VIDEO Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă americană i-a anulat tarifele. Mai pune 10% ca taxă globală
PSNews.ro, 21 februarie 2026 10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a Statelor Unite. Aceasta a stabilit că nu are autoritatea de a impune unilateral tarife comerciale. Trump a anunțat că impune o taxa vamală universală de 10%. În plus, a atacat instanța susținând că ar fi fost influențată de interese străine. Trump a anunțat […] Articolul VIDEO Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă americană i-a anulat tarifele. Mai pune 10% ca taxă globală apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
10:20
VIDEO Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă americană i-a anulat tarifele. Mai pune 10% ca taxă globală # PSNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a Statelor Unite. Aceasta a stabilit că nu are autoritatea de a impune unilateral tarife comerciale. Trump a anunțat că impune o taxa vamală universală de 10%. În plus, a atacat instanța susținând că ar fi fost influențată de interese străine. Trump a anunțat […] Articolul VIDEO Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă americană i-a anulat tarifele. Mai pune 10% ca taxă globală apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
09:20
Cod galben de ninsori în București și 17 județe. Autoritățile au acționat toată noaptea. Drumuri închise, copaci căzuţi # PSNews.ro
Încă de vineri, 20 februarie, meteorologii au anunțat un cod galben de ninsori valabil pentru mai multe județe din țară. Este valabil inclusiv pentru Ilfov și municipiul București. Pe parcursul nopții, autoritățile au acționat pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc. Structurile MAI au dispus măsuri în contextul avertizării meteorologice de cod galben în municipiul București. […] Articolul Cod galben de ninsori în București și 17 județe. Autoritățile au acționat toată noaptea. Drumuri închise, copaci căzuţi apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Anchetă la ferma de bizoni și cerbi din Cluj-Napoca, după moartea a peste 200 de animale # PSNews.ro
O amplă acțiune de control a autorităților clujene desfășurată în ultimele zile a stabilit un bilanț alarmant pe terenul fermei de bizoni din Recea-Cristur. Problema a fost semnalată, inclusiv prin apel la 112, și de echipa TVR Cluj, prezentă la fața locului. În urma cercetărilor au fost identificate 214 cadavre de animale în diverse stadii […] Articolul Anchetă la ferma de bizoni și cerbi din Cluj-Napoca, după moartea a peste 200 de animale apare prima dată în PS News.
21:30
Românii, în topul infractorilor vânați de ICE în SUA. Statistica ce face să ne crape obrazul de rușine # PSNews.ro
România se află în fruntea unui clasament nedorit în Statele Unite. Potrivit celor mai recente date publicate de U.S. Department of Homeland Security, țara noastră are cel mai mare număr de cetățeni europeni arestați de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pentru infracțiuni comise pe teritoriul american. România, pe primul loc în Europa Conform informațiilor […] Articolul Românii, în topul infractorilor vânați de ICE în SUA. Statistica ce face să ne crape obrazul de rușine apare prima dată în PS News.
21:30
E sigur: UE impune limită pentru plățile în numerar. Ce se schimbă pentru cumpărături din 2027 # PSNews.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027. Decizia vine într-un context în care plățile digitale […] Articolul E sigur: UE impune limită pentru plățile în numerar. Ce se schimbă pentru cumpărături din 2027 apare prima dată în PS News.
21:30
Vremea rea continuă: MAI anunță măsuri preventive în contextul Codului Galben de viscol, ninsori și polei # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis că, în contextul atenționărilor meteorologice de Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei și precipitații însemnate cantitativ, au fost stabilite o serie de măsuri preventive pentru protejarea vieților cetățenilor și a bunurilor acestora, în special în zonele cu risc ridicat. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. Viscolul […] Articolul Vremea rea continuă: MAI anunță măsuri preventive în contextul Codului Galben de viscol, ninsori și polei apare prima dată în PS News.
21:30
PE SCURT: Programul franco-german Future Combat Air System (FCAS), estimat la 100 de miliarde de euro, riscă să eșueze din cauza divergențelor tehnice privind cerințele operaționale ale noului avion de luptă. În Germania, aproape 1,9 milioane de absolvenți de studii superioare sunt expuși riscului de sărăcie, pe fondul creșterii șomajului în rândul acestora. În Finlanda, […] Articolul Știri din capitalele Europei, 20 februarie apare prima dată în PS News.
19:40
Fifor îl scoate pe Miruță în careu: „Armata României nu se joacă de-a reforma bugetară! E un joc foarte periculos!” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor sare la gâtul lui Miruță, acuzându-l că face pe placul lui Bolojan în detrimentul instituției și, implicit, al României, încercând să angajeze Ministerul Apărării Naționale în același carusel periculos al austerității în care Bolojan a aruncat toată țara. Fifor avertizează că nu e de glumit cu Apărarea țării, iar politizarea și […] Articolul Fifor îl scoate pe Miruță în careu: „Armata României nu se joacă de-a reforma bugetară! E un joc foarte periculos!” apare prima dată în PS News.
19:40
Alertă sanitară! O boală tropicală dureroasă care s-ar putea extinde în aproape toată Europa. România are un prim caz # PSNews.ro
Un nou studiu științific avertizează că febra chikungunya, o boală tropicală extrem de dureroasă transmisă de țânțari, ar putea deveni endemică în mari zone ale Europei, pe fondul creșterii temperaturilor. Cercetarea arată că sudul continentului, inclusiv Spania, se numără printre regiunile cu cel mai ridicat risc. Potrivit analizei publicate în revista științifică Journal of the Royal […] Articolul Alertă sanitară! O boală tropicală dureroasă care s-ar putea extinde în aproape toată Europa. România are un prim caz apare prima dată în PS News.
19:40
Trump afirmă, la Casa Albă,că ”ia în calcul” un atac limitat împotriva Iranului, dacă nu încheie un acord cu SUA # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri, la Casa Albă, că ”ia în consoderare” un atac limitat împotriva Iranului, în lipsa unui acord cu Statele Unite, relatează AFP. El răspundea astfel scurt unei întrebări a unei jurnaliste, la Casa Albă. ”Tot ceea ce pot să spun este că îl iau în calcul”, a declarat preşedintele american. […] Articolul Trump afirmă, la Casa Albă,că ”ia în calcul” un atac limitat împotriva Iranului, dacă nu încheie un acord cu SUA apare prima dată în PS News.
19:40
Gorghiu: Aproape 50.000 de argeşeni sunt în continuare expuşi unui risc real pentru sănătate. Pe cine acuză deputata # PSNews.ro
Preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, anunţă vineri că noile buletine de analiză DSP Argeş confirmă prezenţa bacteriei Clostridium perfringens inclusiv la ieşirea din staţia de tratare şi în reţeaua de distribuţie iar asta înseamnă că sursa problemei nu a fost eliminată, iar aproape 50.000 de argeşeni sunt în continuare expuşi unui risc real. Ea precizează […] Articolul Gorghiu: Aproape 50.000 de argeşeni sunt în continuare expuşi unui risc real pentru sănătate. Pe cine acuză deputata apare prima dată în PS News.
19:40
UE alocă sute de milioane euro pentru vaccinuri antigripale cu administrare nazală, orală sau cutanată # PSNews.ro
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru a accelera dezvoltarea vaccinurilor antigripale de generație următoare, care să ofere protecție împotriva unei game mai largi de variante de gripă și care ar urma să fie adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice. Este o premieră, fiind prima dată când UE utilizează achizițiile publice […] Articolul UE alocă sute de milioane euro pentru vaccinuri antigripale cu administrare nazală, orală sau cutanată apare prima dată în PS News.
19:40
Kazahstanul şi China lansează proiecte mamut de energie regenerabilă. Câte miliarde de dolari pun la bătaie # PSNews.ro
Kazahstanul şi China îşi aprofundează cooperarea în domeniul energiei regenerabile prin construirea a trei proiecte majore în valoare de peste 2 miliarde de dolari, care vizează promovarea energiei verzi şi sprijinirea obiectivelor ţării privind neutralitatea emisiilor de carbon, scrie The Astana Times. Senatul, camera superioară a Parlamentului kazah, a aprobat recent proiectul de lege care […] Articolul Kazahstanul şi China lansează proiecte mamut de energie regenerabilă. Câte miliarde de dolari pun la bătaie apare prima dată în PS News.
19:40
ANRE câștigă pe fond al doilea litigiu privind reorganizarea, după procesul cu cei 100 de angajați cu salarii tăiate # PSNews.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a câștigat, în primă instanță, un al doilea litigiu după reorganizarea impusă prin Legea nr. 145/2025, după cel deschis de 102 angajați cărora li s-au tăiat salariile. Unul dintre angajații ANRE, care acum zece zile au primit salarii tăiate, a pierdut luni, pe fond, și procesul în […] Articolul ANRE câștigă pe fond al doilea litigiu privind reorganizarea, după procesul cu cei 100 de angajați cu salarii tăiate apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO România va avea un nou Drum Expres. Contractul valorează aproape 1 miliard de euro. Când ar putea fi gata # PSNews.ro
â Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) urmează să semneze contractul de aproape 1 miliard de euro cu o asociere din România și Bulgaria pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț, după ce toate contestațiile în urma atribuirii contractului pentru proiectarea și execuția celor 51 de kilometri de drum au fost respinse. Drumul va avea punctul de […] Articolul VIDEO România va avea un nou Drum Expres. Contractul valorează aproape 1 miliard de euro. Când ar putea fi gata apare prima dată în PS News.
19:40
Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Atacatorul, un fost soldat în armata ucraineană # PSNews.ro
Doi polițiști din Cernăuți au fost răniți după ce au fost atacați cu o grenadă pe stradă, după ce un bărbat a aruncat dispozitivul exploziv spre mașina lor, anunță Digi24. Atacatorul, care este fost militar în armata Ucrainei, a aruncat grenada spre mașina agenților. Proiectilul a explodat și i-a rănit pe doi dintre ei. Unul […] Articolul Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Atacatorul, un fost soldat în armata ucraineană apare prima dată în PS News.
18:30
Curţile de Apel din ţară contestă decizia CCR cu privire la pensiile magistraților. Apel de ultimă oră către președinte # PSNews.ro
Conducerile tuturor celor 16 curți de apel din România – cele 15 instanțe civile și Curtea Militară de Apel București – i-au transmis vineri, 20 februarie, un memoriu președintelui Nicușor Dan, solicitându-i să retrimită Parlamentului, pentru reexaminare, legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. În document, semnatarii îi cer șefului statului ca, înainte de […] Articolul Curţile de Apel din ţară contestă decizia CCR cu privire la pensiile magistraților. Apel de ultimă oră către președinte apare prima dată în PS News.
18:30
Italia organizează un referendum pentru a separa carierele judecătorilor de cele ale procurorilor # PSNews.ro
Italia va organiza un referendum constituțional în perioada 22-23 martie, vizând reforma sistemului judiciar, o măsură care a generat tensiuni între coaliția conservatoare a premierului Giorgia Meloni și Justiție, notează Mediafax. Ce schimbări propune reforma Modificările prevăd separarea completă a carierelor judecătorilor și procurorilor, care în prezent urmează un singur traseu profesional, cu posibilitatea de […] Articolul Italia organizează un referendum pentru a separa carierele judecătorilor de cele ale procurorilor apare prima dată în PS News.
18:30
Raport oficial. Topul fructelor și legumelor cu cele mai multe reziduuri de pesticide. Leușteanul, dușman național? # PSNews.ro
Raportul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide pentru anul 2025, publicat pe 16 februarie de Autoritatea Națională Fitosanitară arată că majoritatea probelor din producția internă au fost conforme, însă au existat și produse la care s-au înregistrat depășiri ale limitelor maxime admise (LMA). În controlul oficial din 2025 au fost analizate 4.092 de probe […] Articolul Raport oficial. Topul fructelor și legumelor cu cele mai multe reziduuri de pesticide. Leușteanul, dușman național? apare prima dată în PS News.
18:30
Cinci puteri militare din NATO anunță un program comun pentru dezvoltarea de drone ieftine # PSNews.ro
Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au anunțat vineri că vor lucra la dezvoltarea unor noi drone autonome cu cost redus, în timp ce NATO încearcă să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei. Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie lucrează împreună la un proiect pentru a produce într-un an sisteme ieftine de apărare aeriană, […] Articolul Cinci puteri militare din NATO anunță un program comun pentru dezvoltarea de drone ieftine apare prima dată în PS News.
18:30
Ministerul Finanţelor anunţă finalizarea etichetării cheltuielilor bugetare şi fiscale pentru 2025 # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor a publicat vineri rezultatele procesului de etichetare a cheltuielilor bugetare şi fiscale pentru anul 2025, un demers tehnic care asigură îndeplinirea Jalonului 123 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), conform unui comunicat al ministerului, informează Agerpres. Grupul interministerial coordonat de Ministerul Finanţelor şi sprijinit de Secretariatul tehnic, a analizat şi evaluat […] Articolul Ministerul Finanţelor anunţă finalizarea etichetării cheltuielilor bugetare şi fiscale pentru 2025 apare prima dată în PS News.
18:30
Scenarii la MApN pentru stimularea militarilor să rămână în activitate. Bonusuri pentru cei care amână pensionarea # PSNews.ro
La Ministerul Apărării Naționale (MApN) se analizează mai multe scenarii prin care militarii care îndeplinesc condițiile de pensionare să fie încurajați să rămână în sistem, au declarat surse pentru stiripesurse.ro. Potrivit acestora, discuțiile vizează introducerea unui stimulent financiar pentru cadrele militare care aleg să își continue activitatea, în loc să iasă la pensie. De ce […] Articolul Scenarii la MApN pentru stimularea militarilor să rămână în activitate. Bonusuri pentru cei care amână pensionarea apare prima dată în PS News.
18:30
VIDEO Nicușor Dan: E important să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. ”Pacea şi securitatea sunt temelia unei ţări prospere. Pentru politica noastră externă, […] Articolul VIDEO Nicușor Dan: E important să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii apare prima dată în PS News.
18:30
Decizie șoc în SUA: Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de administrația Trump # PSNews.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, cu un vot de 6 la 3, să anuleze măsura tarifelor comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump, considerând că acestea depășesc atribuțiile constituționale ale ale președinției. Decizia Curții vizează măsurile impuse de Donald Trump în baza unei legi privind puterile de urgență, printre care tarifele globale, […] Articolul Decizie șoc în SUA: Curtea Supremă a anulat tarifele globale impuse de administrația Trump apare prima dată în PS News.
18:30
Marco Rubio ar putea veni în România. Washingtonul și Bucureștiul negociază o vizită oficială – surse # PSNews.ro
Surse diplomatice, citate de Antena 3 CNN, susțin că Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, ar putea efectua o vizită oficială în România în cursul acestui an, cel mai probabil în luna mai. Potrivit informațiilor vehiculate pe canale politice și diplomatice, au loc negocieri între București și Washington atât pentru deplasarea șefului diplomației americane, […] Articolul Marco Rubio ar putea veni în România. Washingtonul și Bucureștiul negociază o vizită oficială – surse apare prima dată în PS News.
18:30
Cum a scăpat Robert Negoiță de controlul judiciar. Motivarea judecătorului care i-a permis revenirea la primărie # PSNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a scăpat de măsura controlului judiciar și se poate întoarce în funcție, după ce instanța a constatat că, în cauză, nu a fost dovedită producerea unei pagube. Edilul este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi dispus construirea unui drum din bani […] Articolul Cum a scăpat Robert Negoiță de controlul judiciar. Motivarea judecătorului care i-a permis revenirea la primărie apare prima dată în PS News.
17:20
Surpriză! Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege privind unirea României cu R. Moldova # PSNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă, prin parlamentarii săi din S.O.S. România, a depus un proiect de lege care vizează reunificarea României cu Republica Moldova, subliniind că decizia trebuie să aparțină exclusiv voinței cetățenilor români, potrivit stiripesurse.ro. Inițiativa legislativă: voința națională înaintea presiunilor externe Potrivit unui comunicat al formațiunii S.O.S. România, proiectul depus la Parlament susține principiul că […] Articolul Surpriză! Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege privind unirea României cu R. Moldova apare prima dată în PS News.
17:20
Mai mulți moldoveni, angajați de serviciile lui Putin să ucidă oficiali și jurnaliști ucraineni. Ce sume li s-a oferit # PSNews.ro
Unsprezece persoane, trei în Moldova și opt în Ucraina, au fost reținute în cadrul unei investigații privind planificarea unor asasinate la comandă asupra oficialilor și jurnaliștilor ucraineni, printre care se numără și Dmitri Gordon. Principalul suspect este un bărbat din Chișinău, grațiat anterior de președinția Moldovei. Oamenii legii au descins vineri dimineață în orașele Kiev […] Articolul Mai mulți moldoveni, angajați de serviciile lui Putin să ucidă oficiali și jurnaliști ucraineni. Ce sume li s-a oferit apare prima dată în PS News.
17:20
O nouă furtună de zăpadă creează probleme în zona lanțului muntos Sierra Nevada, din vestul Statelor Unite. Școlile din nordul statului Nevada și-au suspendat cursurile din cauza ninsorilor abundente. Autostrada care face legătura cu statul California a fost închisă, din cauza vizibilității reduse. Condițiile meteo dificile și viscolul puternic au afectat regiunea și la începutul […] Articolul VIDEO Ninsori extreme în vestul SUA. Autostradă închisă și cursuri suspendate apare prima dată în PS News.
17:20
Austeritatea lui Bolojan: Primăriile din mediul rural nu mai sunt obligate să asigure pază dacă au sisteme video # PSNews.ro
Guvernul pregătește o ordonanță prin care localitățile rurale care utilizează sisteme de supraveghere video nu mai trebuie să angajeze personal de pază. Totodată, vor fi stabilite noi grile de salarizare pentru primăriile care nu își pot acoperi cheltuielile salariale, iar nerespectarea acestora va atrage tăieri de fonduri, potrivit Profit. Reducerea posturilor în administrația locală Măsura […] Articolul Austeritatea lui Bolojan: Primăriile din mediul rural nu mai sunt obligate să asigure pază dacă au sisteme video apare prima dată în PS News.
17:20
România din Primării – Edil: Oradea are buget de publicitate cât bugetul orașului Pucioasa pe un an – 25 de milioane # PSNews.ro
Seria PS News „România din Primării” ajunge în orașul Pucioasa din județul Dâmbovița, unde primarul Constantin Ana oferă o radiografie a situației financiare a orașului, a presiunii generate de cofinanțările proiectelor europene și a restructurărilor din administrație. Edilul vorbește deschis despre limitele bugetare, împrumuturi, relația cu guvernele succesive și măsurile dure pe care primăria se […] Articolul România din Primării – Edil: Oradea are buget de publicitate cât bugetul orașului Pucioasa pe un an – 25 de milioane apare prima dată în PS News.
17:20
Jandarmeria ia măsuri extreme pentru meciul Rapid-Dinamo: Peste 60 de suporteri, interziși pe stadion # PSNews.ro
Jandarmeria Capitalei anunță măsurile luate pentru buna desfășurare a partidei de fotbal Rapid-Dinamo, programată sâmbătă, de la 20.30, pe Arena Națională. Jandarmeria Capitalei anunță că va lua, alături de alte instituții cu atribuții în domeniu, măsuri pentru deplasarea în siguranţă a suporterilor la și de la stadion. Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu […] Articolul Jandarmeria ia măsuri extreme pentru meciul Rapid-Dinamo: Peste 60 de suporteri, interziși pe stadion apare prima dată în PS News.
17:20
WSJ: Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas. Pregătiri pentru încă trei ani de război # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-ar fi transmis unor consilieri apropiați că negocierile de pace se află într-un blocaj și ar fi cerut pregătirea unui plan pentru continuarea războiului încă trei ani, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal. Informația a fost ulterior contestată de Kiev, dar semnalele de pesimism privind procesul diplomatic persistă. […] Articolul WSJ: Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas. Pregătiri pentru încă trei ani de război apare prima dată în PS News.
17:20
Oana și Nadezhda, diplomație la feminin: România și Bulgaria își consolidează parteneriatul strategic # PSNews.ro
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a avut prima convorbire oficială cu Nadezhda Neynsky, noua șefă a diplomației bulgare, subliniind importanța continuării și aprofundării cooperării bilaterale. Oana Țoiu a anunțat pe platforma X că a purtat o primă convorbire cu Nadezhda Neynsky, nou-numita ministră de Externe a Bulgariei. Mesajul transmis de Țoiu a inclus […] Articolul Oana și Nadezhda, diplomație la feminin: România și Bulgaria își consolidează parteneriatul strategic apare prima dată în PS News.
17:20
X contraatacă! Amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană, contestată în instanță # PSNews.ro
Platforma X, deținută de Elon Musk, a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro aplicată de Comisia Europeană, prima sancțiune impusă în baza Legii Serviciilor Digitale (DSA). Compania acuză Comisia de erori procedurale grave și încălcarea dreptului la apărare, relatează Politico. „Această decizie a UE a rezultat în urma unei anchete incomplete […] Articolul X contraatacă! Amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană, contestată în instanță apare prima dată în PS News.
17:20
Sunt din nou bacterii în apa potabilă din Curtea de Argeș. Analizele DSP arată prezența unei bacterii periculoase atât în rețeaua de distribuție, cât și la stația de tratare. Rezultatele depășesc valorile admise de lege și ridică semne de întrebare privind siguranța apei livrate populației. Potrivit analizelor, s-a descoperit “prezența Clostridium perfringens la proba recoltată […] Articolul Oamenii din Curtea de Argeș sunt disperați: S-au găsit din nou bacterii în apa potabilă apare prima dată în PS News.
16:20
Un fost președinte al CSM este sigur că „jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute” # PSNews.ro
Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), susține că întreaga dezbatere publică privind pensiile magistraților a fost folosită ca instrument politic și putea fi rezolvată rapid, fără scandal. Invitat la emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei, Mateescu a explicat că problema pensiilor putea fi „reglată în 5 minute” prin alinierea […] Articolul Un fost președinte al CSM este sigur că „jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute” apare prima dată în PS News.
16:20
Ninsorile consistente care au căzut asupra Bucureștiului săptămâna aceasta au avut un efect vizibil asupra calității aerului, reducând semnificativ nivelul particulelor fine (PM2.5) până la valori neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului. Miercuri dimineață, toate stațiile de monitorizare din Capitală și județul Ilfov indicau o calitate bună a aerului, toate fiind pe verde, […] Articolul Ninsorile abundente au curățat aerul din Capitală. Minime istorice pentru PM2.5 apare prima dată în PS News.
16:20
Băncile au venit cu o propunere menită să sprijine românii: posibilitatea de a plăti taxele și impozitele locale în rate. Analistul economic Adrian Negrescu consideră că aceasta ar fi o soluție viabilă, mai ales în contextul în care, în opinia sa, taxele și impozitele locale ar putea crește de anul viitor, în ciuda declarațiilor oficiale […] Articolul Adrian Negrescu consideră ‘viabilă’ propunerea băncilor care vor plata taxelor în rate apare prima dată în PS News.
16:20
EUROSTAT: Taxele lui Trump au provocat o scădere de 30% a exporturilor europene de oţel spre SUA # PSNews.ro
Tarifele vamale suplimentare impuse de Donald Trump la importurile de oţel şi aluminiu au provocat o scădere cu 30% a exporturilor europene de oţel către Statele Unite începând cu luna iulie 2025, ceea ce i-a făcut pe reprezentanţii industriei oţelului să solicite vineri o „reechilibrare” a acordului încheiat între Bruxelles şi Washington, transmite AFP. Conform […] Articolul EUROSTAT: Taxele lui Trump au provocat o scădere de 30% a exporturilor europene de oţel spre SUA apare prima dată în PS News.
16:20
„Ancheta secretă” – o nouă metodă de fraudă care te lasă fără bani pe card. Avertismentul poliției # PSNews.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă, apelul din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor în urma căruia victimei i se induce panica, după care, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale”, este convinsă să scoată banii din bancă şi să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede. Poliţia recomandă prudenţă şi atrage atenţia […] Articolul „Ancheta secretă” – o nouă metodă de fraudă care te lasă fără bani pe card. Avertismentul poliției apare prima dată în PS News.
16:20
Pe 18 martie, Federația Română de Fotbal va organiza alegeri pentru principalele funcții din conducere, inclusiv pentru postul de președinte al forului care gestionează fotbalul românesc. Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura cu aproximativ zece zile în urmă, potrivit Adevărul. Primul contracandidat oficial al lui Burleanu este Ilie Drăgan, care mai participase la alegeri și în […] Articolul Contracandidat surpriză la președenția FRF. Care este principalul său obiectiv apare prima dată în PS News.
16:20
Caz halucinant: Cum au furat angajații unei primării ajutoarele pentru încălzire ale sărmanilor # PSNews.ro
Un caz șocant a ieșit la iveală la Primăria Chiuza, județul Bistrița-Năsăud. Șase angajați sunt suspectați că ar fi încasat ilegal ajutoarele de încălzire destinate persoanelor vulnerabile, prejudiciul fiind estimat la 280.000 de lei. Polițiștii au descins vineri dimineață atât la sediul primăriei, cât și la domiciliile funcționarilor implicați. În total, au fost efectuate șase […] Articolul Caz halucinant: Cum au furat angajații unei primării ajutoarele pentru încălzire ale sărmanilor apare prima dată în PS News.
16:20
Rugăciuni pentru pace, duminică, în toate bisericile din România, la patru ani de război în Ucraina # PSNews.ro
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate duminică în toate unitățile de cult din Patriarhia Română, în contextul împlinirii a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și bisericile mănăstirilor, […] Articolul Rugăciuni pentru pace, duminică, în toate bisericile din România, la patru ani de război în Ucraina apare prima dată în PS News.
15:20
R. Moldova. Autoritățile își propun să digitalizeze toate serviciile publice, până în 2030 # PSNews.ro
Republica Moldova încearcă să treacă de la „digitalul de vitrină” la servicii publice ușor de folosit, direct de pe telefon sau din browser. Peste 80% dintre interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit esențială pentru antreprenori, afirmă directoarea Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț, […] Articolul R. Moldova. Autoritățile își propun să digitalizeze toate serviciile publice, până în 2030 apare prima dată în PS News.
15:20
Ministrul de Externe al Poloniei afirmă că Germania și Franța sunt prea slabe pentru a conduce Europa singure # PSNews.ro
Într-un interviu cu Der Spiegel, Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe, a evaluat că Germania și Franța nu au suficientă putere pentru a guverna Europa singure, subliniind că continentul trebuie să colaboreze eficient. Sikorski a menționat că Polonia, ca a 20-a economie mondială, ar trebui să aibă o voce mai puternică în Uniunea Europeană. Relațiile […] Articolul Ministrul de Externe al Poloniei afirmă că Germania și Franța sunt prea slabe pentru a conduce Europa singure apare prima dată în PS News.
15:20
Adrian Năstase despre vizita președintelui Dan la Washington: „Să nu ne punem toate ouăle în același coș” # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase susține, într-un editorial intitulat „Să nu ne punem toate ouăle în același coș!”, că participarea președintelui României la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington reprezintă un pas într-o direcție bună, însă trebuie analizată în contextul unei lumi marcate de ambiguități și interese divergente. Un proiect cu multe semne de întrebare […] Articolul Adrian Năstase despre vizita președintelui Dan la Washington: „Să nu ne punem toate ouăle în același coș” apare prima dată în PS News.
15:20
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va fi primit joi, la Bruxelles, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite TVR. Informația este confirmată de Comisia Europeană, care a anunțat că joi, 26 februarie, Ursula von der Leyen urmează să îl primească pe prim-ministrul român. Cei doi oficiali vor discuta despre situația economică din România, dar și […] Articolul Premierul Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen apare prima dată în PS News.
15:20
Ministrul Muncii: Continuăm acordarea voucherelor de energie / Ce trebuie să știe românii vulnerabili # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că continuarea acordării voucherelor de energie, el arătând că peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Până în prezent, în aplicaţia EPIDS au fost înregistrate un număr total de 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care […] Articolul Ministrul Muncii: Continuăm acordarea voucherelor de energie / Ce trebuie să știe românii vulnerabili apare prima dată în PS News.
15:20
Ministerul Transporturilor vrea reducerea funcţiilor de conducere a Autorităţii pentru Reformă Feroviară la 7 posturi # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat vineri, în consultare publică, un proiect de act normativ care vizează modificarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), cu scopul reducerii numărului de funcţii de conducere de la opt la şapte, respectiv un director general de direcţie, un director de direcţie şi cinci şefi de serviciu, transmite […] Articolul Ministerul Transporturilor vrea reducerea funcţiilor de conducere a Autorităţii pentru Reformă Feroviară la 7 posturi apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.