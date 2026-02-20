Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică şi 128 de drone
Rador, 20 februarie 2026 11:20
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de joi spre vineri, armata rusă a atacat teritoriul ucrainean cu drone și o rachetă balistică. Deşi cele mai multe mijloace de atac aerian au fost doborâte, în câteva locuri, au fost consemnate lovituri. „În noaptea de 20 februarie, inamicul a lansat o rachetă balistică Iskander-M […]
• • •
Acum 30 minute
11:40
Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că noul program cu FMI va consolida credibilitatea externă a țării, fără a implica un nou pachet financiar, transmite IPN. În contextul acuzațiilor venite din partea opoziției, potrivit cărora premierul nu […]
Acum o oră
11:20
Acum 2 ore
11:00
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, a acordat primul său interviu televizat de la preluarea mandatului postului BTV. Şeful statului a subliniat că are rezerve faţă de anumiţi miniştri din noul guvern interimar, pe care le-a comunicat premierului Andrei Ghiurov: „Nu pot să dau nume. Pe unii dintre miniştri îi cunosc bine, pe alţii nu îi cunosc […]
10:40
Donald Trump a anunțat că SUA vor contribui cu 10 miliarde de dolari la eforturile de refacere a Fâşiei Gaza # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a condus ieri prima reuniune a Consiliului pentru Pace, un organism creat special pentru a opri războiul din Gaza şi a începe reconstrucţia regiunii. În discursul său, liderul american a anunţat că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la eforturile de refacere a Fâşiei Gaza, fără a preciza […]
10:30
La Paris a început Anul Brâncuși cu vernisarea unei expoziții de fotografie artistică a ansamblului de la Târgu Jiu la Ambasada României în Franța. Exponatele sunt plasate afară, pe zidurile ambasadei, unde pot fi admirate de trecători până în toamnă. Corespondenta RRA, Daniela Coman, a vorbit cu autorul expoziției dedicate celor 150 de ani de […]
Acum 4 ore
10:00
Guvernul va aproba într-o săptămână-două creșterea salariului minim pe economie convenită de coaliția de guvernământ # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul va aproba într-o săptămână-două creșterea salariului minim pe economie convenită de coaliția de guvernământ, estimează ministrul Muncii. Actul normativ a trecut în primă lectură în ședința de ieri a executivului, a precizat Florin Manole. Florin Manole: Creșterea salariului minim pe economie trebuie să fie aprobată și va fi aprobată la […]
09:30
Ucraina primește mai mult ajutor militar decât la începutul războiului, dar livrările întârzie (Ihor Jovkva) # Rador
Şeful adjunct al Biroului Președintelui de la Kiev, Ihor Jovkva, a declarat că Ucraina primește mult mai mult ajutor militar decât la începutul invaziei, însă principala problemă rămâne întârzierea livrărilor pachetelor de apărare anunțate de parteneri. „Dacă ar fi fost furnizate la timp și în cantitate suficientă, probabil că rachetele balistice (ruseşti, n.r.) nu ar […]
09:30
Forţele Navale Bulgare pregătesc o operaţiune de căutare a navei de pescuit dispărute în Marea Neagră # Rador
Continuă acţiunile de căutare a navei de pescuit dispărute în apele bulgare ale Mării Negre, între Sozopol şi Primorsko. Semnalul vasului a fost pierdut de radare miercuri, înainte de prânz. Forţele Navale Bulgare vor efectua o operaţiune de cercetare subacvatică a presupusului loc al scufundării navei de pescuit a căpitanului Hristo Spasov, în apropiere de […]
09:10
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intensifică acțiunile de control în spitalele și clinicile din țară după activarea standardului „zero toleranță la fraudă”. Instituția verifică furnizorii publici și privați pentru a opri decontările fictive și deturnarea fondurilor destinate pacienților. Anul trecut au fost controlate 610 unităţi sanitare, iar peste 109 milioane de lei au fost […]
09:10
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit cu încă un an starea de urgență, prin care s-au impus sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit unui document publicat în Registrul Federal al SUA. Această stare de urgență prelungește o serie de sancțiuni impuse prin ordine executive ale președinților SUA în 2014, 2018 și 2022, relatează Interfax. Starea de urgență […]
09:00
Realizator: Ciprian Sasu – După ce a schimbat sistemul de pensionare a magistrațiilor, Guvernul intenționează să modifice și pensiile militare de stat. Ordonanţa de urgență privind reforma administrației publice, pe care o promovează executivul, prevede majorarea etapizată a vârstei de pensionare pentru personalul din armată, Ministerul de Interne și serviciile speciale. Reporter: Cătălin Purcaru – […]
08:50
Operatorii de salubritate din capitală au fost amendați pentru modul în care au gestionat deszăpezirea # Rador
Operatorii de salubritate din capitală au fost amendați pentru modul în care au gestionat deszăpezirea acum două zile în timpul episodului sever de ninsoare. Reprezentanții municipalității au precizat că primarul general Ciprian Ciucu a cerut poliției locale să facă controale încă de la debutul fenomenelor meteo, iar în prima fază oamenii legii au dat atenționări. […]
08:40
Premierul Japoniei avertizează cu privire la intensificarea „coerciției” chineze și promite să revizuiască strategia de apărare # Rador
Premierul nipon, Sanae Takaichi, a avertizat cu privire la intensificarea „coerciției” chineze și a promis să revizuiască strategia de apărare, să relaxeze restricțiile privind exporturile militare și să consolideze lanțurile de aprovizionare critice. Mandatul de patru luni al doamnei Takaichi a fost marcat de o dispută diplomatică cu China, după ce ea a declarat că […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Uniunea Europeană *„Reality Check – Informaţia în era inteligenţei artificiale şi a reţelelor sociale”, dezbatere organizată de Biroul Parlamentului European în România; participă europarlamentarii Nicolae Ştefănuţă şi Vasile Dîncu, decanul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA, Alina Bârgăoanu, şi preşedintele asociaţiei Funky Citizens, Elena Calistru – ora 10:00, la […]
Acum 6 ore
08:00
Iranul ameninţă din nou bazele americane din Orientul Mijlociu după ce preşedintele Trump a dat un ultimatum Teheranului # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Iranul amenință din nou militarii și bazele americane din Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a dat Teheranului un termen de 10 zile ca să ajungă la un acord. Carmen Gavrilă explică. Reporter: Iranul a transmis secretarului general al ONU că va răspunde decisiv și proporțional la orice agresiune militară, […]
07:50
Realizator: Ciprian Sasu – România a participat la Consiliul pentru Pace cu statut de observator, fiind reprezentată la Washington de președintele Nicuşor Dan. Într-o conferință de presă, șeful statului a vorbit despre importanța implicării în acest demers și a precizat că țara noastră poate oferi sprijin logistic în procesul de reconstrucție din Gaza. Are detalii […]
07:40
Realizator. Ciprian Sasu – Vremea se înrăutăţeşte din nou în acest sfârşit de săptămână. În toată ţara vor fi precipitaţii mixte, vânt puternic şi temperaturi scăzute. În plus, în sud-estul teritoriului se va depune un strat nou de zăpadă şi va fi viscol. Şi temperaturile vor fi scăzute, cu minime ce pot coborî până la […]
Acum 8 ore
05:20
„Cine face parte din Consiliul Păcii al lui Donald Trump?”, se întreabă în titlul unui articol ziarul britanic The Guardian. Mai jos însă, în același articol, vine și răspunsul: „Reprezentanți ai unor regimuri opresive au zburat la Washington pentru reuniunea inaugurală a organizației”. Așadar, ieri (19 februarie), Consiliul Păcii a fost inaugurat și, după cum […]
Acum 12 ore
03:50
În opera lui Constantin Brâncuși, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 150 de ani, fundamentele latine și romane ale sculpturii se îmbină cu modernismul european. Sculptorului român, considerat unul dintre cei mai importanți ai secolului XX și protagonistul unui parcurs artistic care, la vârsta de 28 de ani, l-a condus la Paris, […]
Acum 24 ore
22:10
Regele Charles a declarat că legea trebuie să își urmeze cursul, după ce fratele său a fost arestat # Rador
Regele Charles a declarat că legea trebuie să își urmeze cursul, după ce fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în funcție publică. Într-un comunicat, regele a afirmat că ancheta va avea sprijinul deplin al familiei regale. Poliția investighează acuzațiile potrivit cărora fostul prinț ar fi împărtășit documente confidențiale cu Epstein […]
20:30
Președintele Nicușor Dan a prezentat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace sprijinul pe care România îl poate oferi în Gaza # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Președintele Nicușor Dan a prezentat astăzi la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, sprijinul pe care România îl poate oferi reconstrucției Fâșiei Gaza. Nicușor Dan: Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum acționăm pentru aceasta? Și de […]
18:50
Cancelarul german, Friedrich Merz, pledează pentru introducerea obligativității folosirii numelului real pe internet # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Cancelarul german, Friedrich Merz, pledează pentru introducerea obligativității folosirii numelului real pe internet. Vorbind la o ședință a Uniunii Creștin-Democrate, Merz a spus că vrea să știe cine își exprimă opiniile pe internet. A subliniat că, așa cum oamenii politici își asumă […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Zeci de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au protestat astăzi în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de modul cum ar urma să fie restructurată compania și de posibilitatea pierderii unor drepturi, printre care și tichetele de masă. Liderii sindicali au avut o […]
18:30
Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care se referă la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență care se referă la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale prin care se instituie măsuri de protecție sporită pentru salariații ai căror angajatori intră în insolvență. Și tot în ședința de astăzi a fost […]
17:50
La Washington, președintele Donald Trump și-a început discursul de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – La Washington, președintele Donald Trump și-a început discursul de la prima reuniune a Consiliului său pentru Pace, unde se așteaptă să anunțe că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari eforturilor umanitare și de reconstrucție din Gaza, precum și personal pentru o forță de stabilizare. […]
17:50
Premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic, abordând problemele semnalate de angajați și identificând soluții pentru rezolvarea acestora. Șeful executivului le-a transmis că cererile de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat […]
16:50
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii afirmă că a aflat cu profundă îngrijorare despre arestarea fratelui său mai mic Andrew # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Regele Charles al III-lea al Marii Britanii afirmă că a aflat cu profundă îngrijorare despre arestarea fratelui său mai mic, fostul prinț Andrew, în urma dezvăluirilor despre legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Într-un comunicat, Charles a transmis că pentru Andrew urmează procesul complet, corect și adecvat […]
16:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – „Anul Constantin Brâncuși” a început oficial astăzi, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui nostru sculptor. Cu această ocazie, sunt organizate evenimente în țară și străinătate. La Târgu Jiu, de exemplu, oraș simbolic pentru opera artistului, se organizează tururi […]
16:40
Proiectul de buget pentru anul 2026 prevede atingerea unei ținte de deficit de 6,2% (Ilie Bolojan) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Proiectul de buget pentru anul 2026 prevede atingerea unei ținte de deficit de 6,2%, a declarat astăzi premierul Ilie Bolojan, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. El a subliniat că acest obiectiv este realizabil în condițiile […]
16:30
Președintele american Donald Trump prezidează prima reuniune a Consiliului pentru Pace, unde România are statut de observator # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Președintele american Donald Trump prezidează astăzi la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace, unde România are statut de observator și este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Trump a propus înființarea Consiliului în luna septembrie a anului trecut pentru oprirea războiului din Gaza. Ulterior, liderul american a precizat că […]
16:30
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Conceptul de „Europa cu două viteze” nu este nou, dar între 2025–2026 a revenit în centrul dezbaterilor politice europene. În contextul tensiunilor legate de extinderea Uniunii Europene (UE), al reformelor instituționale și al divergențelor economice persistente, această expresie a început să descrie o nouă etapă a integrării europene : una în […]
16:30
Luni, la TVR, urmărim o nouă ediție dedicată revenirii României în competiție Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision – Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora 21.00. Emisiunea va avea loc la doar o săptămână după anunțarea celor 12 finaliști, […]
13:40
Patru persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei, iar de la începutul sezonului au fost raportate 78 de decese. Datele Institutului Naţional de Sănătate Publică arată că medicii au diagnosticat săptămâna trecută 97.000 de infecţii respiratorii, printre care şi 4.500 de cazuri de gripă. Raportările arată că numărul bolnavilor este în scădere./astanimir/amirea (RADIO ROMÂNIA […]
13:40
Premierul Tusk: Polonia poate mina granița în 48 de ore după retragerea din Convenția de la Ottawa # Rador
Retragerea Poloniei din Convenția de la Ottawa înseamnă că țara va putea amplasa mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în termen de 48 de ore, dacă va apărea o amenințare, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, cu puțin timp înainte ca retragerea să devină efectivă. În timp ce majoritatea vecinilor europeni ai Rusiei, cu […]
13:20
Raport ONU: Forțele israeliene și Hamas au comis încălcări grave ale dreptului umanitar internațional în Gaza # Rador
Forțele israeliene, Hamas și alte grupuri armate palestiniene au comis deopotrivă încălcări grave ale dreptului internațional umanitar în Gaza și au săvârșit crime atroce, se arată într-un raport al ONU publicat joi. Atacurile israeliene intensificate și transferul forțat al palestinienilor par să fi avut ca scop o schimbare demografică permanentă în Gaza, „ridicând îngrijorări privind […]
12:50
Președintele Volodimir Zelenski a atras atenţia asupra lipsei unor mecanisme eficiente care să garanteze că dictatorul rus, Vladimir Putin, nu va recurge, în viitor, la o nouă agresiune împotriva Ucrainei. „Astăzi, nimeni nu ne poate face – cu tot respectul față de puternicul președinte american și față de America în ansamblu – o promisiune cu […]
12:40
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, într-un caz de înşelătorie prin închirierea fictivă a mai multor apartamente din Capitală # Rador
Au fost percheziţii în această dimineaţă în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. În perioada octombrie 2025 – februarie 2026, două persoane ar fi oferit spre închiriere, în mod nereal, mai multe apartamente din Capitală, la preţuri sub nivelul pieţei. Persoanele vătămate erau contactate prin aplicaţii de mesagerie, li se solicita plata unei luni de chirie […]
12:40
„Brâncuși este unul din cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor.“ (Jean Cassou) „Brâncuși a fost acela care a dat epocii noastre conștiința formei pure.“ (Henry Moore) Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, promulgată la data de 24 iulie 2025 de Președintele României, Nicușor […]
Ieri
11:50
Pakistan – Victime în urma prăbușirii unei clădiri rezidențiale în Karachi, din cauza exploziei unei butelii # Rador
Cel puțin 13 persoane, inclusiv femei și copii, au fost ucise joi, după ce o clădire rezidențială s-a prăbușit din cauza exploziei unei butelii de gaz în orașul portuar Karachi, în sudul țării, a anunțat Poliția. Butelia a explodat la primul etaj al complexului cu mai multe etaje din Soldier Bazaar, un cartier rezidențial din […]
11:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
11:40
Kievul cere anchetă internă la CIO, după ce o rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la JO 2026 # Rador
Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev solicită Comitetului Internațional Olimpic (CIO) să efectueze o anchetă internă pentru a stabili cine a permis unei sportive ruse să poarte pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoneii de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Anterior, Associated Press (AP) a relatat că, la deschiderea JO 2026, pancarte cu inscripția […]
11:10
Peste 170 de localități din 23 de județe și Capitala au fost afectate de viscolul și ninsorile din ultimele două zile # Rador
Peste 170 de localități din 23 de județe și Capitala au fost afectate de viscolul și ninsorile din ultimele două zile. Centrul de comandă din Ministerul de Interne a publicat cel mai recent bilanț, din care reiese că au fost pe teren aproape 20.000 de angajați cu peste 10.000 de autospeciale. Ei au degajat mai […]
10:30
Prim-ministrul interimar Andrei Ghiurov şi miniştrii guvernului interimar au depus jurământul în Adunarea Naţională a Bulgariei, în prezenţa preşedintelui Iliana Iotova. Anterior, şeful statului a semnat decretele pentru numirea guvernului interimar şi pentru stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate pe 19 aprilie, informează Serviciul de presă al preşedintelui bulgar. După depunerea jurământului de către membrii cabinetului […]
10:10
Preşedintele Volodimir Zelenski susţine că americanii și rușii discută un nou document între NATO și Rusia, care ar putea viza aderarea Ucrainei la Alianță. „Știu că americanii și, poate, unii europeni, discută un nou document cu Rusia – între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel de document, vor putea discuta orice” – a […]
09:50
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat, joi, la închisoare pe viață pe fostul președinte Yoon Suk Yeol pentru conducerea unei insurecții în timpul tentativei sale eșuate de a pune țara sub lege marțială, în decembrie 2024./aspanily/denisse (REUTERS – 19 februarie)
09:50
Este risc însemnat de avalanșă de gradul 4 pe o scară de la 1 la 5 în toate masivele din Carpații Meridionali, la peste 1.800 de metri altitudine. Este vorba de Munții Bucegi, Făgăraș, Parâng, Șureanu și Ţarcul Godeanu. În zona crestelor, dar și pe văi s-au format depozite de zăpadă groasă care se pot […]
09:40
Opoziția a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului de externe Oana Țoiu, criticată pentru modul defectuos în care gestionează acest domeniu. Demersul a parține grupului Pace – Întâi România și este susținut de AUR. Dezbaterea și votul moțiunii vor avea loc luni, 23 februarie. Săptămâna trecută, Parlamentul a respins alte 3 moțiuni simple […]
09:30
Şeful Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, a raportat că, în ultimele 24 de ore, militarii ruși au bombardat 22 de localități. Potrivit unui comunicat remis joi dimineaţă, cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor. Armata rusă a lovit infrastructura critică și socială, precum și cartiere rezidențiale. Potrivit lui Prokudin, au fost avariate șapte […]
09:30
Studiu „The Lancet”: Peste 75.000 de morți în primele 15 luni ale ofensivei Israelului în Gaza # Rador
Un nou studiu publicat în revista medicală ”The Lancet” estimează că peste 75.000 de oameni au fost uciși în primele 15 luni ale ofensivei Israelului în Gaza. În timpul războiului din Gaza, Israelul a contestat în mod repetat bilanțul victimelor prezentat de Ministerul Sănătății, controlat de Hamas, însă noua cercetare indică faptul că cifra oficială […]
09:20
Ucraina marchează, joi, Ziua stemei de stat. Pe 19 februarie 1992, Rada Supremă de la Kiev a aprobat tridentul ca mica stemă a Ucrainei, considerându-l elementul principal al Marii Steme de stat a ţării. Concursul deschis pentru crearea proiectului marii steme a Ucrainei, conform hotărârii Radei Supreme, a fost anunțat la 24 iunie 1991, adică […]
