Polonia se pregăteşte să îşi mineze frontiera cu Rusia, după ieşirea din Convenţia de la Ottawa
Rador, 20 februarie 2026 13:20
Premierul polonez, Donald Tusk, a afirmat că Varșovia va putea în curând să mineze frontierele sale estice cu Rusia, după ce țara a ieşit oficial vineri din Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal. Joi, Tusk a prezentat Bluszcz, sau „Iedera” – un sistem hibrid de instalare de mine, proiectat pentru discreție și […]
• • •
Acum 10 minute
13:50
Muncitorii din construcții din Barcelona au finalizat cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia, odată cu instalarea unei cruci masive din ceramică în vârf. Operațiunea delicată la celebra capodoperă arhitecturală neterminată fusese programată pentru săptămâna trecută, dar a fost amânată din cauza vânturilor puternice. Biserica, proiectată de renumitul arhitect modernist Antoni Gaudí, a devenit […]
13:50
În anul 2026 se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, artist român de referință și unul dintre fondatorii sculpturii moderne la nivel mondial. În acest context, AGERPRES se alătură acestei aniversări istorice prin lansarea proiectului editorial special: Anul Brâncuși. Vă invităm să utilizați resursele noastre jurnalistice și multimedia premium pentru a […]
Acum 30 minute
13:40
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că există un acord pentru organizarea următoarei runde de negocieri de pace între Ucraina, Statele Unite și Federația Rusă. Potrivit Suspilne, Sibiha a făcut declaraţia respectivă vineri, la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministra federală pentru afaceri europene și internaţionale a Austriei, Beate […]
13:30
În luna dragostei, Voltaj lansează videoclipul piesei „Electric”, single-ul care dă numele celui mai recent album, iar vibe-ul este exact cum te-ai aștepta: energie pură, culoare, dans și multă emoție. Regizat de Dan Petcan, clipul arată ca o explozie de stare bună – cadre intense, chimie și acel feeling care te face să zâmbești fără să-ți […]
Acum o oră
13:20
O parte însemnată din sud-estul României va intra sub un Cod galben de vreme rea. Vor fi intensificări ale vântului, precipitaţii însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, gheţuş şi polei. Astfel, conform acestei avertizări, din această după-amiază şi până mâine seară, vântul va bate cu putere, la început în sudul Moldovei, Muntenia şi la munte, apoi şi […]
13:20
Premierul polonez, Donald Tusk, a afirmat că Varșovia va putea în curând să mineze frontierele sale estice cu Rusia, după ce țara a ieşit oficial vineri din Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal. Joi, Tusk a prezentat Bluszcz, sau „Iedera” – un sistem hibrid de instalare de mine, proiectat pentru discreție și […]
13:10
Introducere Duelul este un conflict armat, organizat și reglementat între două persoane pentru apărarea onoarei, adesea asociat cu epoca modernă timpurie și cu Europa secolelor XVI–XIX. Mai puțin cunoscut este însă faptul că practica a căpătat o importanță considerabilă și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în special în primele decenii ale formării Republicii. Duelul, […]
Acum 2 ore
12:30
La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din Kiev dedicate acestui moment, dar și realitatea dură a conflictului armat din zona frontului de est, din Donbas. Începând de sâmbătă, 21 februarie, echipa TVR, formată din Alex Costache – jurnalist, […]
Acum 4 ore
11:40
Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că noul program cu FMI va consolida credibilitatea externă a țării, fără a implica un nou pachet financiar, transmite IPN. În contextul acuzațiilor venite din partea opoziției, potrivit cărora premierul nu […]
11:20
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de joi spre vineri, armata rusă a atacat teritoriul ucrainean cu drone și o rachetă balistică. Deşi cele mai multe mijloace de atac aerian au fost doborâte, în câteva locuri, au fost consemnate lovituri. „În noaptea de 20 februarie, inamicul a lansat o rachetă balistică Iskander-M […]
11:00
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, a acordat primul său interviu televizat de la preluarea mandatului postului BTV. Şeful statului a subliniat că are rezerve faţă de anumiţi miniştri din noul guvern interimar, pe care le-a comunicat premierului Andrei Ghiurov: „Nu pot să dau nume. Pe unii dintre miniştri îi cunosc bine, pe alţii nu îi cunosc […]
10:40
Donald Trump a anunțat că SUA vor contribui cu 10 miliarde de dolari la eforturile de refacere a Fâşiei Gaza # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a condus ieri prima reuniune a Consiliului pentru Pace, un organism creat special pentru a opri războiul din Gaza şi a începe reconstrucţia regiunii. În discursul său, liderul american a anunţat că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la eforturile de refacere a Fâşiei Gaza, fără a preciza […]
10:30
La Paris a început Anul Brâncuși cu vernisarea unei expoziții de fotografie artistică a ansamblului de la Târgu Jiu la Ambasada României în Franța. Exponatele sunt plasate afară, pe zidurile ambasadei, unde pot fi admirate de trecători până în toamnă. Corespondenta RRA, Daniela Coman, a vorbit cu autorul expoziției dedicate celor 150 de ani de […]
10:00
Guvernul va aproba într-o săptămână-două creșterea salariului minim pe economie convenită de coaliția de guvernământ # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul va aproba într-o săptămână-două creșterea salariului minim pe economie convenită de coaliția de guvernământ, estimează ministrul Muncii. Actul normativ a trecut în primă lectură în ședința de ieri a executivului, a precizat Florin Manole. Florin Manole: Creșterea salariului minim pe economie trebuie să fie aprobată și va fi aprobată la […]
Acum 6 ore
09:30
Ucraina primește mai mult ajutor militar decât la începutul războiului, dar livrările întârzie (Ihor Jovkva) # Rador
Şeful adjunct al Biroului Președintelui de la Kiev, Ihor Jovkva, a declarat că Ucraina primește mult mai mult ajutor militar decât la începutul invaziei, însă principala problemă rămâne întârzierea livrărilor pachetelor de apărare anunțate de parteneri. „Dacă ar fi fost furnizate la timp și în cantitate suficientă, probabil că rachetele balistice (ruseşti, n.r.) nu ar […]
09:30
Forţele Navale Bulgare pregătesc o operaţiune de căutare a navei de pescuit dispărute în Marea Neagră # Rador
Continuă acţiunile de căutare a navei de pescuit dispărute în apele bulgare ale Mării Negre, între Sozopol şi Primorsko. Semnalul vasului a fost pierdut de radare miercuri, înainte de prânz. Forţele Navale Bulgare vor efectua o operaţiune de cercetare subacvatică a presupusului loc al scufundării navei de pescuit a căpitanului Hristo Spasov, în apropiere de […]
09:10
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intensifică acțiunile de control în spitalele și clinicile din țară după activarea standardului „zero toleranță la fraudă”. Instituția verifică furnizorii publici și privați pentru a opri decontările fictive și deturnarea fondurilor destinate pacienților. Anul trecut au fost controlate 610 unităţi sanitare, iar peste 109 milioane de lei au fost […]
09:10
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit cu încă un an starea de urgență, prin care s-au impus sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit unui document publicat în Registrul Federal al SUA. Această stare de urgență prelungește o serie de sancțiuni impuse prin ordine executive ale președinților SUA în 2014, 2018 și 2022, relatează Interfax. Starea de urgență […]
09:00
Realizator: Ciprian Sasu – După ce a schimbat sistemul de pensionare a magistrațiilor, Guvernul intenționează să modifice și pensiile militare de stat. Ordonanţa de urgență privind reforma administrației publice, pe care o promovează executivul, prevede majorarea etapizată a vârstei de pensionare pentru personalul din armată, Ministerul de Interne și serviciile speciale. Reporter: Cătălin Purcaru – […]
08:50
Operatorii de salubritate din capitală au fost amendați pentru modul în care au gestionat deszăpezirea # Rador
Operatorii de salubritate din capitală au fost amendați pentru modul în care au gestionat deszăpezirea acum două zile în timpul episodului sever de ninsoare. Reprezentanții municipalității au precizat că primarul general Ciprian Ciucu a cerut poliției locale să facă controale încă de la debutul fenomenelor meteo, iar în prima fază oamenii legii au dat atenționări. […]
08:40
Premierul Japoniei avertizează cu privire la intensificarea „coerciției” chineze și promite să revizuiască strategia de apărare # Rador
Premierul nipon, Sanae Takaichi, a avertizat cu privire la intensificarea „coerciției” chineze și a promis să revizuiască strategia de apărare, să relaxeze restricțiile privind exporturile militare și să consolideze lanțurile de aprovizionare critice. Mandatul de patru luni al doamnei Takaichi a fost marcat de o dispută diplomatică cu China, după ce ea a declarat că […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Uniunea Europeană *„Reality Check – Informaţia în era inteligenţei artificiale şi a reţelelor sociale”, dezbatere organizată de Biroul Parlamentului European în România; participă europarlamentarii Nicolae Ştefănuţă şi Vasile Dîncu, decanul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA, Alina Bârgăoanu, şi preşedintele asociaţiei Funky Citizens, Elena Calistru – ora 10:00, la […]
08:00
Iranul ameninţă din nou bazele americane din Orientul Mijlociu după ce preşedintele Trump a dat un ultimatum Teheranului # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Iranul amenință din nou militarii și bazele americane din Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a dat Teheranului un termen de 10 zile ca să ajungă la un acord. Carmen Gavrilă explică. Reporter: Iranul a transmis secretarului general al ONU că va răspunde decisiv și proporțional la orice agresiune militară, […]
Acum 8 ore
07:50
Realizator: Ciprian Sasu – România a participat la Consiliul pentru Pace cu statut de observator, fiind reprezentată la Washington de președintele Nicuşor Dan. Într-o conferință de presă, șeful statului a vorbit despre importanța implicării în acest demers și a precizat că țara noastră poate oferi sprijin logistic în procesul de reconstrucție din Gaza. Are detalii […]
07:40
Realizator. Ciprian Sasu – Vremea se înrăutăţeşte din nou în acest sfârşit de săptămână. În toată ţara vor fi precipitaţii mixte, vânt puternic şi temperaturi scăzute. În plus, în sud-estul teritoriului se va depune un strat nou de zăpadă şi va fi viscol. Şi temperaturile vor fi scăzute, cu minime ce pot coborî până la […]
Acum 12 ore
05:20
„Cine face parte din Consiliul Păcii al lui Donald Trump?”, se întreabă în titlul unui articol ziarul britanic The Guardian. Mai jos însă, în același articol, vine și răspunsul: „Reprezentanți ai unor regimuri opresive au zburat la Washington pentru reuniunea inaugurală a organizației”. Așadar, ieri (19 februarie), Consiliul Păcii a fost inaugurat și, după cum […]
03:50
În opera lui Constantin Brâncuși, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta 150 de ani, fundamentele latine și romane ale sculpturii se îmbină cu modernismul european. Sculptorului român, considerat unul dintre cei mai importanți ai secolului XX și protagonistul unui parcurs artistic care, la vârsta de 28 de ani, l-a condus la Paris, […]
Acum 24 ore
22:10
Regele Charles a declarat că legea trebuie să își urmeze cursul, după ce fratele său a fost arestat # Rador
Regele Charles a declarat că legea trebuie să își urmeze cursul, după ce fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în funcție publică. Într-un comunicat, regele a afirmat că ancheta va avea sprijinul deplin al familiei regale. Poliția investighează acuzațiile potrivit cărora fostul prinț ar fi împărtășit documente confidențiale cu Epstein […]
20:30
Președintele Nicușor Dan a prezentat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace sprijinul pe care România îl poate oferi în Gaza # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Președintele Nicușor Dan a prezentat astăzi la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, sprijinul pe care România îl poate oferi reconstrucției Fâșiei Gaza. Nicușor Dan: Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum acționăm pentru aceasta? Și de […]
18:50
Cancelarul german, Friedrich Merz, pledează pentru introducerea obligativității folosirii numelului real pe internet # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Cancelarul german, Friedrich Merz, pledează pentru introducerea obligativității folosirii numelului real pe internet. Vorbind la o ședință a Uniunii Creștin-Democrate, Merz a spus că vrea să știe cine își exprimă opiniile pe internet. A subliniat că, așa cum oamenii politici își asumă […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Zeci de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au protestat astăzi în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de modul cum ar urma să fie restructurată compania și de posibilitatea pierderii unor drepturi, printre care și tichetele de masă. Liderii sindicali au avut o […]
18:30
Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care se referă la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Guvernul a adoptat astăzi ordonanța de urgență care se referă la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale prin care se instituie măsuri de protecție sporită pentru salariații ai căror angajatori intră în insolvență. Și tot în ședința de astăzi a fost […]
17:50
La Washington, președintele Donald Trump și-a început discursul de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – La Washington, președintele Donald Trump și-a început discursul de la prima reuniune a Consiliului său pentru Pace, unde se așteaptă să anunțe că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari eforturilor umanitare și de reconstrucție din Gaza, precum și personal pentru o forță de stabilizare. […]
17:50
Premierul Ilie Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a sindicatelor din sectorul energetic, abordând problemele semnalate de angajați și identificând soluții pentru rezolvarea acestora. Șeful executivului le-a transmis că cererile de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat […]
16:50
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii afirmă că a aflat cu profundă îngrijorare despre arestarea fratelui său mai mic Andrew # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Regele Charles al III-lea al Marii Britanii afirmă că a aflat cu profundă îngrijorare despre arestarea fratelui său mai mic, fostul prinț Andrew, în urma dezvăluirilor despre legăturile sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Într-un comunicat, Charles a transmis că pentru Andrew urmează procesul complet, corect și adecvat […]
16:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – „Anul Constantin Brâncuși” a început oficial astăzi, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui nostru sculptor. Cu această ocazie, sunt organizate evenimente în țară și străinătate. La Târgu Jiu, de exemplu, oraș simbolic pentru opera artistului, se organizează tururi […]
16:40
Proiectul de buget pentru anul 2026 prevede atingerea unei ținte de deficit de 6,2% (Ilie Bolojan) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (19 februarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Proiectul de buget pentru anul 2026 prevede atingerea unei ținte de deficit de 6,2%, a declarat astăzi premierul Ilie Bolojan, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. El a subliniat că acest obiectiv este realizabil în condițiile […]
16:30
Președintele american Donald Trump prezidează prima reuniune a Consiliului pentru Pace, unde România are statut de observator # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 februarie) – Președintele american Donald Trump prezidează astăzi la Washington prima reuniune a Consiliului pentru Pace, unde România are statut de observator și este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Trump a propus înființarea Consiliului în luna septembrie a anului trecut pentru oprirea războiului din Gaza. Ulterior, liderul american a precizat că […]
16:30
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Conceptul de „Europa cu două viteze” nu este nou, dar între 2025–2026 a revenit în centrul dezbaterilor politice europene. În contextul tensiunilor legate de extinderea Uniunii Europene (UE), al reformelor instituționale și al divergențelor economice persistente, această expresie a început să descrie o nouă etapă a integrării europene : una în […]
16:30
Luni, la TVR, urmărim o nouă ediție dedicată revenirii României în competiție Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision – Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora 21.00. Emisiunea va avea loc la doar o săptămână după anunțarea celor 12 finaliști, […]
Ieri
13:40
Patru persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei, iar de la începutul sezonului au fost raportate 78 de decese. Datele Institutului Naţional de Sănătate Publică arată că medicii au diagnosticat săptămâna trecută 97.000 de infecţii respiratorii, printre care şi 4.500 de cazuri de gripă. Raportările arată că numărul bolnavilor este în scădere./astanimir/amirea (RADIO ROMÂNIA […]
13:40
Premierul Tusk: Polonia poate mina granița în 48 de ore după retragerea din Convenția de la Ottawa # Rador
Retragerea Poloniei din Convenția de la Ottawa înseamnă că țara va putea amplasa mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în termen de 48 de ore, dacă va apărea o amenințare, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, cu puțin timp înainte ca retragerea să devină efectivă. În timp ce majoritatea vecinilor europeni ai Rusiei, cu […]
13:20
Raport ONU: Forțele israeliene și Hamas au comis încălcări grave ale dreptului umanitar internațional în Gaza # Rador
Forțele israeliene, Hamas și alte grupuri armate palestiniene au comis deopotrivă încălcări grave ale dreptului internațional umanitar în Gaza și au săvârșit crime atroce, se arată într-un raport al ONU publicat joi. Atacurile israeliene intensificate și transferul forțat al palestinienilor par să fi avut ca scop o schimbare demografică permanentă în Gaza, „ridicând îngrijorări privind […]
12:50
Președintele Volodimir Zelenski a atras atenţia asupra lipsei unor mecanisme eficiente care să garanteze că dictatorul rus, Vladimir Putin, nu va recurge, în viitor, la o nouă agresiune împotriva Ucrainei. „Astăzi, nimeni nu ne poate face – cu tot respectul față de puternicul președinte american și față de America în ansamblu – o promisiune cu […]
12:40
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, într-un caz de înşelătorie prin închirierea fictivă a mai multor apartamente din Capitală # Rador
Au fost percheziţii în această dimineaţă în Bucureşti şi în judeţul Teleorman. În perioada octombrie 2025 – februarie 2026, două persoane ar fi oferit spre închiriere, în mod nereal, mai multe apartamente din Capitală, la preţuri sub nivelul pieţei. Persoanele vătămate erau contactate prin aplicaţii de mesagerie, li se solicita plata unei luni de chirie […]
12:40
„Brâncuși este unul din cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor.“ (Jean Cassou) „Brâncuși a fost acela care a dat epocii noastre conștiința formei pure.“ (Henry Moore) Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, promulgată la data de 24 iulie 2025 de Președintele României, Nicușor […]
11:50
Pakistan – Victime în urma prăbușirii unei clădiri rezidențiale în Karachi, din cauza exploziei unei butelii # Rador
Cel puțin 13 persoane, inclusiv femei și copii, au fost ucise joi, după ce o clădire rezidențială s-a prăbușit din cauza exploziei unei butelii de gaz în orașul portuar Karachi, în sudul țării, a anunțat Poliția. Butelia a explodat la primul etaj al complexului cu mai multe etaje din Soldier Bazaar, un cartier rezidențial din […]
11:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
11:40
Kievul cere anchetă internă la CIO, după ce o rusoaică a purtat pancarta Ucrainei la JO 2026 # Rador
Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev solicită Comitetului Internațional Olimpic (CIO) să efectueze o anchetă internă pentru a stabili cine a permis unei sportive ruse să poarte pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoneii de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Anterior, Associated Press (AP) a relatat că, la deschiderea JO 2026, pancarte cu inscripția […]
11:10
Peste 170 de localități din 23 de județe și Capitala au fost afectate de viscolul și ninsorile din ultimele două zile # Rador
Peste 170 de localități din 23 de județe și Capitala au fost afectate de viscolul și ninsorile din ultimele două zile. Centrul de comandă din Ministerul de Interne a publicat cel mai recent bilanț, din care reiese că au fost pe teren aproape 20.000 de angajați cu peste 10.000 de autospeciale. Ei au degajat mai […]
