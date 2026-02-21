Ce lucrări pot face proprietarii în locuință fără autorizație. Când devine obligatorie aprobarea și ce sancțiuni prevede legea
Digi24.ro, 21 februarie 2026 07:10
Executarea lucrărilor într-o locuință fără autorizație poate atrage sancțiuni severe, de la amenzi substanțiale până la obligația de demolare sau readucere a construcției la starea inițială.
Ninge viscolit de ore bune în aproape jumătate de țară. 16 județe din sudul și estul țării plus Capitala sunt lovite de un nou val de vreme severă, până mâine dimineață. Meteorologii au anunțat că vântul va sufla la rafală cu peste 70 de kilometri pe oră, iar zăpada viscolită va scădea vizibilitatea sub 100 de metri.
Până unde merge cenzura în China: Studiu despre cum răspund chatboții AI la întrebări politice # Digi24.ro
Chatboții de inteligență artificială dezvoltați în China evită frecvent întrebările sensibile politic sau reproduc pozițiile oficiale ale statului, arată un nou studiu internațional. Cercetarea, care a analizat peste 100 de întrebări legate de politică, Taiwan sau activiști pro-democrație, sugerează că unele modele AI chineze ar putea fi supuse unui tip de cenzură greu de detectat de utilizatori.
Motivul pentru care foarfeca a devenit o armă obligatorie a soldaților ucraineni. „Tăiem tot, chiar dacă e al nostru” # Digi24.ro
Soldații ucraineni taie toate cablurile de fibră optică pe care le găsesc. Unii au la ei foarfeci pentru a fi pregătiți atunci când găsesc cabluri. Alții le taie cu cuțitele sau, în lipsa acestora, le rup pur și simplu cu mâinile goale. Amenințarea pe care o reprezintă dronele rusești este atât de mare, că ucrainenii nici nu se mai întreabă ale cui sunt cablurile, chiar dacă acest lucru înseamă că taie ghidajul propriilor drone, scrie Business Insider.
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump # Digi24.ro
De când Donald Trump a revenit la Casa Albă, Kremlinul a încercat să îl ademenească cu posibile oportunități de investiții, iar acum mesajul a început să rezoneze cu unii afaceriști americani. Înțelegerile semnate pe ascuns cu mari companii energetice rusești arată că Trump încearcă să reintroducă Rusia în economia occidentală, în ciuda faptului că rușii nu dau niciun semn că ar vrea să pună capăt războiului din Ucraina, iar sancțiunile internaționale rămân în vigoare.
Nino, câinele care a găsit 2 kilograme de cocaină îngropate sub un strat gros de zăpadă. Polițist: „A fost o provocare pentru noi” # Digi24.ro
Trei bărbați au fost arestați preventiv, după ce au îngropat în curtea unuia dintre ei peste 10 kilograme de droguri. Butoiul în care era stupefiantele în vașoare de 300.000 de euro a fost găsit de un câine special antrenat. Nino a simțit drogurile ascunse sub un metru de pământ și un strat gros de zăpadă.
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă # Digi24.ro
Un fost parlamentar conservator britanic a anunțat că s-a alăturat Brigăzii Azov, una dintre cele mai cunoscute și temute unități de luptă ale armatei ucrainene. Jack Lopresti, veteran în Afganistan, se declară „onorat” să facă parte din unitatea care „a devenit un simbol al rezilienței și al principiilor fără compromisuri”.
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care inteligența artificială nu le poate înlocui, potrivit specialiștilor # Digi24.ro
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți sau inteligența artificială. Cum se schimbă cerințele angajatorilor în ceea ce privește experiența pentru aceste joburi greu de automatizat și în ce măsură deficitul de personal din anumite domenii deschide oportunități pentru tineri și pentru reconversie profesională.
Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu a comentat, la Digi24, informațiile publicate de prestigioasa publicație Wall Street Journal, potrivit cărora președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani. Generalul român în rezervă a subliniat că nu există semne vizibile că războiul din Ucraina s-ar apropia de final și a explicat ce ar putea face rușii în următoarele luni ca să câștige în teren.
Tichete de masă 2026: Cine poate primi beneficiul extrasalarial și cât valorează un bon pe zi # Digi24.ro
Tichetele de masă rămân unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale pentru angajații din România, oferind un sprijin real în acoperirea cheltuielilor cu alimentația pe parcursul programului de lucru. În 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei pe zi lucrătoare.
Unde îți poți încărca cel mai ieftin mașina electrică în Europa. România, mai scumpă decât țări precum Spania sau Croația # Digi24.ro
Șoferii români care folosesc stațiile de încărcare rapidă plătesc 0,43 euro/kWh, la fel ca în Austria și aproape dublu față de Spania sau Croația. Deși prețul angro al energiei nu este cel mai mare din UE, tarifele rămân ridicate din cauza concurenței reduse și a modului în care România este tratată ca piață de tranzit, arată o analiză a președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump va efectua o vizită în China în perioada 31 martie - 2 aprilie, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, stabilind datele pentru o întâlnire foarte așteptată, pe fondul tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii, relatează Reuters.
Primăria Capitalei anunţă că monitorizează intervenţiile pentru deszăpezire. Câte utilaje folosesc primăriile de sector # Digi24.ro
Primăria Capitalei anunţă, vineri seară, că monitorizează situaţia intervenţiilor pentru deszăpezire. Primăriile de sector au anunţat că peste 370 de utilaje au fost scoase pe teren de către firmele specializate.
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace # Digi24.ro
După ce liderul FIFA, Gianni Infantino, a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, şefa CIO, Kirsty Coventry, a declarat vineri că forul olimpic va „analiza” atitudinea acestuia, relatează AP.
Propagandiștii belaruși au izbucnit brusc cu un val de ură atât față de Ucraina, cât și față de președintele Volodimir Zelenski. Motivul este foarte simplu – sancțiunile impuse împotriva președintelui autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko. Sancțiunile au fost impuse pentru o perioadă de 10 ani. Acestea includ blocarea activelor și a capitalului, încetarea completă a operațiunilor comerciale și economice și a tranzitului, suspendarea obligațiilor financiare și a valabilității permiselor. Ucraina a lăsat însă mult timp loc de manevră, abținându-se de la acest pas până în ultimul moment, arată European Pravda.
Lindsey Vonn a fost operată din nou după accidentul de la Jocurile Olimpice. „Acum sunt cu adevărat bionică” # Digi24.ro
Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice.
Alertă de copil dispărut în București: o fată de 12 ani a plecat de acasă și nu a mai revenit. A fost emis mesaj Ro-Alert # Digi24.ro
Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru copil dispărut. Este vorba despre o fată de 12 ani din Sectorul 6 al Capitalei care a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit.
Tarifele lui Trump și decizia Curții Supreme: care sunt efectele și ce poate face președintele. Explicații la cald de la un economist # Digi24.ro
Agenda economică a președintelui Donald Trump a suferit o lovitură majoră când Curtea Supremă a SUA a anulat vineri multe dintre cele mai drastice tarife impuse de acesta. Deși Trump are opțiuni pentru a restabili unele dintre taxele vamale el pierde cel mai puternic instrument de a le impune aproape după bunul plac, ca monedă de schimb în negocierile cu alte țări, scrie The Conversation într-o analiză la cald a noului război dintre Donald Trump și sistemul de justiție american.
Donald Trump îi îndeamnă pe liderii Iranului să negocieze „un acord echitabil”: „Îmi pare rău pentru popor. Au trăit într-un iad” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat vineri liderii iranieni să negocieze ceea ce el a numit „un acord echitabil”, criticând în acelaşi timp situaţia drepturilor omului din Teheran şi exprimându-şi compasiunea faţă de poporul iranian.
Bucureștiul, plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților # Digi24.ro
Munți de zăpadă, trotuare pline de gheață și străzi acoperite de apă. Au curs și amenzile către primăriile de sector, pentru că nu au deszăpezit la timp străzile. Între timp, în depozitele instituțiilor din capitală stau nefolosite 12 utilaje de topit zăpadă. Cumpărate în 2017 de administrația Firea, multe dintre aceste utilaje sunt nefuncționale. Iar cele care încă mai funcționează nu sunt folosite pentru că produc un consum de combustibil extrem de mare.
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului” # Digi24.ro
O companie românească specializată în software a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, care integrează inteligența artificială. Racheta este capabilă să opereze la altitudine joasă şi în zone cu navigaţie perturbată. Demonstraţiile oficiale sunt programate pentru primăvara sau toamna acestui an.
„Ai impresia că și soarele răsare datorită partidului”. Propaganda, arma electorală a Kremlinului pentru alegerile parlamentare # Digi24.ro
Cu alegerile pentru Duma de Stat din Rusia programate pentru septembrie 2026, echipa de politică internă a Kremlinului presează mass-media de stat și pro-guvernamentală să intensifice acoperirea inițiativelor sociale ale partidului de guvernământ Rusia Unită, potrivit a doi angajați ai unor importante agenții de știri online care au vorbit cu Meduza.
Poziția anti-Trump aduce câștiguri interne pentru Pedro Sanchez, dar pune la încercare relațiile strategice ale Spaniei cu SUA # Digi24.ro
Criticile abia voalate ale lui Pedro Sanchez la adresa politicii SUA sunt bine primite de către alegătorii săi, dar irită puternicul aliat al Spaniei, unde consilierii politici apropiați de Casa Albă îl avertizează pe premierul socialist să fie prudent. De la condamnarea intervenției Statelor Unite în Venezuela până la promovarea unor controale mai stricte asupra platformelor sociale și renunțarea la obiectivul NATO privind cheltuielile de apărare, Sanchez a adoptat un ton surprinzător de provocator în privința unor chestiuni cheie pentru agenda SUA. De mai multe ori, liderul spaniol, una dintre puținele voci de stânga din Europa, și-a conturat în mod clar politicile în contrast cu cele ale președintelui Donald Trump, scrie Reuters.
Încă o lovitură pentru Andrew: Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care să fie eliminat din linia de succesiune # Digi24.ro
Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tronul Regatului Unit, relatează BBC.
Anunțul Prefecturii Cluj despre sutele de bizoni și cerbi morți de la exploatația Recea-Cristur: sunt și animale vii, neîngrijite # Digi24.ro
Prefectura Cluj anunţă, vineri seară, că verificările la ferma din Recea-Cristur au dus la identificarea unnui număr de 214 cadavre de animale - bizoni, bivoli, cerbi şi căprioare, toate în diferite stadii de descompunere. De asemenea, s-au găsit animale vii neîngrijite şi slab furajate, fărp să fi avut parte de medicaţie corespunzătoare. Potrivit statisticilor, ferma avea, în 2025, un număr de 524 de capete de animale. Autorităţile continuă verificările şi încearcă să stabilească motivul decesului animalelor.
Trei schiori şi-au pierdut viaţa în urma unor avalanşe produse vineri în Austria, au anunţat autorităţile, transmite agenţia DPA.
Împlicarea lui Kim Jong Un de partea Rusiei ar putea duce la o situație de neimaginat : Coreea de Sud va acorda ajutor militar Ucrainei # Digi24.ro
Coreea de Sud ia în considerare în cele din urmă acordarea de ajutor militar Ucrainei, provenit din SUA prin intermediul inițiativei PURL
Ministerul Apărării din Franța anunță crearea unui Laborator de robotică și Inteligență Artificială pentru Apărare # Digi24.ro
Două istituții de prestigiu din Franța au anunțat că vor colabora pentru lansarea unui Laborator de Robotică și IA pentru Apărare.
Ungaria amenință că va bloca împrumutul acordat de UE Ucrainei din cauza întreruperii livrărilor de petrol: „Nu vom ceda” # Digi24.ro
Ungaria a amenințat că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Budapesta prin conducta Drujba, a anunțat vineri ministrul de Externe Peter Szijjarto, conform Reuters.
Volodimir Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 kmp în sud. Condiția în care Kievul ar putea face un compromis teritorial # Digi24.ro
Ucraina a recucerit în ultimele zile mari porţiuni din teritoriul său de la forţele ruse în sud, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru AFP vineri, în contextul în care convorbirile de pace rămân blocate de solicitarea Moscovei ca Kievul să se retragă din Donbas, relatează AFP.
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: influența discretă a lui Paolo Zampolli # Digi24.ro
Fotografia în care președintele României, Nicușor Dan, este față în față cu Secretarul de Stat american, Marco Rubio, îl are cel mai probabil drept autor moral pe ambasadorul Paolo Zampolli, actualul Trimis Special al SUA pentru Parteneriate Globale, numit în funcție de nimeni altul decât președintele Statelor Unite.
FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională # Digi24.ro
FIFA şi UEFA sunt acuzate de „complicitate la crime de război” şi „crime împotriva umanităţii în teritoriul palestinian ocupat” într-o plângere de 120 de pagini depusă la Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează L'Equipe, citată de News.ro.
Rogobete anunță când va fi finalizată extinderea secției ATI de la Spitalul de Urgență pentru Copii „Marie Curie” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a verificat vineri stadiul lucrărilor de extindere a secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” și a anunțat că investiția ar putea fi finalizată la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie a acestui an.
„Caută acum un plan B”. Avertisment după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele: „Are la dispoziție mai multe temeiuri juridice” # Digi24.ro
Deși partenerii comerciali ai Americii și-au exprimat ușurarea în tăcere față de respingerea de către Curtea Supremă a tarifelor impuse de președintele Donald Trump vineri, aceștia se pregătesc deja pentru următoarea sa ofensivă comercială. Într-o hotărâre surprinzătoare, cu 6 voturi la 3, cea mai înaltă instanță din SUA a anulat tarifele „reciproce” impuse de liderul american partenerilor comerciali anul trecut, când a impus o taxă de bază de 15% asupra majorității mărfurilor din UE și o taxă de 10% asupra exporturilor din Regatul Unit, notează Politico.
Tarifele lui Trump, în urma deciziei Curții Supreme: semnal pozitiv pentru partenerii comerciali ai SUA, dar blocaj pentru companii # Digi24.ro
Partenerii comerciali ai Statelor Unite au reacţionat cu un optimism prudent la decizia Curţii Supreme de vineri, care a invalidat o parte substanţială din politica tarifară globală promovată de preşedintele Donald Trump, transmite CNBC. În hotărârea mult aşteptată, pronunţată cu un vot de 6-3, instanţa a stabilit că legea utilizată pentru justificarea tarifelor „nu autorizează preşedintele să impună tarife”.
Noi amenzi aplicate primăriilor de sector pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea. Primarul Capitalei: „Continuăm controalele” # Digi24.ro
Poliţiştii locali din Bucureşti au aplicat, vineri, alte 41 de amenzi pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea, cele mai multe în Sectorul 6.
Muzeul Gulagului din Rusia va fi desfiinţat şi înlocuit cu unul dedicat crimelor naziste # Digi24.ro
Muzeul de istorie a Gulagului, sistemul sovietic de lagăre de concentrare, va fi închis definitiv la Moscova şi înlocuit de un muzeu consacrat memoriei crimelor naziste, a anunţat vineri primăria capitalei ruse, relatează agenţiile AFP şi EFE.
Un cameraman a devenit vedetă neașteptată la Olimpiadă: a inventat o tehnică nouă prin care patinează și filmează alături de concurenți # Digi24.ro
Vedetă neașteptată la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Dacă de obicei vorbim de atleții aflați în fața camerei, ei bine, acum situația este exact invers. Vedeta este un cameraman cu o tehnică nouă, inventată chiar de el. Grație lui, imaginea ajunge la noi de parcă ar fi chiar lângă patinatorii care ne taie răsuflarea.
Noi taxe pentru comenzile online din afara UE: 3 euro pentru fiecare produs din colet. Când va fi aplicată măsura # Digi24.ro
Uniunea Europeană elimină, de la 1 iulie 2026, scutirea de taxe vamale pentru coletele venite din afara UE cu o valoare totală de până la 150 de euro și introduce o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare produs din colet. Măsura este prevăzută în Regulamentul (UE) 2026/382, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și se aplică direct în toate statele membre. În România, această taxă se va adăuga taxei logistice de 25 de lei, aplicată de la 1 ianuarie 2026, precum și TVA-ului datorat potrivit legislației fiscale.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, despre „apetitul” românilor pentru serviciul militar: „Eu sunt încântat de aceste cifre” # Digi24.ro
În contextul în care mai sunt patru zile până când se împlinesc patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, Virgil Bălăceanu a fost întrebat, la Digi24, despre sondajul INSCOP publicat recent, care face referire la percepția românilor despre războiul din Ucraina și cine ar putea ieși câștigător. Generalul în rezervă a explicat că tendința de a face concesii ține și de „oboseala” caracteristică ce vine odată cu un astfel de conflict prelungit.
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Națională a Japoniei: Sute de companii nipone sunt prezente în România, ajută la dezvoltare și modernizare # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea României.
China a depăşit SUA, devenind din nou cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025 # Digi24.ro
China a depăşit din nou SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate, transmite DPA.
Problema medicilor care lucrează și la privat: cazul unui chirurg în concediu ilegal pentru a opera pe bani. Anunțul lui Rogobete # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a adus în atenție vineri, 20 februarie, problema medicilor care lucrează și la privat, prezentând cazul unui chirurg care făcuse o solicitare de concediu, dar care nu era aprobată și nu era înregistrată la Serviciul RUNOS. Același medic apărea într-un videoclip în care explica că se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00. Ministrul a punctat faptul că este „împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat” și a anunțat că a trimis Corpul de Control la spitalul public, pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru.
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1 în valoare de 75 de milioane de dolari # Digi24.ro
Forțele sistemelor fără pilot (USF) au distrus trei sisteme rusești de apărare aeriană Tor-M1, în valoare totală de 75 de milioane de dolari, în primele ore ale zilei de vineri, 20 februarie, potrivit șefului USF, Robert „Madyar” Brovdi.
Statut ambiguu pentru fostul prinț Andrew, după dosarele Epstein: fără arest, fără condamnare, dar scos din jocul monarhiei. Ce urmează # Digi24.ro
Statut ambiguu pentru fostul prinț Andrew, după dosarele Epstein: fără arest, fără condamnare, dar scos din jocul monarhiei. Ce urmează
Președintele Nicușor Dan, mesaj după participarea la Consiliul pentru Pace: E important să fim parteneri în diferite formate # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după participarea la Consiliul de Pace din SUA, că pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate şi, mai ales, în materie de securitate, să consolidăm şi să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii.
La o zi după termenul stabilit de Trump pentru o decizie, Iranul a anunțat când va prezenta SUA un proiect al unui acord nuclear # Digi24.ro
După ce Donald Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va ataca Iranul, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a anunțat vineri, 20 februarie, că un proiect al unui acord în domeniul nuclear urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” și că Teheranul îl va prezenta apoi Washingtonului, relatează AFP.
Ilie Bolojan merge la Bruxelles joia viitoare: premierul se vede Ursula von der Leyen și vor discuta despre PNRR. Ce mai e pe agendă # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joia viitoare, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR.
Echipa de fotbal germană de top anulează un amical în SUA: Să jucăm unde au fost împușcați oameni, nu se potrivește cu valorile noastre # Digi24.ro
Werder Bremen, una dintre cele mai importante echipe de fotbal din Germania, a anunțat că anulează călătoria planificată în Minnesota în această vară, după ce violențele și haosul politic au cuprins Minneapolis în contextul măsurilor severe de aplicare a legilor privind imigrația luate de administrația Trump în ianuarie.
Ungaria va folosi ţiţei din rezervele strategice, după ce livrările de petrol rusesc au fost întrerupte # Digi24.ro
Guvernul de la Budapesta a informat că „va pune în circulaţie” aproximativ 1,8 milioane barili de ţiţei din rezervele sale strategice, după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est, transmite Reuters.
