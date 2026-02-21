Nouă limitare a utilizării banilor cash, în România și în Europa, decisă la Bruuxelles. Care e suma mximă pe care o poți folosi, începând din 2027

14:30

ArcelorMIttal Hunedoara a anunțat acum câteva zile investitorii că s-au semnat documentele prin care firma lui Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic din Hunedoara. Mai este nevoie de avizul a două instituții din România pentru ca cel supranumit regele asflatului să prea efectiv combinatul, care acum este închis.