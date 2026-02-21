„În relația cu SUA avem un atu clar”. Ce poate face România din ce a promis Nicușor Dan la Washington
Adevarul.ro, 21 februarie 2026 12:00
Prezent la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, președintele Nicușor Dan susține că România poate contribui la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu. Expertul în Orientul Mijlociu Raluca Moldovan, explică, pentru „Adevărul”, ce poate în realitate face România în acest sens.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
12:30
Putin promulgă legea care permite FSB să oprească serviciile de telefonie mobilă în Rusia. Activiștii independenți avertizează asupra unor posibile abuzuri # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB).
12:30
Mutarea surprinzătoare făcută de negociatorii iranieni în discuțiile nucleare cu SUA. Cum își joacă Iranul ultima carte # Adevarul.ro
Iranul a pus pe masă o ofertă surprinzătoare în cele mai recente negocieri nucleare cu Statele Unite: acces la resursele sale de petrol și gaze, protejate de implicarea americană încă din 1979.
Acum 30 minute
12:15
Tânărul bătut de un vlogger american spune că l-a provocat intenționat: „Adonis ăla a făcut fix ce am vrut”. Vloggerul, în arest la domiciliu # Adevarul.ro
Tânărul român implicat în incidentul violent din București, în care a fost agresat de un vlogger american, recunoaște public că l-a provocat în mod deliberat pe influencer și că reacția acestuia a fost exact cea pe care o aștepta.
12:15
Sabrina Voinea se află la reanimare, după ce a fost operată de urgență. Mama gimnastei, în lacrimi pe holurile spitalului # Adevarul.ro
Sabrina Voinea este una dintre cele mai talentate gimnaste ale României, recunoscută pentru evoluțiile sale remarcabile la competițiile internaționale.
12:15
Ambasadorul american Mike Huckabee susține că Israelul ar avea „drept biblic” asupra unei mari părți din Orientul Mijlociu: „Ar fi în regulă dacă l-ar lua pe tot” # Adevarul.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee, a declarat într-un interviu acordat lui Tucker Carlson că, din perspectivă biblică, Israelul ar fi îndreptățit să preia controlul asupra unei mari părți din Orientul Mijlociu „sau chiar a întregii regiuni”.
Acum o oră
12:00
„În relația cu SUA avem un atu clar”. Ce poate face România din ce a promis Nicușor Dan la Washington # Adevarul.ro
Prezent la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, președintele Nicușor Dan susține că România poate contribui la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu. Expertul în Orientul Mijlociu Raluca Moldovan, explică, pentru „Adevărul”, ce poate în realitate face România în acest sens.
11:45
Tudor Cristian Jurgiu a debutat în lungmetraj în 2013, cu „Câinele japonez”, cel mai cunoscut film al său de până acum
Acum 2 ore
11:15
Cursa dintre China și Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale a intrat într-o fază nouă și neliniștitoare. Nu mai este vorba doar despre semiconductori sau chatboți, ci despre ceva mult mai puternic: conținut video de înaltă calitate și capacitatea de a fabrica însăși realitatea.
11:00
Averea fostului prinț Andrew, fratele Regelui Charles, în 2026. Ce sume a acumulat, de unde provin și ce riscă să piardă # Adevarul.ro
Întrebările legate de situația financiară a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, au revenit în atenția publică, după ce acesta a fost arestat pe 19 februarie, fiind suspectat de abuz în exercitarea funcției publice.
11:00
Trei oameni au murit în urma unui nou atac american asupra unor presupuși traficanți de droguri, în Pacific # Adevarul.ro
Forţele americane au desfășurat vineri un nou atac în Pacific asupra unui vas cu presupuși traficanți de droguri, ucigând trei persoane, a anunțat armata SUA, în cadrul unei campanii care durează de șase luni, potrivit AFP
11:00
Șase ore de operație și 20 de șuruburi. Medicii i-au reconstruit total tibia lui Lindsey Vonn, după cumplitul accident de la JO # Adevarul.ro
Lindsey Vonn va intra în perioada de recuperare după un accident grav suferit la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
10:45
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat pe DN5. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Adevarul.ro
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Plopșoru din județul Giurgiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
10:45
Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă, în exteriorul Spitalul Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire. Echipaje operative ale ISU București-Ilfov intervin, la această oră, pentru stingerea flăcărilor.
10:45
Războiul din Ucraina se duce acum pe două fronturi: al bătăliilor de pe front, total transparente sub sateliții Starlink, și al negocierilor de culise, păstrate la secret, până când părțile vor decide că nu mai e nimic de ascuns, situația e limpede.
Acum 4 ore
10:30
Fetiţa de 12 ani dată dispărută vineri din Sectorul 6 al Capitalei a fost găsită. Se află în afara oricărui pericol # Adevarul.ro
Fetița de 12 ani din Sectorul 6, dată dispărută vineri seară după ce a plecat voluntar de la domiciliu, a fost găsită în siguranță, a anunțat sâmbătă dimineață Poliția Capitalei.
10:30
Detalii despre momentul în care tânărul fotbalist de la Petrolul a fost călcat de tren. Ar fi avut căștile în urechi. Vivi Răchită: „Avea și gluga pe cap” # Adevarul.ro
Clubul din Ploiești trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce tânărul jucător Mario Cofaru, în vârstă de 16 ani, și-a pierdut viața într-un tragic accident.
10:30
Decizia Curții Supreme a SUA privind taxele vamale demonstrează că republicanii se delimitează de Trump # Adevarul.ro
Republicanii au înțeles că politicile şi poziția lui Trump față de democrație îi duc la pierderea alegerilor pentru Congres din noiembrie 2026.
10:15
Traficul feroviar și cel aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic # Adevarul.ro
Traficul aerian se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, însă, din fericire, nu sunt curse anulate. Vremea rea își pune amprenta și pe traficul feroviar. CFR menține personalul și utilajele în stare de operativitate, peste 300 angajați fiind mobilizați în acest sens.
10:15
Un banner uriaș cu Trump, amplasat pe sediul Departamentului de Justiție, îi înfurie pe americani: „Își pune fața pe instituția care ar trebui să-l investigheze” # Adevarul.ro
Joi, mai mulți muncitori au montat bannerul pe clădirea Departamentului de Justiție din Washington, gest care a stârnit indignare în special în rândul democraților, care susțin că imaginea subminează independența unei instituții-cheie a statului.
10:00
Pregătit de barajul cu Turcia. Valentin Mihăilă se află în formă maximă la Rizespor, cu trei goluri înscrise în ultimele cinci partide # Adevarul.ro
Valentin Mihăilă se află într-o formă foarte bună, având în vedere că urmează o perioadă foarte importantă pentru acesta, atât la club, cât și la echipa națională.
09:45
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, potrivit Reuters.
09:45
Iranul pregătește o „contrapropunere nucleară”, în timp ce Trump amenință cu lovituri militare limitate: „Ar fi bine să negocieze un acord corect” # Adevarul.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul ar putea avea gata, în următoarele zile, un proiect de contrapropunere pentru negocierile nucleare cu Statele Unite.
09:15
„O reacție de savurat!”. Julia Sauter i-a fermecat pe americani la Olimpiadă. Imaginile virale au ajuns peste Ocean # Adevarul.ro
Julia Sauter a mai obținut rezultate importante atât la competiții europene, cât și la Campionatele Mondiale.
09:15
Patru autospeciale care transportau pacienți la dializă, în Buzău, au avut nevoie de deszăpezire # Adevarul.ro
Patru autospeciale de transport dializă au fost deszăpezite pe raza localităților Pogoanele și Glodeanu-Sărat, în urma ninsorilor din ultimele ore, a precizat sâmbătă dimineața Inspectoratul de Poliție Județean Buzău.
09:15
OpenAI confirmă că autoarea atacului armat din Canada a discutat cu ChatGPT înainte de tragedie. Contul fusese închis, dar cazul nu a fost raportat poliției # Adevarul.ro
OpenAI a recunoscut că adolescenta transgender de 18 ani care și-a ucis familia și mai multe persoane într-o școală din Canada discutase cu ChatGPT în anul anterior atacului și dovedise o predispoziție pentru comportamente violente, dar nu a anunțat poliția.
08:45
LIVE TEXT Vreme severă în mai multe județe: vizibilitate redusă, drumuri închise, copaci căzuți și trenuri întârziate # Adevarul.ro
Condițiile meteorologice extreme au determinat autoritățile din mai multe județe să instituie restricții de circulație și să închidă sâmbătă, 21 februarie, mai multe sectoare de drum, din cauza viscolului puternic, a zăpezii aduse de vânt pe carosabil și a vizibilității extrem de reduse.
08:45
Trump, atac furibund la Curtea Supremă, după blocarea tarifelor. Acuză „influențe străine” și anunță noi taxe vamale globale de 10% # Adevarul.ro
Donald Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat impunerea unor tarife vamale globale de 10% pentru toate țările.
Acum 6 ore
08:30
România va disputa barajul cu Turcia, pentru Cupa Mondială 2026, în luna martie a acestui an.
08:00
Atacuri pe bandă rulantă la adresa Juliei Sauter: nu știe o boabă de română, deși a obținut cetățenia țării noastre # Adevarul.ro
Patinatoarea germană ne reprezintă țara de 14 ani.
07:30
Imagini din satelit arată plase anti-drone peste rezervoarele de combustibil din Rusia # Adevarul.ro
Un atac ucrainean cu drone cu rază lungă de acțiune a provocat un incendiu major la un depozit petrolier din Rusia, miercuri noaptea, străpungând plasele anti-drone instalate pentru a proteja instalația împotriva unor astfel de lovituri, potrivit unui oficial ucrainean din domeniul securității.
07:15
Fotbalistul care și-a tranșat iubita și a aruncat-o la câini a semnat cu o echipă care are în lot patru jucători acuzați de viol # Adevarul.ro
Caz șocant de crimă care a marcat Brazilia.
07:15
Într-o dimineață geroasă de ianuarie, sub un cer cenușiu și apăsător, unul dintre cei mai puternici oameni din China a plecat spre ceea ce ar fi trebuit să fie o întrunire importantă cu liderul chinez Xi Jinping și zeci de oficiali înalți din conducerea Partidului Comunist, relatează WSJ.
07:15
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei # Adevarul.ro
România joacă în luna martie cu Turcia, în play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026.
06:45
Mașinuțele electrice mici, probleme sau soluții pentru traficul din orașe: „Ajungi la teama că rămâi fără baterie” # Adevarul.ro
Mașinile electrice de mici dimensiuni au devenit tot mai populare în România. Unii români le apreciază datorită accesibilității lor și pentru că sunt mai ușor de manevrat pe străzile orașelor, însă pentru alți români conducerea unei astfel de mașini ar însemna mai multe neajunsuri.
Acum 8 ore
06:15
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina # Adevarul.ro
Pe măsură ce războiul declanșat împotriva Ucrainei urmează să intre în al cincilea an, devine tot mai clar Vladimir Putin nu își va îndeplini obiectivele. Cu toate acestea, scenariul în care regimul de la Kremlin s-ar prăbuși este greu de imaginat, cel puțin deocamdată.
05:30
Exercițiile care, făcute în fiecare dimineață, pot reduce simptomele de anxietate și depresie # Adevarul.ro
Un exercițiu zilnic de mindfulness, care nu depășește 10 minute, poate avea efecte benefice asupra stării psihice, arată cercetări recente.
05:15
Inflamația nu este, prin definiție, o problemă medicală. Este reacția normală a organismului la infecții, leziuni sau alți factori de stres. Un mecanism de apărare esențial, fără de care procesele de vindecare nu ar funcționa.
Acum 12 ore
04:30
Cât „costă” o medalie olimpică? Evoluția metalelor prețioase, reflectată și la Jocurile Olimpice 2026 # Adevarul.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 sunt în plină desfășurare, iar pe lângă performanțele sportive se consemnează și un alt record: valoarea materială a medaliilor olimpice. Motivul nu este o creștere a cantității de aur din compoziția acestora, ci scumpirea masivă a metalului prețios.
03:30
Medic la stat sau la privat? Unde suferă spitalele și de ce migrează medicii. Ministrul Sănătății explică, la Healthcare Forum 2026, care sunt soluțiile # Adevarul.ro
Criza de medici în spitalele de stat din afara centrelor universitare este o temă care doare de ani buni. Ministrul Sănătății, invitat la Healthcare Forum 2026, va vorbi despre soluții.
03:00
Cât de necesare sunt parcurile pentru câini: „Nu sunt locuri de socializare pentru oameni sau de stat cu ochii în telefon” # Adevarul.ro
Peste patru milioane de câini cu stăpân sunt înregistrați în România, iar o întreagă industrie depinde de iubitorii de animale. Parcurile pentru câini au devenit o modă în ultimii ani, fiind cerute cu insistență în unele orașe din România, însă aduc cu ele o responsabilitate adesea neglijată.
02:30
SpaceX, miza fuziunilor din grupul Musk. De ce xAI și Tesla pot schimba calculele investitorilor # Adevarul.ro
SpaceX pare să fie miza fuziunilor din grupul Musk, după ce xAI și Tesla se întrec în a atrage atenția investitorilor, cu atât mai mult cu cât xAI are o mare nevoie de finanțare, iar SpaceX i-ar putea-o oferi.
01:15
Românii, pe locul trei în Europa la deținerile de aur. La BNR, cotația a depășit iar 700 de lei pe gram # Adevarul.ro
Aurul a ajuns recent în centrul atenției, înregistrând fluctuații masive de preț după ce a atins noi maxime istorice pe fondul instabilității geopolitice și al incertitudinii aduse economiei globale de tarifele vamale impuse de administrația Trump.
00:30
Modernizarea liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, aproape de finalizare. Toate detaliile despre stadiul la zi al lucrărilor # Adevarul.ro
Lucrările la linia de tramvai 3 din București au intrat în linie dreaptă. Potrivit informațiilor transmise pentru „Adevărul” de reprezentanții PORR România, modernizarea celor 2 km de linie dublă de pe Bulevardul Expoziției ar putea fi finalizată în aprilie 2026.
00:15
21 februarie: Ziua în care s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu, primul român care a cucerit vârful Everest # Adevarul.ro
Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită la data de 21 februarie. Tot în această zi, s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu și cântăreața americană Nina Simone.
00:15
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia # Adevarul.ro
Decizia Ucrainei de a-l sancționa oficial pe liderul de la Minsk, Alexander Lukașenko, a declanșat reacții dure în presa și propaganda belarusă.
00:00
Eroii pașnici care s-au opus extremismului. Povestea cutremurătoare a studenților care s-au ridicat împotriva lui Hitler # Adevarul.ro
Una dintre cele mai impresionante mișcări non-violente de protest împotriva unui regim totalitar a fost cea formată din studenți și profesori din Germania. Aceștia au avut curajul să-l conteste pe Hitler și pe naziști la apogeul puterii lor, sacrificându-se pentru dreptate și libertate.
20 februarie 2026
23:45
Alertă în Capitală: O fetiță de 12 ani a dispărut din Sectorul 6. Poliția solicită sprijinul cetățenilor # Adevarul.ro
O fetiță în vârstă de 12 ani este căutată de polițiști, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6 al Capitalei și nu s-a mai întors acasă.
Acum 24 ore
23:30
Trei schiori au murit vineri în Austria, în urma a două avalanşe produse în zone montane diferite.
23:30
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială # Adevarul.ro
O companie românească din domeniul software a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, integrată cu inteligență artificială, capabilă să zboare la altitudine joasă.
23:00
Guvernul Marii Britanii are în plan o lege pentru înlăturarea fostului prinț Andrew din linia de succesiune la tron.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.