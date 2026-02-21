Cod galben de ninsori în București și 17 județe. Autoritățile au acționat toată noaptea. Drumuri închise, copaci căzuţi

15:20

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că continuarea acordării voucherelor de energie, el arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până în prezent, în aplicaţia EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care […]