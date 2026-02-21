Presa din Turcia a reacționat, după anunțul privind viitorul lui Mircea Lucescu
Gazeta Sporturilor, 21 februarie 2026 13:20
Presa din Turcia a reacționat imediat, după ce Federația Română de Fotbal a anunțat că va continua cu Mircea Lucescu. Tehnicianul de 80 de ani va sta pe bancă la barajul de luna viitoare.Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la 19:00, pe Beșiktaș Park din Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial. Câștigătoarea va da în finala barajului peste câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare. ...
Acum 5 minute
14:00
Cum pregătește Igor Tudor derby-ul cu Arsenal » Noul manager croat l-a scos la restaurant pe Radu Drăgușin! # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) e anunțat titular, duminică seară, la Tottenham pentru derby-ul Nordului Londrei. Stoperul român a servit cina alături de ceilalți Spurs la un restaurant greco-cipriot, la invitația antrenorului Igor Tudor, care va debuta contra lui Arsenal.Igor Tudor e pus pe fapte mari. Managerul croat i-a surprins plăcut pe jucătorii lui Tottenham, încercând să unească grupul cu o ieșire în oraș. ...
14:00
Nu se gândește la retragere! Fără echipă din vară, Florin Niță a plecat în cantonament alături de un club din România # Gazeta Sporturilor
Liber de contract din vara anului trecut, după despărțirea de saudiții de la Damac, Florin Niță (38 de ani) nu și-a găsit însă echipă, însă a luat decizia de a merge în cantonament în Antalya, alături de juniorii de la Barca Academy România.La Barca Academy România este legitimat și fiul lui Florin Niță, care este tot portar, iar fostul internațional român a mers în Antalya pentru a se menține în formă, potrivit fanatik.ro. ...
Acum 30 minute
13:40
Un campion olimpic l-a folosit ca inspirație pe fotbalistul argentinian: „Acesta este momentul meu Lionel Messi” # Gazeta Sporturilor
Alex Ferreira (31 de ani) a reușit să-și completeze palmaresul cu un titlu olimpic, după argintul din 2018 și bronzul din 2022, impunându-se la schi freestyle, proba de halfpipe. El a povestit că și-a lipit un poster în sala de antrenament fizic pentru a-i aduce aminte de momentul în care fotbalistul argentinian a reușit să ridice Cupa Mondială în 2022. ...
13:40
„Chiar dacă știm că nu a fost pană de vultur” » Fanii rapidiști au dat replica usturătoare pentru Dinamo # Gazeta Sporturilor
Chiar în ziua derby-ului bucureștean dintre Rapid și Dinamo, din etapa a 28-a a sezonului regulat, fanii giuleștenilor au venit cu o reacție la clipul publicat de rivali cu o zi înaintea partidei.Postarea dinamoviștilor a fost interpretată de o parte a publicului ca având conotații rasiste, iar suporterii Rapidului au ales să răspundă tot printr-un material realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.FOTO. ...
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
12:40
„Iadul alb” în Liga 2! Se joacă pe zăpadă, în condiții uluitoare » Partida a fost întreruptă # Gazeta Sporturilor
Terenul sintetic al Centrului Național de Fotbal de la Buftea, bază a Federației Române de Fotbal, este plin de zăpadă în urma condițiilor meteorologice din județul Ilfov, deși stadionul găzduiește 3 meciuri din cadrul etapei 18 din Liga 2.Primul meci a început sâmbătă, la ora 12:00, între CS Dinamo și Sepsi Sfântu Gheorghe, însă terenul este greu practicabil pentru fotbal, având în vedere stratul gros de zăpadă. ...
12:40
Fostul antrenor al unei sportive de la Jocurile Olimpice, arestat în Texas » Acuzații grave de agresiune sexuală # Gazeta Sporturilor
Antrenorul american de patinaj artistic Benjamin Shroats, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat în Texas și pus sub acuzare pentru agresiune sexuală și fapte indecente cu un minor, potrivit autorităților americane. ...
12:40
Veste excelentă primită de Antonio Conte » Starul lui Napoli se va întoarce la antrenamente după patru luni # Gazeta Sporturilor
Kevin de Bruyne (34 de ani), mijlocașul care s-a accidentat grav în urmă cu patru luni, se va întoarce duminică în Italia și săptămâna viitoare își va relua antrenamentele la Napoli. Internaționalul belgian s-a rupt în derby-ul cu Inter, de pe 25 octombrie, suferind o leziune musculară la coapsă în momentul executării unui penalty.Antonio Conte primește și o veste pozitivă de pe „frontul” medical. ...
12:20
Pe urmele tatălui » Frații americani Matthew și Brady Tkachuk vor lupta pentru aurul olimpic așa cum a făcut-o și părintele lor # Gazeta Sporturilor
Americanii Matthew (28 de ani) și Brady (26 de ani) Tkachuk vor să cucerească o medalie mai strălucitoare decât tatăl lor, Keith (53 de ani), care în 2002 a cucerit un argint olimpic. Echipa SUA joacă finala împotriva Canadei, duminică de la ora 15:10, ultima competiție de la această ediție de Jocuri Olimpice. ...
12:20
Mircea Lucescu (80 de ani) continuă pe banca naționalei României și va fi selecționerul „tricolorilor” la barajul cu Turcia, din martie.Turcia - România are loc pe 26 martie, de la 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul, în semifinala barajului pentru Campionatul MondialMircea Lucescu s-a întors în țară vineri. A fost plecat în Belgia pentru un dublu control medical. ...
12:10
Scandalul din Champions League continuă! Prestianni riscă o suspendare mare după conflictul cu Vinicius # Gazeta Sporturilor
La câteva zile după meciul tensionat dintre Benfica și Real Madrid, atenția se mută pe posibila sancțiune pe care o poate primi Gianluca Prestianni. Jucătorul formației portugheze este anchetat de UEFA după conflictul verbal cu Vinicius Junior.Context:Incidentul a avut loc după ce Vinicius a marcat și a celebrat în fața suporterilor lusitani. Brazilianul a fost avertizat pentru gestul considerat provocator, iar imediat spiritele s-au încins. ...
Acum 4 ore
12:00
Grigore Sichitiu (77 de ani), fostul președinte de la Rapid, a criticat strategia de transferuri a echipei lui Dan Șucu.Sichitiu nu a înțeles aducerea lui Talisson, extrema care a venit din Brazilia, de la Bragantino. El a jucat la Avai, unde fusese împrumutat la începutul anului, înainte să ajungă în Giulești.De la transfer, Talisson a jucat două meciuri pentru Rapid, unul în Cupa României și unul în Superliga. ...
12:00
A dat curs ofertei din Ligue 1 și l-a informat pe Dan Șucu că o părăsește pe Rapid # Gazeta Sporturilor
Daniel Sandu, directorul departamentului de scouting de la Rapid, va semna cu Toulouse, actualul loc 10 din Ligue 1. Potrivit informațiilor obținute de GSP.ro, acesta l-a informat deja pe Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, de intenția de a-și continua cariera în Franța.Astfel, Daniel Sandu pleacă de la Rapid, club la care a fost angajat din luna noiembrie a anului 2021. ...
11:50
Terapie minune pentru refacerea lui Lautaro Martinez! » Precedentul căpitanului care îi dă speranțe lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter apelează la un tratament special pentru ca Lautaro Martinez (28 de ani) să revină mai repede decât perioada pe care o prevăd medicii consultați de clubul nerazzurro. O terapie cu plasmă îmbogățită cu trombocite l-ar putea ajuta pe golgheterul argentinian să fie disponibil la Il Derby della Madonnina de peste două săptămâni!Nu merge la faimoasa Marijana, „vraciul” sârb la care apelează mulți fotbaliști din Superliga și nu numai, însă are o speranță că nu ...
11:40
Accident terifiant la Jocurile Olimpice de Iarnă » Patinatoarea a fost aproape să rămână fără un ochi # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea poloneză Kamila Sellier (25 de ani) a fost aproape de o tragedie vineri seară, la Milano MSK, în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Sportiva a fost la un pas de a-și pierde un ochi după ce a căzut pe gheață și a fost tăiată de lama patinei unei adversare care se afla în fața sa.Kamila Sellier a fost transportată de urgență la spital, unde a fost operată. ...
11:40
„Money” revine! Floyd Mayweather Jr. anunță o nouă revenire în boxul profesionist la 49 de ani # Gazeta Sporturilor
Fostul campion mondial la cinci categorii, Floyd Mayweather Jr., a anunțat că va ieși din retragere pentru a patra oară și că va reveni în boxul profesionist la vârsta de 49 de ani, după un meci demonstrativ programat împotriva lui Mike Tyson.Americanul (50-0, 27 KO) nu a mai disputat un meci oficial din 2017, când l-a învins prin TKO pe Conor McGregor, păstrându-și astfel recordul perfect. ...
11:30
Dinamo, sfătuită să ia un jucător din Superliga: „De mare clasă. Kopic i-ar da direcție” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare mijlocaș Basarab Panduru l-ar vedea pe Zoran Mitrov, extrema dreapta de la FC Botoșani, la Dinamo, unde consideră că jucătorul de 24 de ani ar putea să crească sub comanda lui Zeljko Kopic.Panduru a rămas impresionat de assist-ul lui Mitrov pentru Ongenda, la eșecul cu U Cluj, scor 1-3. Extrema dreapta a intrat în centru, apoi a pasat „din gleznă”, cu exteriorul piciorului drept, și a luat prin surprindere toată apărarea adversă. ...
11:20
Mosonmagyarovari - Minaur Baia Mare, calificarea în „sferturi” se joacă în Ungaria # Gazeta Sporturilor
Mosonmagyarovari - Minaur Baia Mare, meci din runda a 6-a, ultima, a grupelor din EHF European League Women, se dispută astăzi, de la ora 17:00, în arena din Mosonmagyarovar (capacitate 1.100 locuri), Ungaria. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 3 și Prima Sport 4.Arbitrii întâlnirii sunt olandezii Ruud Geraets și Paul Geraets, iar delegat EHF va fi Ana Diez-Fernandez (Spania). ...
11:00
CSM București joacă astăzi în sala Polivalentă împotriva formației daneze Ikast, în ultima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor. Meciul începe la ora 19:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport și Prima Sport 3.CSM București are nevoie de victorie cu Ikast pentru a rămâne cel puțin pe locul 3 în grupă.LIVE 19:00 » CSM București - IkastUn prim „7” posibil pentru CSM București: Moreschi, Friis, Jaukovic, Omoregie, Maslova, Ostergaard, Brnovic. ...
10:50
Lecce - Inter are loc diseară, de la ora 19:00, în etapa 26 din Serie A. Meciul echipei lui Cristi Chivu va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Inter vine după un eșec surprinzător în play-off-ul pentru optimile Champions League, 1-3 în Norvegia cu Bodo/Glimt. În campionat, însă, echipa lui Chivu traversează o formă excelentă, cu 6 victorii la rând, ultimul succes venind chiar în fața rivalei Juventus, 3-2. ...
10:50
Alvaro Arbeloa, la șase puncte de un record din 2005! » Își egalează predecesorul cu o victorie contra Osasunei # Gazeta Sporturilor
Alvaro Arbeloa (43 de ani) împlinește 40 de zile de când a fost instalat antrenor la Real Madrid astăzi, când los blancos joacă la Pamplona pentru a-și apăra poziția în fruntea La Liga. O victorie cu Osasuna, în etapa a 25-a, i-ar aduce noului tehnician spaniol egalarea seriei de succese ale lui Xabi Alonso la debutul pe banca tehnică a echipei de pe „Bernabeu”. ...
10:30
lia Malinin și alte vedete ale patinajului artistic revin pe gheața de la Jocurile Olimpice pentru spectacolul de gală # Gazeta Sporturilor
Medaliații concursului de patinaj artistic și alți invitați, printre care și Ilia Malinin (20 de ani), vor reveni pe gheața din Milano Arena pentru gala laureaților, un spectacol în care protagoniștii vor oferi, începând cu ora 21:00, programe create pentru show.Patinajul artistic se desparte de Jocurile Olimpice cu un show la care vor participa protagoniștii acestei ediții. ...
10:30
Lovitură de proporții în fotbalul internațional! Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Zinedine Zidane este marele favorit pentru a deveni noul selecționer al naționalei Franței după încheierea Campionatul Mondial de Fotbal 2026.Actualul selecționer, Didier Deschamps, își va încheia mandatul la finalul lunii iulie, iar „Zizou” ar urma să preia „cocoșii galici” pentru următorul ciclu competițional. ...
10:20
Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la Rapid, a transmis un mesaj în dimineața derby-ului cu Dinamo, pe rețelele de socializare.Rapid - Dinamo are loc de la ora 20:30, pe Arena Națională. ...
10:20
Cele mai frumoase 15 sportive de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Italiencele și americancele domină topul # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de Iarna 2026, găzduite de Milano și Cortina d’Ampezzo, nu înseamnă doar recorduri și medalii, ci și un interes uriaș în jurul sportivelor care au devenit adevărate vedete globale.În era digitală, olimpicele nu mai sunt percepute exclusiv prin prisma performanțelor. Multe dintre ele au comunități impresionante pe rețelele sociale, apar în campanii internaționale și atrag un public nou către sporturile de iarnă. ...
Acum 6 ore
10:00
CFR Cluj - Petrolul » Trupa lui Pancu dă peste un adversar incomod în drumul spre play-off. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Petrolul se înfruntă de la ora 18:00 într-un meci care poate avea implicații importante în lupta la play-off. Duelul din Gruia va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1. CFR Cluj, formația momentului în Superligă, vrea să-și continue seria bună și să obțină o nouă victorie, a noua la rând, și să-și consolideze poziția între primele 6. ...
10:00
Cea mai ghinionistă sportivă de la Jocurile Olimpice de Iarnă? » A ratat la limită 3 medalii de aur: „Dureros” # Gazeta Sporturilor
Patinatoarea Ragne Wiklund (25 de ani) se întoarce în Norvegia de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina cu 3 medalii, însă niciuna de aur, deși cu puțin noroc ar fi putut să câștige primul loc la toate probele.Wiklund a concurat la probele de 1500, 3000 și 5000 de metri, obținând medalia de argint la primele două și medalia de bronz la ultima probă. ...
09:50
Real Madrid, susținere totală pentru Vinicius: „Vom părăsi terenul dacă o va cere” # Gazeta Sporturilor
Clubul Real Madrid și-a exprimat sprijinul necondiționat pentru Vinicius Junior, declarând categoric că echipa va părăsi terenul în orice meci, dacă starul brazilian consideră necesar acest lucru.Reacția vine la nici o săptămână de la incidentul de rasism dintre Vinicius și Gianluca Prestianni, jucătorul lui Benfica, care a umbrit victoria cu 1-0 obținută de Real Madrid în manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor. ...
09:30
Ioan Vermeșan (19 ani), atacantul de la Verona, a debutat în Serie A. Internaționalul român de tineret a intrat pe finalul partidei cu Sassuolo, scor 0-3.După ce în septembrie a jucat primul meci la seniori pentru veronezi în Cupa Italiei, Vermeșan a debutat și în Serie A. A intrat în minutul 82 al partidei cu Sassuolo, când Verona era deja condusă cu 3 goluri. ...
09:30
Decizia luată de Inter după scandalul cu Alessandro Bastoni » Echipa lui Chivu nu vrea să stea la discuții # Gazeta Sporturilor
Alessandro Bastoni (26 de ani) a fost susținut 100% de Inter în tot scandalul provocat în derby-ul cu Juventus, câștigat de nerazzurri cu 3-2. Liderul din Serie A intenționează să-l cheme la negocieri pentru a-i prelungi contractul scadent în 2028 și nu va accepta să trateze în vară un eventual transfer al internaționalului italian.Protagonistul celui mai mare scandal din acest sezon în fotbalul peninsular revine în centrul atenției. ...
09:00
Rapid - Dinamo, derby incandescent pe Arena Națională » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Rapid - Dinamo, derby-ul rundei #28 din Superligă, se va disputa astăzi, de la ora 20:30. Duelul de pe cel mai mare stadion al țării va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.Au trecut aproape opt decenii de la primul episod al duelului dintre Rapid și Dinamo, consumat pe 9 septembrie 1948. ...
08:50
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central de la U Cluj, l-a impresionat pe Basarab Panduru, care îl vede pe jucătorul crescut de Milan la naționala României.Coubiș a fost împrumutat în ianuarie de U Cluj, de la Sampdoria, până la finalul sezonului. A jucat 4 meciuri în Superliga și unul în Cupa României, acestea fiind primele lui partide la seniori.Cu Botoșani, la victoria cu 3-1, Coubiș a reușit un assist pentru Lukic. ...
08:20
La 8 ani și jumătate de la ultimul meci pentru națională, Gabriel Torje (36 de ani) a numit motivul pentru care consideră nu a mai fost convocat la lot.Fostul mijlocaș dreapta a jucat 57 de partide pentru România, ultima pe 14 noiembrie 2017. Bifa atunci 27 de minute cu Olanda, într-un amical pierdut cu 0-3. Selecționer la ultimul meci al lui Torje sub tricolor era Cosmin Contra, care preluase naționala de două luni. Înaintea lui fusese pe bancă Christoph Daum. ...
Acum 8 ore
07:50
Ilie Dumitrescu a pus la punct un jucător din Liga 1: „La antrenamente ce face?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu l-a criticat pa Zoran Mitrovn (24 de ani), după discursul prăpăstios al mijlocașului lateral de la FC Botoșani, ca urmare a eșecului cu U Cluj, scor 1-3.Internaționalul U21 a răbufnit după eșec, spunând că unii jucători de la Botoșani au „intrat pe vârfuri”, crezându-se deja în play-off. ...
07:30
Fostul internațional Basarab Panduru e surprins de perioada pe care o traversează FC Botoșani, echipă care a încheiat 2025 pe podium.Moldovenii au pierdut cu U Cluj, scor 1-3. În ultimele 10 etape, Botoșani a câștigat un singur meci, cu Metaloglobus, scor 3-0, pe 8 februarie. Echipa lui Leo Grozavu a fost apoi învinsă de UTA și U, două rivale directe în lupta pentru play-off. ...
Acum 24 ore
01:00
Echipa SUA s-a impus clar, 6-2 contra Slovaciei, și e din nou în finala olimpică, după o pauză de 16 ani! # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a SUA s-a impus cu 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) în fața Slovaciei, medaliata cu bronz de la ediția precedentă, și s-a calificat în ultimul act al turneului olimpic de la Milano. Americanii au două titluri olimpice în palmares, în 1960 și 1980, și vor înfrunta Canada pentru medalia de aur, adversarii având 9 triumfuri în palmares, cel mai recent în 2014. ...
00:30
Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru partida cu Metaloglobus de luni? Cu un singur mijlocaș defensiv și 3 schimbări față de meciul pierdut cu Universitatea Craiova, 0-1.FCSB mai are de jucat 3 etape din sezonul regular și încă speră să prindă play-off-ul, deși se clasa pe locul 10 înainte de runda a 28-a, care se va încheia luni, cu duelul dintre campioana en-titre și ultima clasată Metaloglobus. ...
00:00
Alicia Gogîrlă, prestație remarcabilă în surpriza optimilor de finală din Cupa României la handbal # Gazeta Sporturilor
SCM Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la handbal. A învins-o pe CSM Slatina, după aruncările de departajare, scor 32-30 (28-28).SCM Craiova e departe de obiectiv în campionat, lucru care a dus și la înlocuirea antrenorului Ovidiu Mihăilă. La primul meci al lui Costică Buceschi, craiovencele au depășit așteptările. ...
20 februarie 2026
23:00
Marius Șumudică, al 8-lea meci consecutiv fără succes » Șase goluri și un final nebun în duelul cu Brendan Rodgers # Gazeta Sporturilor
Al Akhdoud - Al Qadsiah 1-3, în etapa a 23-a din campionatul Arabiei Saudite. Formația pregătită de Marius Șumudică, cu o brigadă 100% românească la „centru”, nu a reușit să țină pasul decât o repriză cu echipa lui Brendan Rodgers, într-un duel dezechilibrat și din punct de vedere al valorii loturilor. ...
23:00
Leo Grozavu a aruncat prosopul în privința TOP 6: „Play-out-ul va fi foarte greu” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat eșecul cu U Cluj, 1-3, în urma căruia moldovenii au rămas la 42 de puncte, imediat sub zona play-off-ului.FC Botoșani a fost multă vreme între primele clasate, iar calificarea în play-off părea doar o chestiune de „când”, nu de „dacă”.Rezultatele din ultimele luni au ciobit serios visul de play-off. ...
22:40
Alexandru Chipciu (36 de ani) și Jovo Lukic (27) au comentat victoria obținută de U Cluj la Botoșani, 3-1, succes în urma căruia ardelenii sunt ca și calificați în play-off.Victorioasă la Botoșani, echipa lui Cristiano Bergodi, suspendat și astăzi, a ajuns la 48 de puncte, doar unul sub Rapid, 5 sub liderul Universitatea Craiova. ...
22:40
Fostul internațional spaniol Gaizka Mendieta, acum retras din activitate, a dezvăluit că nu Real Madrid este clubul favorit al lui Rodri (Manchester City).De luni de zile se discută despre interesul lui Real Madrid pentru Rodri (29 de ani). ...
22:30
Au mai rămas 34 de zile până la Turcia - România » Ce șanse au „tricolorii”: avem palmares pozitiv și victorie în ultimul meci direct # Gazeta Sporturilor
Cu 34 de zile înaintea semifinalei barajului pentru Campionatul Mondial, dintre Turcia și România, prin toată incertitudinea legată de selecționerul care îi va pregăti pe „tricolori” pentru duelul de la Istanbul, GSP propune o analiză detaliată a naționalei „Semilunei”: de la istoricul confruntărilor directe cu reprezentativa noastră și parcursul turcilor la Campionatele Mondiale, până la starurile aflate la dispoziția lui Vincenzo Montella și filosofia de joc a ...
22:30
S-au retras din lupta pentru play-off! Zoran Mitrov: „Să nu uităm de Sepsi anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Zoran Mitrov (24 de ani), unul dintre principalii oameni de gol de la FC Botoșani, a avut un discurs cât se poate de dur după ce moldovenii au pierdut pe teren propriu în fața celor de U Cluj, scor 1-3.După ce mult timp FC Botoșani s-a situat în partea de sus a clasamentului, chiar pe primul loc, moldovenii au acum o serie de rezultate proaste care i-a scos din play-off. ...
22:30
Valeriu Iftime s-a resemnat după meciul cu U Cluj: „Miron...a băut două sticle de whiskey, așa a jucat” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, a intrat în direct imediat după finalul meciului dintre echipa sa și Universitatea Cluj, terminat cu scorul de 1-3. În octombrie, conducătorul clubului moldovean declara că își dorește titlul de campion în Superliga. La aproximativ patru luni distanță, Iftime s-a resemnat și a vorbit despre dezamăgirea provocată de eșec, greșelile din apărare și șansele tot mai mici la play-off. ...
22:10
Vedeta din tenisul feminin își anunță revenirea într-un mod inedit: „Ascundeți-vă soții, ascundeți-vă soțiile!” # Gazeta Sporturilor
Tenismena Eva Lys (24 de ani, 59 WTA) a început recuperarea și a făcut anunțul într-un stil comic.Eva Lys a jucat ultimul meci pe 20 ianuarie 2026, învinsă în primul tur de la Australian Open de Sorana Cîrstea, scor 6-3, 4-6, 3-6. Nemțoaica a suferit o accidentare la genunchi și abia joi a revenit pe terenul de tenis, pentru un scurt antrenamente. FOTO. ...
22:10
Lindsey Vonn (41 de ani) a suferit astăzi o nouă intervenție chirurgicală, ca urmare a accidentării grave suferite duminică, pe 8 februarie, în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă. Schioarea americană a stat „puțin peste 6 ore” în operație și va mai avea de așteptat înainte de externare. O căzătură violentă a făcut ca Jocurile Olimpice să se încheie abrupt și dureros pentru legendara Lindsey Vonn. ...
22:00
Afacere între șeici! » PSG oferă 200 de milioane pentru vedeta lui Manchester City! # Gazeta Sporturilor
PSG îl vrea pe Erling Haaland (Manchester City) pentru a-l înlocui la vară pe Ousmane Dembele, aflat în conflict cu Luis Enrique și pe picior de plecare.Se pune la cale un nou transfer istoric, ca dimensiuni, comparabil cu al lui Neymar, pe care PSG l-a luat de la Barcelona în schimbul a 222 de milioane de milioane de euro. Și de data aceasta, tot PSG este clubul dispus să cheltuiască în stil mare. Diferența? Acum va fi o afacere între șeici. ...
21:20
Arne Slot (47 de ani), antrenorul lui Liverpool, este încrezător că atacantul Alexander Isak (26), cel mai scump transfer din istoria clubului, va fi din nou apt de joc cel târziu în finalul lunii martie.Fotbalistul suedez a suferit o accidentare gravă, fractură de peroneu, în timpul meciului cu Tottenham din 20 decembrie. La fix două luni după acel moment, antrenorul Arne Slot a dezvăluit când ar trebui ca Isak să fie apt de joc. ...
21:20
Pep Guardiola crede că educația poate rezolva problema rasismului în fotbal: „Plătiți mai bine profesorii!” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Newcastle, programată sâmbătă, 21 februarie, de la ora 22:00.În conferința de presă, Pep Guardiola a vorbit despre șansele la titlu ale „cetățenilor”, dar a abordat și subiectul rasismului, în condițiile în care meciul Benfica - Real Madrid, scor 0-1, a fost întrerupt timp de 10 minute după ce Vincius l-a acuzat pe jucătorul portughezilor, Gianluca ...
