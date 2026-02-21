Restaurante deschise non-stop la Madrid și Paris, unde roboții prepară și servesc pizza/ Localurile funcționează fără niciun angajat uman
G4Media, 21 februarie 2026 10:20
Restaurantul, complet automatizat, unde roboții vor servi pizza cât e ziua și noaptea de lungă, 7 zile din 7, își va deschide porțile „foarte curând la Madrid” și va funcționa 24 de ore din 24, scrie G4Food, citând presa spaniolă. Citește materialul complet și vezi video cu robotul care prepară și servește pizza pe G4Food.ro. © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
11:00
Pompierii și polițiștii intervin în 8 județe, pe fondul ninsorilor abundente / 58 de mașini, cu aproximativ 106 persoane, sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil / Avarii la rețeaua electrică în 23 de localități din trei județe # G4Media
Structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, alături de celelalte structuri ale MAI, acționează în continuare pentru gestionarea efectelor generate de condițiile meteo nefavorabile. La momentul raportării, sunt intervenții în desfășurare în 8 județe (BR, B, BZ, CL, GR, IL, IF și PH) unde 58 autovehicule cu aproximativ 106 persoane sunt blocate din […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
10:50
Echipa știrilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas, la patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Rusia / Jurnaliștii vor duce generatoare donate de români câtorva familii din Kiev # G4Media
La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din Kiev dedicate acestui moment, dar și realitatea dură a conflictului armat din zona frontului de est, din Donbas. Începând de sâmbătă, 21 februarie, echipa TVR, formată din Alex Costache – jurnalist, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:30
FOTO Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu / A fost activat Planul Roșu de Intervenție # G4Media
Pompierii de la ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov intervin sâmbătă, 21 februarie, pentru salvarea a 16 persoane dintr-un microbuz care s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Din informațiile primite la acest moment, în autovehicul se aflau 16 persoane. Având în vedere numărul ocupanților, pentru eficientizarea misiunii de […] © G4Media.ro.
10:30
EXCLUSIV A fost trimis în judecată pentru că ar fi obținut terenuri de 50 de milioane de euro în Iași folosind un testament fals al unui american / ”Este parte a unei grupări care a obținut ilegal 20.000 de hectare la nivel național” – surse # G4Media
La finalul anului trecut, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași l-a trimis în judecată pe gorjeanul Dumitru Contoloru (68 de ani), acesta fiind inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals. Conform rechizitoriului consultat de G4Media.ro, folosind un testament măsluit, Contoloru ar fi intrat în posesia unei averi uriașe după ce i-ar fi […] © G4Media.ro.
10:20
Incendiu la Spitalul Fundeni din București, pornit de la un generator electric. Nu sunt victime # G4Media
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din București, la aproximativ 25 de metri de clădire, informează Departamentul pentru Situații de Urgență. Alimentarea cu energie electrică a fost sistată preventiv. Generatorul era unul de rezervă, dar un corp al spitalului a rămas temporar fără energie […] © G4Media.ro.
10:20
Restaurante deschise non-stop la Madrid și Paris, unde roboții prepară și servesc pizza/ Localurile funcționează fără niciun angajat uman # G4Media
Restaurantul, complet automatizat, unde roboții vor servi pizza cât e ziua și noaptea de lungă, 7 zile din 7, își va deschide porțile „foarte curând la Madrid” și va funcționa 24 de ore din 24, scrie G4Food, citând presa spaniolă. Citește materialul complet și vezi video cu robotul care prepară și servește pizza pe G4Food.ro. © G4Media.ro.
10:20
Sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale, închise sau restricţionate circulaţiei, în urma ninsorilor abundente # G4Media
Mai multe sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale sunt închise sau restricţionate circulaţiei în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, informează sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La această oră, sunt închise circulaţiei următoarele drumuri şi tronsoane de autostrăzi: DN21A, pe sectorul cuprins între km 0+000 – 23+366, Bărăganul (judeţul Brăila) – […] © G4Media.ro.
10:20
Axios: SUA au un plan de ucidere a liderului suprem al Iranului, dar nici cei mai apropiați consilieri ai lui Trump nu știu ce decizie va lua președintele # G4Media
SUA au în vedere mai multe planuri de acțiune împotriva Iranului. Unul dintre acestea implică asasinarea liderului suprem Ali Khamenei și a fiului său, Mojtaba, dezvăluie Axios, citând surse. „Au un plan pentru orice scenariu. Unul dintre ele implică eliminarea ayatollahului, a fiului său și a mullahilor (n.r înalții oficiali politici și religioși). Nimeni nu […] © G4Media.ro.
10:10
Rezultate sondaj G4Media: Aproape 53% dintre cei peste 5500 de cititori care au răspuns susțin legalizarea parteneriatului civil indiferent de sex / Puțin peste o treime sunt de acord doar cu legalizarea căsătoriei între un bărbat și o femeie # G4Media
52,9% dintre cei peste 5516 de cititori care au răspuns la un sondaj pe pagina G4Media sunt de acord cu legalizarea parteneriatului civil indiferent de sex, în timp ce 34,5% sunt de acord doar cu legalizarea căsătoriei între un bărbat și o femeie. Totodată, 11,7% dintre respondenți suunt de acord cu parteneriatul civil doar pentru cuplurile […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:00
Primul trailer complet al noului film Peaky Blinders, The Immortal Man, a fost lansat – la cererea celor de la Netflix, scrie BBC. În continuarea aclamatei serii TV a lui Steven Knight, trailerul îl prezintă pe câștigătorul premiului Oscar Cillian Murphy, care își reia rolul de lider al unei bande criminale, Thomas Shelby, care se […] © G4Media.ro.
09:30
Zelenski anunţă noi negocieri pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, mediate de SUA, în următoarele 10 zile # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri un acord cu Rusia şi SUA pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile, întâlnire ce ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfăşurat şi tratativele de marţi şi miercuri, relatează agenţia de știri EFE. „S-a convenit ca în […] © G4Media.ro.
09:20
Bărbat, pus sub acuzare pentru că ar fi intrat cu maşina într-o sinagogă din oraşul australian Brisbane # G4Media
Un bărbat, de 32 de ani, a fost inculpat sâmbătă pentru că ar fi intrat intenţionat cu camioneta sa într-o sinagogă din oraşul Brisbane, în sud-estul statului Queensland, potrivit agenției de știri dpa, citate de Agerpres. Poliţia din Queensland a declarat că bărbatul a fost reţinut după ce o camionetă Toyota Hilux de culoare neagră […] © G4Media.ro.
09:10
Seedance 2.0, aplicația chineză de inteligență artificială care a provocat panică la Hollywood # G4Media
Un nou model de inteligență artificială (IA) dezvoltat de compania chineză din spatele TikTok a zguduit Hollywoodul săptămâna aceasta, nu doar datorită capacităților sale, ci și datorită semnificației sale pentru industriile creative, scrie BBC. Creat de gigantul tehnologic ByteDance, Seedance 2.0 poate genera videoclipuri de calitate cinematografică, completate cu efecte sonore și dialoguri, pornind de […] © G4Media.ro.
09:10
Zeci de gospodării dintr-o localitate din județul Vâlcea sunt izolate / Singurul drum de acces a fost afectat de o alunecare de teren # G4Media
Mai multe gospodării din comuna Sălătrucel sunt izolate din cauza unei alunecări de teren care afectează un drum comunal pe o lungime de circa 70 de metri, potrivit autorităţilor locale. Primarul localităţii, Dorel Ancuţa, a precizat că alunecarea este una mai veche şi s-a reactivat din cauza precipitaţiilor din ultimele săptămâni, în prezent circulaţia autovehiculelor […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:00
Nou atac american asupra unor presupuşi traficanţi de droguri în Pacific, soldat cu trei morți # G4Media
Forţele americane au efectuat vineri un nou atac în Pacific asupra unui vas cu presupuşi traficanţi de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata SUA, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Această nouă lovitură, anunţată pe platforma X de către comandamentul militar american pentru […] © G4Media.ro.
09:00
Şcolile cu predare în limba română din Ucraina se confruntă cu o mare criză de personal didactic # G4Media
Şcolile cu predare în limba română din Ucraina se confruntă cu o mare criză de personal didactic, a declarat, vineri, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, transmite Agerpres. Bojescu atrage atenţia că Şcoala Pedagogică din Cernăuţi nu mai are module în limba română, iar din acest motiv există […] © G4Media.ro.
08:50
Un număr de 94 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, a anunţat sâmbătă dimineaţa Dispeceratul Naţional Salvamont, transmite Agerpres. Conform sursei citate, dintre aceste persoane 33 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar […] © G4Media.ro.
08:40
Atac ucrainean asupra unei uzine producătoare de rachete Iskander şi Topol M din regiunea rusă Udmurtia # G4Media
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, transmite Agerpres. „Un sit […] © G4Media.ro.
08:30
VIDEO 13 sectoare de drumuri judeţene închise și autoturisme blocate în zăpadă în județul Ialomița / Circulaţia pe DN 21A, Bărăganu – Ţăndărei, închisă din cauza viscolului puternic / Restricţii de circulaţie pe DN 2C şi vizibilitate redusă pe DN 2 E85, în județul Buzău # G4Media
Reprezenții Ministerului de Interne intervin sâmbătă, 21 februarie, în județele Călărași și Olt pentru deblocarea mai multor mașini blocate în zăpada depusă pe carosabil. Autoritățile intervin și în județele Ialomița, Brăila și Buzău pentru menţinerea deschisă a reţelei rutiere naţionale în condiţii de siguranţă și au impus restricții de trafic. 13 sectoare de drumuri judeţene […] © G4Media.ro.
08:10
Elveţia, tradiţional neutră, a alocat 6,6 miliarde de euro pentru susţinerea Ucrainei, în special pentru ajutorarea populaţiei, inclusiv a refugiaţilor # G4Media
De la începutul războiului din Ucraina, lansat de Rusia în urmă cu aproape patru ani, Elveţia a alocat circa 6,08 miliarde de franci elveţieni, echivalentul a aproximativ 6,6 miliarde de euro, pentru susţinerea Ucrainei, în special pentru ajutorarea populaţiei ucrainene, inclusiv a refugiaţilor, a anunţat vineri guvernul elveţian, potrivit agenţiei de știri EFE, citate de […] © G4Media.ro.
08:00
Preşedintele american Donald Trump a sugerat vineri că ia în considerare o acţiune militară limitată împotriva Iranului, ca tactică de presiune pentru a determina această ţară să accepte un acord prin care să-şi limiteze programul nuclear, transmite agenţia de știri EFE. „Cred că pot spune că iau în considerare acest lucru”, a răspuns el întrebărilor […] © G4Media.ro.
07:50
Incidente între poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării recrutărilor pentru război în Ucraina # G4Media
Numărul incidentelor dintre poliţie şi populaţia din regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării misiunilor de recrutare a bărbaţilor pentru război în Ucraina, înregistrează o creştere îngrijorătoare, a afirmat politologul Serhii Hackman, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate două incidente foarte grave. Într-unul din cazuri, un bărbat din localitatea Storojîneţ a […] © G4Media.ro.
07:50
Suedia va implementa anul acesta un sistem de alarmă antiaeriană pe telefoanele mobile, pentru a alerta populaţia în caz de atac aerian pe timp de război, a declarat vineri agenţiei France Presse şeful departamentului de protecţie a populaţiei din Agenţia suedeză de apărare civilă şi rezistenţă, Henrik Larsson, transmite Agerpres. Sistemul este inspirat de cel […] © G4Media.ro.
07:30
Ungaria ameninţă că va bloca împrumutul Uniunii Europene de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă aceasta nu redeschide conducta Drujba # G4Media
Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit de UE Ucrainei dacă această ţară nu permite redeschiderea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, a anunţat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agenția de știri Reuters. „Prin blocarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba, […] © G4Media.ro.
07:30
Doi noi invitați se alătură distribuției sezonului 4 al serialului „The White Lotus”, potrivit Variety. Variety a confirmat că Ari Graynor și Dylan Ennis vor apărea amândoi în viitorul sezon al serialului de succes al HBO. Ei vor apărea alături de membrii distribuției anunțați anterior: Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Sandra Bernhard, Caleb Jonte Edwards, […] © G4Media.ro.
07:20
Trei schiori şi-au pierdut viaţa în urma unor avalanşe produse vineri în Austria, au anunţat autorităţile, transmite agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Două persoane au fost găsite decedate în urma unei avalanşe produse în staţiunea de schi St Anton am Arlberg din vestul ţării. Victimele au fost recuperate din zăpadă de echipele de […] © G4Media.ro.
07:20
O femeie dintr-o localitate din județul Timiș a decedat după ce zidul porţii de la casa în care locuia s-a prăbuşit peste ea # G4Media
O femeie, în vârstă de peste 70 de ani, a decedat vineri seara după ce zidul porţii casei în care locuia, din localitatea Alioş, s-a prăbuşit peste ea. Pompierii Punctului de lucru Pişchia au intervenit pentru degajarea persoanei surprinse sub dărâmături, în localitatea Alioş, iar la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere […] © G4Media.ro.
07:10
Operatorul de termoficare din Râmnicu Vâlcea, CET Govora, a anunţat vineri seara că nu mai poate furniza momentan agent termic din cauza unor avarii care au apărut la cele două cazane, cel mai probabil consumatorii racordaţi la sistemul centralizat urmând să primească din nou căldură şi apă caldă de duminică dimineaţa. Conducerea CET Govora a […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:10
Ce se întâmplă cu pensiile speciale? Cu ce se întoarce Nicușor Dan din SUA? / O săptămână plină de evenimente majore / Le-ai ratat? Ți-am pregătit un biscuit pentru cafeaua de sâmbătă dimineața # G4Media
O săptămână plină. Iată mai jos principalele evenimente pe care nu trebuie să le ratezi și semnificația lor, în interpretarea G4Media.ro: Decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. După mai multe amânări succesive, Curtea Constituțională a decis cu o majoritate de 6-3 că proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților este constituțională. A fost […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Ministrul Sănătății anunță „un control național fără precedent”, urmat de modificări legislative, după ce un medic de la un spital public opera la un spital privat în timpul programului de lucru # G4Media
Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație. Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul programului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Coprul de control să facă verificări, relatează MEDIAFAX. […] © G4Media.ro.
23:10
O fată de 12 ani ani din București a fost dată dispărută vineri seara. Poliția a emis un mesaj RO-Alert și roagă cetățenii care au informații despre copil să sune la 112. Fate se numește Nicolae Elena Maria și a plecat vineri de la domiciliu, din Sectorul 6. Semnalmente: 146 cm înălțime, greutate 35 kg, […] © G4Media.ro.
23:10
Partidul conservator german Uniunea Creştin-Democrată (CDU), aflat la guvernare în fruntea unei coaliţii, l-a reales vineri preşedinte pe cancelarul Friedrich Merz, relatează dpa preluată de Agerpres. Merz a fost susţinut de o largă majoritate, cu 878 de voturi în favoarea sa din cele 963 valabil exprimate la congresul partidului de la Stuttgart. Merzz a obţinut […] © G4Media.ro.
23:00
U Cluj a învins FC Botoșani, scor 3-1, vineri seară, în etapa a 28-a din Superligă, și își consolidează poziția în zona de play-off, transmite MEDIAFAX. Ardelenii au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Jovo Lukic. Același jucător a înscris din nou în minutul 14 și a dus scorul la 2-0. FC Botoșani a […] © G4Media.ro.
22:50
Guvernul spaniol intenționează să lanseze la începutul lunii aprilie procesul de regularizare extraordinară a migranților fără acte, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației. Autoritățile au făcut apel la calm și au subliniat că perioada oficială de depunere a cererilor nu este încă deschisă, potrivit EFE preluată de MEDIAFAX. Ministerul a precizat că […] © G4Media.ro.
22:40
Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 de kilometri pătrați în urma unei contraofensive # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina nu pierde războiul cu Rusia și că armata ucraineană a recucerit recent 300 de kilometri pătrați în cadrul unei contraofensive din sudul țării. „Nu putem spune că pierdem războiul, sincer, cu siguranță nu-l pierdem. Întrebarea este dacă vom câștiga, da, aceasta este întrebarea, dar o întrebare care […] © G4Media.ro.
22:10
Melania Trump donează Muzeului Smithsonian rochia purtată la a doua învestitură a preşedintelui Trump # G4Media
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a donat, vineri, Muzeului Naţional de Istorie Americană (NMAH) al Smithsonian, rochia în culorile alb-ivoriu şi negru pe care a purtat-o la cea de-a doua învestitură a soţului său, preşedintele Donald Trump, în ianuarie 2025, transmite agenţia EFE preluată de Agerpres. Rochia fără bretele, din crep de mătase […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:00
Statele Unite se opun conceptului „Buy European” în achizițiile militare ale UE / Washingtonul a avertizat Bruxellesul că va revizui toate acordurile bilaterale în domeniul militar cu statele europene # G4Media
Departamentele de Stat și de Război ale SUA au transmis Comisiei Europene o declarație în care condamnă intenția UE de a modifica o directivă din anul 2009 privind achizițiile militare, pentru a introduce conceptul „Buy European”, adică preferința pentru achiziții europene. Washingtonul a avertizat Bruxellesul că va revizui toate acordurile bilaterale în domeniul militar cu […] © G4Media.ro.
22:00
Dosar penal in rem în cazul morţii celor 214 bizoni, bivoli şi cerbi la ferma din comuna clujeană Recea Cristuru # G4Media
Prefectura Cluj a anunţat, vineri, că Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal în rem în cazul morţii celor 214 animale – bizoni, bivoli, cerbi şi căprioare – la o fermă din Recea Cristur, transmite Agerpres. „Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii mai […] © G4Media.ro.
21:40
Socialiştii, liberalii şi Verzii europeni cer Bruxelles-ului să se distanţeze de Consiliul pentru Pace al lui Trump # G4Media
Liderii grupurilor social-democraţilor, liberalilor şi Verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanţeze de „Consiliul pentru Pace” creat de preşedintele american Donald Trump şi la a cărui reuniune constitutivă a participat în ziua precedentă la Washington de asemenea un comisar european în calitate de observator, în pofida protestelor exprimate de unii […] © G4Media.ro.
21:10
BREAKING Trump: Astăzi voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10% / Curtea Supremă a fost influențată de interese străine # G4Media
Donald Trump a susținut, vineri, o conferință de presă în care a acuzat Curtea Supremă – care a anulat majoritatea tarifelor pe care le-a impus președintele american – că „a fost influențată de interese străine”. Donald Trump a anunțat că va semna astăzi un ordin de impunere imediată a unui tarif global de 10%. Donald […] © G4Media.ro.
20:30
Ucraina, România şi Republica Moldova înfiinţează Alianţa Cibernetică pentru Rezilienţă Regională # G4Media
Ucraina, România şi Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înţelegere trilateral privind înfiinţarea Alianţei Cibernetice pentru Rezilienţă Regională, care are scopul de a consolida rezilienţa împotriva ameninţărilor cibernetice şi a ameninţărilor hibride cu componentă cibernetică, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică printr-un comunicat, transmite Agerpres. Memorandumul a fost semnat, în cadrul Forumului Internaţional de […] © G4Media.ro.
20:20
Guvernul britanic ia în considerare eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, din linia de succesiune la tron # G4Media
Guvernul britanic ia în considerare introducerea unei legi pentru eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tron. Măsura, care l-ar împiedica pe fratele regelui Charles să devină vreodată rege, ar urma să fie luată după încheierea anchetei poliției, potrivit BBC. Fratele regelui rămâne al optulea în linia de succesiune la tron, în ciuda faptului că […] © G4Media.ro.
19:20
Trei cranii de Homo erectus descoperite anterior în China au o vechime de aproape 1,8 milioane de ani, cu aproximativ 600.000 de ani mai vechi decât se credea iniţial, arată un studiu publicat miercuri (18 februarie) în revista Science Advances, transmite Live Science, citată de Agerpres. Astfel, craniile Yunxian din provincia Hubei sunt cea mai […] © G4Media.ro.
19:00
E bine să existe diversitate de opinii. Chestiunile globale, de pildă războiul și pacea, se văd adeseori diferit din diverse puncte ale globului. Public aici reflecțiile mele. Ale unui unui intelectual public care trăiește în Statele Unite de aproape 44 de ani. Acum peste două decenii, într-un articol din revista 22, Mircea Iorgulescu m-a numit […] © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Programa de Limba și literatura română 2026 pentru toți elevii de clasa a IX-a – document. Noile conținuturi care vor fi studiate din toamnă # G4Media
Programa de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a fost aprobată prin semnătura premierului Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Educației și Cercetării, și a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Edupedu.ro prezintă conținutul programei pentru profilurile real și uman (filologie și științe sociale) – descarcă mai jos. De la […] © G4Media.ro.
18:50
Președinția ucraineană a negat deja informațiile apărute online potrivit cărora Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri cu cei mai apropiați aliați ai săi, ar fi declarat că negocierile au eșuat și că Kievul pregătește planuri pentru continuarea războiului în următorii trei ani, scrie BBC. „Nu a existat o astfel de conversație cu consilierii, niciun comentariu […] © G4Media.ro.
18:30
Charles Leclerc a stabilit cel mai bun timp al testelor de Formula 1 din Bahrain, pilotul monegasc oprind vineri cronometrul la 1:31.992. A fost urmat la +0,879 secunde de Lando Norris (McaLaren) și la +1,117 secunde de Max Verstappen (RedBull). Charles Leclerc, cel mai bun timp din toate zilele de teste din Bahrain Ferrari a […] © G4Media.ro.
18:10
Ungaria va scoate 1,8 milioane de barili de ţiţei din rezervele strategice după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est # G4Media
Guvernul de la Budapesta a informat că „va pune în circulaţie” aproximativ 1,8 milioane de barili de ţiţei din rezervele sale strategice, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Ungaria şi Slovacia, singurele ţări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să îşi asigure aprovizionarea cu […] © G4Media.ro.
18:10
Cronica unui război anunțat: cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut # G4Media
Bazându-se pe peste 100 de interviuri cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații și alți specialiști din mai multe țări, The Guardian prezintă modul în care SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și motivul pentru care majoritatea Europei – inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski – […] © G4Media.ro.
18:00
BREAKING Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea tarifelor impuse de Trump, o lovitură majoră pentru președintele american # G4Media
Decizia nu afectează toate tarifele impuse de Trump, dar le invalidează pe cele implementate prin intermediul unei legi de urgență, potrivit nbcnews.com. Curtea Supremă a SUA i-a dat o lovitură majoră președintelui Donald Trump, hotărând vineri, 20 februarie, că acesta și-a depășit autoritatea atunci când a impus tarife vamale radicale folosind o lege rezervată unei […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.