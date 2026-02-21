Alvaro Arbeloa, la șase puncte de un record din 2005! » Își egalează predecesorul cu o victorie contra Osasunei
Gazeta Sporturilor, 21 februarie 2026 10:50
Alvaro Arbeloa (43 de ani) împlinește 40 de zile de când a fost instalat antrenor la Real Madrid astăzi, când los blancos joacă la Pamplona pentru a-și apăra poziția în fruntea La Liga. O victorie cu Osasuna, în etapa a 25-a, i-ar aduce noului tehnician spaniol egalarea seriei de succese ale lui Xabi Alonso la debutul pe banca tehnică a echipei de pe „Bernabeu”. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
11:30
Dinamo, sfătuită să ia un jucător din Superliga: „De mare clasă. Kopic i-ar da direcție” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare mijlocaș Basarab Panduru l-ar vedea pe Zoran Mitrov, extrema dreapta de la FC Botoșani, la Dinamo, unde consideră că jucătorul de 24 de ani ar putea să crească sub comanda lui Zeljko Kopic.Panduru a rămas impresionat de assist-ul lui Mitrov pentru Ongenda, la eșecul cu U Cluj, scor 1-3. Extrema dreapta a intrat în centru, apoi a pasat „din gleznă”, cu exteriorul piciorului drept, și a luat prin surprindere toată apărarea adversă. ...
Acum 15 minute
11:20
Mosonmagyarovari - Minaur Baia Mare, calificarea în „sferturi” se joacă în Ungaria # Gazeta Sporturilor
Mosonmagyarovari - Minaur Baia Mare, meci din runda a 6-a, ultima, a grupelor din EHF European League Women, se dispută astăzi, de la ora 17:00, în arena din Mosonmagyarovar (capacitate 1.100 locuri), Ungaria. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 3 și Prima Sport 4.Arbitrii întâlnirii sunt olandezii Ruud Geraets și Paul Geraets, iar delegat EHF va fi Ana Diez-Fernandez (Spania). ...
Acum o oră
11:00
CSM București joacă astăzi în sala Polivalentă împotriva formației daneze Ikast, în ultima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor. Meciul începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport și Prima Sport 3.CSM București are nevoie de victorie cu Ikast pentru a rămâne cel puțin pe locul 3 în grupă.LIVE 19:00 » CSM București - IkastUn prim „7” posibil pentru CSM București: Moreschi, Friis, Jaukovic, Omoregie, Maslova, Ostergaard, Brnovic. ...
10:50
Lecce - Inter are loc diseară, de la ora 19:00, în etapa 26 din Serie A. Meciul echipei lui Cristi Chivu va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Inter vine după un eșec surprinzător în play-off-ul pentru optimile Champions League, 1-3 în Norvegia cu Bodo/Glimt. În campionat, însă, echipa lui Chivu traversează o formă excelentă, cu 6 victorii la rând, ultimul succes venind chiar în fața rivalei Juventus, 3-2. ...
10:50
Alvaro Arbeloa, la șase puncte de un record din 2005! » Își egalează predecesorul cu o victorie contra Osasunei # Gazeta Sporturilor
Alvaro Arbeloa (43 de ani) împlinește 40 de zile de când a fost instalat antrenor la Real Madrid astăzi, când los blancos joacă la Pamplona pentru a-și apăra poziția în fruntea La Liga. O victorie cu Osasuna, în etapa a 25-a, i-ar aduce noului tehnician spaniol egalarea seriei de succese ale lui Xabi Alonso la debutul pe banca tehnică a echipei de pe „Bernabeu”. ...
Acum 2 ore
10:30
lia Malinin și alte vedete ale patinajului artistic revin pe gheața de la Jocurile Olimpice pentru spectacolul de gală # Gazeta Sporturilor
Medaliații concursului de patinaj artistic și alți invitați, printre care și Ilia Malinin (20 de ani), vor reveni pe gheața din Milano Arena pentru gala laureaților, un spectacol în care protagoniștii vor oferi, începând cu ora 21:00, programe create pentru show.Patinajul artistic se desparte de Jocurile Olimpice cu un show la care vor participa protagoniștii acestei ediții. ...
10:30
Lovitură de proporții în fotbalul internațional! Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Zinedine Zidane este marele favorit pentru a deveni noul selecționer al naționalei Franței după încheierea Campionatul Mondial de Fotbal 2026.Actualul selecționer, Didier Deschamps, își va încheia mandatul la finalul lunii iulie, iar „Zizou” ar urma să preia „cocoșii galici” pentru următorul ciclu competițional. ...
10:20
Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la Rapid, a transmis un mesaj în dimineața derby-ului cu Dinamo, pe rețelele de socializare.Rapid - Dinamo are loc de la ora 20:30, pe Arena Națională. ...
10:20
Cele mai frumoase 15 sportive de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Italiencele și americancele domină topul # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de Iarna 2026, găzduite de Milano și Cortina d’Ampezzo, nu înseamnă doar recorduri și medalii, ci și un interes uriaș în jurul sportivelor care au devenit adevărate vedete globale.În era digitală, olimpicele nu mai sunt percepute exclusiv prin prisma performanțelor. Multe dintre ele au comunități impresionante pe rețelele sociale, apar în campanii internaționale și atrag un public nou către sporturile de iarnă. ...
10:00
CFR Cluj - Petrolul » Trupa lui Pancu dă peste un adversar incomod în drumul spre play-off. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Petrolul se înfruntă de la ora 18:00 într-un meci care poate avea implicații importante în lupta la play-off. Duelul din Gruia va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1. CFR Cluj, formația momentului în Superligă, vrea să-și continue seria bună și să obțină o nouă victorie, a noua la rând, și să-și consolideze poziția între primele 6. ...
10:00
Cea mai ghinionistă sportivă de la Jocurile Olimpice de Iarnă? » A ratat la limită 3 medalii de aur: „Dureros” # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea Ragne Wiklund (25 de ani) se întoarce în Norvegia de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina cu 3 medalii, însă niciuna de aur, deși cu puțin noroc ar fi putut să câștige primul loc la toate probele.Wiklund a concurat la probele de 1500, 3000 și 5000 de metri, obținând medalia de argint la primele două și medalia de bronz la ultima probă. ...
09:50
Real Madrid, susținere totală pentru Vinicius: „Vom părăsi terenul dacă o va cere” # Gazeta Sporturilor
Clubul Real Madrid și-a exprimat sprijinul necondiționat pentru Vinicius Junior, declarând categoric că echipa va părăsi terenul în orice meci, dacă starul brazilian consideră necesar acest lucru.Reacția vine la nici o săptămână de la incidentul de rasism dintre Vinicius și Gianluca Prestianni, jucătorul lui Benfica, care a umbrit victoria cu 1-0 obținută de Real Madrid în manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor. ...
Acum 4 ore
09:30
Ioan Vermeșan (19 ani), atacantul de la Verona, a debutat în Serie A. Internaționalul român de tineret a intrat pe finalul partidei cu Sassuolo, scor 0-3.După ce în septembrie a jucat primul meci la seniori pentru veronezi în Cupa Italiei, Vermeșan a debutat și în Serie A. A intrat în minutul 82 al partidei cu Sassuolo, când Verona era deja condusă cu 3 goluri. ...
09:30
Decizia luată de Inter după scandalul cu Alessandro Bastoni » Echipa lui Chivu nu vrea să stea la discuții # Gazeta Sporturilor
Alessandro Bastoni (26 de ani) a fost susținut 100% de Inter în tot scandalul provocat în derby-ul cu Juventus, câștigat de nerazzurri cu 3-2. Liderul din Serie A intenționează să-l cheme la negocieri pentru a-i prelungi contractul scadent în 2028 și nu va accepta să trateze în vară un eventual transfer al internaționalului italian.Protagonistul celui mai mare scandal din acest sezon în fotbalul peninsular revine în centrul atenției. ...
09:00
Rapid - Dinamo, derby incandescent pe Arena Națională » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo, derby-ul rundei #28 din Superligă, se va disputa astăzi, de la ora 20:30. Duelul de pe cel mai mare stadion al țării va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.Au trecut aproape opt decenii de la primul episod al duelului dintre Rapid și Dinamo, consumat pe 9 septembrie 1948. ...
08:50
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central de la U Cluj, l-a impresionat pe Basarab Panduru, care îl vede pe jucătorul crescut de Milan la naționala României.Coubiș a fost împrumutat în ianuarie de U Cluj, de la Sampdoria, până la finalul sezonului. A jucat 4 meciuri în Superliga și unul în Cupa României, acestea fiind primele lui partide la seniori.Cu Botoșani, la victoria cu 3-1, Coubiș a reușit un assist pentru Lukic. ...
08:20
La 8 ani și jumătate de la ultimul meci pentru națională, Gabriel Torje (36 de ani) a numit motivul pentru care consideră nu a mai fost convocat la lot.Fostul mijlocaș dreapta a jucat 57 de partide pentru România, ultima pe 14 noiembrie 2017. Bifa atunci 27 de minute cu Olanda, într-un amical pierdut cu 0-3. Selecționer la ultimul meci al lui Torje sub tricolor era Cosmin Contra, care preluase naționala de două luni. Înaintea lui fusese pe bancă Christoph Daum. ...
07:50
Ilie Dumitrescu a pus la punct un jucător din Liga 1: „La antrenamente ce face?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu l-a criticat pa Zoran Mitrovn (24 de ani), după discursul prăpăstios al mijlocașului lateral de la FC Botoșani, ca urmare a eșecului cu U Cluj, scor 1-3.Internaționalul U21 a răbufnit după eșec, spunând că unii jucători de la Botoșani au „intrat pe vârfuri”, crezându-se deja în play-off. ...
Acum 6 ore
07:30
Fostul internațional Basarab Panduru e surprins de perioada pe care o traversează FC Botoșani, echipă care a încheiat 2025 pe podium.Moldovenii au pierdut cu U Cluj, scor 1-3. În ultimele 10 etape, Botoșani a câștigat un singur meci, cu Metaloglobus, scor 3-0, pe 8 februarie. Echipa lui Leo Grozavu a fost apoi învinsă de UTA și U, două rivale directe în lupta pentru play-off. ...
Acum 12 ore
01:00
Echipa SUA s-a impus clar, 6-2 contra Slovaciei, și e din nou în finala olimpică, după o pauză de 16 ani! # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a SUA s-a impus cu 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) în fața Slovaciei, medaliata cu bronz de la ediția precedentă, și s-a calificat în ultimul act al turneului olimpic de la Milano. Americanii au două titluri olimpice în palmares, în 1960 și 1980, și vor înfrunta Canada pentru medalia de aur, adversarii având 9 triumfuri în palmares, cel mai recent în 2014. ...
00:30
Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru partida cu Metaloglobus de luni? Cu un singur mijlocaș defensiv și 3 schimbări față de meciul pierdut cu Universitatea Craiova, 0-1.FCSB mai are de jucat 3 etape din sezonul regular și încă speră să prindă play-off-ul, deși se clasa pe locul 10 înainte de runda a 28-a, care se va încheia luni, cu duelul dintre campioana en-titre și ultima clasată Metaloglobus. ...
00:00
Alicia Gogîrlă, prestație remarcabilă în surpriza optimilor de finală din Cupa României la handbal # Gazeta Sporturilor
SCM Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal. A învins-o pe CSM Slatina, după aruncările de departajare, scor 32-30 (28-28).SCM Craiova e departe de obiectiv în campionat, lucru care a dus și la înlocuirea antrenorului Ovidiu Mihăilă. La primul meci al lui Costică Buceschi, craiovencele au depășit așteptările. ...
20 februarie 2026
23:00
Marius Șumudică, al 8-lea meci consecutiv fără succes » Șase goluri și un final nebun în duelul cu Brendan Rodgers # Gazeta Sporturilor
Al Akhdoud - Al Qadsiah 1-3, în etapa a 23-a din campionatul Arabiei Saudite. Formația pregătită de Marius Șumudică, cu o brigadă 100% românească la „centru”, nu a reușit să țină pasul decât o repriză cu echipa lui Brendan Rodgers, într-un duel dezechilibrat și din punct de vedere al valorii loturilor. ...
23:00
Leo Grozavu a aruncat prosopul în privința TOP 6: „Play-out-ul va fi foarte greu” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat eșecul cu U Cluj, 1-3, în urma căruia moldovenii au rămas la 42 de puncte, imediat sub zona play-off-ului.FC Botoșani a fost multă vreme între primele clasate, iar calificarea în play-off părea doar o chestiune de „când”, nu de „dacă”.Rezultatele din ultimele luni au ciobit serios visul de play-off. ...
22:40
Alexandru Chipciu (36 de ani) și Jovo Lukic (27) au comentat victoria obținută de U Cluj la Botoșani, 3-1, succes în urma căruia ardelenii sunt ca și calificați în play-off.Victorioasă la Botoșani, echipa lui Cristiano Bergodi, suspendat și astăzi, a ajuns la 48 de puncte, doar unul sub Rapid, 5 sub liderul Universitatea Craiova. ...
22:40
Fostul internațional spaniol Gaizka Mendieta, acum retras din activitate, a dezvăluit că nu Real Madrid este clubul favorit al lui Rodri (Manchester City).De luni de zile se discută despre interesul lui Real Madrid pentru Rodri (29 de ani). ...
Acum 24 ore
22:30
Au mai rămas 34 de zile până la Turcia - România » Ce șanse au „tricolorii”: avem palmares pozitiv și victorie în ultimul meci direct # Gazeta Sporturilor
Cu 34 de zile înaintea semifinalei barajului pentru Campionatul Mondial, dintre Turcia și România, prin toată incertitudinea legată de selecționerul care îi va pregăti pe „tricolori” pentru duelul de la Istanbul, GSP propune o analiză detaliată a naționalei „Semilunei”: de la istoricul confruntărilor directe cu reprezentativa noastră și parcursul turcilor la Campionatele Mondiale, până la starurile aflate la dispoziția lui Vincenzo Montella și filosofia de joc a ...
22:30
S-au retras din lupta pentru play-off! Zoran Mitrov: „Să nu uităm de Sepsi anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Zoran Mitrov (24 de ani), unul dintre principalii oameni de gol de la FC Botoșani, a avut un discurs cât se poate de dur după ce moldovenii au pierdut pe teren propriu în fața celor de U Cluj, scor 1-3.După ce mult timp FC Botoșani s-a situat în partea de sus a clasamentului, chiar pe primul loc, moldovenii au acum o serie de rezultate proaste care i-a scos din play-off. ...
22:30
Valeriu Iftime s-a resemnat după meciul cu U Cluj: „Miron...a băut două sticle de whiskey, așa a jucat” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, a intrat în direct imediat după finalul meciului dintre echipa sa și Universitatea Cluj, terminat cu scorul de 1-3. În octombrie, conducătorul clubului moldovean declara că își dorește titlul de campion în Superliga. La aproximativ patru luni distanță, Iftime s-a resemnat și a vorbit despre dezamăgirea provocată de eșec, greșelile din apărare și șansele tot mai mici la play-off. ...
22:10
Vedeta din tenisul feminin își anunță revenirea într-un mod inedit: „Ascundeți-vă soții, ascundeți-vă soțiile!” # Gazeta Sporturilor
Tenismena Eva Lys (24 de ani, 59 WTA) a început recuperarea și a făcut anunțul într-un stil comic.Eva Lys a jucat ultimul meci pe 20 ianuarie 2026, învinsă în primul tur de la Australian Open de Sorana Cîrstea, scor 6-3, 4-6, 3-6. Nemțoaica a suferit o accidentare la genunchi și abia joi a revenit pe terenul de tenis, pentru un scurt antrenamente. FOTO. ...
22:10
Lindsey Vonn (41 de ani) a suferit astăzi o nouă intervenție chirurgicală, ca urmare a accidentării grave suferite duminică, pe 8 februarie, în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă. Schioarea americană a stat „puțin peste 6 ore” în operație și va mai avea de așteptat înainte de externare. O căzătură violentă a făcut ca Jocurile Olimpice să se încheie abrupt și dureros pentru legendara Lindsey Vonn. ...
22:00
Afacere între șeici! » PSG oferă 200 de milioane pentru vedeta lui Manchester City! # Gazeta Sporturilor
PSG îl vrea pe Erling Haaland (Manchester City) pentru a-l înlocui la vară pe Ousmane Dembele, aflat în conflict cu Luis Enrique și pe picior de plecare.Se pune la cale un nou transfer istoric, ca dimensiuni, comparabil cu al lui Neymar, pe care PSG l-a luat de la Barcelona în schimbul a 222 de milioane de milioane de euro. Și de data aceasta, tot PSG este clubul dispus să cheltuiască în stil mare. Diferența? Acum va fi o afacere între șeici. ...
21:20
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, este încrezător că atacantul Alexander Isak (26), cel mai scump transfer din istoria clubului, va fi din nou apt de joc cel târziu în finalul lunii martie.Fotbalistul suedez a suferit o accidentare gravă, fractură de peroneu, în timpul meciului cu Tottenham din 20 decembrie. La fix două luni după acel moment, antrenorul Arne Slot a dezvăluit când ar trebui ca Isak să fie apt de joc. ...
21:20
Pep Guardiola crede că educația poate rezolva problema rasismului în fotbal: „Plătiți mai bine profesorii!” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Newcastle, programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 22:00.În conferința de presă, Pep Guardiola a vorbit despre șansele la titlu ale „cetățenilor”, dar a abordat și subiectul rasismului, în condițiile în care meciul Benfica - Real Madrid, scor 0-1, a fost întrerupt timp de 10 minute după ce Vincius l-a acuzat pe jucătorul portughezilor, Gianluca ...
21:20
Cu ce sumă răsplătește Spania aurul olimpic cucerit după o pauză de 54 de ani » Mai puțin decât acordă România # Gazeta Sporturilor
Oriol Cardona Coll (31 de ani), campionul olimpic la schi alpinism în proba de sprint la Milano Cortina, și-a asigurat un premiu în bani de 94.000 de euro, sumă convenită între Consiliul Superior al Sportului și Comitetul Olimpic Spaniol.54 de ani a așteptat Spania înainte să obțină o a doua medalie olimpică de aur din istorie la o ediție de iarnă a Jocurilor. ...
21:00
Team Canada, în finala JO! Hocheiștii nord-americani au întors scorul în ultima repriză # Gazeta Sporturilor
Canada s-a calificat în finala pentru medalia de aur din cadrul turneului olimpic de la Milano-Cortina 2026, învingând, cu 3-2 (0–1, 1–1, 2–0) reprezentativa Finlandei, sub ochii celor aproape 12.000 de spectatori prezenți în Santagiulia Ice Hockey Arena. Canada are în palmares 9 titluri olimpice, iar Finlanda era deținătoarea titlului de la ediția Beijing 2022. ...
21:00
Valentin Mihăilă continuă forma excelentă din Turcia. Internaționalul român a deschis scorul pentru Caykur Rizespor în duelul de pe teren propriu cu Kocaelispor, din etapa a 23-a a Superligii Turciei, meci câștigat cu 2-0.Pentru Mihăilă este al treilea gol în mai puțin de o lună, după reușitele din 25 ianuarie, cu Alanyaspor, și 31 ianuarie, cu Istanbul Basaksehir. Totodată, românul a ajuns la patru goluri în actuala stagiune de campionat.FOTO. ...
21:00
Kylian Mbappe nu mai are nevoie de șofer! » Golgheterul francez și-a făcut planuri mari la Madrid # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe a intrat în clubul conducătorilor auto. La 27 de ani, atacantul lui Real Madrid a obținut carnetul de șofer, după ce a făcut școala și a promovat examenul în Alcorcon. municipiu de circa 176.000 de locuitori situat la 16 km de capitala Spaniei.Posesorul unui garaj plin cu mașini luxoase, Mbappe a decis că nu trebuie să mai depindă de cineva pentru a se deplasa când și cum vrea. ...
20:40
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imaginidin interior # Gazeta Sporturilor
Sala Polivalentă din Tulcea este aproape de inaugurare, iar Federația Română de Volei și Federația Română de Baschet deja au făcut o vizită în zonă pentru a discuta cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean, detalii legate de organizarea unor evenimente sportive.Conform comunicatului oficial, este așteptată la discuții și Federația Română de Handbal, care ar vrea să organizeze și ea evenimente în noua sală ultramodernă de peste 4.670 de locuri. ...
20:20
Accidentarea lui Lautaro Martinez nu-l sperie pe Chivu » Ce statistici are Inter în lipsa căpitanului nerazzurro # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani) va absenta cel puțin o lună după accidentarea suferită în meciul cu Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League. Căpitanul lui Inter este o pierdere pentru Cristi Chivu, dar nerazzurrii s-au descurcat foarte bine fără atacantul argentinian. Ultimul eșec fără Lautaro a fost în martie 2019!Inter nu a pierdut doar prima manșă a barajului pentru optimile de finală din Liga Campionilor, ci și pe golgheterul acestui sezon din Serie A. ...
20:20
Pasatorul #1 al Superligii e sigur: „Da, se trage pentru echipele mari! Nu ne vor în play-off” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (32 de ani), pasatorul numărul 1 al Superligii, cu 11 assisturi în acest sezon, este convins că arbitrajele sunt menite să favorizeze intrarea granzilor în play-off. Mijlocașul celor de la UTA i-a și răspuns lui Gigi Becali, după afirmațiile acestuia în perspectiva meciului direct.Astăzi, UTA a condus cu 2-0 la Galați, dar a plecat de pe terenul Oțelului cu un singur punct, fiind egalată. ...
20:00
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a comentat la finalul remizei cu UTA Arad, scor 2-2, în etapa #28 din Superliga.Laszlo Balint s-a arătat mulțumit de atitudinea echipei sale, care a revenit de la 2-0, și a transmis faptul că șansele Oțelului la play-off sunt foarte mici în acest moment. ...
20:00
A făcut calculele de play-off după rezultatul de azi: „Eu zic că așa vom fi acolo, sus” # Gazeta Sporturilor
Paul Iacob (29 de ani), fundaș central la Oțelul, a comentat remiza cu UTA, 2-2, în contextul cursei pentru locurile de play-off.Condusă acasă cu 0-2, Oțelul a avut forța să revină și să obțină un punct. Putea să se încheie rău, dar roș-alb-albaștrii au scăpat fără penalty împotriva lor spre finalul partidei, într-o fază în care a fost implicat chiar Paul Iacob. ...
19:50
Iacob și Roman s-au contrazis pe faza penalty-ului: „Nu l-am atins!” / „Eu nu știu să simulez!” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (32 de ani) și Paul Iacob (29), cei implicați în faza litigioasă din finalul meciului Oțelul - UTA 2-2, s-au contrazis pe seama contactului petrecut în careul gazdelor.Era minutul 83 la Galați. Roman a urmărit mingea în careul advers, a împins-o cu vârful, apoi a fost doborât de intervenția lui Paul Iacob, aruncat în alunecare. ...
19:40
Iacob și Roman s-au contrazis pe faza penalty-ului: „Nu l-am atins!” / „Să se uite la reluări” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman (32 de ani) și Paul Iacob (29), cei implicați în faza litigioasă din finalul meciului Oțelul - UTA 2-2, s-au contrazis pe seama contactului petrecut în careul gazdelor.Era minutul 83 la Galați. Roman a urmărit mingea în careul advers, a împins-o cu vârful, apoi a fost doborât de intervenția lui Paul Iacob, aruncat în alunecare. ...
19:30
Adrian Mihalcea, cu gândul la play-off după egalul cu Oțelul: „Ar fi o bucurie să o lăsăm pe FCSB afară” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, tehnicianul formației UTA Arad, a vorbit după remiza obținută pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 2-2, după ce arădenii au condus cu 2-0. Mihalcea a vorbit despre șansele la play-off, faza controversată de arbitraj și obiectivul echipei în finalul sezonului. ...
19:20
O nouă decizie controversată în Superliga! Faza care l-a enervat pe Adrian Mihalcea # Gazeta Sporturilor
Etapa #28, la fel ca etapa #27, a început cu o nouă fază de arbitraj controversată. În minutul 83 al partidei Oțelul Galați - UTA Arad, scor 2-2, Alin Roman a fost atins în careu de Paul Iacob, iar textiliștii au cerut penalty.Mingea a ieșit în aut în urma fazei, iar „centralul” Viorel Flueran nu a luat decizia. ...
19:20
Continuă Mircea Lucescu pe banca naționalei? Concluziile ședinței FRF de astăzi # Gazeta Sporturilor
Astăzi, în ziua în care selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) este așteptat să revină în România, la FRF a avut loc o ședință cu participarea principalilor factori de decizie. La finalul acesteia, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației, a transmis că se așteaptă ca Lucescu să rămână pe bancă pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial. ...
19:10
Premiat după dezastrul de la Sibiu! » Ovidiu Hațegan, trimis de Vassaras în Arabia Saudită la meciul lui Șumudică # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Hațegan (45 de ani) a prins un nou meci în străinătate, asta după ce-a fost arătat cu degetul pentru prestația dezastroasă din camera VAR, la Hermannstadt - CFR Cluj. Șeful arbitrajului video din România a fost trimis de Kyros Vassaras în Arabia Saudită la Al Okhdood - Al Qadsiah.Arbitrajul românesc traversează una dintre cele mai tulburi perioade din ultimii ani. ...
19:10
Soții chinezi au acaparat proba de aerials la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: „Ne urmăm propriile ritmuri” # Gazeta Sporturilor
Chinezul Wang Xindi (30 de ani) a cucerit medalia de aur la schi freestyle în proba de aerials, depășindu-l cu doar 1,02 puncte pe campionul mondial en-titre, elvețianul Noe Roth. El s-a impus la două zile după ce soția lui, Xu Mengtao, și-a păstrat titlul câștigat la Beijing 2022 tot la aerials.China domină schiul freestyle, proba de aerials, iar la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina o face prin familia formată din Wang Xindi și Xu Mengtao. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.