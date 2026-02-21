Cazul Vinicius-Prestianni: Acuzat de rasism, argentinianul s-a „apărat” în faţa UEFA afirmând că a rostit o insultă homofobă

08:30

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, anunţă sîmbătă dimineaţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), precizând că nu sunt curse anulate, însă zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare.Echipele ISU Bucureşti - Ilfov au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în 15 cazuri, pentru îndepărtarea a 13 copaci doborâşi şi a două elemente de construcţie desprinse din cauza ninsoreii şi viscolului. Trei autoturisme şi un gard au fost avariate. Jandarmii au transportat 4 persoane fără adăpost în centre de noapte. Un sector de drum naţional şi 11 sectoare de drum judeţean din Ialomiţa, închise începând de sâmbătă, de la ora 7.00, din cauza ninsorii şi viscolului. Au fost instituite restricţii de circulaţie pe alte trei drumuri naţionale din judeţ. Echipele ISU au intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme aflate pe drumul judeţean dintre Grindu şi Colelia şi pentru deblocarea unui autoturism în municipiul Urziceni. Autorităţile din judeţul Brăila au instituit restricţii temporare de circulaţie pe două sectoare de drum naţional, pe fondul ninsorii ţi viscolului. De asemenea, un sector de drum judeţean, între Victoria - Bărăganu, este blocat din cauza sulurilor de zăpadă. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă sâmbătă dimineaţă că se circulă cu mare dificultate pe întreg sectorul de drum dintre Buzău şi Brăila din cauza condiţiilor meteo severe, şoferii fiind avertizaţi că vizibilitatea este scăzută, zăpada formează suluri pe carosabil, iar vântul lateral este puternic.