fotbalului italian Sport.ro
Verona a pierdut la scor de neprezentare în fața lui Sassuolo, scor 0-3, în etapa 26 din Serie A.
08:30
Reacția lui Marius Șumudică după ce a ajuns la șapte înfrângeri în Arabia Saudită Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a preluat-o la începutul anului pe Al Okhdood, echipă din primul eșalon al Arabiei Saudite.
08:30
Marian Iancu e sigur că FCSB prinde play-off-ul: „Am avut dreptate. Fugiți că vin!” Sport.ro
Fostul finanțator Marian Iancu este convins că echipa lui Gigi Becali va ajunge în play-off, bazându-se pe primele rezultate înregistrate în runda a 28-a din SuperLiga.
08:30
Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!” Sport.ro
Fostul golgheter din Liga 1 i-a transmis un mesaj selecționerului înaintea barajului cu Turcia.
Acum 12 ore
00:00
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri Sport.ro
FCSB mai are de jucat 3 meciuri în sezonul regulat, iar campioana are nevoie și de pași greșiți ai contracandidatelor pentru a se califica în play-off.
00:00
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice Sport.ro
Comitetul Internaţional Paralimpic (CIP) a declarat vineri pentru AFP că înţelege nemulţumirea mai multor ţări după autorizaţia acordată ruşilor de a participa sub steagul lor la Jocurile din 2026.
20 februarie 2026
23:50
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid Sport.ro
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
23:30
Mihai Stoica nu s-a mai abținut: ”Jena Europei!” Sport.ro
FCSB se va duela în etapa a 28-a cu Metaloglobus, iar roș-albaștrii sunt obligați la victorie pentru a spera la calificarea în play-off.
23:30
Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului Sport.ro
Bernardo Silva (31 de ani), de la Manchester City, este ținta giganților Spaniei, Barcelona și Atletico Madrid. 
23:20
Meci de infarct la arabi! Cu Feșnic la centru, Șumudică a avut parte de un spectacol cu șase goluri Sport.ro
Al Akhdoud, echipa pregătită de Marius Șumudică, a fost învinsă pe teren propriu, scor 2-4, de Al Qadsiah, în etapa #22 din campionatul Arabiei Saudite. 
23:10
Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat" Sport.ro
Fostul internațional Basarab Panduru crede că Universitatea Cluj ar putea da în curând un nou jucător la echipa națională a României.
22:50
Alex Chipciu a spus ce a avut în plus „U” Cluj față de FC Botoșani: „Știam că nu vor putea” Sport.ro
FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Au marcat Ongenda (19’) pentru gazde şi Lukic (4‘ și 15’) şi Drammeh (55’) pentru învingători.
22:50
Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu U Cluj: „Au fost multe cadouri. Dacă plângem, nu are niciun sens” Sport.ro
FC Botoșani continuă seria rezultatelor slabe, după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-3, contra celor de la Universitatea Cluj, în etapa a 28-a din SuperLiga.
22:50
Ilie Dumitrescu a oferit ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Din ce am înțeles de la Stoichiță” Sport.ro
Situația selecționerului României rămâne incertă, cu o lună înaintea barajului decisiv cu Turcia. 
22:40
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky" Sport.ro
FC Botoșani pare că se îndreaptă către play-out, după ce multă vreme s-a aflat în top 6 și a fost chiar lider.
22:40
Ilie Dumitrescu a auzit discursul unui jucător după Botoșani – U Cluj 1-3 și a răbufnit: ”Băiatul, la antrenamente ce facem?”?” Sport.ro
FC Botoșani a pierdut cu scorul de 1-3 în fața celor de la U Cluj.
Acum 24 ore
22:10
Încă o echipă este ca și calificată în play-off-ul Superligii! Toate calculele Sport.ro
Universitatea Cluj este cu un pas și jumătate în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută pe terenul lui FC Botoșani, scor 3-1.
22:10
Performanță fabuloasă pentru România la Europenele de Cadeţi Sport.ro
Scrima românească are viitor! Rezultat senzațional la Europenele de Cadeţi.
22:00
Răsturnare de situație! Ce s-a întâmplat cu Vladislav Blănuță, după ce antrenorul îi anunțase revenirea Sport.ro
Vladislav Blănuță (24 de ani) nu a mai jucat la Dinamo Kiev de la începutul lunii noiembrie.
21:50
Hotărâre definitivă în scandalul din Inter - Juventus! Chivu a câștigat oficial războiul cu Spalletti Sport.ro
Cristi Chivu s-a contrat public în ultimele zile cu Luciano Spalletti pentru o fază controversată din Inter - Juventus 3-2.  
21:40
Confesiunea lui Mircea Lucescu înainte de barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială Sport.ro
România se va duela cu Turcia pe 26 martie în semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială.
21:30
Cum a reacționat noul antrenor al lui Drăgușin când a văzut că Tottenham este pe locul 16 în Premier League Sport.ro
Igor Tudor este noul antrenor al lui Tottenham.
21:10
E sută la sută convins după transferul anului în Superliga: ”Ne place să fim hateri!” Sport.ro
Dinamo s-a înțeles cu George Pușcaș și urmează ca atacantul să ajungă în București și să semneze cu formația din Ștefan cel Mare.
21:00
Pierdere grea suferită de Real Madrid! Titularul incontestabil e OUT Sport.ro
Real Madrid încasează încă o lovitură în lupta pentru La Liga. 
20:50
Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!" Sport.ro
FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această iarnă, însă doar pentru doi dintre ei a încasat și sume de bani.
20:40
Cristi Chivu și-a făcut lista de transferuri: primul nume dorit la Inter Sport.ro
Inter Milano, liderul din Serie A, cu 61 de puncte după 27 de etape, se pregătește pentru sezonul viitor.
20:30
”Rațiu poate fi înlocuit?” Antrenorul a dat verdictul pe loc Sport.ro
Andrei Rațiu este unul dintre jucătorii pe care echipa națională se bazează la barajul cu Turcia de pe 26 martie pentru calificarea la Cupa Mondială.
20:30
Ce a reclamat Laszlo Balint imediat după Oțelul - UTA 2-2: „Este foarte greu” Sport.ro
Laszlo Balint s-a arătat resemnat după Oțelul - UTA 2-2, primul joc din etapa a 28-a a Superligii. 
20:10
Cum se prezintă Arena Națională înainte de derby-ul Rapid - Dinamo Sport.ro
Cel mai mare stadion din România este pregătit pentru derby-ul etapei a 28-a.
20:10
Marius Avram a dat verdictul pentru faza controversată din primul meci al etapei: „E 11 metri” Sport.ro
Fostul arbitru Marius Avram a analizat faza controversată din Oțelul Galați - UTA 2-2 și a dat verdictul. 
19:50
Acuzații grave în Superliga! Susține că a fost ”furat”: ”Se trage pentru echipele mari!” Sport.ro
Oțelul – UTA Arad s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, însă meciul a fost marcat de o fază controversată de arbitraj. 
