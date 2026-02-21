Ce i-ar fi spus, de fapt, Prestianni lui Vinicius. Argentinianul riscă o sancțiune severă din partea UEFA
Sport.ro, 21 februarie 2026 13:20
Argentinianul Gianluca Prestianni continuă să respingă acuzaţiile de insulte rasiste pe care le-ar fi adresat lui Vinicius în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid (0-1) din Liga Campionilor. Potrivit ESPN, jucătorul de la Benfica s-ar fi apărat în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă şi nu rasistă, stabilind o ierarhie surprinzătoare între cele două.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
13:50
Rapid i-a dat replica lui Dinamo după clipul controversat publicat pe rețele: ”Cât timp alții se joacă în aplicații...” # Sport.ro
Rapid - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:00.
Acum 30 minute
13:40
Reacția lui Emil Boc după victoria Universității Cluj la Botoșani. Ce mesaj a transmis edilul # Sport.ro
Primarul Emil Boc a felicitat Universitatea Cluj după succesul cu 3-1 de la Botoșani, rezultat care aduce echipa la un singur pas de calificarea matematică în play-off.
Acum o oră
13:30
”Iadul alb” în Liga 2! Sepsi insistă pentru reprogramarea meciului cu CS Dinamo: ”O rușine!” # Sport.ro
Pe stadionul din Buftea, Sepsi o înfruntă pe CS Dinamo în etapa cu numărul 18 din Liga 2.
13:30
Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
13:20
Ce i-ar fi spus, de fapt, Prestianni lui Vinicius. Argentinianul riscă o sancțiune severă din partea UEFA # Sport.ro
Argentinianul Gianluca Prestianni continuă să respingă acuzaţiile de insulte rasiste pe care le-ar fi adresat lui Vinicius în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid (0-1) din Liga Campionilor. Potrivit ESPN, jucătorul de la Benfica s-ar fi apărat în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă şi nu rasistă, stabilind o ierarhie surprinzătoare între cele două.
13:10
Turcii reacționează după ce au aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României la barajul pentru Mondial # Sport.ro
Federația Română de Fotbal a confirmat sâmbătă că Mircea Lucescu va conduce echipa la barajul pentru Cupa Mondială. Vestea a stârnit reacții imediate la Istanbul.
Acum 2 ore
12:40
Zinedine Zidane (53 de ani) este liber de contract de aproape cinci ani, după ce a pregătit-o ultima oară pe Real Madrid.
12:40
Răzvan Burleanu, convins după ce Mircea Lucescu a fost reconfirmat în funcție pentru baraj: ”Avem încredere!” # Sport.ro
FRF a anunțat în cursul zilei de sâmbătă decizia luată în cazul antrenorului care se va afla pe banca echipei naționale la barajul pentru Mondial.
12:40
Naționala nu schimbă selecționerul pentru barajul CM 2026.
12:40
Floyd Mayweather, cu gândul la revenirea în elita boxului.
12:20
Acuzații grave din partea unui star uriaș la adresa fostei echipe: ”M-au tratat ca pe un câine!” # Sport.ro
Un scandal uriaș e pe cale să explodeze în fotbalul european.
12:20
FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu selecționerul României | Comunicat oficial # Sport.ro
Sfârșitul lunii martie este de o încărcătură emoțională uriașă pentru echipa națională.
12:20
Cristi Chivu, în fața unui test major la Inter! Rămas fără trei titulari, antrenorul român cere concentrare maximă # Sport.ro
Inter Milano merge la Lecce fără trei piese importante.
Acum 4 ore
12:00
FC Botoșani a pierdut și meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, și pare din ce în ce mai departe de play-off.
12:00
Julia Sauter, în extaz imediat după ce a aflat câte puncte a obținut la programul liber și a urcat pe 2 temporar: ”Definiția surprizei!” # Sport.ro
Julia Sauter (28 de ani) a scris istorie pentru patinajul feminin românesc.
11:40
Mingea de fotbal se rostogolește din nou în Gaza, la peste doi ani de la izbucnirea războiului, o competiție inedită având loc acum pe un teren curățat de moloz.
11:30
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa 28 din Superliga României.
11:10
Pericol la Rapid - Dinamo din cauza ninsorii! Scenariile luate în calcul de Ligă pentru meciul de azi # Sport.ro
Derby-ul Rapid - Dinamo de azi este amenințat de ninsorile abundente. Oficialii Ligii au pregătit mai multe scenarii, luând în calcul inclusiv amânarea partidei pentru duminică.
11:00
Și pentru că derby-ul dintre Rapid și Dinamo trebuia să fie ”încălzit” cumva, deontologii s-au înghesuit să-i strângă de gât pe cei de la Dinamo.
11:00
Dumitru Dragomir a dat verdictul despre un jucător de la FCSB: ”E de mare viitor, să fie clar!” # Sport.ro
FCSB și-a schimbat portarul după gafele lui Ștefan Târnovanu.
10:50
Dennis Man, la un pas de istorie la PSV. Borna pe care o poate atinge la meciul cu Heerenveen # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) poate atinge azi o bornă istorică la PSV.
10:40
Chelsea – Burnley se joacă în această seară, de la 17:00, LIVE pe VOYO, în etapa a 27-a din Premier League.
10:40
O pensionară de 83 de ani a uimit o țară întreagă la Românii au Talent: ”Pentru mine, aici, începe o nouă viață!” # Sport.ro
Aseară, o pensionară de 83 de ani a uimit o țară întreagă prin curajul ei: ”Pentru mine, aici, la Românii au talent, începe o nouă viață!”. Show-ul a fost, din nou, lider absolut de audiență.
10:30
A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon # Sport.ro
Retrasă din tenis, Eugenie Bouchard a dezvăluit calvarul prin care a trecut după succesul de la Wimbledon 2014. Canadianca s-a luptat cu probleme mintale din cauza presiunii uriașe.
10:30
Premier League se vede pe VOYO.
Acum 6 ore
10:00
Florin Pîrvu face minuni la Voluntari! Antrenorul de 50 de ani a dus echipa pe loc promovabil # Sport.ro
Florin Pîrvu traversează un moment excelent pe banca lui FC Voluntari. Tehnicianul a urcat echipa pe locul secund în Liga 2, cu 36 de puncte, după victoria de joi seară împotriva Stelei.
10:00
În ce formulă forțează FCSB accederea în play-off! ”Calculatorul” revine în primul 11 cu Metaloglobus # Sport.ro
FCSB are nevoie de mult noroc pentru a se califica în play-off-ul Superligii României.
10:00
CFR Cluj - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:00 | Ardelenii, în goana după a noua victorie consecutivă # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești.
09:40
Meciul dintre Rapid și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Jocurile Olimpice de iarnă, de la Milano-Cortina, se sfârșesc duminică, 22 februarie 2026. Comeptiția a început pe 6 februarie.
09:30
Zeljko Kopic a dezvăluit ce a discutat cu George Pușcaș înainte să vină la Dinamo. Unde se află fotbalistul # Sport.ro
Liber de contract din vară, George Pușcaș (29 de ani) și-a găsit, în sfârșit, echipă.
09:20
Florin Prunea a reacționat la videoclipul controversat publicat de Dinamo! Ce l-a uimit pe fostul mare portar: ”Nu știu ce să zic!” # Sport.ro
Dinamo a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Rapid din etapa 28 din Superliga României.
09:10
Ultimele detalii despre starea Kamilei Sellier, patinatoarea tăiată pe față de lama unei adversare # Sport.ro
Kamila Sellier a ajuns la spital vineri, la Olimpiada din 2026. Poloneza a fost tăiată deasupra ochiului de o adversară în sferturile probei de 1.500 de metri.
09:00
Real Madrid ocupă primul loc în clasamentul din La Liga cu 60 de puncte.
08:50
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
08:50
Încă un român a debutat în Serie A! Nota primită la primul meci în elita fotbalului italian # Sport.ro
Verona a pierdut la scor de neprezentare în fața lui Sassuolo, scor 0-3, în etapa 26 din Serie A.
08:30
Marius Șumudică (54 de ani) a preluat-o la începutul anului pe Al Okhdood, echipă din primul eșalon al Arabiei Saudite.
08:30
Fostul finanțator Marian Iancu este convins că echipa lui Gigi Becali va ajunge în play-off, bazându-se pe primele rezultate înregistrate în runda a 28-a din SuperLiga.
08:30
Fostul golgheter din Liga 1 i-a transmis un mesaj selecționerului înaintea barajului cu Turcia.
Acum 24 ore
00:00
Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri # Sport.ro
FCSB mai are de jucat 3 meciuri în sezonul regulat, iar campioana are nevoie și de pași greșiți ai contracandidatelor pentru a se califica în play-off.
00:00
Comitetul Internațional a explicat motivul pentru care Rusia participă la Jocurile Paralimpice # Sport.ro
Comitetul Internaţional Paralimpic (CIP) a declarat vineri pentru AFP că înţelege nemulţumirea mai multor ţări după autorizaţia acordată ruşilor de a participa sub steagul lor la Jocurile din 2026.
20 februarie 2026
23:50
Derapaj rasist sau indolență?! Dinamo, videoclip controversat înaintea derby-ului cu Rapid # Sport.ro
Derby-ul Rapid – Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
23:30
FCSB se va duela în etapa a 28-a cu Metaloglobus, iar roș-albaștrii sunt obligați la victorie pentru a spera la calificarea în play-off.
23:30
Barcelona și Atletico Madrid se luptă să aducă un mijlocaș de clasă mondială gratuit! Decizia starului # Sport.ro
Bernardo Silva (31 de ani), de la Manchester City, este ținta giganților Spaniei, Barcelona și Atletico Madrid.
23:20
Meci de infarct la arabi! Cu Feșnic la centru, Șumudică a avut parte de un spectacol cu șase goluri # Sport.ro
Al Akhdoud, echipa pregătită de Marius Șumudică, a fost învinsă pe teren propriu, scor 2-4, de Al Qadsiah, în etapa #22 din campionatul Arabiei Saudite.
23:10
Fostul internațional Basarab Panduru crede că Universitatea Cluj ar putea da în curând un nou jucător la echipa națională a României.
22:50
Alex Chipciu a spus ce a avut în plus „U” Cluj față de FC Botoșani: „Știam că nu vor putea” # Sport.ro
FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Au marcat Ongenda (19’) pentru gazde şi Lukic (4‘ și 15’) şi Drammeh (55’) pentru învingători.
22:50
Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu U Cluj: „Au fost multe cadouri. Dacă plângem, nu are niciun sens” # Sport.ro
FC Botoșani continuă seria rezultatelor slabe, după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-3, contra celor de la Universitatea Cluj, în etapa a 28-a din SuperLiga.
22:50
Ilie Dumitrescu a oferit ultimele informații despre Mircea Lucescu: „Din ce am înțeles de la Stoichiță” # Sport.ro
Situația selecționerului României rămâne incertă, cu o lună înaintea barajului decisiv cu Turcia.
22:40
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky" # Sport.ro
FC Botoșani pare că se îndreaptă către play-out, după ce multă vreme s-a aflat în top 6 și a fost chiar lider.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.