Axios: SUA au un plan de ucidere a liderului suprem al Iranului, dar nici cei mai apropiați consilieri ai lui Trump nu știu ce decizie va lua președintele

52,9% dintre cei peste 5516 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media sunt de acord cu legalizarea parteneriatului civil indiferent de sex, în timp ce 34,5% sunt de acord doar cu legalizarea căsătoriei între un bărbat și o femeie. Totodată, 11,7% dintre respondenți suunt de acord cu parteneriatul civil doar pentru cuplurile […]