Kelemen Hunor, despre Bolojan: Are o rezistenţă uriaşă. Ştiam că este un om încăpăţânat
News.ro, 21 februarie 2026 12:20
Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl descrie pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, drept un om cu rezistenţă remarcabilă la atacuri, subliniind că ştia înainte ca Bolojan să devin prim-ministru că acesta este „încăpăţânat”.
• • •
Acum 5 minute
13:00
Kelemen Hunor: Doreşte preşedintele să facă o reformă la servicii, în primul rând la SRI? Controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil - VIDEO # News.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor susţine că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să demareze o amplă reformă a serviciilor secrete, în special la SRI, instituţie care nu mai are un director civil din vara anului 2023. Preşedintele UDMR avertizează că, în acest moment, nu există control parlamentar asupra serviciilor secrete, aşa cum se întâmplă în statele cu democraţii consolidate, ca SUA sau Germania. ”Societatea civilă se mai agită, dar în Parlament nici rapoartele n-au fost dezbătute, n-au fost puse pe masa parlamentarilor”, a spus Hunor, care a adăugat că ultima discuţie cu Nicuşor Dan pe tema serviciilor secrete a purtat-o în vara anului trecut.
13:00
Kelemen Hunor: Îl citesc pe CTP şi când nu sunt de acord. Îmi place provocarea intelectuală - VIDEO # News.ro
Preşedintele UDMR Kelemen Hunor susţine că îl citeşte pe gazetarul Cristian Tudor Popescu chiar şi atunci când nu e de acord cu opiniile acestuia. ”Eu citesc şi oamenii cu care nu sunt de acord fiindcă îmi place provocarea intelectuală”, a spus Hunor, la Prima TV.
13:00
Principalele puteri militare ale Europei dezvoltă sisteme de apărare aeriană cu cost redus # News.ro
Cinci dintre cele mai mari puteri de apărare ale Europei, Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit, au convenit asupra unui proiect în valoare de milioane de euro pentru a produce sisteme de apărare aeriană ieftine, precum drone autonome sau rachete, în termen de 12 luni, au anunţat vineri miniştrii reuniţi la Cracovia, citaţi de Reuters.
Acum 15 minute
12:50
Cum ar vota Kelemen Hunor la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova: Nu cred că renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României - VIDEO # News.ro
Preşedintele UDMR Kelemen Hunor este de părere că România ar trebui să susţină în primul rând integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, un referendum pentru unire însemnând o politică revizionistă, care poate atrage consecinţe grave. De asemenea, liderul UDMR subliniază că trebuie discutată forma politică de organizare a Republicii Moldova în eventualitatea unei uniri. ”Nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod”, a spus Hunor, la Prima TV. Liderul UDMR nu crede că Maia Sandu se va îndrepta către o carieră politică în România la finalul mandatului prezidenţial de la Chişinău.
12:50
Timiş: Şapte bărbaţi, anchetaţi pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de viol a şi racolarea minorilor în scopuri sexuale. Victime sunt adolescente de 14 ani # News.ro
Şapte bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 37 de ani sunt anchetaţi de către procurorii din judeţul Timiş pentru infracţiuni viol, agresiune sexuală, tentativă de viol şi racolarea minorilor în scopuri sexuale. Victime sunt adolescente de 14 ani. Şase dintre suspecţi sunbt reţinuţi iar anchetatorii cer arestarea preventivă.
12:50
Kelemen Hunor, despre şeful DNA: Mandat fără scandaluri, fără telejustiţie, dar cu foarte multe dosare pe rol. Deci nu a stat degeaba. Nu am de ce să-l blamez / Ar fi catastrofal dacă numirea noilor şefi ar fi un troc politic - VIDEO # News.ro
Preşedintele UDMR Kelemen Hunor susţine că actualul şef al DNA, Marius Voineag, a avut un mandat ”fără scandaluri, fără tele-justiţie, dar cu foarte multe dosare pe rol”. Totuşi, Marius Voineag este primul procuror care a condus DNA şi care nu candidează pentru al doilea mandat, fiind contestat public atât de preşedintele Nicuşor Dan, cât şi de o parte a societăţii. Liderul UDMR avertizează că ar fi ”catastrofal” dacă numirea noilor procurori-şefi ar fi ”un troc politic”. În acest sens, Kelemen Hunor numeşte înţelegerea din 2013 dintre preşedintele Traian Băsescu şi premierul Victor Ponta pentru numirea Laurei Codruţa Kovesi la şefia DNA drept ”o greşeală catastrofală”.
12:50
Vâlcea: Cinci răniţi într-un accident produs în localitatea Bujoreni, unde un autoturism s-a ciocnit de un TIR # News.ro
Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident rutier produs în localitatea Bujoreni din judeţul Vâlcea, unde un autoturism s-a ciocnit de un TIR. O femeie a fost scoasă de către echipajele de descarcerare dintre fiarele maşinii strivite.
Acum 30 minute
12:40
Kelemen: Nu Statele Unite au nevoie de România, România are nevoie, din punct de vedere al securităţii, de Statele Unite. Nicuşor Dan a procedat corect # News.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, este de părere că preşedintele Nicuşor Dan a procedat „absolut corect” atunci când a decis să participe la Consiliul Păcii iniţiat de Donald Trump, el arătând că „nu Statele Unite au nevoie de România”, ci ”România are nevoie, din punct de vedere al securităţii noastre, de Statele Unite”. ” „Poţi să te ridici de la masa la care te-ai aşezat. De la masa la care nu te-ai aşezat, nu ai posibilitate de a te ridica dacă nu îţi place ceva”, a argumentat liderul UDMR.
Acum o oră
12:30
UPDATE - Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul pentru Cupa Mondială # News.ro
Federaţia Română de Fotbal anunţă că selecţionerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a echipei naţionale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Cupa Mondială.
12:30
Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură. Măcar dacă ar fi cîştigat alegerile. Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că România plăteşte acum greşelile făcute de Guvern după rotativa în urma căreia Marcel Ciolacu a preluat funcţia de prim-ministru. Kelemen Hunor spune că, indiferent de declaraţiile politice făcute la televizor, fiecare ministru, indiferent de formaţiunea politică din care face parte, este autorul deciziilor pe care el însuşi le ia, în funcţia pe care o deţine.
12:30
Donald Trump împinge SUA spre un posibil război cu Iranul, în timp ce consilierii îi cer să se concentreze pe economie, în perspectiva alegerilor # News.ro
Preşedintele Donald Trump a împins Statele Unite la un pas de conflict militar cu Iranul, chiar dacă unii dintre consilierii săi îl avertizează că alegătorii sunt preocupaţi în primul rând de economie, ceea ce face ca escaladarea militară să devină un risc politic major înaintea alegerilor parţiale din acest an, transmite Reuters.
12:30
Bistriţa-Năsăud: Trei angajate ale Primăriei comunei Chiuza, reţinute în dosarul privind fraude cu ajutoarele pentru încălzire # News.ro
Trei angajate ale Primăriei comunei Chiuza din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost reţinute în dosarul privind fraude cu ajutoarele pentru încălzire. Femeile sunt acuzate de delapidare şi constituire de grup infracţional, după ce au depus cereri pentru ajutoare de încălzire în numele unor persoane care ar fi beneficiat de acest drept, dar care nu îl solicitaseră.
12:30
Kelemen Hunor, liderul UDMR, dezvăluie că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul. În ceea ce priveşte PSD şi USR, Kelemen spune că se „suportă mult mai bine” decât publicul îşi poate închipui.
12:20
Kelemen Hunor explică dinamica din coaliţie, din punctul de vedere al UDMR: Nu dau sfaturi, exprim puncte de vedere şi argumentez. În momentul deciziei, am o forţă relativ mică # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre relaţile pe care le are cu liderii din interiorul coaliţiei de guvernare, el arătând că în discuţiile din coaliţie nu dă sfaturi, ci exprimă puncte de vedere pe care le argumentează. „Eu, indiferent ce spun, până la urmă, în momentul votului, în momentul deciziei, am o forţă relativ mică”, spune Kelemen.
12:20
Cazul Vinicius-Prestianni: Acuzat de rasism, argentinianul s-a „apărat” în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă # News.ro
Argentinianul Gianluca Prestianni continuă să respingă acuzaţiile de insulte rasiste pe care le-ar fi adresat lui Vinicius în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid (0-1) din Liga Campionilor. Potrivit ESPN, jucătorul de la Benfica s-ar fi apărat în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă şi nu rasistă, stabilind o ierarhie surprinzătoare între cele două.
12:20
Kelemen Hunor, liderul UDMR, îl descrie pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, drept un om cu rezistenţă remarcabilă la atacuri, subliniind că ştia înainte ca Bolojan să devin prim-ministru că acesta este „încăpăţânat”.
12:20
12:20
Preşedintele UDMR, despre rămânerea în coaliţie: Tot timpul există această întrebare - Până când poţi să mergi într-un guvern, într-o coaliţie, unde e limita? Dar la noi, în acest moment, această discuţie nu există # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că în interiorul partidului pe care îl conduce nu au fost purtate discuţii despre o eventuală ieşire a formaţiunii din coaliţia aflată la guvernare. „Când există o astfel de discuţie, trebuie să dai şi un răspuns la următoarea întrebare: Ok, şi ce faci a doua zi? Şi acolo trebuie să spui ceva. Trebuie să fie o chestiune coerentă”, spune liderul UDMR.
12:10
Kelemen Hunor admite că Guvernul a deschis „prea multe fronturi de luptă”: Eu înţeleg dorinţa de a rezolva cât mai repede problemele cele mai grave, legate de buget,finanţe, dar nu poţi să treci peste suportabilitatea societăţii # News.ro
Preşedintele UDMR, Kemen Hunor, afirmă că actualul guvern a deschis prea multe „fronturi” în ceea ce priveşte încercările de a reduce deficitul bugetar, iar multele măsuri luate au făcut ca oamenii din clasa de mijloc să ajungă „la limită” în ceea ce priveşte sentimentele legate de nivelul de trai, fapte confirmate şi prin cifre.
Acum 2 ore
11:50
Economiile asiatice analizează impactul noilor tarife anunţate de Trump şi al confuziei generate # News.ro
Partenerii comerciali ai Statelor Unite din Asia au început sâmbătă să evalueze noile incertitudini apărute după ce preşedintele Donald Trump a promis impunerea unui nou tarif asupra importurilor americane, la doar câteva ore după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o parte importantă a tarifelor cu care acesta declanşase un război comercial global, transmite Reuters.
11:50
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă în incinta complexului monahal Strâmba Jiu, primele date arătând că flăcările au cuprins acoperişul unei chilii şi s-au extins pe o suprafaţă de 250 de metri.
11:20
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Dâmboviţa: 11 localităţi, afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică # News.ro
Unsprezece localităţi din judeţul Dâmbovoţa sunt afectate de pene de curent, produse ca urmare a avariilor provocate de ninsorile abundente pe reţeaua de alimentare. Este pentru a doua oară, săptămâna aceasta, când judeţul se confruntă cu această situaţie. La primul val de ninsori, peste 50.000 de consumatori au rămas fără energie electrică.
11:20
Legenda boxului, americanul Floyd Mayweather, a anunţat, vineri, că doreşte să reia luptele profesioniste.
11:20
Două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele cu greutate de peste 12,5 tone/ Camioanele sunt oprite la ieşirea din Ruse # News.ro
Autorităţile din România transmit, sâmbătă, o „atenţionare pentru transportatori”, anunţând că autorităţile bulgare au instituit restricţii de trafic pentru camioane pe două drumuri naţionale din ţara vecină.
Acum 4 ore
10:50
10:50
Hocheiştii americani s-au alăturat Canadei în finala turneului olimpic, după ce au învins Slovacia cu 6-2 vineri, la Milano.
10:50
Anularea unei mari părţi din tarifele americane aduce un val de incertitudini pentru companiile europene # News.ro
Decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre tarifele comerciale impuse de preşedintele Donald Trump aduce un val de incertitudini pentru companiile europene, de la producători de vin şi whisky, la industria chimică şi cosmetică. Deşi hotărârea reprezintă o victorie pentru firmele care au contestat aceste tarife, analişti şi organizaţii din Europa avertizează că relaţiile comerciale devin şi mai imprevizibile, relatează Reuters.
10:40
UPDATE - Giurgiu: Microbuz cu 16 pasageri răsturnat. A fost activat planul roşu de intervenţie / O femeie a fost transportată la spital. Planul roşu a fost dezactivat / Precizările Poliţiei - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu au declanşat, sâmbătă dimineaţă, planul roşu de intervenţie, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat pe drumul naţional 5. O femeie a fost transportată la spital.
10:20
10:20
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. Un corp din incinta institutului a rămas fără alimentare cu energie electrică Pacienşii nu au fost afectaţi.
10:20
Rugby: România pentru meciul cu Portugalia. 6 schimbări în primul XV faţă de partida cu Belgia # News.ro
Naţionala de rugby a României întâlneşte în cel de-al treilea meci al Campionatului European, ultimul din faza grupelor, Portugalia. Partida va avea loc duminică, ora 19:30, pe Estádio Nacional Jamor, la Oeiras, lângă Lisabona şi poate fi urmărită în direct pe TVR Sport.
10:10
10:10
10:00
Fetiţa de 12 ani dispărută din Sectorul 6 al Capitalei a fost găsită. Ea nu a fost victima vreunei infracţiuni # News.ro
Fetiţa de 12 ani căutată, vineri seară, după ce a plecat de la domiciliul din Sectorul 6, a fost găsită, anunţă sâmbătă dimineaţă Poliţia Capitalei.
09:40
Un nou atac american în Oceanul Pacific împotriva presupuşilor traficanţi de droguri s-a soldat cu trei morţi # News.ro
Statele Unite au lansat, vineri, un nou atac în Oceanul Pacifc împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni.
09:30
Atacantul brazilian Neymar a afirmat că se gândeşte să se retragă din activitate la sfârşitul anului, informează BBC.
09:30
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - CNAIR - Două sectoare de drum naţional din judeţele Brăila şi Călăraşi, închise / Restricţii de trafic pe 6 drumuri din Călăraşi şi Ialomiţa / Pe A2, între Bucureşti şi Lehliu Gară, maşinile circulă însoţite de poliţie # News.ro
Două sectoare de drum naţional din judeţele Brăila şi Călăraşi, sunt închise , iar pe alte 6 drumuri din Călăraşi şi Ialomiţa sunt instituite restricţii de trafic, din cauza ninsorii şi viscolului, anunţă sâmbătă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Pe autostrada A2, între Bucureşti şi Lehliu Gară, maşinile circulă însoţite de echipaje d ela drumuri şi de la poliţia rutieră.
09:10
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău - Se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila / Recomandări pentru şoferi - VIDEO # News.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă sâmbătă dimineaţă că se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe, şoferii fiind avertizaţi că vizibilitatea este scăzută, zăpada formează suluri pe carosabil, iar vântul lateral este puternic.
09:10
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că ar fi „în regulă” dacă Israelul ar prelua tot teritoriul din Orientul Mijlociu # News.ro
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a susţinut, într-un dialog cu podcasterului Tucker Carlson, că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul asupra întregului Orient Mijlociu, sau cel puţin asupra celei mai mari părţi a acestuia, relatează The Guardian.
09:10
Prietenii lui Eric Dane lansează o campanie GoFundMe în sprijinul celor două fiice ale actorului decedat la 53 de ani # News.ro
Prietenii lui Eric Dane s-au mobilizat în jurul familiei sale după moartea sa tragică, în urma unei „lupte grele” cu SLA (scleroză laterală amiotrofică), lansând o pagină GoFundMe în urma decesului actorului, informează tmz.com.
Acum 6 ore
08:50
Justiţia venezueleană acordă libertatea unui număr de 379 de prizonieri politici, a anunţat vineri seara târziu parlamentarul autor al legii de amnistie promulgate cu o zi înainte şi promisă de guvernul interimar în urma înlăturării fostului preşedinte Nicolas Maduro de către Statele Unite, informează AFP.
08:40
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Prahova - Drumul judeţean dintre localităţile Boldeşti-Grădiştea şi Baba Ana, închis # News.ro
Drumul judeţean dintre localităţile Boldeşti-Grădiştea şi Baba Ana, din judeţul Prahova, a fost închis sâmbătă, din cauza viscolului ăi ninsorii.
08:30
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Aeroporturile Capitalei - Nu sunt curse anulate, pot fi înregistrate întârzieri / Trafic rutier dificil în judeţele Brăila, Ialomiţa şi Buzău. Sectoare de drum cu restricţii / Copaci căzuţi în Bucureşti - VIDEO # News.ro
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, anunţă sîmbătă dimineaţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), precizând că nu sunt curse anulate, însă zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare.Echipele ISU Bucureşti - Ilfov au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în 15 cazuri, pentru îndepărtarea a 13 copaci doborâşi şi a două elemente de construcţie desprinse din cauza ninsoreii şi viscolului. Trei autoturisme şi un gard au fost avariate. Jandarmii au transportat 4 persoane fără adăpost în centre de noapte. Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean din Ialomiţa, închise începând de sâmbătă, de la ora 7.00, din cauza ninsorii şi viscolului. Au fost instituite restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ. Echipele ISU au intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni. Autorităţile din judeţul Brăila au instituit restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional, pe fondul ninsorii ţi viscolului. De asemenea, un sector de drum judeţean, între Victoria - Bărăganu, este blocat din cauza sulurilor de zăpadă. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă sâmbătă dimineaţă că se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe, şoferii fiind avertizaţi că vizibilitatea este scăzută, zăpada formează suluri pe carosabil, iar vântul lateral este puternic.
08:20
Sportivii români vor evolua în probele de bob, schi fond şi biatlon, sâmbătă, în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
08:20
08:10
COD GALBEN DE NINSOri ŞI VISCOL - ISU Bucureşti - Ilfov - 15 intervenţii pentru îndepărtarea a 13 copaci şi a două elemente de construcţie / 3 autoturisme şi un gard, avariate - FOTO, VIDEO # News.ro
Echipele ISU Bucureşti - Ilfov au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în 15 cazuri, pentru îndepărtarea a 13 copaci doborâşi şi a două elemente de construcţie desprinse din cauza ninsoreii şi viscolului. Trei autoturisme şi un gard au fost avariate. Jandarmii au transportat 4 persoane fără adăpost în centre de noapte.
08:10
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Brăila - Restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional / Drumul judeţean Victoria - Bărăganu este blocat din cauza sulurilor de zăpadă - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Brăila au instituit restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional, pe fondul ninsorii ţi viscolului. De asemenea, un sector de drum judeţean, între Victoria - Bărăganu, este blocat din cauza sulurilor de zăpadă.
08:00
COD GALBEN DE NINSORI ŞI VISCOL - Ialomiţa - Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean, închise / Restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ # News.ro
Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean din Ialomiţa, închise începând de sâmbătă, de la ora 7.00, din cauza ninsorii şi viscolului. Au fost instituite restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ. Echipele ISU au intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni.
07:50
Ultima parte a turnului central al Sagrada Familia a fost montată. Finalizarea crucii din sticlă aduce bazilica lui Antoni Gaudí la înălţimea sa maximă de 172,5 metri, la 144 de ani de la începerea lucrărilor - FOTO, VIDEO # News.ro
Ultima parte a turnului central al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona a fost montată, aducând biserica la înălţimea sa maximă finală, la 144 de ani de la începerea lucrărilor, relatează The Guardian.
07:50
În pofida atacurilor lui Trump la adresa Europei, americanii au mers în număr record în Franţa în 2025 # News.ro
În pofida deteriorării relaţiilor dintre administraţia preşedintelui Donald Trump şi guvernul francez, numărul turiştilor americani care au vizitat Franţa în 2025 a crescut spectaculos, potrivit datelor Ministerului Turismului din Franţa, citate de Reuters.
