Atenționare pentru transportatori: două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele cu greutate de peste 12,5 tone

Soldații ucraineni taie toate cablurile de fibră optică pe care le găsesc. Unii au la ei foarfeci pentru a fi pregătiți atunci când găsesc cabluri. Alții le taie cu cuțitele sau, în lipsa acestora, le rup pur și simplu cu mâinile goale. Amenințarea pe care o reprezintă dronele rusești este atât de mare, că ucrainenii nici nu se mai întreabă ale cui sunt cablurile, chiar dacă acest lucru înseamă că taie ghidajul propriilor drone, scrie Business Insider.