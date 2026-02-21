Până unde merge cenzura în China: Studiu despre cum răspund chatboții AI la întrebări politice

22:10

Criticile abia voalate ale lui Pedro Sanchez la adresa politicii SUA sunt bine primite de către alegătorii săi, dar irită puternicul aliat al Spaniei, unde consilierii politici apropiați de Casa Albă îl avertizează pe premierul socialist să fie prudent. De la condamnarea intervenției Statelor Unite în Venezuela până la promovarea unor controale mai stricte asupra platformelor sociale și renunțarea la obiectivul NATO privind cheltuielile de apărare, Sanchez a adoptat un ton surprinzător de provocator în privința unor chestiuni cheie pentru agenda SUA. De mai multe ori, liderul spaniol, una dintre puținele voci de stânga din Europa, și-a conturat în mod clar politicile în contrast cu cele ale președintelui Donald Trump, scrie Reuters.