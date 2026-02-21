Cancelarul Friedrich Merz va vizita China săptămâna viitoare, iar industria auto germană anunță care sunt așteptările sale de la această deplasare
Industria auto din Germania se aşteaptă ca în timpul vizitei în China cancelarul Friedrich Merz să ceară liberalizarea pieţei, transmite DPA, relatează Agerpres.
Lanțul german de magazine TEDi, intrat pe piața din România în 2022, a inaugurat încă un magazin în sectorul 2 al Capitalei și se îndreaptă spre pragul de 100 de magazine pe plan local, potrivit informațiilor Economica.net.
Vladimir Putin a promulgat legea care permite FSB-ului să întrerupă serviciile de telefnie mobilă pentru ruși # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să-şi întrerupă serviciile către abonaţi la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), transmite EFE, relatează Agerpres.
Lidl a fost votat de clienți numărul 1 în România pentru cel mai bun raport calitate–preț la categoria Promoții și Reduceri, în cadrul studiului ICERTIAS Best Buy Award 2025/2026, arată un comunicat al lanțului de magazine.
CFR: Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă, infrastrutura feroviară este monitorizată permanent și personalul este menținut în stare de operativitate # Economica.net
Circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. monitorizează permanent infrastructura feroviară şi menţine personalul şi utilajele în stare de operativitate, se arată într-un comunicat al administratorului de infrastructură, transmite Agerpres.
CNAIR anunță că mai multe sectoare de autostrăzi și drumuri naționale sunt închise sau restricționate ca urmare a ninsorilor abundente și a visclului # Economica.net
Mai multe sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale sunt închise sau restricţionate circulaţiei în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, informează sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres.
Iranul respinge declarațiile lui Trump că 32.000 de persoane au fost ucise în timpul ultimelor proteste din țară și cere dovezi # Economica.net
Iranul a respins sâmbătă afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora 32.000 de persoane ar fi fost ucise în urma reprimării protestelor antiguvernamentale de luna trecută în Republica islamică, şi a cerut Washingtonului dovezi în acest sens, transmite EFE, relatează Agerpres.
Echipaje operative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov intervin sâmbătă dimineaţa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire.
Un microbuz cu 16 oameni s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu de intervenție # Economica.net
Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat, sâmbătă, în afara părţii carosabile, pe DN 5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu.
CNAB: Traficul aerian se desfășoară în condiții de ninsoare și viscol. Nu sunt curse anulate, dar zborurile pot înregistra întârzieri (VIDEO) # Economica.net
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, a anunţat, sâmbătă dimineaţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
Nouă limitare a utilizării banilor cash, în România și în Europa, decisă la Bruuxelles. Care e suma mximă pe care o poți folosi, începând din 2027 # Economica.net
Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră privind utilizarea numerarului, prin stabilirea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din regulamentul privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre, conform Mediafax.
Socialiștii, liberalii și verzii din Parlamentul European cer Comisiei Europene să se distanțeze de Consiliul pentru Pace al lui Trump # Economica.net
Liderii grupurilor social-democraţilor, liberalilor şi verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanţeze de "Consiliul pentru Pace" creat de preşedintele american Donald Trump şi la a cărui reuniune constitutivă a participat în ziua precedentă la Washington de asemenea un comisar european în calitate de observator, în pofida protestelor exprimate de unii eurodeputaţi şi de mai multe state membre ale UE, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Peste 200 de animale au fost găsite moarte la ferma de bizoni și cerbi din Recea Cristur, județul Cluj. Procurorii au deschis un dosar în rem # Economica.net
Un număr de 214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, aflate în descompunere, au fost găsite la o fermă de pe teritoriul comunei Recea Cristur, au anunțat, joi, autoritățile clujene, într-o conferință de presă, relatează Agerpres.
IT-ul domină în continuare topul celor mai mari salarii din economie, în contextul în care salariile nu au înregistrat creșteri notabile în anul 2025, după cum arată informațiile salariale publicate de Termene.ro care a folosit platforma de recrutare eJobs.
Trump: „Iranul voia să spânzure 837 de oameni, le-am spus că dacă spâznură una singură, vor fi loviți pe loc”. 32.000 de oameni au fost uciși în proteste # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian, potrivit agenției de presă News.ro.
Fără precedent! Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # Economica.net
Guvernul britanic are în vedere o lege pentru a-l înlătura pe Andrew din linia de succesiune la tron, au anunţat vineri surse oficiale, a doua zi după arestarea fără precedent a prinţului căzut în dizgraţie, sub suspiciunea de implicare în afacerea Epstein, transmite AFP.
Ce promoții la carburanți sunt în acest week-end. Reduceri substanțiale la unele benzinării # Economica.net
Marile lanțuri de benzinării au promoții la carburanți în acest week-end, iar unele dintre ele merită luate în calcul.
Recordurile prosumatorilor din România: cea mai mare rată de creștere din Europa, cele mai mari sisteme instalate # Economica.net
Un studiu privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România, făcut de ASC XLAED BUSINESS HUB la solicitarea Asociației Furnizorilor arată câteva evoluții mai puțin cunoscute asupre fenomenului prosumatorilor din România.
Manevrele sunt suspendate în toate porturile maritime din cauza condiţiilor meteorologice. Autostrăzile și drumurile naționale sunt deschise – Centrul Infotrafic # Economica.net
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunţat vineri seara că în judeţul Constanţa manevrele sunt suspendate în toate porturile maritime din cauza condiţiilor meteorologice, transmite Agerpres.
Trump reacționează furios după decizia Curții Supreme a SUA de anulare a mai multor taxe vamale și anunță că introduce o nouă taxă globală pentru importuri # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se "profund dezamăgit" de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, şi a anunţat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor, transmite AFP, relatează Agerpres.
Operațiune de contrabandă cu petrol rusesc de 90 de miliarde de dolari, dezvăluită de FT # Economica.net
Aproape 50 de companii aparent fără legături între ele au fost implicate în coordonarea unor operațiuni menite să mascheze originea petrolului rusesc, transportând țiței în valoare de cel puțin 90 de miliarde de dolari, potrivit unei investigații realizate de Financial Times (FT), scrie Oil Price.
Budapesta amenință că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dacă Kievul nu redeschide conducta Drujba pentru tranzitul de petrol rusesc # Economica.net
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă această ţară nu permite redeschiderea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, a anunţat vineri ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, citat de Reuters, transmite Agerpres.
Inflația în SUA a crescut în decembrie 2025 mai rapid decât era prognozat, ca urmare a taxelor vamale impuse de administrația Trump # Economica.net
Un indicator al inflaţiei urmărit cu atenţie de Rezerva Federală americană (foto) a accelerat în decembrie, cel mai recent indiciu că preţurile rămân la un nivel ridicat, resimţindu-se efectele taxelor vamale, în timp ce cheltuielile consumatorilor americani au crescut moderat, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
Coșmarului orașului din România rămas de patru luni fără apă potabilă se prelungește. Bacteria a fost depistată din nou în rețeaua din Curtea de Argeș # Economica.net
Locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și câteva comune limitrofe sunt departe de a scăpa de criza apei, care nu le permite să folosească apa din rețea de peste patru luni de zile. Azi, autoritățile au anunțat că bacteria Clostridium perfringens a fost din nou depistată în apa din rețeaua de distribuție, după cum anunță Direcția de Sănătate Publică a județului Argeș.
Situație încurcată la CIO. Președintele Kirsty Coventry se arată nedumerită de prezența bossului FIFA Gianni Infantino la Consiliul pentru Pace a lui Trump # Economica.net
Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat vineri că nu ştia de prezenţa preşedintelui Federaţiei internaţionale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, împreună cu preşedintele american Donald Trump, şi a spus că va analiza problema, scrie Reuters, transmite Agerpres.
Poliția Locală a dat vineri amenzi 205.000 de lei companiilor de salubritate din București, pentru străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni nedeszăpezite # Economica.net
Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti a aplicat vineri amenzi de 205.000 de lei operatorilor de salubritate, pentru străzi, trotuare, staţii STB şi treceri de pietoni nedeszăpezite.
Uniunea Europeană studiază cu atenție decizia Curții Supreme a SUA, care a invalidat multe dintre taxele vamale impuse de Trump # Economica.net
Uniunea Europeană studiază "cu atenţie" decizia Curţii Supreme americane, care a declarat vineri ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump asupra a numeroase produse importate în SUA, relatează AFP, transmite Agerpres.
China a depășit anul trecut SUA și a devenit principalul partener comercial al Germaniei # Economica.net
China a depăşit din nou Statele Unite ale Americii, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate, transmite DPA, relatează Agerpres.
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a depășit 107 milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul total s-a cifrat la 107,218 milioane de lei (21,03 de milioane de euro), din care 79,25 de milioane de lei (15,54 de milioane de euro) tranzacţii cu acţiuni.
ABADL prezintă oferta de închiriere pe perioade scurte a plajei din stațiune Mamaia, zona Cazino, pentru organizatorii de evenimente # Economica.net
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL) pune contracost suprafeţe de plajă la dispoziţia organizatorilor care doresc să desfăşoare în acest an evenimente artistice, culturale şi sportive în staţiunea Mamaia, zona Cazino, demarând în premieră programul pilot "Plajă pentru Evenimente", transmite Agerpres.
Acordarea tichetelor de energie pentru consumatorii vulnerabili a fost prelungită până la 31 decembrie 2026 # Economica.net
Acordarea tichetelor electronice de energie pentru consumatorii vulnerabili a fost prelungită până la 31 decembrie 2026, iar până în prezent au fost efectuate plăţi de aproximativ 197,6 milioane de lei pentru un număr mediu de peste 714.000 de beneficiari eligibili, potrivit unui comunicat al Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), transmite Agerpres.
Grupul Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, a obținut pentru anul 2025 o cifră de afaceri consolidată de 358 de milioane de lei, în creștere cu 17% față de 2024, un profit net de 10,2 milioane lei, cu 34% mai mare decât perioada similară a anului trecut, în condițiile unui profit operațional de 24,1 milioane lei (+40%) și o EBITDA de 33,6 milioane lei (+19%) la o marja de 9%, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Ungaria va scoate 1,8 milioane de barili de țiței din rezervele sale strategice, după ce livrările de petrol rusesc prin conducat Drujba au fost sistate # Economica.net
Guvernul de la Budapesta a informat că "va pune în circulaţie" aproximativ 1,8 milioane barili de ţiţei din rezervele sale strategice, după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Flexibilitatea tablei ondulate de la Bilka se vede cel mai bine atunci când lucrezi cu un buget stabilit de la început și nu îți permiți abateri. Când știi exact suma disponibilă, ai nevoie de un material care să îți ofere siguranță în calcule și costuri ușor de estimat. Tabla cutată este aleasă frecvent pentru că îmbină bine prețul, rezistența și viteza de montaj.
Lovitură în plin încasată de Trump. Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea taxelor vamale impuse de președintele american # Economica.net
Surpriză mare în SUA. Curtea Supremă de Justiție a Statelor, dominată de judecători conservatori, anulează majoritatea tarifelor impuse de Trump, o lovitură puternică primită de președinte american.
Control ANPC la peste 1.500 de operatori economici în perioada 16-20 februarie. Instituția a dat 945 de amenzi # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat, în perioada 16-20 februarie, peste 1.500 de operatori economici şi a dat amenzi de peste 5,68 de milioane de lei în urma neregulilor constatate, transmite Agerpres.
Autostrada Transilvania: 100 de kilometri noi vor fi deschiși circulației anul acesta – secretar de stat # Economica.net
Toți constructorii au reluat activitatea pe Autostrada Transilvania, informează vineri secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma, care estimează că în 2026 vor fi dați în trafic circa 100 de kilometri din A3.
Comisia Europeană permite Guvernului de la Berlin să preia activele din Germania deținute de Rosneft # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat vineri că a aprobat "achiziţia controlului integral" al activelor din Germania ale concernului petrolier rusesc Rosneft de către ministerul Economiei de la Berlin, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Spania va propune Uniunii Europene ridicarea sancțiunilor impuse președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez # Economica.net
Madridul va cere Uniunii Europene să ridice sancţiunile impuse preşedintelui interimar a Venezuelei, Delcy Rodriguez, după adoptarea unei legi a amnistiei ce merge ''în direcţia bună'', a anunţat vineri ministrul de Externe spaniol Jose Manuel Albares, la Barcelona, transmite AFP, relatează Agerpres.
Economia SUA a crescut cu 2,2% anul trecut, o încetinire față de ritmul de 2,8% în 2024 # Economica.net
Economia SUA a înregistrat, pe ansamblul anului trecut, o creştere de 2,2%, o încetinire faţă de avansul de 2,8% din 2024 şi de 2,9% din 2023, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
APIA a autorizat plata a 127 de milioane de lei în contul a trei intervenții aferente Campaniei 2025 # Economica.net
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în primele două zile de la demararea autorizării la plată a intervenţiilor PD-02, PD-03 şi PD-28, aferente Campaniei 2025, a autorizat plăţi de aproape 127 de milioane de lei, transmite Agerpres.
Lege nouă pentru Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) – Numărul funcţiilor de conducere, diminuat la şapte (proiect) # Economica.net
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat, vineri, în consultare publică, proiectul de act normativ privind modificarea structurii organizatorice a Autorităţii de Reformă Feroviară (ARF), care prevede diminuarea numărului de funcţii de conducere de la opt la şapte, respectiv un director general de direcţie, un director de direcţie şi cinci şefi de serviciu.
Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț: Danlin XXL rămâne câștigător. CNSC a respins contestațiile # Economica.net
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, astăzi, 20 februarie 2026 cele trei contestații depuse la contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău - Piatra Neamț, informează vineri Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
Germania trebuie să-şi asume responsabilităţi sporite în noua ordine mondială care ia formă rapid, a declarat vineri cancelarul Friedrich Merz, în cadrul conferinţei naţionale a Uniunii Creştin-Democrate (CDU), ce are loc la Stuttgart (sud-vest), informează Reuters.
Rafinăria Lukoil din Bulgaria a economist 8 milioane de dolari în cele două luni de când nu o mai administrează Lukoil # Economica.net
Rafinăria Burgas a Lukoil a raportat economii semnificative de costuri după eliminarea din administrarea sa a traderului controlat de Lukoil, firma Litasco din Elveția, a spus administratorul special al rafinăriei, numit de statul bulgar, potrivit Novinite.
Mercosur – UE ar trebui să implementeze acordul „cu forţa”, spune comisarul european pentru comerţ şi securitate economică # Economica.net
Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să pună în aplicare în următoarele luni controversatul acord comercial cu blocul Mercosur din America de Sud, în pofida opoziţiei Franţei şi a acţiunii în justiţie, a afirmat vineri comisarul pentru comerţ şi securitate economică Maros Sefcovic, transmite Reuters.
Comandamentul Nord-American de Apărare Aeriană (North American Aerospace Defense Command/NORAD) a comunicat joi că a detectat mai multe avioane de luptă ruseşti în largul coastelor Alaskăi, ceea ce a făcut necesară mobilizarea unor aparate militare pentru a escorta aeronavele ruseşti, relatează Reuters.
Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în termeni nominali, pe ansamblu, în anul 2025 comparativ cu anul 2024 cu 4,3% datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de uz curent (+6,7%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+5,4%), industria bunurilor de capital (+4,4%) şi industria bunurilor intermediare (+3,4%), arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Iranul lasă loc de „bună ziua” cu SUA. Autorităţile de la Teheran spun că este posibilă o cooperare cu americanii pentru petrol şi gaze dacă Trump semnează un acord nuclear # Economica.net
Ministrul petrolului din Iran, Mohsen Paknejad, a afirmat vineri că există posibilitatea ca Iranul şi Statele Unite să coopereze în sectorul petrolier şi gazier dacă cele două ţări încheie un acord nuclear, informează EFE.
Polonia – Copiii miliardarului Zygmunt Solorz vor să construiască a doua centrală nucleară din ţară # Economica.net
Copiii miliardarului polonez Zygmunt Solorz vor ca firma lor din domeniul energiei ZE PAK SA să joace un rol în construcţia următoarei centrale nucleare poloneze, informează Bloomberg citând surse din apropierea acestui dosar.
