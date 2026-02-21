Trump, atac furibund la Curtea Supremă, după blocarea tarifelor. Acuză „influențe străine” și anunță noi taxe vamale globale de 10%
Adevarul.ro, 21 februarie 2026 08:45
Donald Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat impunerea unor tarife vamale globale de 10% pentru toate țările.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
09:15
„O reacție de savurat!”. Julia Sauter i-a fermecat pe americani la Olimpiadă. Imaginile virale au ajuns peste Ocean # Adevarul.ro
Julia Sauter a mai obținut rezultate importante atât la competiții europene, cât și la Campionatele Mondiale.
09:15
Patru autospeciale care transportau pacienți la dializă, în Buzău, au avut nevoie de deszăpezire # Adevarul.ro
Patru autospeciale de transport dializă au fost deszăpezite pe raza localităților Pogoanele și Glodeanu-Sărat, în urma ninsorilor din ultimele ore, a precizat sâmbătă dimineața Inspectoratul de Poliție Județean Buzău.
09:15
OpenAI confirmă că autoarea atacului armat din Canada a discutat cu ChatGPT înainte de tragedie. Contul fusese închis, dar cazul nu a fost raportat poliției # Adevarul.ro
OpenAI a recunoscut că adolescenta transgender de 18 ani care și-a ucis familia și mai multe persoane într-o școală din Canada discutase cu ChatGPT în anul anterior atacului și dovedise o predispoziție pentru comportamente violente, dar nu a anunțat poliția.
Acum o oră
08:45
LIVE TEXT Vreme severă în mai multe județe: vizibilitate redusă, drumuri închise, copaci căzuți și trenuri întârziate # Adevarul.ro
Condițiile meteorologice extreme au determinat autoritățile din mai multe județe să instituie restricții de circulație și să închidă sâmbătă, 21 februarie, mai multe sectoare de drum, din cauza viscolului puternic, a zăpezii aduse de vânt pe carosabil și a vizibilității extrem de reduse.
08:45
Trump, atac furibund la Curtea Supremă, după blocarea tarifelor. Acuză „influențe străine” și anunță noi taxe vamale globale de 10% # Adevarul.ro
Donald Trump a criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. În același timp, liderul de la Casa Albă a anunțat impunerea unor tarife vamale globale de 10% pentru toate țările.
08:30
România va disputa barajul cu Turcia, pentru Cupa Mondială 2026, în luna martie a acestui an.
Acum 2 ore
08:00
Atacuri pe bandă rulantă la adresa Juliei Sauter: nu știe o boabă de română, deși a obținut cetățenia țării noastre # Adevarul.ro
Patinatoarea germană ne reprezintă țara de 14 ani.
07:30
Imagini din satelit arată plase anti-drone peste rezervoarele de combustibil din Rusia # Adevarul.ro
Un atac ucrainean cu drone cu rază lungă de acțiune a provocat un incendiu major la un depozit petrolier din Rusia, miercuri noaptea, străpungând plasele anti-drone instalate pentru a proteja instalația împotriva unor astfel de lovituri, potrivit unui oficial ucrainean din domeniul securității.
Acum 4 ore
07:15
Fotbalistul care și-a tranșat iubita și a aruncat-o la câini a semnat cu o echipă care are în lot patru jucători acuzați de viol # Adevarul.ro
Caz șocant de crimă care a marcat Brazilia.
07:15
Într-o dimineață geroasă de ianuarie, sub un cer cenușiu și apăsător, unul dintre cei mai puternici oameni din China a plecat spre ceea ce ar fi trebuit să fie o întrunire importantă cu liderul chinez Xi Jinping și zeci de oficiali înalți din conducerea Partidului Comunist, relatează WSJ.
07:15
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei # Adevarul.ro
România joacă în luna martie cu Turcia, în play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026.
06:45
Mașinuțele electrice mici, probleme sau soluții pentru traficul din orașe: „Ajungi la teama că rămâi fără baterie” # Adevarul.ro
Mașinile electrice de mici dimensiuni au devenit tot mai populare în România. Unii români le apreciază datorită accesibilității lor și pentru că sunt mai ușor de manevrat pe străzile orașelor, însă pentru alți români conducerea unei astfel de mașini ar însemna mai multe neajunsuri.
06:15
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina # Adevarul.ro
Pe măsură ce războiul declanșat împotriva Ucrainei urmează să intre în al cincilea an, devine tot mai clar Vladimir Putin nu își va îndeplini obiectivele. Cu toate acestea, scenariul în care regimul de la Kremlin s-ar prăbuși este greu de imaginat, cel puțin deocamdată.
05:30
Exercițiile care, făcute în fiecare dimineață, pot reduce simptomele de anxietate și depresie # Adevarul.ro
Un exercițiu zilnic de mindfulness, care nu depășește 10 minute, poate avea efecte benefice asupra stării psihice, arată cercetări recente.
Acum 6 ore
05:15
Inflamația nu este, prin definiție, o problemă medicală. Este reacția normală a organismului la infecții, leziuni sau alți factori de stres. Un mecanism de apărare esențial, fără de care procesele de vindecare nu ar funcționa.
04:30
Cât „costă” o medalie olimpică? Evoluția metalelor prețioase, reflectată și la Jocurile Olimpice 2026 # Adevarul.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 sunt în plină desfășurare, iar pe lângă performanțele sportive se consemnează și un alt record: valoarea materială a medaliilor olimpice. Motivul nu este o creștere a cantității de aur din compoziția acestora, ci scumpirea masivă a metalului prețios.
03:30
Medic la stat sau la privat? Unde suferă spitalele și de ce migrează medicii. Ministrul Sănătății explică, la Healthcare Forum 2026, care sunt soluțiile # Adevarul.ro
Criza de medici în spitalele de stat din afara centrelor universitare este o temă care doare de ani buni. Ministrul Sănătății, invitat la Healthcare Forum 2026, va vorbi despre soluții.
Acum 8 ore
03:00
Cât de necesare sunt parcurile pentru câini: „Nu sunt locuri de socializare pentru oameni sau de stat cu ochii în telefon” # Adevarul.ro
Peste patru milioane de câini cu stăpân sunt înregistrați în România, iar o întreagă industrie depinde de iubitorii de animale. Parcurile pentru câini au devenit o modă în ultimii ani, fiind cerute cu insistență în unele orașe din România, însă aduc cu ele o responsabilitate adesea neglijată.
02:30
SpaceX, miza fuziunilor din grupul Musk. De ce xAI și Tesla pot schimba calculele investitorilor # Adevarul.ro
SpaceX pare să fie miza fuziunilor din grupul Musk, după ce xAI și Tesla se întrec în a atrage atenția investitorilor, cu atât mai mult cu cât xAI are o mare nevoie de finanțare, iar SpaceX i-ar putea-o oferi.
Acum 12 ore
01:15
Românii, pe locul trei în Europa la deținerile de aur. La BNR, cotația a depășit iar 700 de lei pe gram # Adevarul.ro
Aurul a ajuns recent în centrul atenției, înregistrând fluctuații masive de preț după ce a atins noi maxime istorice pe fondul instabilității geopolitice și al incertitudinii aduse economiei globale de tarifele vamale impuse de administrația Trump.
00:30
Modernizarea liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, aproape de finalizare. Toate detaliile despre stadiul la zi al lucrărilor # Adevarul.ro
Lucrările la linia de tramvai 3 din București au intrat în linie dreaptă. Potrivit informațiilor transmise pentru „Adevărul” de reprezentanții PORR România, modernizarea celor 2 km de linie dublă de pe Bulevardul Expoziției ar putea fi finalizată în aprilie 2026.
00:15
21 februarie: Ziua în care s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu, primul român care a cucerit vârful Everest # Adevarul.ro
Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită la data de 21 februarie. Tot în această zi, s-a născut alpinistul român Constantin Lăcătușu și cântăreața americană Nina Simone.
00:15
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia # Adevarul.ro
Decizia Ucrainei de a-l sancționa oficial pe liderul de la Minsk, Alexander Lukașenko, a declanșat reacții dure în presa și propaganda belarusă.
00:00
Eroii pașnici care s-au opus extremismului. Povestea cutremurătoare a studenților care s-au ridicat împotriva lui Hitler # Adevarul.ro
Una dintre cele mai impresionante mișcări non-violente de protest împotriva unui regim totalitar a fost cea formată din studenți și profesori din Germania. Aceștia au avut curajul să-l conteste pe Hitler și pe naziști la apogeul puterii lor, sacrificându-se pentru dreptate și libertate.
20 februarie 2026
23:45
Alertă în Capitală: O fetiță de 12 ani a dispărut din Sectorul 6. Poliția solicită sprijinul cetățenilor # Adevarul.ro
O fetiță în vârstă de 12 ani este căutată de polițiști, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6 al Capitalei și nu s-a mai întors acasă.
23:30
Trei schiori au murit vineri în Austria, în urma a două avalanşe produse în zone montane diferite.
23:30
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială # Adevarul.ro
O companie românească din domeniul software a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, integrată cu inteligență artificială, capabilă să zboare la altitudine joasă.
23:00
Guvernul Marii Britanii are în plan o lege pentru înlăturarea fostului prinț Andrew din linia de succesiune la tron.
23:00
O femeie a murit după ce unul dintre zidurile casei în care locuia s-a prăbuşit peste ea # Adevarul.ro
O femeie a murit, vineri seară, în judeţul Timiş, după ce un zid a căzut peste ea. Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul.
23:00
A reușit România să îmbunătățească relația cu administrația Trump? Mizele participării lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Într-o analiză pentru „Adevărul”, analistul de politică externă Emanuel Cernat subliniază că, fără a putea fi catalogată drept un succes sau un eșec major, vizita președintelui Nicușor Dan în SUA a contribuit, în linii mari, la deblocarea canalelor cu cel mai important partener strategic.
22:30
Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în mijlocul de transport # Adevarul.ro
Un șofer de troleibuz din București a fost filmat în timp ce ajuta calătorii aflați în dificultate din cauza zăpezii să urce în mijlocul de transport în siguranță.
22:30
Zelenski anunță progrese pe frontul din sud: „300 de kilometri pătrați eliberați”. Când ar putea Kievul accepta un compromis teritorial # Adevarul.ro
Ucraina susține că a recucerit în ultimele zile aproximativ 300 de kilometri pătrați de teritoriu în sudul țării, în timp ce negocierile de pace cu Rusia rămân blocate.
22:00
O echipă de cercetători a descoperit că daunele genetice provocate de radiațiile ionizante după dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 pot fi observate și la copiii celor expuși.
21:45
Fată dispărută în Germania, găsită o săptămână mai târziu la Craiova. Cum a ajuns în România # Adevarul.ro
Polițiști specializați din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au identificat în Craiova o minoră, de 15 ani, dispărută din Germania.
21:15
Egal cu scandal între Oțelul și UTA. Cale deschisă pentru FCSB în drumul spre play-off # Adevarul.ro
A fost meciul cu numărul 1.000 al gălățenilor în prima ligă.
21:15
Peste 50 de studenți îmbrăcați sumar, găsiți într-un subsol insalubru în timpul unui presupus ritual de inițiere # Adevarul.ro
Poliția a găsit peste 50 de membri ai unei frății, pe jumătate goi și legați la ochi, stând într-un subsol murdar în timpul unui presupus ritual de inițiere.
21:00
Fostul ministru al Sportului desființează evoluția Juliei Sauter de la JO. „Rușine! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!” # Adevarul.ro
Patinatoarea germano-română a obținut cea mai bună performanță din istorie pentru țara noastră.
21:00
Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către UE, înainte de împlinirea a patru ani de război # Adevarul.ro
Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești.
20:45
Polițiștii locali i-au umplut de amenzi pe operatorii care s-au făcut că deszăpezesc sectoarele Bucureștiului # Adevarul.ro
Poliţiştii locali din Bucureşti au aplicat, vineri, alte 41 de amenzi pentru modul în care s-a făcut deszăpezirea, cele mai multe în Sectorul 6.
20:30
Uniunea Europeană vrea o limită maximă pentru plăţile în numerar. Măsura vizează combaterea evaziunii fiscale # Adevarul.ro
Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash.
Acum 24 ore
20:15
Atac cu grenadă asupra polițiștilor din Cernăuți: doi agenți răniți. Atacatorul riscă închisoarea pe viață # Adevarul.ro
Doi polițiști au fost răniți într-un atac cu grenadă produs în regiunea Cernăuți, după ce un bărbat a aruncat un dispozitiv exploziv spre autospeciala în care se aflau agenții.
20:00
Românii preferă escapadele la mare pentru o „resetare mentală” în 2026, plaja fiind destinația preferată pentru principala vacanță a anului, pe măsură ce călătorii prioritizează tot mai mult starea de bine și nevoia de deconectare de presiunile zilnice.
20:00
Bărbat de 41 de ani, reținut pentru trafic de droguri. Avea substanțe interzise chiar și la locul de muncă # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Acesta a fost prins în flagrant în Cluj-Napoca, în timp ce vindea substanțe lichide și cristaline.
20:00
Bolojan, la recepţia de Ziua Naţională a Japoniei: „Este principala destinaţie a exporturilor româneşti în Asia” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre.
20:00
Iată ce se întâmplă în corp atunci când mănânci unt de arahide în fiecare zi.
19:30
Comisia Europeană, reacție reținută după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele lui Donald Trump # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a făcut apel la stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, vineri, printr-o decizie de 6 la 3, tarifele extinse impuse de președintele american, Donald Trump.
19:30
123Credit.ro accelerează în 2025: peste 205 milioane euro credite intermediate, +70% creștere anuală și o rețea digitalizată care schimbă regulile în brokeraj # Adevarul.ro
Piața intermedierii de credite din România traversează o etapă de maturizare accelerată, în care tehnologia devine diferențiatorul real între jucători.
19:15
Ministrul Muncii: Peste un milion de cereri pentru tichete de energie au fost înregistrate în aplicația EPIDS # Adevarul.ro
Mai mult de un milion de cereri pentru tichetele de energie au fost înregistrate în aplicația EPIDS, a afirmat vineri ministrul muncii, Florin Manole, precizând că peste 724.000 au fost declarate eligibile, urmând ca aceste beneficii să fie acordate până la finalul anului 2026.
19:15
Textilele uzate nu mai pot fi îngropate sau incinerate: companiile cer un sistem orientat spre reutilizare și reciclare # Adevarul.ro
Viitorul Sistem de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) pentru textile trebuie să se bazeze pe obiective progresive de reutilizare și reciclare, precum și pe o finanțare care să susțină eficient activitatea operatorilor implicați în colectarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor.
19:15
Trump „ia în considerare” o lovitură militară limitată împotriva Iranului. Teheranul spune că va prezenta un proiect de acord în câteva zile # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unei acțiuni militare limitate împotriva Iranului pentru a pune presiune asupra Teheranului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.